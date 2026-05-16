Янник Синнер – Даниил Медведев, 15 мая: прогноз на полуфинал турнира в Риме

Партнерский проект
Даниил Медведев в полуфинале грунтового турнира ATP-1000 в Риме встретится с итальянцем Янником Синнером. Сумеет ли первая ракетка России навязать борьбу лидеру мирового рейтинга?
Дата / Время: 15.05.2026, не ранее 20:00 по московскому времени
Арена: Foro Italico, Центральный корт (Рим, Италия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Янник Синнер (24 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Даниил Медведев (30 лет, 9-я ракетка мира, 7-й номер посева)
Победитель этого матча в финале встретится с сильнейшим из пары Каспер Рууд (Норвегия, 23) – Лучано Дардери (Италия, 18)
Победитель 24 турниров ATP, в том числе трех грунтовых. Также выиграл четыре мэйджора – два Australian Open, US Open и Уимблдон. В нынешнем сезоне на харде взял титулы в Индиан-Уэллсе и Майами и дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. На грунте выиграл турниры в Монте-Карло и Мадриде. Всего в 2026 г. одержал 34 победы при двух поражениях. На турнире в Риме лучший результат показал в прошлом сезоне, когда дошел до финала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 22 турниров ATP, в том числе одного грунтового. Также выиграл один мэйджор – US Open 2021 г. В нынешнем сезоне на харде взял титулы в Брисбене и Дубае, дошел до финала в Индиан-Уэллсе, а на Australian Open вылетел в четвертом круге. Всего в 2026 г. одержал 24 победы при семи поражениях. Турнир в Риме выиграл в 2023 г., а в прошлом сезоне вылетел в четвертом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсмены ранее провели 16 официальных очных матчей. Единственную встречу на траве выиграл Медведев. На харде он одержал шесть побед, Синнер – девять.
Букмекеры считают явным фаворитом итальянца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,05 на его победу и 10,00 на успех россиянина.
Единственный очный матч спортсменов в нынешнем сезоне продлился два сета, каждый завершился на тай-брейке. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,71 на ТБ (18,5) и 2,12 на ТМ (18,5).
Букмекеры ждут разгром от Синнера. Понять их можно, ведь итальянец творит историю. В отсутствие Алькараса действительно не видно того, кто может остановить лидера мирового рейтинга. Синнер первым в истории выиграл пять «Мастерсов» подряд. Его победная серия на турнирах такой категории длится уже 32 матча – это тоже рекорд.
Разумеется, у Медведева есть необходимые навыки и опыт, чтобы навязать борьбу. В последние годы он улучшил результаты на грунте. Но теперь у россиянина есть и новая изюминка – периодические провалы, приводящие к тотальным разгромам. Иногда Медведев под ноль проигрывает сеты, а порой в одну калитку уступает целые матчи.
Вот и в Риме россиянин выступает не слишком стабильно. Стоит признать, что отчасти ему повезло с сеткой. И всё равно в двух матчах из трех Медведев вынужден был отыгрывать поражение в первом сете. Пожалуй, в нынешних обстоятельствах стоит действительно рассмотреть вариант с уверенной победой Синнера. Попробуем комбинацию П1 + ТМ (21,5).