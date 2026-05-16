Янник Синнер – Даниил Медведев, 15 мая: прогноз на полуфинал турнира в Риме

Букмекеры ждут разгром от Синнера. Понять их можно, ведь итальянец творит историю. В отсутствие Алькараса действительно не видно того, кто может остановить лидера мирового рейтинга. Синнер первым в истории выиграл пять «Мастерсов» подряд. Его победная серия на турнирах такой категории длится уже 32 матча – это тоже рекорд.

Разумеется, у Медведева есть необходимые навыки и опыт, чтобы навязать борьбу. В последние годы он улучшил результаты на грунте. Но теперь у россиянина есть и новая изюминка – периодические провалы, приводящие к тотальным разгромам. Иногда Медведев под ноль проигрывает сеты, а порой в одну калитку уступает целые матчи.

Вот и в Риме россиянин выступает не слишком стабильно. Стоит признать, что отчасти ему повезло с сеткой. И всё равно в двух матчах из трех Медведев вынужден был отыгрывать поражение в первом сете. Пожалуй, в нынешних обстоятельствах стоит действительно рассмотреть вариант с уверенной победой Синнера. Попробуем комбинацию П1 + ТМ (21,5).