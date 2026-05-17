Янник Синнер – Каспер Рууд, 17 мая: прогноз на финал турнира в Риме

В последние годы Рууд на фоне спада результатов ушел в тень относительно лидеров мирового тура. Но в Риме он вновь напомнил о себе. В частности, о том, что способен быть одним из лучших грунтовиков планеты. Потеря сета случилась только в четвертьфинале с Хачановым. Остальных соперников норвежец просто снес, хотя и с сеткой ему в целом повезло.

Впрочем, всё это меркнет на фоне Синнера. Итальянец только в полуфинале столкнулся с проблемами, но в итоге дожал Медведева. Запас прочности у лидера мирового рейтинга огромный. Универсальность и техническое мастерство позволяют Синнеру забирать розыгрыши, даже когда сводит ноги или сбоит дыхание.

Вдобавок на стороне итальянца тотальное преимущество в очных встречах. Он не отдал Рууду ни сета, а в последних двух матчах вовсе разгромил соперника. Причем единственная встреча на грунте пришлась на Рим-2025, и тогда Синнер проиграл норвежцу лишь гейм.

Рискнем предположить, что итальянец заберет очередной титул, а исход скомбинируем с ТМ (23,5).