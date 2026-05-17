Янник Синнер – Каспер Рууд, 17 мая: прогноз на финал турнира в Риме

Итальянец Янник Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева в матче, растянувшемся на два дня. Это принесло лидеру мирового рейтинга путевку в финал грунтового турнира ATP-1000 в Риме. Последняя преграда на пути к очередному титулу – Каспер Рууд. Сумеет ли норвежец преподнести сенсацию?
Дата / Время: 17.05.2026, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: Foro Italico, Центральный корт (Рим, Италия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Янник Синнер (24 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Каспер Рууд (27 лет, 25-я ракетка мира, 23-й номер посева)
Победитель 24 турниров ATP, в том числе трех грунтовых. Также выиграл четыре мэйджора – два Australian Open, US Open и Уимблдон. В нынешнем сезоне на харде взял титулы в Индиан-Уэллсе и Майами и дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. На грунте выиграл турниры в Монте-Карло и Мадриде. Всего в 2026 г. одержал 35 побед при двух поражениях. На турнире в Риме уже повторил лучший результат, ранее показанный в прошлом сезоне.
Бывшая вторая ракетка мира. Победитель 14 турниров ATP, в том числе 12 грунтовых. В нынешнем сезоне на этом покрыти дошел до четвертьфинала в Мадриде. На харде пробился на аналогичную стадию в Делрей-Бич, а на Australian Open вылетел в четвертом круге. Всего в 2026 г. одержал 17 побед при девяти поражениях. На турнире в Риме уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел в четвертьфинале.
Спортсмены ранее провели четыре официальных очных матча: три – на харде, один – на грунте. Во всех случаях без потери сета побеждал Синнер.
Букмекеры считают явным фаворитом итальянца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,13 на его победу и 6,00 на успех норвежца.
Единственный очный матч спортсменов в на грунте продлился 13 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 2,00 на ТБ (20,5) и 1,80 на ТМ (20,5).
В последние годы Рууд на фоне спада результатов ушел в тень относительно лидеров мирового тура. Но в Риме он вновь напомнил о себе. В частности, о том, что способен быть одним из лучших грунтовиков планеты. Потеря сета случилась только в четвертьфинале с Хачановым. Остальных соперников норвежец просто снес, хотя и с сеткой ему в целом повезло.
Впрочем, всё это меркнет на фоне Синнера. Итальянец только в полуфинале столкнулся с проблемами, но в итоге дожал Медведева. Запас прочности у лидера мирового рейтинга огромный. Универсальность и техническое мастерство позволяют Синнеру забирать розыгрыши, даже когда сводит ноги или сбоит дыхание.
Вдобавок на стороне итальянца тотальное преимущество в очных встречах. Он не отдал Рууду ни сета, а в последних двух матчах вовсе разгромил соперника. Причем единственная встреча на грунте пришлась на Рим-2025, и тогда Синнер проиграл норвежцу лишь гейм.
Рискнем предположить, что итальянец заберет очередной титул, а исход скомбинируем с ТМ (23,5).