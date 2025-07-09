Янник Синнер — Бен Шелтон, 9 июля: прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона

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9 июля за право сыграть в полуфинале Уимблдона сразятся Янник Синнер и Бен Шелтон. Первая и десятая ракетки мира встречались до этого пять раз. Первый из этих матчей остался за американцем, а в четырех последующих итальянец не отдал сопернику ни одного сета. Оцениваем шансы конкурентов и ищем заманчивые коэффициенты в линиях букмекеров.
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Дата / Время: 09.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Янник Синнер (23 года, 1-я ракетка мира)
Бен Шелтон (22 годла, 10-я ракетка мира)
Первая ракетка мира в одиночном разряде. Победитель трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2024, 2025 и Открытый чемпионат США-2024). Финалист турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2025); победитель Итогового турнира ATP 2024 года. Победитель 20 турниров ATP (из них 19 в одиночном разряде). Двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2023, 2024) в составе сборной Италии.
В текущем сезоне провел 25 матчей: 22 победы - 3 поражения. Финалист турнира в Риме (грунт). На «Ролан Гаррос» дошел до финала, в котором уступил Карлосу Алькарасу. В финале Australian Open выиграл у Александра Зверева.
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Полуфиналист двух турниров Большого шлема. Победитель двух турниров ATP в одиночном разряде. Наивысшее место в мировом рейтинге - 10. В 2025 году провел 33 матча: 19 побед и 14 поражений. Финалист турнира в Мюнхене (грунт). Полуфиналист турнира в Штутгарте (трава). Четвертьфиналист турнира в Индиан-Уэллсе (хард). На «Ролан Гаррос» в четвертом круге уступил Карлосу Алькарасу. На Australian Open проиграл в полуфинале Яннику Синнеру.
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Соперники до этого встречались пять раз и лишь однажды на траве. Единственный матч на травяном корте был сыгран в прошлом году в четвертом круге Уимблдона. Победу одержал Синнер - 6:2, 6:4, 7:6. Последняя на данный момент встреча соперников случилась в полуфинале Открытого чемпионата Австралии-2025. И здесь вверх взял итальянец - 7:6, 6:2, 6:2.
FONBET не сомневаются в том, что в следующий раунд пройдет первый номер посева, предлагая за победу Синнера крайне скромный коэффициент - 1,20. Номинал ставки на американца, если тому удастся выиграть, будет увеличен пятитикратно.
За тотал больше 38.5 итотал меньше 38.5 предложен одинаковый коэффициент - 1.90.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Синнер вполне мог не пройти в четвертьфинал и, скорее всего, так бы и случилось, если бы не травма Григора Димитрова. На предыдущей стадии болгарин вел в матче с первой ракеткой мира после двух сетов со счетом 2:0. Но в 3-м сете, подав навылет, Григор потянул грудную мышцу и был вынужден отказаться от продолжения борьбы. Янник скажет после этого, что соперник играл превосходно, превосходя его в реализации, но не смог продолжить игру. Синнер помог сопернику, с которым поддерживает дружеские отношения, покинуть корт.
Первые три круга Синнер и Шелтон прошли без потерь, не отдав соперникам ни одного сета. Перед их встречей в четвертьфинале сложно не вспомнить их последний поединок. В полуфинале Australian Open в конце января итальянец не оставил шансов американцу- 7:6, 6:2, 6:2. Несомненным фаворитом первая ракетка мира представляется и сейчас. Но сложно игнорировать его игровые проблемы в матче с Димитровым. Сам Янник сказал, что доволен своей игрой, а Григор сыграл превосходно. Но осадок остался. Легкой добычей Бен не станет. Наш выбор - победа Синнера, но каждый из игроков выиграет как минимум по сету.