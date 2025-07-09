Янник Синнер — Бен Шелтон, 9 июля: прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона

Синнер вполне мог не пройти в четвертьфинал и, скорее всего, так бы и случилось, если бы не травма Григора Димитрова. На предыдущей стадии болгарин вел в матче с первой ракеткой мира после двух сетов со счетом 2:0. Но в 3-м сете, подав навылет, Григор потянул грудную мышцу и был вынужден отказаться от продолжения борьбы. Янник скажет после этого, что соперник играл превосходно, превосходя его в реализации, но не смог продолжить игру. Синнер помог сопернику, с которым поддерживает дружеские отношения, покинуть корт.

Первые три круга Синнер и Шелтон прошли без потерь, не отдав соперникам ни одного сета. Перед их встречей в четвертьфинале сложно не вспомнить их последний поединок. В полуфинале Australian Open в конце января итальянец не оставил шансов американцу- 7:6, 6:2, 6:2. Несомненным фаворитом первая ракетка мира представляется и сейчас. Но сложно игнорировать его игровые проблемы в матче с Димитровым. Сам Янник сказал, что доволен своей игрой, а Григор сыграл превосходно. Но осадок остался. Легкой добычей Бен не станет. Наш выбор - победа Синнера, но каждый из игроков выиграет как минимум по сету.