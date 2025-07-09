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8 июля 9:31ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Янник Синнер — Бен Шелтон, 9 июля: прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона

Встреча соперников из топ-10
Руслан Ипполитов

9 июля за право сыграть в полуфинале Уимблдона сразятся Янник Синнер и Бен Шелтон. Первая и десятая ракетки мира  встречались до этого пять раз. Первый из этих матчей остался за американцем, а в четырех последующих итальянец не отдал сопернику ни одного сета. Оцениваем шансы конкурентов и ищем заманчивые коэффициенты в линиях букмекеров.

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Дата / Время: 09.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Янник Синнер (23 года, 1-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Лука Нарди (Италия, 94) — 6:4, 6:3, 6:0
  • 2-й круг: Александар Вукич (Австралия, 78) — 6:1, 6:1, 6:3
  • 3-й круг: Педро Мартинес-Портеро (Испания, 48) — 6:1, 6:3, 6:1
  • 4-й круг: Григор Димитров (Болгария, 16) — 3:6, 5:7, 2:2 - отказ

Бен Шелтон (22 годла, 10-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Алекс Болт (Австралия, 196) — 6:4, 7:6, 7:6
  • 2-й круг: Ринки Хидзиката (Австралия, 79) — 6:2, 7:5, 6:4
  • 3-й круг: Мартон Фучович (Венгрия, 134) — 6:3, 7:6, 6:2
  • 4-й круг: Лоренцо Сонего (Италия, 44) — 3:6, 6:1, 7:6, 7:5

Янник Синнер (Италия)

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Первая ракетка мира в одиночном разряде. Победитель трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2024, 2025 и Открытый чемпионат США-2024). Финалист турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2025); победитель Итогового турнира ATP 2024 года. Победитель 20 турниров ATP (из них 19 в одиночном разряде). Двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2023, 2024) в составе сборной Италии.

В текущем сезоне провел 25 матчей: 22 победы - 3 поражения. Финалист турнира в Риме (грунт). На «Ролан Гаррос» дошел до финала, в котором уступил Карлосу Алькарасу. В финале Australian Open выиграл у Александра Зверева.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Бен Шелтон (США)

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Полуфиналист двух турниров Большого шлема. Победитель двух турниров ATP в одиночном разряде. Наивысшее место в мировом рейтинге - 10. В 2025 году провел 33 матча: 19 побед и 14 поражений. Финалист турнира в Мюнхене (грунт). Полуфиналист турнира в Штутгарте (трава). Четвертьфиналист турнира в Индиан-Уэллсе (хард). На «Ролан Гаррос» в четвертом круге уступил Карлосу Алькарасу. На Australian Open проиграл в полуфинале Яннику Синнеру.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники до этого встречались пять раз и лишь однажды на траве. Единственный матч на травяном корте был сыгран в прошлом году в четвертом круге Уимблдона. Победу одержал Синнер - 6:2, 6:4, 7:6. Последняя на данный момент встреча соперников случилась в полуфинале Открытого чемпионата Австралии-2025. И здесь вверх взял итальянец - 7:6, 6:2, 6:2.

Ставки на исход

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FONBET не сомневаются в том, что в следующий раунд пройдет первый номер посева, предлагая за победу Синнера крайне скромный коэффициент - 1,20. Номинал ставки на американца, если тому удастся выиграть, будет увеличен пятитикратно.

Ставки на тотал

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За тотал больше 38.5 итотал меньше 38.5 предложен одинаковый коэффициент - 1.90

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Победа Синнера

Победа Шелтона

ТБ 38.5

ТМ 38.5

FONBET

1,20

50,00

1.90

1.90

Прогноз и ставка

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Синнер вполне мог не пройти в четвертьфинал и, скорее всего, так бы и случилось, если бы не травма Григора Димитрова. На предыдущей стадии болгарин вел в матче с первой ракеткой мира после двух сетов со счетом 2:0. Но в 3-м сете, подав навылет, Григор потянул грудную мышцу и был вынужден отказаться от продолжения борьбы. Янник скажет после этого, что соперник играл превосходно, превосходя его в реализации, но не смог продолжить игру. Синнер помог сопернику, с которым поддерживает дружеские отношения, покинуть корт.

Первые три круга Синнер и Шелтон прошли без потерь, не отдав соперникам ни одного сета. Перед их встречей в четвертьфинале сложно не вспомнить их последний поединок. В полуфинале Australian Open в конце января итальянец не оставил шансов американцу- 7:6, 6:2, 6:2. Несомненным фаворитом первая ракетка мира представляется и сейчас. Но сложно игнорировать его игровые проблемы в матче с Димитровым. Сам Янник сказал, что доволен своей игрой, а Григор сыграл превосходно. Но осадок остался. Легкой добычей Бен не станет. Наш выбор - победа Синнера, но каждый из игроков выиграет как минимум по сету.

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