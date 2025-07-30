СКА-Хабаровск - Торпедо, 3 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

На старте нового сезона «СКА-Хабаровск» еще не проигрывал, а «Торпедо» - не побеждало. Перед началом чемпионата более реалистичной представлялась обратная ситуация. Но команда Алексея Поддубского очень продуктивно провела сдвоенный выезд - взяла одно очко в Уфе и три - в Красноярске. К домашней премьере армейцы подошли в приподнятом настроении и неплохой форме.

О москвичах ни того, ни другого не скажешь. Одно очко за два тура и усилившиеся слухи об отставке главного тренера не способствуют спокойствию в коллективе. Разговоры об отставке Олега Кононова из «Торпедо» длятся с весны, но сейчас они кажутся максимально правдоподобными, учитывая ситуацию с главным акционером и результатами команды. В такой ситуации, да еще и в непривычном часовом поясе ожидать от гостей феерического футбола вряд ли приходится. Скорее намечается закрытая, жесткая и достаточно нервная игра с небольшим количеством опасных моментов, а стало быть, и голов. Наш прогноз: тотал меньше 2.5.