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30 июля 7:37ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

СКА-Хабаровск - Торпедо, 3 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Заключительный матч Кононова в столичном клубе?
Валентин Васильев

Воскресный игровой день в Лиге PARI откроется уже в 10:30 по московскому времени. «СКА-Хабаровск» принимает «Торпедо». Хотя бы с третьей попытки серебряный призер прошлого первенства выиграет?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«СКА-Хабаровск»

03.08.2025, Вс

10:30 МСК

«Торпедо» (Москва) 

П1 - 2.75

Х - 3.25

П2 - 2.65

Турнир: Лига PARI, 3-й тур

Стадион имени В. И. Ленина (Хабаровск)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«СКА-Хабаровск»371621-37
«Торпедо»167337-21

Последние пять матчей «СКА-Хабаровск»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.07.2025«Енисей»

1:2

«СКА-Хабаровск» 

Лига PARI

19.07.2025«Уфа»

1:1

«СКА-Хабаровск» 

Лига PARI

24.05.2025«Урал»

3:1

«СКА-Хабаровск» 

Первая лига

17.05.2025«СКА-Хабаровск» 

1:0

«Родина»

Первая лига

11.05.2025«Алания»

0:4

«СКА-Хабаровск» 

Первая лига

Последние пять матчей «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.07.2025«Нефтехимик»

0:0

«Торпедо»

Лига PARI

20.07.2025«Торпедо»

2:3

«Челябинск»

Лига PARI

29.06.2025«Спартак»

3:1

«Торпедо»

Товарищеский матч

24.05.2025«Торпедо»

1:1

«КАМАЗ»

Первая лига

17.05.2025«Сочи»

0:1

«Торпедо»

Первая лига

Место в турнирной таблице

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После двух первых туров команды разделяют семь позиций и три очка.

КлубИВНПМячиОчки
1. Челябинск22004-26
2. Урал22004-26
3. Факел22002-06
4. Чайка21103-04
5. КАМАЗ21103-24
6. СКА-Хабаровск21103-24
7. Спартак-Кострома21013-23
8. Ротор21012-23
9. Арсенал20202-22
10. Сокол20200-02
11. Нефтехимик20200-02
12. Черноморец20113-41
13. Торпедо20112-31
14. Шинник20111-21
15. Уфа20111-21
16. Родина20112-41
17. Волга20022-40
18. Енисей20021-50

Прогноз на матч

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На старте нового сезона «СКА-Хабаровск» еще не проигрывал, а «Торпедо» - не побеждало. Перед началом чемпионата более реалистичной представлялась обратная ситуация. Но команда Алексея Поддубского очень продуктивно провела сдвоенный выезд - взяла одно очко в Уфе и три - в Красноярске. К домашней премьере армейцы подошли в приподнятом настроении и неплохой форме.

О москвичах ни того, ни другого не скажешь. Одно очко за два тура и усилившиеся слухи об отставке главного тренера не способствуют спокойствию в коллективе. Разговоры об отставке Олега Кононова из «Торпедо» длятся с весны, но сейчас они кажутся максимально правдоподобными, учитывая ситуацию с главным акционером и результатами команды. В такой ситуации, да еще и в непривычном часовом поясе ожидать от гостей феерического футбола вряд ли приходится. Скорее намечается закрытая, жесткая и достаточно нервная игра с небольшим количеством опасных моментов, а стало быть, и голов. Наш прогноз: тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Официальные сайты «Матч ТВ» и БК PARI покажут игру в прямом эфире. По ТВ трансляция запланирована на «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«СКА-Хабаровск»: Плиев  (травма)

«Торпедо»: Гусман (неявка в команду)

Коэффициенты букмекеров

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PARI установила высокие и близкие коэффициенты на победу обеих команд - 2.75 местной и 2.65 - приезжей. Ничья котируется в конторе за 3.25.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «СКА-Хабаровск» - «Торпедо»?

Судя по котировкам на точный счет (6.50 на 0:0 и 1:1), игра обещает быть равно и низовой.

Будет ли уволен Кононов?

Несмотря на многочисленные слухи, Олег Кононов продолжает возглавлять автозаводскую команду.

Где смотреть бесплатно матч «СКА-Хабаровск» - «Торпедо»?

Бесплатно посмотреть игру  онлайн можно на официальных сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.

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