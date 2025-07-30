СКА-Хабаровск - Торпедо, 3 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

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Воскресный игровой день в Лиге PARI откроется уже в 10:30 по московскому времени. «СКА-Хабаровск» принимает «Торпедо». Хотя бы с третьей попытки серебряный призер прошлого первенства выиграет?
Турнир: Лига PARI, 3-й тур
Стадион имени В. И. Ленина (Хабаровск)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«СКА-Хабаровск»
|3
|7
|16
|21-37
|«Торпедо»
|16
|7
|3
|37-21
Последние пять матчей «СКА-Хабаровск»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.07.2025
|«Енисей»
1:2
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|19.07.2025
|«Уфа»
1:1
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|24.05.2025
|«Урал»
3:1
«СКА-Хабаровск»
Первая лига
|17.05.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:0
«Родина»
Первая лига
|11.05.2025
|«Алания»
0:4
«СКА-Хабаровск»
Первая лига
Последние пять матчей «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.07.2025
|«Нефтехимик»
0:0
«Торпедо»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Торпедо»
2:3
«Челябинск»
Лига PARI
|29.06.2025
|«Спартак»
3:1
«Торпедо»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Торпедо»
1:1
«КАМАЗ»
Первая лига
|17.05.2025
|«Сочи»
0:1
«Торпедо»
Первая лига
После двух первых туров команды разделяют семь позиций и три очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Челябинск
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|2. Урал
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|3. Факел
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|4. Чайка
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|5. КАМАЗ
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|6. СКА-Хабаровск
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|7. Спартак-Кострома
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|8. Ротор
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|9. Арсенал
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|10. Сокол
|2
|0
|2
|0
|0-0
|2
|11. Нефтехимик
|2
|0
|2
|0
|0-0
|2
|12. Черноморец
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|13. Торпедо
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|14. Шинник
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|15. Уфа
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|16. Родина
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|17. Волга
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|18. Енисей
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
На старте нового сезона «СКА-Хабаровск» еще не проигрывал, а «Торпедо» - не побеждало. Перед началом чемпионата более реалистичной представлялась обратная ситуация. Но команда Алексея Поддубского очень продуктивно провела сдвоенный выезд - взяла одно очко в Уфе и три - в Красноярске. К домашней премьере армейцы подошли в приподнятом настроении и неплохой форме.
О москвичах ни того, ни другого не скажешь. Одно очко за два тура и усилившиеся слухи об отставке главного тренера не способствуют спокойствию в коллективе. Разговоры об отставке Олега Кононова из «Торпедо» длятся с весны, но сейчас они кажутся максимально правдоподобными, учитывая ситуацию с главным акционером и результатами команды. В такой ситуации, да еще и в непривычном часовом поясе ожидать от гостей феерического футбола вряд ли приходится. Скорее намечается закрытая, жесткая и достаточно нервная игра с небольшим количеством опасных моментов, а стало быть, и голов. Наш прогноз: тотал меньше 2.5.
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Официальные сайты «Матч ТВ» и БК PARI покажут игру в прямом эфире. По ТВ трансляция запланирована на «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
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|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«СКА-Хабаровск»: Плиев (травма)
«Торпедо»: Гусман (неявка в команду)
PARI установила высокие и близкие коэффициенты на победу обеих команд - 2.75 местной и 2.65 - приезжей. Ничья котируется в конторе за 3.25.
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Судя по котировкам на точный счет (6.50 на 0:0 и 1:1), игра обещает быть равно и низовой.
Несмотря на многочисленные слухи, Олег Кононов продолжает возглавлять автозаводскую команду.
Бесплатно посмотреть игру онлайн можно на официальных сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.