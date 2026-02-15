СКА - Салават Юлаев, прогноз на 16 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Обе команды в приподнятом настроении подходят к матчу в Санкт-Петербурге. Армейцы наконец закрыли свою кошмарную серию из семи поражений подряд и начали новую, позитивную. Победа над «Барысом» стала для парней Ларионова четвертой в феврале. Причем все четыре были добыты в гостях, две последние - с крупным счетом (5:1, 5:0). По всему видно, что команда преодолела кризис и разогналась.

Но развить успех в понедельник армейцам будет непросто. «Салават» нынче тоже в порядке. Его победная полоса даже на два матча превосходит питерскую. Так что ожидается столкновение достойных друг друга соперников.

На стороне хозяев площадки, помимо неутоленного победного голода, поддержка родной публики. Полагаем, что эти факторы помогут Ларионову и его команде одержать еще одну победу.