СКА - Салават Юлаев, прогноз на 16 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Дела санкт-петербургского СКА пошли на лад. О рекордной безвыигрышной серии клуба вспоминают все реже. Развить последние успехи команда Игоря Ларионова постарается в начале недели. В гости к армейцам едет «Салават Юлаев». Намечается пятая подряд победа представителя Северной столицы?
Турнир: FONBET чемпионат КХЛ
Стадион: «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|СКА
|18
|2
|15
|112-95
|«Салават Юлаев»
|15
|2
|18
|95-112
Последние пять матчей СКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.02.2026
|«Барыс»
0:5
СКА
КХЛ
|10.02.2026
|«Нефтехимик»
1:5
СКА
КХЛ
|05.02.2026
|«Северсталь»
1:3
СКА
КХЛ
|03.02.2026
|«Динамо» Мн
3:4 Б
СКА
КХЛ
|01.02.2026
|ЦСКА
3:2 Б
СКА
КХЛ
Последние пять матчей «Салавата Юлаева»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.02.2026
|«Салават Юлаев»
4:3
|«Авангард»
КХЛ
|02.02.2026
|«Салават Юлаев»
2:1
|«Нефтехимик»
КХЛ
|31.01.2026
|«Салават Юлаев»
3:1
|«Торпедо»
КХЛ
|28.01.2026
|«Ак Барс»
3:4 ОТ
|«Салават Юлаев»
КХЛ
|26.01.2026
|«Динамо» Мн
1:2
|«Салават Юлаев»
КХЛ
Обе команды в приподнятом настроении подходят к матчу в Санкт-Петербурге. Армейцы наконец закрыли свою кошмарную серию из семи поражений подряд и начали новую, позитивную. Победа над «Барысом» стала для парней Ларионова четвертой в феврале. Причем все четыре были добыты в гостях, две последние - с крупным счетом (5:1, 5:0). По всему видно, что команда преодолела кризис и разогналась.
Но развить успех в понедельник армейцам будет непросто. «Салават» нынче тоже в порядке. Его победная полоса даже на два матча превосходит питерскую. Так что ожидается столкновение достойных друг друга соперников.
На стороне хозяев площадки, помимо неутоленного победного голода, поддержка родной публики. Полагаем, что эти факторы помогут Ларионову и его команде одержать еще одну победу.
В FONBET коэффициент на успех хозяев площадки совсем немного не дотягивает до двойки.
Прямая видеотрансляция из Северной столицы пройдет тематических каналах «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Титульный спонсор КХЛ установил коэффициент 1.95 на победу армейцев, 3.25 - на «Салават» и 4.30 - на ничью.
Эксперты отдают предпочтение хозяевам. Из семи последних личных встреч только одна завершилась в пользу гостевой команды, причем это был СКА.
Билеты на игру можно приобрести на официальном сайте СКА. Стоимость начинается от 1 280 рублей.