14 февраля 6:05

СКА - Салават Юлаев, прогноз на 16 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Чья победная серия прервется?
Валентин Васильев

Дела санкт-петербургского СКА пошли на лад. О рекордной безвыигрышной серии клуба вспоминают все реже. Развить последние успехи команда Игоря Ларионова постарается в начале недели. В гости к армейцам едет «Салават Юлаев». Намечается пятая подряд победа представителя Северной столицы?

Команда 1

Время начала

Команда 2

СКА (Санкт-Петербург)

16.02.2026, Пн

19:30 МСК

«Салават Юлаев» (Уфа)

П1 - 1.95

Х - 4.30

П2 - 3.25

Турнир: FONBET чемпионат КХЛ

Стадион: «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург, Россия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
СКА18215112-95
«Салават Юлаев»1521895-112

Последние пять матчей  СКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.02.2026«Барыс» 

0:5

СКА

КХЛ

10.02.2026«Нефтехимик»

1:5

СКА

КХЛ

05.02.2026«Северсталь»

1:3

СКА

КХЛ

03.02.2026«Динамо» Мн

3:4 Б

СКА

КХЛ

01.02.2026ЦСКА

3:2 Б

СКА

КХЛ

Последние пять матчей «Салавата Юлаева»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.02.2026«Салават Юлаев»

4:3

«Авангард»

КХЛ

02.02.2026«Салават Юлаев»

2:1

«Нефтехимик»

КХЛ

31.01.2026«Салават Юлаев»

3:1

«Торпедо»

КХЛ

28.01.2026«Ак Барс»

3:4 ОТ

«Салават Юлаев»

КХЛ

26.01.2026«Динамо» Мн

1:2

«Салават Юлаев»

КХЛ

Прогноз на матч

Свернуть

Обе команды в приподнятом настроении подходят к матчу в Санкт-Петербурге. Армейцы наконец закрыли свою кошмарную серию из семи поражений подряд и начали новую, позитивную. Победа над «Барысом» стала для парней Ларионова четвертой в феврале. Причем все четыре были добыты в гостях, две последние - с крупным счетом (5:1, 5:0). По всему видно, что команда преодолела кризис и разогналась.

Но развить успех в понедельник армейцам будет непросто. «Салават» нынче тоже в порядке. Его победная полоса даже на два матча превосходит питерскую. Так что ожидается столкновение достойных друг друга соперников. 

На стороне хозяев площадки, помимо неутоленного победного голода, поддержка родной публики. Полагаем, что эти факторы помогут Ларионову и его команде одержать еще одну победу.

В FONBET  коэффициент на успех хозяев площадки совсем немного не дотягивает до двойки. 

