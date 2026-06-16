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ГлавнаяПрогнозыАрина Соболенко – Екатерина Александрова, 17 июня: прогноз на матч турнира в Берлине

Арина Соболенко – Екатерина Александрова, 17 июня: прогноз на матч турнира в Берлине

Обновлено:
Первая ракетка мира открывает травяной сезон
Александр Бокулёв
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
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Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Арина Соболенко
  • Екатерина Александрова
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

Лидер мирового рейтинга Арина Соболенко откроет травяной сезон на турнире WTA-500 в Берлине. Она автоматически вышла во второй круг, где встретится с Екатериной Александровой. Сумеет ли россиянка навязать борьбу звездной белоруске?

Дата / Время: 17.06.2026, не ранее 18:30 по московскому времени

Арена: Rot-Weiss Tennis Club, Арена имени Штеффи Графф (Берлин, Германия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

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Арина Соболенко (28 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –

Екатерина Александрова (31 год, 19-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Анастасия Потапова (Австрия) – 6:1, отказ

Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с сильнейшей из пары Элизе Мертенс (Бельгия) – Никола Бартунькова (Чехия)

Арина Соболенко

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Победительница 24 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2023 и 2024), а также US Open (2024 и 2025). На траве титулов не брала. В нынешнем сезоне на харде выиграла турниры в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами. На Australian Open дошла до финала, на «Ролан Гаррос» вылетела в четвертьфинале. Всего в 2026 г. одержала 31 победу при четырех поражениях. На турнире в Берлине лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до полуфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Екатерина Александрова

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На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, в том числе два травяных. В нынешнем сезоне на харде дошла до финала в Абу-Даби. На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге. Всего в 2026 г. одержала семь побед при 14 поражениях. На турнире в Берлине лучший результат показала в 2023 г., когда дошла до полуфинала. В прошлом сезоне там не выступала. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Спортсменки ранее провели восемь официальных очных матчей. По три победы они одержали на харде, по одной – на траве.

Ставки на исход

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Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,15 на её победу и 5,50 на успех россиянки.

Ставки на тоталы

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Семь из восьми очных матчей спортсменок продлились не менее 18 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,76 на ТБ (19,5) и 2,04 на ТМ (19,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа СоболенкоПобеда АлександровойТБ (19,5)ТМ (19,5)
WINLINE1,155,501,762,04

Прогноз и ставка

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У Александровой тяжелый сезон. После финала в Абу-Даби наступила черная полоса. В Берлине удалось прервать серию из пяти поражений, но победа была одержана на отказе Потаповой, поэтому в полной мере оценить кондиции россиянки не удалось. 

Впрочем, и Соболенко вряд ли предстанет лучшей версией себя. После чувствительного поражения в четвертьфинале «Ролан Гаррос» она взяла паузу и теперь только открывает травяной сезон. А тут еще и довольно неудобная соперница, с которой равенство по личным встречам.

Полагаем, у Александровой хорошие шансы как минимум избежать разгрома. Соболенко потребуется время, чтобы почувствовать соревновательный тонус, что может привести к большому количеству невынужденных ошибок на быстрой траве при агрессивном стиле спортсменки. С учетом коэффициентов пробуем плюсовую фору по геймам через россиянку.

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