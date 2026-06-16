Арина Соболенко – Екатерина Александрова, 17 июня: прогноз на матч турнира в Берлине

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Лидер мирового рейтинга Арина Соболенко откроет травяной сезон на турнире WTA-500 в Берлине. Она автоматически вышла во второй круг, где встретится с Екатериной Александровой. Сумеет ли россиянка навязать борьбу звездной белоруске?
Дата / Время: 17.06.2026, не ранее 18:30 по московскому времени
Арена: Rot-Weiss Tennis Club, Арена имени Штеффи Графф (Берлин, Германия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Арина Соболенко (28 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Екатерина Александрова (31 год, 19-я ракетка мира)
Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с сильнейшей из пары Элизе Мертенс (Бельгия) – Никола Бартунькова (Чехия)
Победительница 24 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2023 и 2024), а также US Open (2024 и 2025). На траве титулов не брала. В нынешнем сезоне на харде выиграла турниры в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами. На Australian Open дошла до финала, на «Ролан Гаррос» вылетела в четвертьфинале. Всего в 2026 г. одержала 31 победу при четырех поражениях. На турнире в Берлине лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до полуфинала.
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На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, в том числе два травяных. В нынешнем сезоне на харде дошла до финала в Абу-Даби. На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге. Всего в 2026 г. одержала семь побед при 14 поражениях. На турнире в Берлине лучший результат показала в 2023 г., когда дошла до полуфинала. В прошлом сезоне там не выступала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсменки ранее провели восемь официальных очных матчей. По три победы они одержали на харде, по одной – на траве.
Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,15 на её победу и 5,50 на успех россиянки.
Семь из восьми очных матчей спортсменок продлились не менее 18 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,76 на ТБ (19,5) и 2,04 на ТМ (19,5).
У Александровой тяжелый сезон. После финала в Абу-Даби наступила черная полоса. В Берлине удалось прервать серию из пяти поражений, но победа была одержана на отказе Потаповой, поэтому в полной мере оценить кондиции россиянки не удалось.
Впрочем, и Соболенко вряд ли предстанет лучшей версией себя. После чувствительного поражения в четвертьфинале «Ролан Гаррос» она взяла паузу и теперь только открывает травяной сезон. А тут еще и довольно неудобная соперница, с которой равенство по личным встречам.
Полагаем, у Александровой хорошие шансы как минимум избежать разгрома. Соболенко потребуется время, чтобы почувствовать соревновательный тонус, что может привести к большому количеству невынужденных ошибок на быстрой траве при агрессивном стиле спортсменки. С учетом коэффициентов пробуем плюсовую фору по геймам через россиянку.