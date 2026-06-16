Арина Соболенко – Екатерина Александрова, 17 июня: прогноз на матч турнира в Берлине

У Александровой тяжелый сезон. После финала в Абу-Даби наступила черная полоса. В Берлине удалось прервать серию из пяти поражений, но победа была одержана на отказе Потаповой, поэтому в полной мере оценить кондиции россиянки не удалось.

Впрочем, и Соболенко вряд ли предстанет лучшей версией себя. После чувствительного поражения в четвертьфинале «Ролан Гаррос» она взяла паузу и теперь только открывает травяной сезон. А тут еще и довольно неудобная соперница, с которой равенство по личным встречам.

Полагаем, у Александровой хорошие шансы как минимум избежать разгрома. Соболенко потребуется время, чтобы почувствовать соревновательный тонус, что может привести к большому количеству невынужденных ошибок на быстрой траве при агрессивном стиле спортсменки. С учетом коэффициентов пробуем плюсовую фору по геймам через россиянку.