Арина Соболенко – Марта Костюк, 11 января: прогноз на финал турнира в Брисбене

Сможет ли Соболенко защитить титул в Брисбене?
Валентин Васильев

В воскресенье, 11 января, в финале «пятисотника» в Брисбене сойдутся белоруска Арина Соболенко и представительница Украины Марта Костюк. Год назад Соболенко триумфально выступила на австралийском турнире. Оправдает ли статус фаворита первая ракетка мира?

Дата / Время: 11.01.2026, не ранее 09:00 по московскому времени

Арена: Queensland Tennis Center, Корт №1 (Брисбен, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE

Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Кристина Букша (Испания) – 6:0, 6:1
  • 3-й круг: Сорана Кырстя (Румыния) – 6:3, 6:3
  • ¼ финала: Мэдисон Киз (США) – 6:3, 6:3
  • ½ финала: Каролина Мухова (Чехия) – 6:3, 6:4

Марта Костюк (23 года, 26-я ракетка мира, 16-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:7, 6:1, 6:0
  • 3-й круг: Аманда Анисимова (США) – 6:4, 6:3
  • ¼ финала: Мирра Андреева (Россия) – 7:6, 6:3
  • ½ финала: Джессика Пегула (США) – 6:0, 6:3

Арина Соболенко

Уроженка Минска четырежды становилась чемпионкой турниров «Большого шлема», а также 27 раз выигрывала турниры WTA. Представительница Белоруссии в третий раз подряд дошла до финала в Брисбене. В прошлом сезоне Соболенко одержала 63 победы и проиграла лишь 13 встреч.

Марта Костюк

За всю карьеру украинская теннисистка выиграла три турнира, один из которых - в одиночном разряде. В июне 2024 года Костюк установила лучший для себя результат в мировой классификации, поднявшись на 16-ю позицию. В минувшей кампании она выиграла 28 матчей при 20 поражениях.

Личные встречи

Соболенко доминирует в очном противостоянии с балансом побед 4:0. В последний раз соперницы встречались на корте в мае 2025 года на грунтовом «тысячнике» в Риме - тогда белоруска одолела Костюк в двух сетах.

Ставки на исход

Эксперты PARI считают Соболенко уверенным фаворитом в предстоящей игре. На победу белоруски можно поставить за коэффициент 1,32. Успех Костюк оценивается в 3,40. 

Ставки на тоталы

БК PARI открыла довольно низкий минимальный тотал в этой встрече - от 18,5 по геймам. При этом букмекеры не исключили, что матч затянется на несколько сетов. Коэффициент на ТБ 22,5 составляет 2,13. ТМ 22,5 оценивается в 1,63.

 Победа СоболенкоПобеда КостюкТБ (21,5)ТМ (21,5)
PARI1,323,402,131,63

Прогноз и ставка

Соболенко, безусловно, не зря котируется уверенной фавориткой в этой встрече. Однако, если речь заходят о титульных баталиях, ее встречи превращаются в настоящую борьбу за выживание. Судите сами: в семи из девяти финальных игр с участием Соболенко в 2025 году был пробит тотал в 20,5 геймов. Исключением не стал и прошлогодний финал в Брисбене, когда белоруска уступила стартовую партию Полине Кудерметовой.

Костюк демонстрирует отличные результаты в новом сезоне. Примечательно, что на текущих соревнованиях украинка прибавляет от матча к матчу. Если во втором круге Марта одолела Юлию Путинцеву в трех сетах, то в полуфинале камня на камне не оставила от Пегулы, повесив титулованной американке «баранку».

Рискнем предположить, что женский финал в Брисбене не окажется простым ни для одной из теннисисток. Поставим на ТБ (20,5) по геймам за сочный коэффициент 1,67.

