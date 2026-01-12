Арина Соболенко – Марта Костюк, 11 января: прогноз на финал турнира в Брисбене

Партнерский проект
В воскресенье, 11 января, в финале «пятисотника» в Брисбене сойдутся белоруска Арина Соболенко и представительница Украины Марта Костюк. Год назад Соболенко триумфально выступила на австралийском турнире. Оправдает ли статус фаворита первая ракетка мира?
Дата / Время: 11.01.2026, не ранее 09:00 по московскому времени
Арена: Queensland Tennis Center, Корт №1 (Брисбен, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE
Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Марта Костюк (23 года, 26-я ракетка мира, 16-й номер посева)
Уроженка Минска четырежды становилась чемпионкой турниров «Большого шлема», а также 27 раз выигрывала турниры WTA. Представительница Белоруссии в третий раз подряд дошла до финала в Брисбене. В прошлом сезоне Соболенко одержала 63 победы и проиграла лишь 13 встреч.
За всю карьеру украинская теннисистка выиграла три турнира, один из которых - в одиночном разряде. В июне 2024 года Костюк установила лучший для себя результат в мировой классификации, поднявшись на 16-ю позицию. В минувшей кампании она выиграла 28 матчей при 20 поражениях.
Соболенко доминирует в очном противостоянии с балансом побед 4:0. В последний раз соперницы встречались на корте в мае 2025 года на грунтовом «тысячнике» в Риме - тогда белоруска одолела Костюк в двух сетах.
Эксперты PARI считают Соболенко уверенным фаворитом в предстоящей игре. На победу белоруски можно поставить за коэффициент 1,32. Успех Костюк оценивается в 3,40.
БК PARI открыла довольно низкий минимальный тотал в этой встрече - от 18,5 по геймам. При этом букмекеры не исключили, что матч затянется на несколько сетов. Коэффициент на ТБ 22,5 составляет 2,13. ТМ 22,5 оценивается в 1,63.
Соболенко, безусловно, не зря котируется уверенной фавориткой в этой встрече. Однако, если речь заходят о титульных баталиях, ее встречи превращаются в настоящую борьбу за выживание. Судите сами: в семи из девяти финальных игр с участием Соболенко в 2025 году был пробит тотал в 20,5 геймов. Исключением не стал и прошлогодний финал в Брисбене, когда белоруска уступила стартовую партию Полине Кудерметовой.
Костюк демонстрирует отличные результаты в новом сезоне. Примечательно, что на текущих соревнованиях украинка прибавляет от матча к матчу. Если во втором круге Марта одолела Юлию Путинцеву в трех сетах, то в полуфинале камня на камне не оставила от Пегулы, повесив титулованной американке «баранку».
Рискнем предположить, что женский финал в Брисбене не окажется простым ни для одной из теннисисток. Поставим на ТБ (20,5) по геймам за сочный коэффициент 1,67.