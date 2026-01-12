Арина Соболенко – Марта Костюк, 11 января: прогноз на финал турнира в Брисбене

Соболенко, безусловно, не зря котируется уверенной фавориткой в этой встрече. Однако, если речь заходят о титульных баталиях, ее встречи превращаются в настоящую борьбу за выживание. Судите сами: в семи из девяти финальных игр с участием Соболенко в 2025 году был пробит тотал в 20,5 геймов. Исключением не стал и прошлогодний финал в Брисбене, когда белоруска уступила стартовую партию Полине Кудерметовой.

Костюк демонстрирует отличные результаты в новом сезоне. Примечательно, что на текущих соревнованиях украинка прибавляет от матча к матчу. Если во втором круге Марта одолела Юлию Путинцеву в трех сетах, то в полуфинале камня на камне не оставила от Пегулы, повесив титулованной американке «баранку».

Рискнем предположить, что женский финал в Брисбене не окажется простым ни для одной из теннисисток. Поставим на ТБ (20,5) по геймам за сочный коэффициент 1,67.