Арина Соболенко – Барбора Крейчикова, 7 мая: прогноз на матч турнира в Риме

В Мадриде Соболенко оступилась в четвертьфинале и потерпела второе поражение в сезоне и первое после финала Australian Open. Разумеется, белоруска мотивирована реабилитироваться за такой результат. В Риме она уже успела громко выступить на тему призовых и возможного бойкота, а теперь готовится выплеснуть энергию и на корте.

В лучшие годы Крейчикова, вероятно, навязала бы Соболенко борьбу. Но в нынешнем сезоне чешка выступает редко и без блеска. В Риме она вернулась, пропустив более двух месяцев из-за травмы. В первом круге титулованная теннисистка играла достойно, но и уровень сопротивления был посредственным. У белоруски Крейчикова едва ли зацепит сет. Полагаем, всё затянется максимум на 20 геймов.

Посмотреть все букмекерские конторы России вы можете на сайте «Советского спорта».