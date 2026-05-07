Арина Соболенко – Барбора Крейчикова, 7 мая: прогноз на матч турнира в Риме

Большая афиша для второго круга
Александр Бокулёв
Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Арина Соболенко
  • Барбора Крейчикова
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

Белоруска Арина Соболенко на правах сеяной стартует на грунтовом турнире WTA-1000 в Риме со второго круга. На этой стадии ей будет противостоять чешка Барбора Крейчикова. Сумеет ли лидер мирового рейтинга оправдать статус фаворитки?

Дата / Время: 07.05.2026, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: Foro Italico, Центральный корт (Рим, Италия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Арина Соболенко (28 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –

Барбора Крейчикова (30 лет, 53-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Эльза Жакемо (Франция) – 6:2, 6:4

Победительница этого матча в третьем круге встретится с сильнейшей из пары Магда Линетт (Польша) / Татьяна Мария (Германия) – Сорана Кырстя (Румыния, 26)

Арина Соболенко

Победительница 24 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2023 и 2024), а также US Open (2024 и 2025). На грунте взяла три титула. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграла турниры в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами, на Australian Open дошла до финала. Всего в 2026 г. одержала 26 побед при двум поражении. В Риме лучший результат показала в 2024 г., когда дошла до финала. В прошлом сезоне вылетела в четвертьфинале.

Барбора Крейчикова

Бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде и первая – в парном. Олимпийская чемпионка Токио-2020 в женской паре. На уровне WTA в одиночном разряде выиграла восемь турниров, в том числе «Ролан Гаррос» 2021 г. и Уимблдон 2024 г. На грунте взяла два титула. В нынешнем сезоне на Australian Open вылетела в первом круге, ещё стартовала только на двух турнирах. Всего в 2026 г. одержала четыре победы при трех поражениях. В Риме ранее выступала в 2021 и 2023 гг. и в обоих случаях вылетела в третьем круге.

Личные встречи

Спортсменки ранее провели семь официальных очных матчей. Единственную встречу на грунте выиграла Соболенко. На харде она одержала пять побед, Крейчикова – одну.

Ставки на исход

Букмекеры считают явной фавориткой белоруску. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,07 на её победу и 8,50 на успех чешки.

Ставки на тоталы

Три последних очных матча спортсменок продлились 17 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,83 на ТБ (17,5) и 1,97 на ТМ (17,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа СоболенкоПобеда КрейчиковойТБ (17,5)ТМ (17,5)
WINLINE1,078,501,831,97

Прогноз и ставка

В Мадриде Соболенко оступилась в четвертьфинале и потерпела второе поражение в сезоне и первое после финала Australian Open. Разумеется, белоруска мотивирована реабилитироваться за такой результат. В Риме она уже успела громко выступить на тему призовых и возможного бойкота, а теперь готовится выплеснуть энергию и на корте.

В лучшие годы Крейчикова, вероятно, навязала бы Соболенко борьбу. Но в нынешнем сезоне чешка выступает редко и без блеска. В Риме она вернулась, пропустив более двух месяцев из-за травмы. В первом круге титулованная теннисистка играла достойно, но и уровень сопротивления был посредственным. У белоруски Крейчикова едва ли зацепит сет.  Полагаем, всё затянется максимум на 20 геймов.

