Арина Соболенко – Каролина Мухова, 10 января: прогноз на полуфинал турнира в Брисбене

В субботу, 10 января, первый номер мирового рейтинга Арина Соболенко встретится с чешкой Каролиной Муховой. Преимущество в личных встречах на стороне 20-й ракетки мира. Каким будет исход на этот раз?
Дата / Время: 10.01.2026, не ранее 04:00 по московскому времени
Арена: Queensland Tennis Center, Корт №1 (Брисбен, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE
Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Каролина Мухова (29 лет, 20-я ракетка мира, 11-й номер посева)
Победительница этого матча в финале сыграет с сильнейшей из пары Марта Костюк - Джессика Пегула
Представительница Белоруссии - четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема», также она является победительницей 27 турниров WTA (21 из них - в одиночном разряде). В этом году Соболенко защищает титул в Брисбене.
За всю карьеру чешка выиграла один титул WTA в одиночном разряде. На турнирах «Большого шлема» ее лучшим достижением остается выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2023 году. В минувшем сезоне Мухова одержала 26 побед и потерпела 17 поражений.
Соперницы ранее провели четыре официальных очных матча, в трех из которых сильнее оказалась Мухова. Единственная победа представительницы Белоруссии была в далеком 2019 году на турнире в китайском Чжухае.
Букмекеры считают Соболенко явной фавориткой. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,22 на ее победу и 4,30 на успех чешки.
Эксперты PARI считают, что в этой встрече возможен результативный матч. Коэффициент на тотал больше 21,5 геймов составляет 2,03. ТМ 21,5 оценивается в 1,70.
Соболенко феерично начала новый сезон, одержав три легкие победы на турнире в Брисбене. Более того, представительница Белоруссии ни разу не отдала соперницам более четырех геймов в рамках одного сета. Мухова, в свою очередь, традиционно для себя прошла сквозь медные трубы. Сначала чешка выдержала трехчасовый марафон на старте соревнований против Томлянович, а в дальнейшем в трех сетах обыграла одну из фавориток – Елену Рыбакину.
Несмотря на превосходство Муховой в личных встречах, Соболенко заслуженно котируется фаворитом. Актуальная форма и положение в рейтинге говорят сами за себя. Тем не менее, настал тот час, когда первой ракетке мира придется впервые попотеть в 2026-м году. Мухова известна своим бойцовским характером и умением затягивать соперниц в «глубокие воды». Вероятно, нас ожидает плотная борьба в каждом из сетов. Логично присмотреться к ставке ТБ 21,5 по геймам за коэффициент 2,03.