Арина Соболенко – Каролина Мухова, 10 января: прогноз на полуфинал турнира в Брисбене

Первая ракетка мира сократит отставание в личных встречах?
Валентин Васильев
Источник: соцсети Муховой и Соболенко
Источник: соцсети Муховой и Соболенко

В субботу, 10 января, первый номер мирового рейтинга Арина Соболенко встретится с чешкой Каролиной Муховой. Преимущество в личных встречах на стороне 20-й ракетки мира. Каким будет исход на этот раз?

Дата / Время: 10.01.2026, не ранее 04:00 по московскому времени

Арена: Queensland Tennis Center, Корт №1 (Брисбен, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE

Турнирная сетка

Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Кристина Букша (Испания) – 6:0, 6:1
  • 3-й круг: Сорана Кырстя (Румыния) – 6:3, 6:3
  • ¼ финала: Мэдисон Киз (США) – 6:3, 6:3

Каролина Мухова (29 лет, 20-я ракетка мира, 11-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Айла Томлянович (Австралия) – 4:6, 6:1, 7:6
  • 3-й круг: Екатерина Александрова (Россия) – 6:4, 7:5
  • ¼ финала: Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:2, 2:6, 6:4

Победительница этого матча в финале сыграет с сильнейшей из пары Марта Костюк - Джессика Пегула

Арина Соболенко

Представительница Белоруссии - четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема», также она является победительницей 27 турниров WTA (21 из них - в одиночном разряде). В этом году Соболенко защищает титул в Брисбене.

Каролина Мухова

За всю карьеру чешка выиграла один титул WTA в одиночном разряде. На турнирах «Большого шлема» ее лучшим достижением остается выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2023 году. В минувшем сезоне Мухова одержала 26 побед и потерпела 17 поражений.

Личные встречи

Соперницы ранее провели четыре официальных очных матча, в трех из которых сильнее оказалась Мухова. Единственная победа представительницы Белоруссии была в далеком 2019 году на турнире в китайском Чжухае.

Ставки на исход

Букмекеры считают Соболенко явной фавориткой. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,22 на ее победу и 4,30 на успех чешки.

Ставки на тоталы

Эксперты PARI считают, что в этой встрече возможен результативный матч. Коэффициент на тотал больше 21,5 геймов составляет 2,03. ТМ 21,5 оценивается в 1,70.

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа СоболенкоПобеда МуховойТБ (21,5)ТМ (21,5)
PARI1,224,302,031,70

Прогноз и ставка

Соболенко феерично начала новый сезон, одержав три легкие победы на турнире в Брисбене. Более того, представительница Белоруссии ни разу не отдала соперницам более четырех геймов в рамках одного сета. Мухова, в свою очередь, традиционно для себя прошла сквозь медные трубы. Сначала чешка выдержала трехчасовый марафон на старте соревнований против Томлянович, а в дальнейшем в трех сетах обыграла одну из фавориток – Елену Рыбакину.

Несмотря на превосходство Муховой в личных встречах, Соболенко заслуженно котируется фаворитом. Актуальная форма и положение в рейтинге говорят сами за себя. Тем не менее, настал тот час, когда первой ракетке мира придется впервые попотеть в 2026-м году. Мухова известна своим бойцовским характером и умением затягивать соперниц в «глубокие воды». Вероятно, нас ожидает плотная борьба в каждом из сетов. Логично присмотреться к ставке ТБ 21,5 по геймам за коэффициент 2,03.

