Арина Соболенко – Каролина Мухова, 10 января: прогноз на полуфинал турнира в Брисбене

Соболенко феерично начала новый сезон, одержав три легкие победы на турнире в Брисбене. Более того, представительница Белоруссии ни разу не отдала соперницам более четырех геймов в рамках одного сета. Мухова, в свою очередь, традиционно для себя прошла сквозь медные трубы. Сначала чешка выдержала трехчасовый марафон на старте соревнований против Томлянович, а в дальнейшем в трех сетах обыграла одну из фавориток – Елену Рыбакину.

Несмотря на превосходство Муховой в личных встречах, Соболенко заслуженно котируется фаворитом. Актуальная форма и положение в рейтинге говорят сами за себя. Тем не менее, настал тот час, когда первой ракетке мира придется впервые попотеть в 2026-м году. Мухова известна своим бойцовским характером и умением затягивать соперниц в «глубокие воды». Вероятно, нас ожидает плотная борьба в каждом из сетов. Логично присмотреться к ставке ТБ 21,5 по геймам за коэффициент 2,03.