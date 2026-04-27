Арина Соболенко – Наоми Осака, 27 апреля: прогноз на матч турнира в Мадриде

В четвертом круге грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде встретятся белоруска Арина Соболенко и японка Наоми Осака. Кто окажется сильнее в противостоянии действующей и бывшей первых ракеток мира?
Дата / Время: 27.04.2026, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: Caja Magica, Корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Наоми Осака (28 лет, 15-я ракетка мира, 14-й номер посева)
Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с сильнейшей из пары Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – Хейли Баптист (США, 30)
Победительница 24 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2023 и 2024), а также US Open (2024 и 2025). На харде взяла 21 титул. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграла турниры в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами, на Australian Open дошла до финала. Всего в 2026 г. одержала 25 побед при одном поражении. Турнир в Мадриде выиграла в 2021, 2023 и 2025 гг.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшая первая ракетка мира. Победительница семи хардовых турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2019, 2021) и US Open (2019, 2020). В нынешнем сезоне на Открытом чемпионате Австралии снялась перед третьим кругом. Всего в 2026 г. одержала семь побед при трех поражениях. На турнире в Мадриде лучший результат показала в 2019 г., когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетела в первом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсменки ранее провели два официальных очных матча на харде. В 2018 г. Осака оказалась сильнее на US Open, а в нынешнем сезоне Соболенко взяла реванш в Индиан-Уэллсе.
Букмекеры считают явной фавориткой белоруску. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,14 на её победу и 6,60 на успех японки.
Последний очный матч спортсменок продлился 18 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,79 на ТБ (18,5) и 2,01 на ТМ (18,5).
Турнир в Мадриде – единственный грунтовый, на котором Соболенко брала титул. Причем она сделала это трижды, в том числе в прошлом сезоне. У Осаки, напротив, выступления в столице Испании обычно получаются блеклыми. Да и трофеев на грунте у японки нет.
Вот и сейчас позиции Соболенко кажутся гораздо более крепкими. Она без блеска, но надежно стартовала в Мадриде и добирает соревновательный тонус. В нынешнем сезоне в пассиве первой ракетки мира по-прежнему лишь одно поражение – в финале Australian Open от Елены Рыбакиной. И нет явных поводов полагать, что второе ей нанесет Осака.
В Индиан-Уэллсе Соболенко обыграла японку за 18 геймов. Вполне вероятно, что в Мадриде будет примерно то же самое. Но попробуем тотал даже с запасом и скомбинируем его с исходом.