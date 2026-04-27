Арина Соболенко – Наоми Осака, 27 апреля: прогноз на матч турнира в Мадриде

Белоруска – трехкратная чемпионка этих соревнований
Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Арина Соболенко
  • Наоми Осака
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

В четвертом круге грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде встретятся белоруска Арина Соболенко и японка Наоми Осака. Кто окажется сильнее в противостоянии действующей и бывшей первых ракеток мира?

Дата / Время: 27.04.2026, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: Caja Magica, Корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Питон Стирнс (США) – 7:5, 6:3
  • 3-й круг: Жаклин Кристиан (Румыния, 29) – 6:1, 6:4

Наоми Осака (28 лет, 15-я ракетка мира, 14-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Камила Осорио (Колумбия) – 6:2, 7:5
  • 3-й круг: Ангелина Калинина (Украина) – 6:1, 6:3

Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с сильнейшей из пары Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – Хейли Баптист (США, 30)

Арина Соболенко

Победительница 24 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2023 и 2024), а также US Open (2024 и 2025). На харде взяла 21 титул. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграла турниры в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами, на Australian Open дошла до финала. Всего в 2026 г. одержала 25 побед при одном поражении. Турнир в Мадриде выиграла в 2021, 2023 и 2025 гг.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Наоми Осака

Бывшая первая ракетка мира. Победительница семи хардовых турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2019, 2021) и US Open (2019, 2020). В нынешнем сезоне на Открытом чемпионате Австралии снялась перед третьим кругом. Всего в 2026 г. одержала семь побед при трех поражениях. На турнире в Мадриде лучший результат показала в 2019 г., когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетела в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Спортсменки ранее провели два официальных очных матча на харде. В 2018 г. Осака оказалась сильнее на US Open, а в нынешнем сезоне Соболенко взяла реванш в Индиан-Уэллсе.

Ставки на исход

Букмекеры считают явной фавориткой белоруску. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,14 на её победу и 6,60 на успех японки.

Ставки на тоталы

Последний очный матч спортсменок продлился 18 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,79 на ТБ (18,5) и 2,01 на ТМ (18,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа СоболенкоПобеда ОсакиТБ (18,5)ТМ (19,5)
WINLINE1,146,601,792,01

Прогноз и ставка

Турнир в Мадриде – единственный грунтовый, на котором Соболенко брала титул. Причем она сделала это трижды, в том числе в прошлом сезоне. У Осаки, напротив, выступления в столице Испании обычно получаются блеклыми. Да и трофеев на грунте у японки нет.

Вот и сейчас позиции Соболенко кажутся гораздо более крепкими. Она без блеска, но надежно стартовала в Мадриде и добирает соревновательный тонус. В нынешнем сезоне в пассиве первой ракетки мира по-прежнему лишь одно поражение – в финале Australian Open от Елены Рыбакиной. И нет явных поводов полагать, что второе ей нанесет Осака.

В Индиан-Уэллсе Соболенко обыграла японку за 18 геймов. Вполне вероятно, что в Мадриде будет примерно то же самое. Но попробуем тотал даже с запасом и скомбинируем его с исходом.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer248 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/marathon_e34c698cee.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer64 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer248 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer248 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer248 дней 13 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer248 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading