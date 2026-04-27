Арина Соболенко – Наоми Осака, 27 апреля: прогноз на матч турнира в Мадриде

Турнир в Мадриде – единственный грунтовый, на котором Соболенко брала титул. Причем она сделала это трижды, в том числе в прошлом сезоне. У Осаки, напротив, выступления в столице Испании обычно получаются блеклыми. Да и трофеев на грунте у японки нет.

Вот и сейчас позиции Соболенко кажутся гораздо более крепкими. Она без блеска, но надежно стартовала в Мадриде и добирает соревновательный тонус. В нынешнем сезоне в пассиве первой ракетки мира по-прежнему лишь одно поражение – в финале Australian Open от Елены Рыбакиной. И нет явных поводов полагать, что второе ей нанесет Осака.

В Индиан-Уэллсе Соболенко обыграла японку за 18 геймов. Вполне вероятно, что в Мадриде будет примерно то же самое. Но попробуем тотал даже с запасом и скомбинируем его с исходом.