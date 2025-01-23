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20 января 10:18ГлавнаяПрогнозыТеннисAustralian Open

Соболенко - Павлюченкова, 21 января: где смотреть матч Australian Open, прогноз, котировки

Россиянка постарается совершить чудо
Руслан Ипполитов

Во вторник, 21 января, в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии сойдутся Анастасия Павлюченкова и первая ракетка мира Арина Соболенко.  Очевидной фавориткой на путевку в полуфинал является белорусская теннисистка.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Арина Соболенко (Беларусь)

21.01.2025, Вт

11:00 МСК

Анастасия Павлюченкова (Россия)

П1 - 1.10

 

П2 - 8.00

Турнир: Открытый чемпионат Австралии, Четвертьфинал

Стадион: «Мельнбурн Парк» (Мельбурн, Австралия)

Прокрытие: Хард

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Форма команд

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История матчей:

 СпортсменкаПобедыПоражения
Соболенко12
Павлюченкова21

Последние пять матчей Арины Соболенко:

ДатаСоперница 1

Счет

Соперница 2

Турнир

21.01.2025Арина Соболенко2:0Мирра АндрееваАО, 4-й круг
19.01.2025Арина Соболенко2:0Клара ТуасонАО, 3-й круг
15.01.2025Арина Соболенко2:0Джесика Бузас МанейроАО, 2-й круг
12.01.2025Арина Соболенко

2:0

Слоан Стивенс

АО, 1-й круг
05.01.2025Арина Соболенко

2:1

Полина Кудерметова

Брисбен, Финал

Последние пять матчей Анастасии Павлюченковой:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.01.2025Донна Векич0:2ПавлюченковаАО, 4-й круг
17.01.2025Павлюченкова

2:0

Зигемунд

АО, 3-й круг

15.01.2025Павлюченкова

2:1

Потапова

АО, 2-й круг

13.01.2025Павлюченкова

2:1

Юэ

АО, 1-й круг

06.01.2025Павлюченкова

1:2

Вондроушова

Аделаида, 1-й круг

Последние матчи Соболенко и Павлюченковой:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.06.2021Павлюченкова2:1СоболенкоРолан Гаррос, 3-й круг
06.05.2021Соболенко2:0ПавлюченковаМадрид, полуфинал
07.08.2019Павлюченкова

2:1

Соболенко

Торонто, 1-й круг

Рейтинг WTA. 52 недели

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 СпортсменкаСтранаОчки
1. Арина СоболенкоБеларусь9656
2. Инга ШвентекПольша8120
3. Кори ГауфСША6888
4. Жасмин ПаолиниИталия5399
5. Чжэн ЦиньвэньКитай5325
6. Джессика ПегулаСША4801
7. Елена РыбакинаКазахстан4723
8. Эмма НаварроСША3409
9. Барбора КрейчиковаЧехия3213
10. Дарья КасаткинаРоссия3151
…32. Анастасия ПавлюченковаРоссия1675

Прогноз на матч

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Баланс личных встреч в пользу россиянки, но назвать Павлюченкову фаворитом предстоящего матча это не позволяет. Соболенко является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии и имеет хорошие шансы защитить титул. К турниру в Мельбурне Арина подошла с победой в Брисбене, где в финале в трех сетах одолела россиянку Полину Кудерматову.

Статус фаворита белорусской спортсменки сомнений не вызывает, но Павлюченкова не должна отдать путевку в полуфинал без боя. Настя точно постарается навязать сопернице борьбу и ставка на тотал больше 18.5 выглядит вполне обоснованной.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Найти трансляцию можно в соцсетях и на сайтах букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы первой ракетки мира аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 1.10. На выигрыш россиянки можно заключить пари за 8.00.

Вопросы и ответы

Кто фаворит в матче Соболенко - Павлюченкова?

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Белорусская теннисистка занимает первую строчку в мировом рейтинге и является очевидным фаворитом встречи.

Где бесплатно смотреть матч Соболенко - Павлюченкова?

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Найти трансляцию можно в соцсетях и на сайтах букмекерских контор.

Кто выиграет женский турнир Открытого чемпионата Австралии ?

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Арина Соболенко подошла к австралийскому турниру, выиграв за неделю до этого турнир в Брисбене. Белорусская спортсменка является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии и постарается сохранить титул.

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