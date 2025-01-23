Соболенко - Павлюченкова, 21 января: где смотреть матч Australian Open, прогноз, котировки

Партнерский проект
Во вторник, 21 января, в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии сойдутся Анастасия Павлюченкова и первая ракетка мира Арина Соболенко. Очевидной фавориткой на путевку в полуфинал является белорусская теннисистка.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Арина Соболенко (Беларусь)
21.01.2025, Вт
11:00 МСК
Анастасия Павлюченкова (Россия)
|П1 - 1.10
Турнир: Открытый чемпионат Австралии, Четвертьфинал
Стадион: «Мельнбурн Парк» (Мельбурн, Австралия)
Прокрытие: Хард
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История матчей:
|Спортсменка
|Победы
|Поражения
|Соболенко
|1
|2
|Павлюченкова
|2
|1
Последние пять матчей Арины Соболенко:
|Дата
|Соперница 1
Счет
Соперница 2
Турнир
|21.01.2025
|Арина Соболенко
|2:0
|Мирра Андреева
|АО, 4-й круг
|19.01.2025
|Арина Соболенко
|2:0
|Клара Туасон
|АО, 3-й круг
|15.01.2025
|Арина Соболенко
|2:0
|Джесика Бузас Манейро
|АО, 2-й круг
|12.01.2025
|Арина Соболенко
2:0
Слоан Стивенс
|АО, 1-й круг
|05.01.2025
|Арина Соболенко
2:1
Полина Кудерметова
Брисбен, Финал
Последние пять матчей Анастасии Павлюченковой:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.01.2025
|Донна Векич
|0:2
|Павлюченкова
|АО, 4-й круг
|17.01.2025
|Павлюченкова
2:0
Зигемунд
АО, 3-й круг
|15.01.2025
|Павлюченкова
2:1
Потапова
АО, 2-й круг
|13.01.2025
|Павлюченкова
2:1
Юэ
АО, 1-й круг
|06.01.2025
|Павлюченкова
1:2
Вондроушова
Аделаида, 1-й круг
Последние матчи Соболенко и Павлюченковой:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.06.2021
|Павлюченкова
|2:1
|Соболенко
|Ролан Гаррос, 3-й круг
|06.05.2021
|Соболенко
|2:0
|Павлюченкова
|Мадрид, полуфинал
|07.08.2019
|Павлюченкова
2:1
Соболенко
Торонто, 1-й круг
|Спортсменка
|Страна
|Очки
|1. Арина Соболенко
|Беларусь
|9656
|2. Инга Швентек
|Польша
|8120
|3. Кори Гауф
|США
|6888
|4. Жасмин Паолини
|Италия
|5399
|5. Чжэн Циньвэнь
|Китай
|5325
|6. Джессика Пегула
|США
|4801
|7. Елена Рыбакина
|Казахстан
|4723
|8. Эмма Наварро
|США
|3409
|9. Барбора Крейчикова
|Чехия
|3213
|10. Дарья Касаткина
|Россия
|3151
|…32. Анастасия Павлюченкова
|Россия
|1675
Баланс личных встреч в пользу россиянки, но назвать Павлюченкову фаворитом предстоящего матча это не позволяет. Соболенко является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии и имеет хорошие шансы защитить титул. К турниру в Мельбурне Арина подошла с победой в Брисбене, где в финале в трех сетах одолела россиянку Полину Кудерматову.
Статус фаворита белорусской спортсменки сомнений не вызывает, но Павлюченкова не должна отдать путевку в полуфинал без боя. Настя точно постарается навязать сопернице борьбу и ставка на тотал больше 18.5 выглядит вполне обоснованной.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ
Найти трансляцию можно в соцсетях и на сайтах букмекерских контор.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Вероятность победы первой ракетки мира аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 1.10. На выигрыш россиянки можно заключить пари за 8.00.
Белорусская теннисистка занимает первую строчку в мировом рейтинге и является очевидным фаворитом встречи.
Найти трансляцию можно в соцсетях и на сайтах букмекерских контор.
Арина Соболенко подошла к австралийскому турниру, выиграв за неделю до этого турнир в Брисбене. Белорусская спортсменка является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии и постарается сохранить титул.
Партнерский проект