Соболенко - Павлюченкова, 21 января: где смотреть матч Australian Open, прогноз, котировки

Баланс личных встреч в пользу россиянки, но назвать Павлюченкову фаворитом предстоящего матча это не позволяет. Соболенко является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии и имеет хорошие шансы защитить титул. К турниру в Мельбурне Арина подошла с победой в Брисбене, где в финале в трех сетах одолела россиянку Полину Кудерматову.

Статус фаворита белорусской спортсменки сомнений не вызывает, но Павлюченкова не должна отдать путевку в полуфинал без боя. Настя точно постарается навязать сопернице борьбу и ставка на тотал больше 18.5 выглядит вполне обоснованной.