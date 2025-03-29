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29 марта 7:59ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Арина Соболенко — Джессика Пегула, 29 марта: прогноз на финал турнира в Майами

Ремейк финала прошлого US Open
Александр Бокулёв
Соболенко - Пегула
Соболенко - Пегула

Белоруска Арина Соболенко в финале хардового турнира WTA 1000 в Майами встретится с американкой Джессикой Пегулой. Кто окажется сильнее в титульном противостоянии первой и четвертой ракеток мира?

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Дата / Время: 29.03.2025, не ранее 22:00 по московскому времени

Арена: «Hard Rock Stadium», корт Stadium (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Арина Соболенко (26 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Виктория Томова (Болгария) — 6:3, 6:0
  • 3-й круг: Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:1, отказ
  • 4-й круг: Даниэль Коллинз (США, 14) — 6:4, 6:4
  • 1/4 финала: Чжэн Циньвэнь (Китай, 9) — 6:2, 7:5
  • 1/2 финала: Жасмин Паолини (Италия, 6) — 6:2, 6:2

Джессика Пегула (31 год, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Бернарда Пера (США) — 6:4, 6:4
  • 3-й круг: Анна Калинская (Россия, 32) — 6:7 (3:7), 6:2, 7:6 (7:2)
  • 4-й круг: Марта Костюк (Украина, 23) — 6:2, 6:3
  • 1/4 финала: Эмма Радукану (Великобритания) — 6:4, 6:7 (3:7), 6:2
  • 1/2 финала: Александра Эала (Филиппины) — 7:6 (7:3), 5:7, 6:3

Арина Соболенко

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Победительница 18 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На харде взяла 16 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграла трофей в Брисбене, на Australian Open и в Индиан-Уэллсе дошла до финала. Всего в 2025 году одержала 22 победы при четырех поражениях. В Майами уже показала лучший результат в карьере. В прошлом сезоне вылетела в третьем круге.

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Джессика Пегула

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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница семи турниров WTA в одиночном разряде, в том числе шести хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взяла титул в Остине, дошла до финала в Аделаиде, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году на счету Пегулы 20 побед при пяти поражениях. На турнире в Майами уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела в четвертьфинале.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели восемь официальных очных матчей. Соболенко выиграла все три встречи на грунте. На харде белоруска одержала еще три победы, американка — две.

Ставки на исход

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Букмекеры считают Соболенко явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,33 на её победу и 3,60 на успех Пегулы.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч соперниц продлился 24 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,89 на ТБ (20,5) и 1,99 на ТМ (20,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа СоболенкоПобеда ПегулыТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE1,333,601,891,99

Прогноз и ставка

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Пегула — одна из самых стабильных теннисисток в туре, но Соболенко ещё надежнее. В марте белоруска набрала прекрасную форму и дала сбой только в финале в Индиан-Уэллсе. В целом же она сносит одну соперницу за другой. В Майами Соболенко не отдала ни сета и лишь раз вышла на 13-й гейм.

У Пегулы путь по сетке получился гораздо более трудовым и энергозатратным. Три из пяти матчей, в том числе два последних, продлились три сета. Четыре тай-брейка на этой дистанции. Есть большие сомнения в том, что американка выдержит напор Соболенко и зацепит хотя бы сет. Их последние очные матчи получались довольно конкурентными, но в целом у белоруски явное преимущество по личным встречам. 

Играем Ф1 (-3,5) — такая ставка была успешной в шести из семи последних матчей между Соболенко и Пегулой.

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