Арина Соболенко — Джессика Пегула, 29 марта: прогноз на финал турнира в Майами

Пегула — одна из самых стабильных теннисисток в туре, но Соболенко ещё надежнее. В марте белоруска набрала прекрасную форму и дала сбой только в финале в Индиан-Уэллсе. В целом же она сносит одну соперницу за другой. В Майами Соболенко не отдала ни сета и лишь раз вышла на 13-й гейм.

У Пегулы путь по сетке получился гораздо более трудовым и энергозатратным. Три из пяти матчей, в том числе два последних, продлились три сета. Четыре тай-брейка на этой дистанции. Есть большие сомнения в том, что американка выдержит напор Соболенко и зацепит хотя бы сет. Их последние очные матчи получались довольно конкурентными, но в целом у белоруски явное преимущество по личным встречам.

Играем Ф1 (-3,5) — такая ставка была успешной в шести из семи последних матчей между Соболенко и Пегулой.