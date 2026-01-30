Ведомости
Арина Соболенко – Елена Рыбакина, 31 января: прогноз на финал Australian Open

Противостояние двух стилей в финале Мельбурна
Валентин Васильев

В финале Открытого чемпионата Австралии-2026 встретятся первая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина. В конце прошлого сезона уроженка Москвы добилась победы над Соболенко в решающем матче Итогового турнира. Готова ли к возмездию минчанка?

Дата / Время: 31.01.2026, не ранее 11:30 по московскому времени

Арена: Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Свернуть

Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция) – 6:4, 6:1
  • 2-й круг: Чжосюань Бай (Китай) – 6:3, 6:1
  • 3-й круг: Анастасия Потапова (Австрия) – 7:6 (7:4), 7:6 (9:7)
  • 4-й круг: Виктория Мбоко (Канада) – 6:1, 7:6 (7:1)
  • 1/4 финала: Ива Йович (США) – 6:3, 6:0
  • 1/2 финала: Элина Свитолина (Украина) – 6:2, 6:3

Елена Рыбакина (26 лет, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: Кайя Йуван (Словения) – 6:4, 6:3
  • 2-й круг: Варвара Грачева (Франция) – 7:5, 6:2
  • 3-й круг: Тереза Валентова (Чехия) – 6:2, 6:3
  • 4-й круг: Элизе Мертенс (Бельгия) – 6:1, 6:3
  • 1/4 финала: Ига Швентек (Польша) – 7:5, 6:1
  • 1/2 финала: Джессика Пегула (США) – 6:3, 7:6

Арина Соболенко

Свернуть

Первая ракетка мира в одиночном разряде, победительница 22 турниров уровня WTA, в том числе по два раза выиграла Australian Open (2023 и 2024) и US Open (2024, 2025). В новом году одержала 11 побед при отсутствии поражений, завоевав титул на «пятисотнике» в Брисбене. В минувшей кампании дошла до финала Открытого чемпионата Австралии, уступив американке Мэдисон Киз.

Елена Рыбакина

Свернуть

Пятая ракетка планеты, чемпионка 11 турниров на уровне WTA, в частности, завоевала титул на Уимблдоне-2022. В текущей кампании провела девять матчей в одиночном разряде, одержав восемь побед. По ходу карьеры во второй раз добралась до финала Australian Open. В 2023 году она уступила в решающем матче именно Соболенко.

Личные встречи

Свернуть

Теннисистки провели между собой 14 очных матчей, в восьми из которых победу одержала Соболенко. В последнем личном противостоянии на Итоговом турнире Рыбакина оказалась сильнее в двух сетах.

Ставки на исход

Свернуть

В линии WINLINE Соболенко является небольшим фаворитом финального матча. Коэффициент на триумф первой ракетки мира составляет 1,60. Победа Рыбакиной оценивается в 2,46.

Ставки на тоталы

Свернуть

Аналитики WINLINE допускают, что титульный матч пройдет в упорной борьбе. Коэффициент на ТБ (20,5) составляет 1,51. На ТМ (20,5) можно поставить за котировку 2,53.

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа СоболенкоПобеда РыбакинойТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE1,602,461,512,53

Прогноз и ставка

Свернуть

Соболенко блестяще провела предсезонную подготовку. Наглядные тому свидетельства – выигранный в начале года титул в Брисбене и выход в финал австралийского мейджора. На текущем турнире белоруска крайне уверенно добралась до финала, во всех матчах одержав победы в двух сетах. В полуфинале первая ракетка мира не заметила сопротивление набравшей сумасшедший ход украинки Свитолины, выиграв под 70 процентов очков на первой и второй подачах.

Рыбакина добилась значительного прогресса за последние несколько месяцев. Как и Соболенко, она не отдала ни одного сета на пути к финалу. Однако к ней имеются определенные вопросы по матчу против Пегулы. Так, во втором сете представительница Казахстана упустила несколько матчболов при счете 5:3, решив исход лишь по итогам напряженного тай-брейка.

Есть ощущение, что Соболенко сделала выводы после прошлогодней неудачи в финале. По ходу турнира Арина выглядела более цельной в розыгрышах и на приеме, что может стать залогом успеха. Есть основания, что первая ракетка мира возьмет реванш за поражение на Итоговом. Поверим в победу Соболенко за коэффициент 1,60.

