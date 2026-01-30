Арина Соболенко – Елена Рыбакина, 31 января: прогноз на финал Australian Open

Соболенко блестяще провела предсезонную подготовку. Наглядные тому свидетельства – выигранный в начале года титул в Брисбене и выход в финал австралийского мейджора. На текущем турнире белоруска крайне уверенно добралась до финала, во всех матчах одержав победы в двух сетах. В полуфинале первая ракетка мира не заметила сопротивление набравшей сумасшедший ход украинки Свитолины, выиграв под 70 процентов очков на первой и второй подачах.

Рыбакина добилась значительного прогресса за последние несколько месяцев. Как и Соболенко, она не отдала ни одного сета на пути к финалу. Однако к ней имеются определенные вопросы по матчу против Пегулы. Так, во втором сете представительница Казахстана упустила несколько матчболов при счете 5:3, решив исход лишь по итогам напряженного тай-брейка.

Есть ощущение, что Соболенко сделала выводы после прошлогодней неудачи в финале. По ходу турнира Арина выглядела более цельной в розыгрышах и на приеме, что может стать залогом успеха. Есть основания, что первая ракетка мира возьмет реванш за поражение на Итоговом. Поверим в победу Соболенко за коэффициент 1,60.