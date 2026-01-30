Арина Соболенко – Елена Рыбакина, 31 января: прогноз на финал Australian Open

Партнерский проект
В финале Открытого чемпионата Австралии-2026 встретятся первая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина. В конце прошлого сезона уроженка Москвы добилась победы над Соболенко в решающем матче Итогового турнира. Готова ли к возмездию минчанка?
Дата / Время: 31.01.2026, не ранее 11:30 по московскому времени
Арена: Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Елена Рыбакина (26 лет, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Первая ракетка мира в одиночном разряде, победительница 22 турниров уровня WTA, в том числе по два раза выиграла Australian Open (2023 и 2024) и US Open (2024, 2025). В новом году одержала 11 побед при отсутствии поражений, завоевав титул на «пятисотнике» в Брисбене. В минувшей кампании дошла до финала Открытого чемпионата Австралии, уступив американке Мэдисон Киз.
Пятая ракетка планеты, чемпионка 11 турниров на уровне WTA, в частности, завоевала титул на Уимблдоне-2022. В текущей кампании провела девять матчей в одиночном разряде, одержав восемь побед. По ходу карьеры во второй раз добралась до финала Australian Open. В 2023 году она уступила в решающем матче именно Соболенко.
Теннисистки провели между собой 14 очных матчей, в восьми из которых победу одержала Соболенко. В последнем личном противостоянии на Итоговом турнире Рыбакина оказалась сильнее в двух сетах.
В линии WINLINE Соболенко является небольшим фаворитом финального матча. Коэффициент на триумф первой ракетки мира составляет 1,60. Победа Рыбакиной оценивается в 2,46.
Аналитики WINLINE допускают, что титульный матч пройдет в упорной борьбе. Коэффициент на ТБ (20,5) составляет 1,51. На ТМ (20,5) можно поставить за котировку 2,53.
Соболенко блестяще провела предсезонную подготовку. Наглядные тому свидетельства – выигранный в начале года титул в Брисбене и выход в финал австралийского мейджора. На текущем турнире белоруска крайне уверенно добралась до финала, во всех матчах одержав победы в двух сетах. В полуфинале первая ракетка мира не заметила сопротивление набравшей сумасшедший ход украинки Свитолины, выиграв под 70 процентов очков на первой и второй подачах.
Рыбакина добилась значительного прогресса за последние несколько месяцев. Как и Соболенко, она не отдала ни одного сета на пути к финалу. Однако к ней имеются определенные вопросы по матчу против Пегулы. Так, во втором сете представительница Казахстана упустила несколько матчболов при счете 5:3, решив исход лишь по итогам напряженного тай-брейка.
Есть ощущение, что Соболенко сделала выводы после прошлогодней неудачи в финале. По ходу турнира Арина выглядела более цельной в розыгрышах и на приеме, что может стать залогом успеха. Есть основания, что первая ракетка мира возьмет реванш за поражение на Итоговом. Поверим в победу Соболенко за коэффициент 1,60.