Арина Соболенко — Елена Рыбакина, 8 ноября: прогноз на финал Итогового турнира WTA

Итоговый турнир - это своего рода венец, финал всего состязательного года. Соответственно на него спортсменки и настраиваются. Всем хочется уйти в отпуск в приподнятом настроении, победительницей. А уж в противостоянии Соболенко и Рыбакиной повышенная принципиальность гарантирована на любом турнире и любой стадии. Настрой обеих будет максимальным.

Эксперты предсказуемо отдают предпочтение первому номеру мирового рейтинга и посева в Эр-Рияде. Однако нельзя сказать, что фаворитка без проблем достигла финала. Наоборот. Относительно легко Соболенко расправилась с Паолини на старте турнира. В следующих матчах ей пришлось прилагать максимум усилий для победы. Арина последовательно одолела трех представительницы США - Пегулу, Гауфф и Анисимову. Дважды она решала исход дуэли только в третьем сете. При этом на ноль Соболенко не выиграла ни одного сета.

Рыбакина обыграла в группе двух спортсменок, стоящих выше в рейтинге, - четвертую ракетку мира Анисимову и вторую Швентек. Особенно яркой оказалась вторая победа. Проиграв первый сет, за два следующих Елена отдала именитой сопернице всего один гейм (6:1, 6:0)! В полуфинале москвичка снова включила характер, одержав волевую победу над Пегулой (4:6, 6:4, 6:3).

Решающее противостояние в Эр-Рияде обещает быть крайне упорным и продолжительным. Полагаем, что двумя сетами разборка старых знакомых не ограничится. Наш прогноз: тотал больше 22.5.