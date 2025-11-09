Ведомости
Спорт

8 ноября 8:42ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Арина Соболенко — Елена Рыбакина, 8 ноября: прогноз на финал Итогового турнира WTA

Зажигательное шоу в Эр-Рияде гарантировано!
Валентин Васильев

В субботу, 8 ноября, в Эр-Рияде завершится Итоговый турнир WTA. В решающем матче - уже не впервые в 2025 году - сойдутся две русскоязычные теннисистки - белоруска Арина Соболенко и уроженка Москвы Елена Рыбакина, ныне представляющая на международной арене Казахстан. В ожидании поединка анализируем шансы спортсменок на главный приз и выбираем перспективный вариант для пари. 

Дата / Время: 08.11.2025, 19:00 по московскому времени

Арена: «Кинг Сауд Юнивёрсити Индор Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Центральный корт

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • Группа Штеффи Граф: Жасмин Паолини (Италия) - 6:3, 6:1
  • Группа Штеффи Граф: Джессика Пегула (США) - 6:4, 2:6, 6:3
  • Группа Штеффи Граф: Кори Гауфф (США) - 7:6, 6:2
  • 1/2 финала: Аманда Анисимова (США) - 6:3, 3:6, 6:3

Елена Рыбакина (26 лет, 6-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • Группа Серены Уильямс: Аманда Анисимова (США) - 6:3, 6:1
  • Группа Серены Уильямс: Ига Швентек (Польша) - 3:6, 6:1, 6:0
  • Группа Серены Уильямс:  Мэдисон Киз (США) - отменен
  • Группа Серены Уильямс: Екатерина Александрова (Россия) - 6:4, 6:4
  • 1/2 финала:  Джессика Пегула (США) - 4:6, 6:4, 6:3

Арина Соболенко

Первая ракетка мира в одиночном разряде. Победительница четырех турниров Большого шлема; два из них - Открытые чемпионаты Австралии и Франции - Арина выиграла в этом году. Кроме того, в 2025-м Соболенко первенствовала в Брисбене, Майами и Мадриде. Неудачных финалов у нее за это время набралось четыре. Всего за карьеру белоруска заработала более 42 млн долларов призовых, не считая доходов от рекламных контрактов. Несколько лет Арина встречалась с российским хоккеистом и тренером Константином Кольцовым, погибшим в 2024 году. В настоящее время лучшая теннисистка мира состоит в отношениях с бразильским бизнесменом и автогонщиком греческого происхождения Георгиосом Франгулисом.

Елена Рыбакина

Рыбакина родилась и выросла в Москве. До 2018 года представляла на международной арене Россию, пока не сменила спортивное гражданство на казахстанское. Наивысшей позиции в рейтинге WTA - третьей - Елена добилась в июне 2023 года. Самой значимой победы в карьере добилась уже под флагом Казахстана, выиграв Уимблдон в 2022 году. В решающем матче Рыбакина одолела Онс Жабер из Туниса. Всего в активе бывшей россиянки 10 титулов WTA. Призовые за карьеру - более 19 млн долларов США. Теннисистка не афиширует свою личную жизнь. Известно, что Елена не замужем и не имеет детей.

Личные встречи

Противостояние Соболенко - Рыбакина - классика современного женского тенниса. До сих пор представительницы СНГ встречались 13 раз. Перевес в «личках» пока на стороне более маститой белоруски - 8:5.  Всего месяц назад Арина с Еленой соперничали в китайском Ухане на стадии четвертьфинала. Соболенко относительно легко выиграла (6:3, 6:3), но этот матч стал скорее исключением из правил. Чаще девушки выдают драматичные спектакли, не оставляющие равнодушными фанатов тенниса.

Ставки на исход

Букмекеры считают белоруску фавориткой финала. В БЕТСИТИ коэффициент на победу Соболенко составляет 1.58. Победа Рыбакиной котируется за 2.47.

Ставки на тоталы

Компания БЕТСИТИ  дает близкие коэффициенты на тотал больше и тотал меньше 22.5 - соответственно, 1.95 и 1.92.

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа СоболенкоПобеда РыбакинойТБ (22,5)ТМ (22,5)
БЕТСИТИ  1.582.471.951.92

Прогноз и ставка

Итоговый турнир - это своего рода венец, финал всего состязательного года. Соответственно на него спортсменки и настраиваются. Всем хочется уйти в отпуск в приподнятом настроении, победительницей. А уж в противостоянии Соболенко и Рыбакиной повышенная принципиальность гарантирована на любом турнире и любой стадии. Настрой обеих будет максимальным.

Эксперты предсказуемо отдают предпочтение первому номеру мирового рейтинга и посева в Эр-Рияде. Однако нельзя сказать, что фаворитка без проблем достигла финала. Наоборот. Относительно легко Соболенко расправилась с Паолини на старте турнира. В следующих матчах ей пришлось прилагать максимум усилий для победы. Арина последовательно одолела трех представительницы США - Пегулу, Гауфф и Анисимову. Дважды она решала исход дуэли только в третьем сете. При этом на ноль Соболенко не выиграла ни одного сета. 

Рыбакина обыграла в группе двух спортсменок, стоящих выше в рейтинге, - четвертую ракетку мира Анисимову и вторую Швентек. Особенно яркой оказалась вторая победа. Проиграв первый сет, за два следующих Елена отдала именитой сопернице всего один гейм (6:1, 6:0)! В полуфинале москвичка снова включила характер, одержав волевую победу над Пегулой (4:6, 6:4, 6:3). 

Решающее противостояние в Эр-Рияде обещает быть крайне упорным и продолжительным. Полагаем, что двумя сетами разборка старых знакомых не ограничится. Наш прогноз: тотал больше 22.5.

