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ГлавнаяПрогнозыАрина Соболенко – Диана Шнайдер, 3 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко – Диана Шнайдер, 3 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено:
Россиянка навяжет борьбу первой ракетке мира?
Александр Бокулёв
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Арина Соболенко
  • Диана Шнайдер
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

Россиянка Диана Шнайдер впервые в карьере дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Её следующей соперницей будет белоруска Арина Соболенко. Сумеет ли лидер мирового рейтинга оправдать статус фаворитки?

Дата / Время: 03.05.2026, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Ролан Гаррос», корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

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Арина Соболенко (28 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Джессика Бузас Манейро (Испания) – 6:4, 6:2
  • 2-й круг: Эльза Жакемо (Франция) – 7:5, 6:2
  • 3-й круг: Дарья Касаткина (Австралия) – 6:0, 7:5
  • 4-й круг: Наоми Осака (Япония, 16) – 7:5, 6:3

Диана Шнайдер (22 года, 23-я ракетка мира, 25-й номер посева)

  • 1-й круг: Рената Сарасуа (Мексика) – 6:4, 6:1
  • 2-й круг: Маккартни Кесслер (США) – 7:6 (7:3), 6:1
  • 3-й круг: Александра Олейникова (Украина) – 7:5, 6:1
  • 4-й круг: Мэдисон Киз (США, 19) – 6:3, 3:6, 6:0

Победительница этого матча в полуфинале встретится с сильнейшей из пары Анна Калинская (Россия, 22) – Майя Хвалиньская (Польша)

Арина Соболенко

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Победительница 24 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2023 и 2024), а также US Open (2024 и 2025). На грунте взяла три титула. В нынешнем сезоне на харде выиграла турниры в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами, на Australian Open дошла до финала. Всего в 2026 г. одержала 31 победу при трех поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до финала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Диана Шнайдер

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Серебряная медалистка Олимпиады-2024 в паре с Миррой Андреевой. Выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде (один из них – на грунте). В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Брисбене (хард) и четвертьфинала в Чарльстоне (грунт), на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала 17 побед при 11 поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Спортсменки ранее не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

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Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,13 на её победу и 6,00 на успех россиянки.

Ставки на тоталы

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Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,91 на ТБ (19,5) и 1,89 на ТМ (19,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа СоболенкоПобеда ШнайдерТБ (19,5)ТМ (19,5)
WINLINE1,136,001,911,89

Прогноз и ставка

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Соболенко в 14-й раз подряд дошла до четвертьфинала на турнире «Большого шлема». Она демонстрирует высочайший уровень на всех покрытиях, а большинства соперниц задавливает своими мощью и агрессией. На нынешнем «Ролан Гаррос» белоруска по сетке двигалась с запасом. Первые три матча прошли, скорее, в эконом-режиме, а нарастить обороты понадобилось в игре с Осакой, что с блеском удалось.

У Шнайдер сезон получался не слишком стабильным, но в Париже она раскрылась. Есть проблемы на собственной подаче, но их россиянка компенсирует качественной реализацией брейк-пойнтов. Впрочем, с Соболенко такая схема едва ли сработает. Шнайдер необходимо образцово действовать и на своей подаче, и на приеме, чтобы навязать белоруске борьбу. 

Полагаем, у россиянки будут локальные успехи, которые позволят ей избежать разгрома. Считаем Соболенко явной фавориткой, но с учетом коэффициентов пробуем плюсовую фору через крепкую Шнайдер. 

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