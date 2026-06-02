Арина Соболенко – Диана Шнайдер, 3 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

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Россиянка Диана Шнайдер впервые в карьере дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Её следующей соперницей будет белоруска Арина Соболенко. Сумеет ли лидер мирового рейтинга оправдать статус фаворитки?
Дата / Время: 03.05.2026, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Ролан Гаррос», корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Арина Соболенко (28 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Диана Шнайдер (22 года, 23-я ракетка мира, 25-й номер посева)
Победительница этого матча в полуфинале встретится с сильнейшей из пары Анна Калинская (Россия, 22) – Майя Хвалиньская (Польша)
Победительница 24 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2023 и 2024), а также US Open (2024 и 2025). На грунте взяла три титула. В нынешнем сезоне на харде выиграла турниры в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами, на Australian Open дошла до финала. Всего в 2026 г. одержала 31 победу при трех поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до финала.
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Серебряная медалистка Олимпиады-2024 в паре с Миррой Андреевой. Выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде (один из них – на грунте). В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Брисбене (хард) и четвертьфинала в Чарльстоне (грунт), на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала 17 побед при 11 поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела во втором круге.
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Спортсменки ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,13 на её победу и 6,00 на успех россиянки.
Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,91 на ТБ (19,5) и 1,89 на ТМ (19,5).
Соболенко в 14-й раз подряд дошла до четвертьфинала на турнире «Большого шлема». Она демонстрирует высочайший уровень на всех покрытиях, а большинства соперниц задавливает своими мощью и агрессией. На нынешнем «Ролан Гаррос» белоруска по сетке двигалась с запасом. Первые три матча прошли, скорее, в эконом-режиме, а нарастить обороты понадобилось в игре с Осакой, что с блеском удалось.
У Шнайдер сезон получался не слишком стабильным, но в Париже она раскрылась. Есть проблемы на собственной подаче, но их россиянка компенсирует качественной реализацией брейк-пойнтов. Впрочем, с Соболенко такая схема едва ли сработает. Шнайдер необходимо образцово действовать и на своей подаче, и на приеме, чтобы навязать белоруске борьбу.
Полагаем, у россиянки будут локальные успехи, которые позволят ей избежать разгрома. Считаем Соболенко явной фавориткой, но с учетом коэффициентов пробуем плюсовую фору через крепкую Шнайдер.