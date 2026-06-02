Арина Соболенко – Диана Шнайдер, 3 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Соболенко в 14-й раз подряд дошла до четвертьфинала на турнире «Большого шлема». Она демонстрирует высочайший уровень на всех покрытиях, а большинства соперниц задавливает своими мощью и агрессией. На нынешнем «Ролан Гаррос» белоруска по сетке двигалась с запасом. Первые три матча прошли, скорее, в эконом-режиме, а нарастить обороты понадобилось в игре с Осакой, что с блеском удалось.

У Шнайдер сезон получался не слишком стабильным, но в Париже она раскрылась. Есть проблемы на собственной подаче, но их россиянка компенсирует качественной реализацией брейк-пойнтов. Впрочем, с Соболенко такая схема едва ли сработает. Шнайдер необходимо образцово действовать и на своей подаче, и на приеме, чтобы навязать белоруске борьбу.

Полагаем, у россиянки будут локальные успехи, которые позволят ей избежать разгрома. Считаем Соболенко явной фавориткой, но с учетом коэффициентов пробуем плюсовую фору через крепкую Шнайдер.