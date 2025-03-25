Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь, 26 марта: прогноз на четвертьфинал турнира в Майами

Партнерский проект
Первая ракетка мира Арина Соболенко в четвертьфинале хардового турнира WTA 1000 в Майами встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Сумеет ли белоруска обыграть действующую олимпийскую чемпионку?
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 26.03.2025, не ранее 02:00 по московскому времени
Арена: «Hard Rock Stadium», корт Stadium (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Арина Соболенко (26 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Чжэн Циньвэнь (22 года, 9-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Магда Линетт (Польша) — Жасмин Паолини (Италия, 6)
Победительница 18 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На харде взяла 16 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграла трофей в Брисбене, на Australian Open и в Индиан-Уэллсе дошла до финала. Всего в 2025 году одержала 20 побед при четырех поражениях. В Майами уже повторила лучший результат, показанный в 2021-м и 2023-м. В прошлом сезоне вылетела в третьем круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Олимпийская чемпионка Парижа-2024 в одиночном разряде. Выиграла четыре турнира WTA, в том числе два хардовых. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в сезоне одержала семь побед при четырех поражениях. В Майами уже показала свой лучший результат. В прошлом году вылетела в третьем круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы провели пять официальных очных матчей, все — на харде. Выиграла во всех случаях Соболенко.
Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,30 на её победу и 3,55 на успех китаянки.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Последний очный матч соперниц продлился 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,94 на ТБ (21,5) и 1,87 на ТМ (21,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
У Циньвэнь начало сезона получилось очень тяжелым. Только к Индиан-Уэллсу она пришла в чувству, и вот на втором тысячнике подряд дошла до четвертьфинала. Показательно, что в нынешнем сезоне у Циньвэнь и Соболенко по четыре поражения, но побед у китаянки семь, а у белоруски — 20.
Собственно, лидер мирового рейтинга держит свой уровень и сейчас выглядит очень уверенно. В первых двух матчах серьезного сопротивления она не встретила, что уже привычно. В последней встрече пришлось труднее, но белоруска не отдала Коллинз ни сета и вновь уложилась в 12 выигранных геймов.
Циньвэнь же в Майами хронически вязнет во вторых сетах. Во всех трех матчах ей пришлось выходить на ИТБ (12,5). Так что китаянка тоже хороша, но вот на фоне Соболенко уверенности не внушает. Вдобавок в пользу белоруски говорит грандиозное преимущество в личных встречах. Она отдала сопернице лишь сет за пять матчей, и предположим, что и сейчас фору в 3,5 гейма отыграет.
Партнерский проект