Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь, 26 марта: прогноз на четвертьфинал турнира в Майами

У Циньвэнь начало сезона получилось очень тяжелым. Только к Индиан-Уэллсу она пришла в чувству, и вот на втором тысячнике подряд дошла до четвертьфинала. Показательно, что в нынешнем сезоне у Циньвэнь и Соболенко по четыре поражения, но побед у китаянки семь, а у белоруски — 20.

Собственно, лидер мирового рейтинга держит свой уровень и сейчас выглядит очень уверенно. В первых двух матчах серьезного сопротивления она не встретила, что уже привычно. В последней встрече пришлось труднее, но белоруска не отдала Коллинз ни сета и вновь уложилась в 12 выигранных геймов.

Циньвэнь же в Майами хронически вязнет во вторых сетах. Во всех трех матчах ей пришлось выходить на ИТБ (12,5). Так что китаянка тоже хороша, но вот на фоне Соболенко уверенности не внушает. Вдобавок в пользу белоруски говорит грандиозное преимущество в личных встречах. Она отдала сопернице лишь сет за пять матчей, и предположим, что и сейчас фору в 3,5 гейма отыграет.