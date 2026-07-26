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ГлавнаяПрогнозыСочи - Арсенал, 26 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Сочи - Арсенал, 26 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обновлено:
Команда Осинькина в новом сезоне еще не побеждала
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

В воскресенье, 26 июля, пройдут пять матчей третьего тура Лиги PARI. Последними отношения выяснят футболисты «Сочи» и «Арсенала». Рассмотрим предстоящую игру с точки зрения перспективных вариантов для прогноза.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сочи»

27.07.2026, Вс

18:00 МСК

«Арсенал» (Тула)

П1 - 2.00

Х - 3.35

П2 - 3.75

Турнир: Лига PARI, 3-й тур

Стадион: «Фишт» (Сочи, Россия) 

Главный судья:  Владислав Харитонов (Казань, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сочи»43221-12
«Арсенал»23412-21

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.07.2026«Сочи»

0:2

«Спартак» Кс

Лига PARI

12.07.2026«Шинник»

2:2

«Сочи»

Лига PARI

03.07.2026«Сочи»

0:3

«Торпедо»

Товарищеский матч

30.06.2026«Сочи»

4:2

«СКА-Хабаровск»

Товарищеский матч

26.06.2026«Сочи»

3:3

«Арсенал»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.07.2026«Арсенал»

0:1

«Нефтехимик»

Лига PARI

13.07.2026«Арсенал»

2:1

«Текстильщик»

Лига PARI

04.07.2026ЦСКА

1:1

«Арсенал»

Товарищеский матч

26.06.2026«Сочи»

3:3

«Арсенал»

Товарищеский матч

21.06.2026«Арсенал»

1:1

«Спартак» Кс

Товарищеский матч

Прогноз на матч

«Сочи» пока и близко не производит впечатления одного из фаворитов Лиги PARI. Если в первом туре в Ярославле южане ушли с 0:2 на 2:2, то против костромского «Спартака» повторить этот фокус не сумели. Итог – одно очко за два тура. Всего за семь предыдущих попыток команда Игоря Осинькина выиграла только раз - у «СКА-Хабаровск» в конце июня.  

У туляков вообще только одна победа в 10 матчах, но зато более свежая - на старте нынешнего первенства (2:1 над «Текстильщиком»). 

Обе команды достаточно много пропускают: у хозяев этот показатель на протяжении 10 игр составляет 1.90 гола за матча, у гостей - 1.70. Месяц назад они устроили веселую перестрелку в товарищеском матче (3:3). В этой паре обмен голами выглядит абсолютно реалистичным сценарием. ##prediction:big:6020:Сочи_-_Арсенал._Обе_забьют_-_да##

Бонусы на матч

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Трансляции

Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Сочи»: нет

«Арсенал»: нет

Коэффициенты букмекеров

PARI удвоит номинал сыгравшей ставки на победу местной команды. Коэффициент на успех гостей почти в два раза выше – 3.75.  Ничья котируется за 3.35.

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