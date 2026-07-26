Сочи - Арсенал, 26 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

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В воскресенье, 26 июля, пройдут пять матчей третьего тура Лиги PARI. Последними отношения выяснят футболисты «Сочи» и «Арсенала». Рассмотрим предстоящую игру с точки зрения перспективных вариантов для прогноза.
Турнир: Лига PARI, 3-й тур
Стадион: «Фишт» (Сочи, Россия)
Главный судья: Владислав Харитонов (Казань, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сочи»
|4
|3
|2
|21-12
|«Арсенал»
|2
|3
|4
|12-21
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.07.2026
|«Сочи»
0:2
«Спартак» Кс
Лига PARI
|12.07.2026
|«Шинник»
2:2
«Сочи»
Лига PARI
|03.07.2026
|«Сочи»
0:3
«Торпедо»
Товарищеский матч
|30.06.2026
|«Сочи»
4:2
«СКА-Хабаровск»
Товарищеский матч
|26.06.2026
|«Сочи»
3:3
«Арсенал»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.07.2026
|«Арсенал»
0:1
«Нефтехимик»
Лига PARI
|13.07.2026
|«Арсенал»
2:1
«Текстильщик»
Лига PARI
|04.07.2026
|ЦСКА
1:1
«Арсенал»
Товарищеский матч
|26.06.2026
|«Сочи»
3:3
«Арсенал»
Товарищеский матч
|21.06.2026
|«Арсенал»
1:1
«Спартак» Кс
Товарищеский матч
«Сочи» пока и близко не производит впечатления одного из фаворитов Лиги PARI. Если в первом туре в Ярославле южане ушли с 0:2 на 2:2, то против костромского «Спартака» повторить этот фокус не сумели. Итог – одно очко за два тура. Всего за семь предыдущих попыток команда Игоря Осинькина выиграла только раз - у «СКА-Хабаровск» в конце июня.
У туляков вообще только одна победа в 10 матчах, но зато более свежая - на старте нынешнего первенства (2:1 над «Текстильщиком»).
Обе команды достаточно много пропускают: у хозяев этот показатель на протяжении 10 игр составляет 1.90 гола за матча, у гостей - 1.70. Месяц назад они устроили веселую перестрелку в товарищеском матче (3:3). В этой паре обмен голами выглядит абсолютно реалистичным сценарием. ##prediction:big:6020:Сочи_-_Арсенал._Обе_забьют_-_да##
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|Видеотрансляция
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Сочи»: нет
«Арсенал»: нет
PARI удвоит номинал сыгравшей ставки на победу местной команды. Коэффициент на успех гостей почти в два раза выше – 3.75. Ничья котируется за 3.35.
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