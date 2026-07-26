Сочи - Арсенал, 26 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Сочи» пока и близко не производит впечатления одного из фаворитов Лиги PARI. Если в первом туре в Ярославле южане ушли с 0:2 на 2:2, то против костромского «Спартака» повторить этот фокус не сумели. Итог – одно очко за два тура. Всего за семь предыдущих попыток команда Игоря Осинькина выиграла только раз - у «СКА-Хабаровск» в конце июня.

У туляков вообще только одна победа в 10 матчах, но зато более свежая - на старте нынешнего первенства (2:1 над «Текстильщиком»).

Обе команды достаточно много пропускают: у хозяев этот показатель на протяжении 10 игр составляет 1.90 гола за матча, у гостей - 1.70. Месяц назад они устроили веселую перестрелку в товарищеском матче (3:3). В этой паре обмен голами выглядит абсолютно реалистичным сценарием. ##prediction:big:6020:Сочи_-_Арсенал._Обе_забьют_-_да##