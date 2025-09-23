Сочи - ЦСКА, 22 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

На старте сезона болельщики, журналисты и специалисты восторгались обновленным ЦСКА, и армейцы давали для этого основания. Но и красно-синие не избежали спада. С наступлением осени москвичи перестали выигрывать. После кубковой победы в Калининграде они сыграли вничью с «Краснодаром» и все той же «Балтикой», а вдобавок уступили «Ростову». Как результат отставание от первого места выросло до четырех очков.

А у «Сочи» черная полоса как началась со старта сезона, так и продолжается. Прямо сейчас южане выглядят самым безнадежным аутсайдером лиги и первым кандидатом на вылет. Одно очко в таблице никак не стыкуется с приличными финансовыми возможностями клуба и далеко не слабым подбором исполнителей. Замена испанца Морено на Игоря Осинькина моментального эффекта не дала. Но рано или поздно команду должно прорвать - не могли же бывшие футболисты «Спартака», «Зенита», «Краснодара», ЦСКА резко разучиться играть в футбол!

Полагаем, что в понедельник сочинцы как минимум начнут забивать при Осинькине. Но и «сухими» уйти от ЦСКА им вряд ли удастся. Наш прогноз: обе забьют. В PARI этот вариант котируется за 1.90.