Сочи - ЦСКА, 22 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Хотя бы забивать южане начнут с Осинькиным?
Валентин Васильев

Девятый тур чемпионата России по футболу завершится в понедельник, 22 сентября, в Сочи. Одноименный местный клуб попытается что-то противопоставить столичному ЦСКА. Рассказываем о предматчевых раскладах и самых интересных предложениях букмекеров на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сочи»

22.09.2025, Вс

19:00 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 5.00

Х - 3.80

П2 - 1.70

Турнир: чемпионат России по футболу, 9-й тур

Стадион: «Фишт» (Сочи, Россия)

Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сочи»56722-24
ЦСКА 76524-22

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.09.2025«Сочи»

0:4

«Динамо» Москва 

FONBET Кубок России

14.09.2025«Крылья Советов»

2:0

«Сочи»

РПЛ

30.08.2025«Спартак»

2:1

«Сочи»

РПЛ

27.08.2025«Сочи»

2:4

«Краснодар» 

FONBET Кубок России

24.08.2025«Сочи»

0:2

«Балтика»

РПЛ

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.09.2025ЦСКА

1:1, пен. 9:10

«Балтика»

FONBET Кубок России

14.09.2025«Ростов»

1:0

ЦСКА

РПЛ

31.08.2025ЦСКА

1:1

«Краснодар»

РПЛ

27.08.2025«Балтика»

0:2

ЦСКА

FONBET Кубок России

24.08.2025ЦСКА

3:1

«Акрон»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Перед началом девятого тура сочинцы замыкали турнирную таблицу РПЛ, армейцы занимали четвертое место.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар861120-519
2. Балтика844013-516
3. Локомотив844019-1216
4. ЦСКА843115-715
5. Рубин842211-1214
6. Зенит834113-713
7. Крылья Советов833213-1412
8. Спартак833212-1312
9. Динамо Москва82339-99
10. Ахмат82339-109
11. Ростов82248-128
12. Динамо Махачкала82244-108
13. Оренбург814310-137
14. Пари НН82067-156
15. Акрон813410-126
16. Сочи80174-211

Прогноз на матч

На старте сезона болельщики, журналисты и специалисты восторгались обновленным ЦСКА, и армейцы давали для этого основания. Но и красно-синие не избежали спада. С наступлением осени москвичи перестали выигрывать. После кубковой победы в Калининграде они сыграли вничью с «Краснодаром» и все той же «Балтикой», а вдобавок уступили «Ростову». Как результат отставание от первого места выросло до четырех очков.

А у «Сочи» черная полоса как началась со старта сезона, так и продолжается. Прямо сейчас южане выглядят самым безнадежным аутсайдером лиги и первым кандидатом на вылет. Одно очко в таблице никак не стыкуется с приличными финансовыми возможностями клуба и далеко не слабым подбором исполнителей. Замена испанца Морено на Игоря Осинькина моментального эффекта не дала. Но рано или поздно команду должно прорвать - не могли же бывшие футболисты «Спартака», «Зенита», «Краснодара», ЦСКА резко разучиться играть в футбол!  

Полагаем, что в понедельник сочинцы как минимум начнут забивать при Осинькине. Но и «сухими» уйти от ЦСКА им вряд ли удастся. Наш прогноз: обе забьют. В PARI этот вариант котируется за 1.90.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

В прямом эфире игру в Сочи покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
Лучшие букмекеры с лайв-ставками

Составы команд

Потери

«Сочи»: Макарчук, Мелешин (оба - травмы)

ЦСКА: Глебов (травма), Гаич, Алвес  (оба - дисквалификации)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - ЦСКА:

Позиция«Сочи»ЦСКАПозиция
Вратарь1. Рудаков35. АкинфеевВратарь
Защитник27. Заика24. Ди ЛусианоЗащитник
Защитник 5. Абердин90. ЛукинЗащитник
Защитник4. Литвинов78. ДивеевЗащитник
Защитник15. Агбалака27. МойзесЗащитник
Полузащитник16. Мухин31. КислякПолузащитник
Полузащитник 6. Сааведра10. ОбляковПолузащитник 
Полузащитник28. Магаль3. КруговойПолузащитник
Полузащитник19. Коваленко37. КармоПолузащитник
Полузащитник7. Зиньковский8. ШуманскийПолузащитник
Нападающий23. Гуарирапа11. МусаевНападающий
Главный тренерИгорь ОсинькинФабио ЧелестиниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Пятикратный выигрыш обещает удачная ставка на успех хозяев поля в PARI. Вероятность успеха фаворита оценена котировкой 1.70, а ничьей - 3.80.

🎁 Получить до 25 тысяч рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Сочи» - ЦСКА?

Вариант 0:1 идет в линии PARI за 7.00. Коэффициенты на 0:2 и 1:1 на 0.50 выше. Узнайте, где дают фрибет при регистрации на сайте «Советский спорт» 

Будет ли матч результативным?

Нечасто аналитики устанавливают одинаковые котировки на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5. В данном случае именно это и произошло - оба варианта оценены коэффициентом 1.90.

Где бесплатно смотреть матч «Сочи» - ЦСКА?

Следить за ходом встречи онлайн можно на ресурсах Winline.

Где купить билет на матч «Сочи» - ЦСКА?

Билеты стоимостью от 950 рублей доступны на официальном сайте клуба-хозяина.

