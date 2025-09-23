Сочи - ЦСКА, 22 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Девятый тур чемпионата России по футболу завершится в понедельник, 22 сентября, в Сочи. Одноименный местный клуб попытается что-то противопоставить столичному ЦСКА. Рассказываем о предматчевых раскладах и самых интересных предложениях букмекеров на игру.
Турнир: чемпионат России по футболу, 9-й тур
Стадион: «Фишт» (Сочи, Россия)
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сочи»
|5
|6
|7
|22-24
|ЦСКА
|7
|6
|5
|24-22
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.09.2025
|«Сочи»
0:4
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|14.09.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Сочи»
РПЛ
|30.08.2025
|«Спартак»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|27.08.2025
|«Сочи»
2:4
«Краснодар»
FONBET Кубок России
|24.08.2025
|«Сочи»
0:2
«Балтика»
РПЛ
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.09.2025
|ЦСКА
1:1, пен. 9:10
«Балтика»
FONBET Кубок России
|14.09.2025
|«Ростов»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|31.08.2025
|ЦСКА
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|27.08.2025
|«Балтика»
0:2
ЦСКА
FONBET Кубок России
|24.08.2025
|ЦСКА
3:1
«Акрон»
РПЛ
Перед началом девятого тура сочинцы замыкали турнирную таблицу РПЛ, армейцы занимали четвертое место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|8
|6
|1
|1
|20-5
|19
|2. Балтика
|8
|4
|4
|0
|13-5
|16
|3. Локомотив
|8
|4
|4
|0
|19-12
|16
|4. ЦСКА
|8
|4
|3
|1
|15-7
|15
|5. Рубин
|8
|4
|2
|2
|11-12
|14
|6. Зенит
|8
|3
|4
|1
|13-7
|13
|7. Крылья Советов
|8
|3
|3
|2
|13-14
|12
|8. Спартак
|8
|3
|3
|2
|12-13
|12
|9. Динамо Москва
|8
|2
|3
|3
|9-9
|9
|10. Ахмат
|8
|2
|3
|3
|9-10
|9
|11. Ростов
|8
|2
|2
|4
|8-12
|8
|12. Динамо Махачкала
|8
|2
|2
|4
|4-10
|8
|13. Оренбург
|8
|1
|4
|3
|10-13
|7
|14. Пари НН
|8
|2
|0
|6
|7-15
|6
|15. Акрон
|8
|1
|3
|4
|10-12
|6
|16. Сочи
|8
|0
|1
|7
|4-21
|1
На старте сезона болельщики, журналисты и специалисты восторгались обновленным ЦСКА, и армейцы давали для этого основания. Но и красно-синие не избежали спада. С наступлением осени москвичи перестали выигрывать. После кубковой победы в Калининграде они сыграли вничью с «Краснодаром» и все той же «Балтикой», а вдобавок уступили «Ростову». Как результат отставание от первого места выросло до четырех очков.
А у «Сочи» черная полоса как началась со старта сезона, так и продолжается. Прямо сейчас южане выглядят самым безнадежным аутсайдером лиги и первым кандидатом на вылет. Одно очко в таблице никак не стыкуется с приличными финансовыми возможностями клуба и далеко не слабым подбором исполнителей. Замена испанца Морено на Игоря Осинькина моментального эффекта не дала. Но рано или поздно команду должно прорвать - не могли же бывшие футболисты «Спартака», «Зенита», «Краснодара», ЦСКА резко разучиться играть в футбол!
Полагаем, что в понедельник сочинцы как минимум начнут забивать при Осинькине. Но и «сухими» уйти от ЦСКА им вряд ли удастся. Наш прогноз: обе забьют. В PARI этот вариант котируется за 1.90.
В прямом эфире игру в Сочи покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Сочи»: Макарчук, Мелешин (оба - травмы)
ЦСКА: Глебов (травма), Гаич, Алвес (оба - дисквалификации)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - ЦСКА:
|Позиция
|«Сочи»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|1. Рудаков
|35. Акинфеев
|Вратарь
|Защитник
|27. Заика
|24. Ди Лусиано
|Защитник
|Защитник
|5. Абердин
|90. Лукин
|Защитник
|Защитник
|4. Литвинов
|78. Дивеев
|Защитник
|Защитник
|15. Агбалака
|27. Мойзес
|Защитник
|Полузащитник
|16. Мухин
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Сааведра
|10. Обляков
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. Магаль
|3. Круговой
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Коваленко
|37. Кармо
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Зиньковский
|8. Шуманский
|Полузащитник
|Нападающий
|23. Гуарирапа
|11. Мусаев
|Нападающий
|Главный тренер
|Игорь Осинькин
|Фабио Челестини
|Главный тренер
Пятикратный выигрыш обещает удачная ставка на успех хозяев поля в PARI. Вероятность успеха фаворита оценена котировкой 1.70, а ничьей - 3.80.
Нечасто аналитики устанавливают одинаковые котировки на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5. В данном случае именно это и произошло - оба варианта оценены коэффициентом 1.90.
Следить за ходом встречи онлайн можно на ресурсах Winline.
Билеты стоимостью от 950 рублей доступны на официальном сайте клуба-хозяина.