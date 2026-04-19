Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Сочи – Крылья Советов, 21 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Главный аутсайдер одержал уже две победы подряд
Александр Бокулёв
сочи-крылья.jpg
сочи-крылья.jpg
Программу 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) откроет матч между «Сочи» и самарскими «Крыльями Советов». Как эта встреча изменит расстановку сил в борьбе за выживание?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сочи»

21.04.2026, Вт

17:30 МСК

«Крылья Советов» (Самара) 

П1 - 2,60

Х - 3,15

П2 - 2,90

Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур

Стадион: «Фишт» (Сочи, Краснодарский край, Россия)

Судьи: не определены на момент публикации

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сочи» 02109-27
«Крылья Советов» 102027-9

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.04.2026«Ростов»

0:1

«Сочи»

РПЛ

12.04.2026ЦСКА

0:1

«Сочи»

РПЛ

06.04.2026«Сочи»

0:1

«Рубин»

РПЛ

21.03.2026«Балтика»

4:0

«Сочи»

РПЛ

14.03.2026«Сочи»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.04.2026«Крылья Советов»

1:1

ЦСКА

РПЛ

11.04.2026«Крылья Советов»

2:2

«Ахмат»

РПЛ

07.04.2026«Крылья Советов»

2:5

ЦСКА

Кубок России

04.04.2026«Зенит»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

22.03.2026«Крылья Советов»

0:0

«Рубин»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

После половины матчей 25-го тура «Сочи» по-прежнему замыкает таблицу, но уже с меньшим отставанием от предпоследней строчки. «Крылья Советов» выбрались из зоны стыковых игр, но только по дополнительным показателям.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар24165349-1753
2Зенит24157244-1752
3Локомотив25139351-3348
4Балтика241111234-1344
5ЦСКА25134837-2743
6Спартак24126638-3242
7Динамо Москва2598844-3635
8Рубин2598824-2635
9Ахмат2487929-3131
10Ростов25681119-2726
11Динамо Махачкала24581115-3023
12Крылья Советов25581226-4523
13Акрон25581231-4423
14Пари НН25641521-4022
15Оренбург25481324-3720
16Сочи25431822-5315

Прогноз на матч

Свернуть

Ещё недавно казалось, что в «Сочи» почти тотально смирились с прямым вылетом. От команды скорее можно было ждать поражений во всех оставшихся матчах, чем серию из двух побед. Но случился последний сценарий, и к следующей встрече главный аутсайдер сезона даже подходит фаворитом по букмекерским котировкам.

И действительно – с «Крыльями» вполне можно зацепиться за очки. Самарцы не побеждают в РПЛ уже на протяжении пяти туров (три ничьи и два поражения). Периодически выглядят достойно, навязывают борьбу даже грандам, но и провалы в игре остались регулярными. Уход Магомеда Адиева с поста главного тренера пока тоже не слишком добавил команде стабильности и устойчивости.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые видят здесь классический матч на три исхода. Так что попробуем заиграть вариант с тоталом при возможном возврате – ТБ (2). Все-таки встречаются две самые пропускающие команды чемпионата, имеющие при этом потенциал в атаке.

Свернуть
Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Сочи»: Чирков, Крамарич (оба – травмы), Зиньковский (под вопросом)

«Крылья Советов»: Чинеду (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» – «Крылья Советов»:

Позиция«Сочи»«Крылья Советов»Позиция
Вратарь35. Дёгтев30. ПесьяковВратарь
Защитник33. Алвес15. РассказовЗащитник
Защитник3. Солдатенков23. ЧерновЗащитник
Защитник4. Литвинов47. БожинЗащитник
Полузащитник27. Заика2. ПеченинЗащитник
Полузащитник17. Макарчук8. ВитюговПолузащитник
Полузащитник19. Коваленко6. БабкинПолузащитник
Полузащитник20. Васильев22. КостанцаПолузащитник
Нападающий8. Игнатов19. ОлейниковПолузащитник
Нападающий29. Ежов77. АхметовПолузащитник
Нападающий98. Ильин11. РахмановичНападающий
Главный тренерИгорь ОсинькинСергей БулатовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

По мнению аналитиков PARI, шансы сочинцев на победу немного выше – коэффициент 2,60 на такой исход. Котировка на выигрыш самарской команды – 2,90, а на ничью – 3,15.

