Сочи – Крылья Советов, 21 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Программу 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) откроет матч между «Сочи» и самарскими «Крыльями Советов». Как эта встреча изменит расстановку сил в борьбе за выживание?
Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур
Стадион: «Фишт» (Сочи, Краснодарский край, Россия)
Судьи: не определены на момент публикации
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сочи»
|0
|2
|10
|9-27
|«Крылья Советов»
|10
|2
|0
|27-9
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.04.2026
|«Ростов»
0:1
«Сочи»
РПЛ
|12.04.2026
|ЦСКА
0:1
«Сочи»
РПЛ
|06.04.2026
|«Сочи»
0:1
«Рубин»
РПЛ
|21.03.2026
|«Балтика»
4:0
«Сочи»
РПЛ
|14.03.2026
|«Сочи»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.04.2026
|«Крылья Советов»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|11.04.2026
|«Крылья Советов»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
|07.04.2026
|«Крылья Советов»
2:5
ЦСКА
Кубок России
|04.04.2026
|«Зенит»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|22.03.2026
|«Крылья Советов»
0:0
«Рубин»
РПЛ
После половины матчей 25-го тура «Сочи» по-прежнему замыкает таблицу, но уже с меньшим отставанием от предпоследней строчки. «Крылья Советов» выбрались из зоны стыковых игр, но только по дополнительным показателям.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|24
|16
|5
|3
|49-17
|53
|2
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|44-17
|52
|3
|Локомотив
|25
|13
|9
|3
|51-33
|48
|4
|Балтика
|24
|11
|11
|2
|34-13
|44
|5
|ЦСКА
|25
|13
|4
|8
|37-27
|43
|6
|Спартак
|24
|12
|6
|6
|38-32
|42
|7
|Динамо Москва
|25
|9
|8
|8
|44-36
|35
|8
|Рубин
|25
|9
|8
|8
|24-26
|35
|9
|Ахмат
|24
|8
|7
|9
|29-31
|31
|10
|Ростов
|25
|6
|8
|11
|19-27
|26
|11
|Динамо Махачкала
|24
|5
|8
|11
|15-30
|23
|12
|Крылья Советов
|25
|5
|8
|12
|26-45
|23
|13
|Акрон
|25
|5
|8
|12
|31-44
|23
|14
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|21-40
|22
|15
|Оренбург
|25
|4
|8
|13
|24-37
|20
|16
|Сочи
|25
|4
|3
|18
|22-53
|15
Ещё недавно казалось, что в «Сочи» почти тотально смирились с прямым вылетом. От команды скорее можно было ждать поражений во всех оставшихся матчах, чем серию из двух побед. Но случился последний сценарий, и к следующей встрече главный аутсайдер сезона даже подходит фаворитом по букмекерским котировкам.
И действительно – с «Крыльями» вполне можно зацепиться за очки. Самарцы не побеждают в РПЛ уже на протяжении пяти туров (три ничьи и два поражения). Периодически выглядят достойно, навязывают борьбу даже грандам, но и провалы в игре остались регулярными. Уход Магомеда Адиева с поста главного тренера пока тоже не слишком добавил команде стабильности и устойчивости.
Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые видят здесь классический матч на три исхода. Так что попробуем заиграть вариант с тоталом при возможном возврате – ТБ (2). Все-таки встречаются две самые пропускающие команды чемпионата, имеющие при этом потенциал в атаке.
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Сочи»: Чирков, Крамарич (оба – травмы), Зиньковский (под вопросом)
«Крылья Советов»: Чинеду (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» – «Крылья Советов»:
|Позиция
|«Сочи»
|«Крылья Советов»
|Позиция
|Вратарь
|35. Дёгтев
|30. Песьяков
|Вратарь
|Защитник
|33. Алвес
|15. Рассказов
|Защитник
|Защитник
|3. Солдатенков
|23. Чернов
|Защитник
|Защитник
|4. Литвинов
|47. Божин
|Защитник
|Полузащитник
|27. Заика
|2. Печенин
|Защитник
|Полузащитник
|17. Макарчук
|8. Витюгов
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Коваленко
|6. Бабкин
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Васильев
|22. Костанца
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Игнатов
|19. Олейников
|Полузащитник
|Нападающий
|29. Ежов
|77. Ахметов
|Полузащитник
|Нападающий
|98. Ильин
|11. Рахманович
|Нападающий
|Главный тренер
|Игорь Осинькин
|Сергей Булатов
|Главный тренер
По мнению аналитиков PARI, шансы сочинцев на победу немного выше – коэффициент 2,60 на такой исход. Котировка на выигрыш самарской команды – 2,90, а на ничью – 3,15.