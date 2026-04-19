Сочи – Крылья Советов, 21 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Ещё недавно казалось, что в «Сочи» почти тотально смирились с прямым вылетом. От команды скорее можно было ждать поражений во всех оставшихся матчах, чем серию из двух побед. Но случился последний сценарий, и к следующей встрече главный аутсайдер сезона даже подходит фаворитом по букмекерским котировкам.

И действительно – с «Крыльями» вполне можно зацепиться за очки. Самарцы не побеждают в РПЛ уже на протяжении пяти туров (три ничьи и два поражения). Периодически выглядят достойно, навязывают борьбу даже грандам, но и провалы в игре остались регулярными. Уход Магомеда Адиева с поста главного тренера пока тоже не слишком добавил команде стабильности и устойчивости.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые видят здесь классический матч на три исхода. Так что попробуем заиграть вариант с тоталом при возможном возврате – ТБ (2). Все-таки встречаются две самые пропускающие команды чемпионата, имеющие при этом потенциал в атаке.