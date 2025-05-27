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26 мая 6:18ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Сочи - Пари НН, 28 мая: где смотреть стыковой матч РПЛ, прогноз, составы

Гончаренко - снова в стыках
Валентин Васильев

В среду, 28 мая, стартует плей-офф за право участвовать в Премьер-лиге в сезоне-2025/26. В Сочи одноименный клуб примет «Пари Нижний Новгород». Выбираем оптимальную ставку на игру, исходя из текущей формы и истории взаимоотношений соперников.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сочи»

28.05.2025, Ср

19:30 МСК

«Пари НН»  (Нижний Новгород)

П1 - 2.05

Х - 3.45

П2 - 3.60

Турнир: плей-офф за место в РПЛ, первый матч 

Стадион: «Фишт» (Сочи)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сочи»2248-9
«Пари НН»4229-8

Последние пять игр «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.05.2025«Черноморец»

2:1

«Сочи»

Первая лига

17.05.2025«Сочи»

0:1

«Торпедо»

Первая лига

10.05.2025«Нефтехимик»

1:1

«Сочи»

Первая лига

03.05.2025«Сочи»

5:1

«Арсенал»

Первая лига

26.04.2025«Чайка»

0:2

«Сочи»

Первая лига

Последние пять игр «Пари Нижний Новгород»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.05.2025ЦСКА

2:0

«Пари НН»

РПЛ

17.05.2025«Пари НН»

1:1

«Факел»

РПЛ

12.05.2025«Пари НН»

5:2

«Крылья Советов»

РПЛ

04.05.2025«Зенит»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

26.04.2025«Пари НН»

1:0

«Ахмат»

РПЛ

Последние пять игр «Сочи» и «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.05.2024«Сочи»

6:1

«Пари НН»

РПЛ

29.10.2023«Пари НН»

1:0

«Сочи»

РПЛ

22.05.2023«Пари НН»

4:0

«Сочи»

РПЛ

07.08.2022«Сочи»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

13.05.2022«Сочи»

0:0

«Пари НН»

РПЛ

Расписание матчей

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28 мая 

17:00. «Урал» - «Ахмат» 

19:30. «Сочи» - «Пари НН» 

31 мая 

17:00. «Пари НН» - «Сочи» 

19:30. «Ахмат» - «Урал»

Прогноз на матч

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Несмотря на все старания, нижегородский клуб так и не выбрался из «стыковой зоны» таблицы РПЛ. Болельщики вправе посетовать на крайне тяжелые выезды во второй половине весны - в гости к «Локомотиву», «Зениту» и ЦСКА. Так или иначе, домашних побед над «Ахматом» и «Крыльями» команде не хватило, чтобы избежать плей-офф. Виктор Гончаренко второй сезон подряд идет в стыковые матчи. 

«Сочи» по спортивному принципу вообще не должно было быть в этом плей-офф. После поражения в краевом дерби от «Черноморца» команда Роберта Морено вывалилась из «проходной» четверки в таблице первой лиги. Однако решением РФС именно она заменит новороссийцев в стыках. «Черноморец» так и не сумел вовремя решить «стадионный» вопрос и вынужден будет остаться во втором по статусу национальном дивизионе.

Можно предположить, что оба тренера прагматично построят игру своих команд в Сочи, держа в уме ответную встречу тоже. Вряд ли забитых мячей на юге будет много. Тотал меньше 2.5 в фактически кубковом противостоянии выглядит вполне реалистичным исходом.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline.  

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Сочи»:  Сиссако, Алвеш, Мелешин (все - травмы)

«Пари НН»: Кокшаров, Марадишвили, Тичич (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Пари НН»:

Позиция«Сочи»«Пари НН»Позиция
Вратарь35. Дегтев30. МедведевВратарь
Защитник4. Литвинов2. АлександровЗащитник
Защитник17. Макарчук24. Гоцук Защитник
Защитник24. Аберден25. КаричЗащитник
Полузащитник27. Заика7. КарапузовЗащитник
Полузащитник28. Магаль86. АгаповЗащитник
Полузащитник8. Кайнов8. МайгаПолузащитник 
Полузащитник21. Сааведра22. КаккоевПолузащитник
Полузащитник10. Крамарич78. КалинскийПолузащитник
Полузащитник29. Никитин20. БосельиНападающий
Нападающий59. Барт27. ГрулевНападающий
Главный тренерРоберт МореноВиктор ГончаренкоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI установила очень привлекательный коэффициент на победу клуба-партнера - 3.60. Котировка на успех хозяев значительно ниже, но тоже солидная - 2.05. Ничья идет за 3.45.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Сочи» - «Пари НН»?

БК PARI обещает семикратный выигрыш за успешную ставку на результативную ничью 1:1. Остальные счета котируются выше.

Где смотреть бесплатно матч «Сочи» - «Пари НН»?

Winline покажет стыковые матчи на своей платформе.

Кто тренирует «Сочи»?

Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено не оставил команду после вылета из РПЛ и постарается вернуть ее в элиту через плей-офф.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных