Сочи - Пари НН, 28 мая: где смотреть стыковой матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 28 мая, стартует плей-офф за право участвовать в Премьер-лиге в сезоне-2025/26. В Сочи одноименный клуб примет «Пари Нижний Новгород». Выбираем оптимальную ставку на игру, исходя из текущей формы и истории взаимоотношений соперников.
Турнир: плей-офф за место в РПЛ, первый матч
Стадион: «Фишт» (Сочи)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сочи»
|2
|2
|4
|8-9
|«Пари НН»
|4
|2
|2
|9-8
Последние пять игр «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2025
|«Черноморец»
2:1
«Сочи»
Первая лига
|17.05.2025
|«Сочи»
0:1
«Торпедо»
Первая лига
|10.05.2025
|«Нефтехимик»
1:1
«Сочи»
Первая лига
|03.05.2025
|«Сочи»
5:1
«Арсенал»
Первая лига
|26.04.2025
|«Чайка»
0:2
«Сочи»
Первая лига
Последние пять игр «Пари Нижний Новгород»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2025
|ЦСКА
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|17.05.2025
|«Пари НН»
1:1
«Факел»
РПЛ
|12.05.2025
|«Пари НН»
5:2
«Крылья Советов»
РПЛ
|04.05.2025
|«Зенит»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|26.04.2025
|«Пари НН»
1:0
«Ахмат»
РПЛ
Последние пять игр «Сочи» и «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.05.2024
|«Сочи»
6:1
«Пари НН»
РПЛ
|29.10.2023
|«Пари НН»
1:0
«Сочи»
РПЛ
|22.05.2023
|«Пари НН»
4:0
«Сочи»
РПЛ
|07.08.2022
|«Сочи»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|13.05.2022
|«Сочи»
0:0
«Пари НН»
РПЛ
28 мая
17:00. «Урал» - «Ахмат»
19:30. «Сочи» - «Пари НН»
31 мая
17:00. «Пари НН» - «Сочи»
19:30. «Ахмат» - «Урал»
Несмотря на все старания, нижегородский клуб так и не выбрался из «стыковой зоны» таблицы РПЛ. Болельщики вправе посетовать на крайне тяжелые выезды во второй половине весны - в гости к «Локомотиву», «Зениту» и ЦСКА. Так или иначе, домашних побед над «Ахматом» и «Крыльями» команде не хватило, чтобы избежать плей-офф. Виктор Гончаренко второй сезон подряд идет в стыковые матчи.
«Сочи» по спортивному принципу вообще не должно было быть в этом плей-офф. После поражения в краевом дерби от «Черноморца» команда Роберта Морено вывалилась из «проходной» четверки в таблице первой лиги. Однако решением РФС именно она заменит новороссийцев в стыках. «Черноморец» так и не сумел вовремя решить «стадионный» вопрос и вынужден будет остаться во втором по статусу национальном дивизионе.
Можно предположить, что оба тренера прагматично построят игру своих команд в Сочи, держа в уме ответную встречу тоже. Вряд ли забитых мячей на юге будет много. Тотал меньше 2.5 в фактически кубковом противостоянии выглядит вполне реалистичным исходом.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
Онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Сочи»: Сиссако, Алвеш, Мелешин (все - травмы)
«Пари НН»: Кокшаров, Марадишвили, Тичич (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Пари НН»:
|Позиция
|«Сочи»
|«Пари НН»
|Позиция
|Вратарь
|35. Дегтев
|30. Медведев
|Вратарь
|Защитник
|4. Литвинов
|2. Александров
|Защитник
|Защитник
|17. Макарчук
|24. Гоцук
|Защитник
|Защитник
|24. Аберден
|25. Карич
|Защитник
|Полузащитник
|27. Заика
|7. Карапузов
|Защитник
|Полузащитник
|28. Магаль
|86. Агапов
|Защитник
|Полузащитник
|8. Кайнов
|8. Майга
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Сааведра
|22. Каккоев
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Крамарич
|78. Калинский
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Никитин
|20. Босельи
|Нападающий
|Нападающий
|59. Барт
|27. Грулев
|Нападающий
|Главный тренер
|Роберт Морено
|Виктор Гончаренко
|Главный тренер
Букмекерская контора PARI установила очень привлекательный коэффициент на победу клуба-партнера - 3.60. Котировка на успех хозяев значительно ниже, но тоже солидная - 2.05. Ничья идет за 3.45.
Получить до 25 000 рублей от PARI
БК PARI обещает семикратный выигрыш за успешную ставку на результативную ничью 1:1. Остальные счета котируются выше.
Winline покажет стыковые матчи на своей платформе.
Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено не оставил команду после вылета из РПЛ и постарается вернуть ее в элиту через плей-офф.
Партнерский проект