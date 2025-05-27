Сочи - Пари НН, 28 мая: где смотреть стыковой матч РПЛ, прогноз, составы

Несмотря на все старания, нижегородский клуб так и не выбрался из «стыковой зоны» таблицы РПЛ. Болельщики вправе посетовать на крайне тяжелые выезды во второй половине весны - в гости к «Локомотиву», «Зениту» и ЦСКА. Так или иначе, домашних побед над «Ахматом» и «Крыльями» команде не хватило, чтобы избежать плей-офф. Виктор Гончаренко второй сезон подряд идет в стыковые матчи.

«Сочи» по спортивному принципу вообще не должно было быть в этом плей-офф. После поражения в краевом дерби от «Черноморца» команда Роберта Морено вывалилась из «проходной» четверки в таблице первой лиги. Однако решением РФС именно она заменит новороссийцев в стыках. «Черноморец» так и не сумел вовремя решить «стадионный» вопрос и вынужден будет остаться во втором по статусу национальном дивизионе.

Можно предположить, что оба тренера прагматично построят игру своих команд в Сочи, держа в уме ответную встречу тоже. Вряд ли забитых мячей на юге будет много. Тотал меньше 2.5 в фактически кубковом противостоянии выглядит вполне реалистичным исходом.