Сочи – Рубин, 6 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

23-й тур Российской Премьер-лиги завершится в понедельник, 6 апреля, в Сочи. Одноименный клуб принимает «Рубин». Анализируем шансы сторон на успех, выбираем перспективные варианты для прогноза на матч.
Турнир: чемпионат России по футболу, 23-й тур
Стадион: «Фишт» (Сочи, Россия)
Главный судья: Никита Новиков (Петрозаводск, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сочи»
|4
|2
|6
|21-17
|«Рубин»
|6
|2
|4
|17-21
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.03.2026
|«Балтика»
4:0
«Сочи»
РПЛ
|14.03.2026
|«Сочи»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
|07.03.2026
|«Пари НН»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|02.03.2026
|«Сочи»
2:3
«Спартак»
РПЛ
|21.02.2026
|«Сочи»
3:2
«Барс»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.03.2026
|«Крылья Советов»
0:0
«Рубин»
РПЛ
|15.03.2026
|«Рубин»
3:0
«Локомотив»
РПЛ
|08.03.2026
|«Рубин»
2:1
«Краснодар»
РПЛ
|28.02.2026
|«Динамо» (Махачкала)
2:1
«Рубин»
РПЛ
|20.02.2026
|«Оренбург»
1:0
«Рубин»
Товарищеский матч
После субботних матчей таблица РПЛ приняла следующий вид:
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|23
|16
|4
|3
|48-16
|52
|2
|Зенит
|23
|15
|6
|2
|43-16
|51
|3
|Локомотив
|22
|12
|8
|2
|48-30
|44
|4
|ЦСКА
|23
|13
|3
|7
|36-25
|42
|5
|Балтика
|22
|11
|9
|2
|30-9
|42
|6
|Спартак
|22
|11
|5
|6
|35-30
|38
|7
|Динамо Москва
|23
|8
|7
|8
|40-33
|31
|8
|Рубин
|22
|8
|6
|8
|22-25
|30
|9
|Ахмат
|23
|8
|6
|9
|27-29
|30
|10
|Акрон
|23
|5
|7
|11
|28-40
|22
|11
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|17-25
|22
|12
|Динамо Махачкала
|22
|5
|6
|11
|12-27
|21
|13
|Крылья Советов
|23
|5
|6
|12
|23-42
|21
|14
|Пари НН
|22
|6
|2
|14
|18-36
|20
|15
|Оренбург
|23
|4
|7
|12
|24-36
|19
|16
|Сочи
|22
|2
|3
|17
|20-52
|9
«Сочи» после рестарта чемпионата не набрал ни одного очка: четыре матча - четыре поражения.
«Рубин» весной еще не проигрывал: единственное поражение в 2026 году казанцы потерпели в последний день зимы от махачкалинского «Динамо», а в марте последовательно обыграли двух лидеров («Краснодар», «Локомотив») и разделили очки с «Крыльями» в Самаре.
У южан все четыре матча этого года были «верховыми», у «Рубина» - три из четырех. На этом фоне предложение Winline на тотал больше 2.5 выглядит весьма заманчиво.
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Сочи»: Чирков (травма)
«Рубин»: Иву, Дрезгич, Швец, Даку (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» – «Рубин»:
|Позиция
|«Сочи»
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|35. Дегтев
|38. Ставер
|Вратарь
|Защитник
|85. Волков
|5. Вуячич
|Защитник
|Защитник
|33. Алвес
|3. Мальдонадо
|Защитник
|Защитник
|3. Солдатенков
|2. Тесленко
|Защитник
|Защитник
|28. Магаль
|51. Рожков
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Кравцов
|12. Арройо
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Васильев
|22. Ходжа
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Крамарич
|14. Кузяев
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Сантос
|23. Безруков
|Полузащитник
|Нападающий
|98. Ильин
|11. Грипши
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Игнатов
|43. Сиве
|Нападающий
|Главный тренер
|Игорь Осинькин
|Франк Артига
|Главный тренер
Эксперты Winline установили коэффициент 3.85 на победу сочинцев. При ничьей букмекер умножит номинал сыгравшей ставки на 3.35. В случае же успеха «Рубина» официальный букмекер РПЛ рассчитает соответствующие ставки по котировке 2.03.
Букмекеры ожидаемо считают явными фаворитами гостей. Последняя встреча команд в Сочи, в ноябре 2023 года, завершилась победой «Рубина» со счетом 2:0.
