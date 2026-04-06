Партнерский проект

Сочи – Рубин, 6 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
С фаворитами сезона казанцы справились, а как насчет главного аутсайдера?
Валентин Васильев

23-й тур Российской Премьер-лиги завершится в понедельник, 6 апреля, в Сочи. Одноименный клуб принимает «Рубин». Анализируем шансы сторон на успех, выбираем перспективные варианты для прогноза на матч. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сочи»

06.04.2026, Пн

19:30 МСК

«Рубин» (Казань) 

П1 - 3.85

Х - 3.35

П2 - 2.03

Турнир: чемпионат России по футболу, 23-й тур

Стадион: «Фишт» (Сочи, Россия)

Главный судья: Никита Новиков (Петрозаводск, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сочи» 42621-17
«Рубин»62417-21

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.03.2026«Балтика»

4:0

«Сочи»

РПЛ

14.03.2026«Сочи»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

07.03.2026«Пари НН»

2:1

«Сочи»

РПЛ

02.03.2026«Сочи»

2:3

«Спартак»

РПЛ

21.02.2026«Сочи»

3:2

«Барс»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.03.2026«Крылья Советов»

0:0

«Рубин»

РПЛ

15.03.2026«Рубин»

3:0

«Локомотив»

РПЛ

08.03.2026«Рубин»

2:1

«Краснодар»

РПЛ

28.02.2026«Динамо» (Махачкала)

2:1

«Рубин»

РПЛ

20.02.2026«Оренбург»

1:0

«Рубин»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

После субботних матчей таблица РПЛ приняла следующий вид:

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар23164348-1652
2Зенит23156243-1651
3Локомотив22128248-3044
4ЦСКА23133736-2542
5Балтика22119230-942
6Спартак22115635-3038
7Динамо Москва2387840-3331
8Рубин2286822-2530
9Ахмат2386927-2930
10Акрон23571128-4022
11Ростов22571017-2522
12Динамо Махачкала22561112-2721
13Крылья Советов23561223-4221
14Пари НН22621418-3620
15Оренбург23471224-3619
16Сочи22231720-529

Прогноз на матч

«Сочи» после рестарта чемпионата не набрал ни одного очка: четыре матча - четыре поражения.

«Рубин» весной еще не проигрывал: единственное поражение в 2026 году казанцы потерпели в последний день зимы от махачкалинского «Динамо», а в марте последовательно обыграли двух лидеров («Краснодар», «Локомотив») и разделили очки с «Крыльями» в Самаре.

У южан все четыре матча этого года были «верховыми», у «Рубина» - три из четырех. На этом фоне предложение Winline на тотал больше 2.5 выглядит весьма заманчиво.

Трансляции

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Сочи»: Чирков (травма)

«Рубин»: Иву, Дрезгич, Швец, Даку (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» – «Рубин»:

Позиция«Сочи»«Рубин»Позиция
Вратарь35. Дегтев38. СтаверВратарь
Защитник85. Волков5. ВуячичЗащитник
Защитник33. Алвес3. МальдонадоЗащитник
Защитник3. Солдатенков2. ТесленкоЗащитник
Защитник28. Магаль51. РожковПолузащитник
Полузащитник14. Кравцов12. АрройоПолузащитник
Полузащитник 20. Васильев22. ХоджаПолузащитник
Полузащитник10. Крамарич14. КузяевПолузащитник
Полузащитник23. Сантос23. БезруковПолузащитник
Нападающий98. Ильин11. ГрипшиПолузащитник
Нападающий8. Игнатов43. СивеНападающий
Главный тренерИгорь ОсинькинФранк АртигаГлавный тренер

 

 

 

 

Коэффициенты букмекеров

Эксперты Winline  установили коэффициент 3.85 на победу сочинцев. При ничьей букмекер умножит номинал сыгравшей ставки на 3.35. В случае же успеха «Рубина» официальный букмекер РПЛ рассчитает соответствующие ставки по котировке 2.03.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Сочи» – «Рубин»?

Букмекеры ожидаемо считают явными фаворитами гостей. Последняя встреча команд в Сочи, в ноябре 2023 года, завершилась победой «Рубина» со счетом 2:0.

Где смотреть бесплатно матч «Сочи» – «Рубин»?

Winline как официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире.

Где купить билет на матч «Сочи» – «Рубин»?

Билетная программа «Сочи» представлена на официальном сайте клуба.

