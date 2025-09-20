Сокол - Торпедо, 20 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
На субботу, 20 сентября, в Лиге PARI запланировано восемь матчей 11-го тура. В Саратове сразятся «Сокол» с «Торпедо». Для Дмитрия Парфенова эта игра станет дебютной у руля автозаводской команды.
Турнир: Лига PARI, 11-й тур
Стадион: «Локомотив» (Саратов, Россия)
Главный судья: Галимов (Улан-Удэ)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сокол»
|1
|2
|10
|8-32
|«Торпедо»
|10
|2
|1
|32-8
Последние пять матчей «Сокола»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.09.2025
|«Сокол»
0:0
«Шинник»
Лига PARI
|08.09.2025
|«Спартак» Кострома
2:1
«Сокол»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Сокол»
0:2
«КАМАЗ»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Енисей»
1:0
«Сокол»
Лига PARI
|23.08.2025
|«Челябинск»
3:1
«Сокол»
Лига PARI
Последние пять матчей «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.09.2025
|«Торпедо»
2:3
«Волга»
Лига PARI
|07.09.2025
|«КАМАЗ»
1:1
«Торпедо»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Торпедо»
0:0
«Уфа»
Лига PARI
|29.08.2025
|«Родина»
3:0
«Торпедо»
Лига PARI
|25.08.2025
|«Ротор»
3:0
«Торпедо»
Лига PARI
После девяти туров «Сокол» замыкает турнирную таблицу первенства. «Торпедо» не далеко от саратовцев ушло - всего на одно очко и две позиции.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|10
|7
|2
|1
|19-8
|23
|2. Спартак Кострома
|10
|7
|2
|1
|16-9
|23
|3. Факел
|10
|7
|1
|2
|9-6
|22
|4. Ротор
|10
|6
|2
|2
|18-5
|20
|5. КАМАЗ
|10
|5
|3
|2
|16-12
|18
|6. Челябинск
|10
|5
|3
|2
|14-10
|18
|7. Родина
|10
|4
|4
|2
|17-9
|16
|8. Арсенал
|10
|3
|4
|3
|15-12
|13
|9. Шинник
|10
|3
|4
|3
|7-7
|13
|10. Волга
|10
|3
|2
|5
|10-16
|11
|11. Нефтехимик
|10
|2
|5
|3
|8-12
|11
|12. СКА-Хабаровск
|10
|2
|4
|4
|9-12
|10
|13. Уфа
|10
|2
|3
|5
|11-12
|9
|14. Черноморец
|10
|2
|3
|5
|13-15
|9
|15. Енисей
|10
|2
|3
|5
|6-12
|9
|16. Торпедо
|10
|1
|3
|6
|6-15
|6
|17. Чайка
|10
|1
|3
|6
|7-22
|6
|18. Сокол
|10
|0
|5
|5
|4-11
|5
В Саратове сойдутся собратья по несчастью: последнее место в таблице против третьего с конца. У торпедовцев хотя бы одна победа за 10 туров случилась. У «Сокола» нет и того.
Парадокс, но команда Младена Кашчелана не производит впечатления законченного аутсайдера, как как условная «Чайка». Если и проигрывает, то зачастую в упорной борьбе, в один мяч. При этом половину матчей «Сокол» свел вничью. Так что рассчитывать на легкие три очка торпедовцам точно не стоит. Правильнее настраиваться на очередное тяжелейшее испытание.
Для черно-белых единственным светлым пятном в черной летней полосе остается неожиданная победа над «Уралом» с единственным голом прямым ударом с углового. За следующие пять туров москвичи собрали два очка из 15 возможных. Исправлять ситуацию призван Дмитрий Парфенов.
«Сокол» предпочитает «низовые» матчи - за 10 туров у него их набралось целых восемь. Полагаем, что и предстоящая игра не будет отличаться высокой результативностью - очень уж высока цена каждого очка! А в качестве прогноза возьмем комбо: «Торпедо» не проиграет при общем количестве голов не больше 2.5.
Прямой эфир из Саратова будет доступен на платформах «Матч ТВ» и PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Сокол»: нет
«Торпедо»: нет
Успешная ставка на победу хозяев в PARI сулит четырехкратный выигрыш. На гостевой успех коэффициент гораздо ниже, но тоже приличный - 1.92. Ничьей трейдеры присвоили котировку 3.25.
Эксперты считают минимальную победу москвичей со счетом 1:0 самым вероятным исходом матча. Этот вариант идет в линии с коэффициентом 5.50.
Судя по коэффициенту на тотал больше 2.5 (2.50), ждать искреннего футбола на «Локомотиве» не стоит.
Билеты на игру реализуются на официальном сайте саратовского клуба. Цена - 250 рублей.