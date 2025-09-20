Сокол - Торпедо, 20 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

В Саратове сойдутся собратья по несчастью: последнее место в таблице против третьего с конца. У торпедовцев хотя бы одна победа за 10 туров случилась. У «Сокола» нет и того.

Парадокс, но команда Младена Кашчелана не производит впечатления законченного аутсайдера, как как условная «Чайка». Если и проигрывает, то зачастую в упорной борьбе, в один мяч. При этом половину матчей «Сокол» свел вничью. Так что рассчитывать на легкие три очка торпедовцам точно не стоит. Правильнее настраиваться на очередное тяжелейшее испытание.

Для черно-белых единственным светлым пятном в черной летней полосе остается неожиданная победа над «Уралом» с единственным голом прямым ударом с углового. За следующие пять туров москвичи собрали два очка из 15 возможных. Исправлять ситуацию призван Дмитрий Парфенов.

«Сокол» предпочитает «низовые» матчи - за 10 туров у него их набралось целых восемь. Полагаем, что и предстоящая игра не будет отличаться высокой результативностью - очень уж высока цена каждого очка! А в качестве прогноза возьмем комбо: «Торпедо» не проиграет при общем количестве голов не больше 2.5.