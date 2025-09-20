Ведомости
Сокол - Торпедо, 20 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Первый выезд Парфенова с новой командой
Валентин Васильев

На субботу, 20 сентября, в Лиге PARI запланировано восемь матчей 11-го тура. В Саратове сразятся «Сокол» с «Торпедо». Для Дмитрия Парфенова эта игра станет дебютной у руля автозаводской команды.

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Сокол» (Саратов)

20.09.2025, Сб

16:00 МСК

«Торпедо» (Москва) 

П1 - 4.00

Х - 3.25

П2 - 1.92

Турнир: Лига PARI, 11-й тур

Стадион: «Локомотив» (Саратов, Россия)

Главный судья: Галимов (Улан-Удэ)

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Сокол»12108-32
«Торпедо»102132-8

Последние пять матчей «Сокола»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.09.2025«Сокол»

0:0

«Шинник»

Лига PARI

08.09.2025«Спартак» Кострома

2:1

«Сокол»

Лига PARI

03.09.2025«Сокол»

0:2

«КАМАЗ»

Лига PARI

30.08.2025«Енисей»

1:0

«Сокол»

Лига PARI

23.08.2025«Челябинск»

3:1

«Сокол»

Лига PARI

Последние пять матчей «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.09.2025«Торпедо»

2:3

«Волга»

Лига PARI

07.09.2025«КАМАЗ»

1:1

«Торпедо»

Лига PARI

03.09.2025«Торпедо»

0:0

«Уфа»

Лига PARI

29.08.2025«Родина»

3:0

«Торпедо»

Лига PARI

25.08.2025«Ротор»

3:0

«Торпедо»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

После девяти туров «Сокол» замыкает турнирную таблицу первенства. «Торпедо» не далеко от саратовцев ушло - всего на одно очко и две позиции.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал1072119-823
2. Спартак Кострома1072116-923
3. Факел107129-622
4. Ротор1062218-520
5. КАМАЗ1053216-1218
6. Челябинск1053214-1018
7. Родина1044217-916
8. Арсенал1034315-1213
9. Шинник103437-713
10. Волга1032510-1611
11. Нефтехимик102538-1211
12. СКА-Хабаровск102449-1210
13. Уфа1023511-129
14. Черноморец1023513-159
15. Енисей102356-129
16. Торпедо101366-156
17. Чайка101367-226
18. Сокол100554-115

Прогноз на матч

В Саратове сойдутся собратья по несчастью: последнее место в таблице против третьего с конца. У торпедовцев хотя бы одна победа за 10 туров случилась. У «Сокола» нет и того. 

Парадокс, но команда Младена Кашчелана не производит впечатления законченного аутсайдера, как как условная «Чайка». Если и проигрывает, то зачастую в упорной борьбе, в один мяч. При этом половину матчей «Сокол» свел вничью. Так что рассчитывать на легкие три очка торпедовцам точно не стоит. Правильнее настраиваться на очередное тяжелейшее испытание. 

Для черно-белых единственным светлым пятном в черной летней полосе остается неожиданная победа над «Уралом» с единственным голом прямым ударом с углового. За следующие пять туров москвичи собрали два очка из 15 возможных. Исправлять ситуацию призван Дмитрий Парфенов. 

«Сокол» предпочитает «низовые» матчи - за 10 туров у него их набралось целых восемь. Полагаем, что и предстоящая игра не будет отличаться высокой результативностью - очень уж высока цена каждого очка! А в качестве прогноза возьмем комбо: «Торпедо» не проиграет при общем количестве голов не больше 2.5.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямой эфир из Саратова будет доступен на платформах «Матч ТВ» и PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Сокол»: нет

«Торпедо»: нет

Коэффициенты букмекеров

Успешная ставка на победу хозяев в PARI сулит четырехкратный выигрыш. На гостевой успех коэффициент гораздо ниже, но тоже приличный - 1.92. Ничьей трейдеры присвоили котировку 3.25.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Сокол» - «Торпедо»? 

Эксперты считают минимальную победу москвичей со счетом 1:0 самым вероятным исходом матча. Этот вариант идет в линии с коэффициентом 5.50.

Матч «Сокол» - «Торпедо» будет результативным? 

Судя по коэффициенту на тотал больше 2.5 (2.50), ждать искреннего футбола на «Локомотиве» не стоит.

Где бесплатно смотреть матч «Сокол» - «Торпедо»?

Для клиентов PARI такая услуга предусмотрена на официальном сайте конторы.

Сколько стоит билет на матч  «Сокол» - «Торпедо»?

Билеты на игру реализуются на официальном сайте саратовского клуба. Цена - 250 рублей.

