Сокол - Урал, 18 апреля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Похоже, как минимум один неудачник Лиги PARI уже определен. Среди всех аутсайдеров сезона «Сокол» производит самое удручающее впечатление. В последний раз саратовский клуб выигрывал еще на сборах. В официальных матчах он в 2026 году не набрал ни одного очка! Как результат - закономерное последнее место в таблице.

«Урал» решает задачи иного порядка, но и к нему у болельщиков этой весной много претензий. Результаты команды не соответствуют объявленным руководством целям о непременном возвращении в Премьер-лигу. За последние четыре тура парни Березуцкого набрали всего четыре очка из 12 возможных, пропустили вперед себя в таблице «Родину», а затем и позволили москвичам уйти в отрыв. По всей видимости, уральцам снова не избежать стресса стыковых матчей. Но чтобы не пролететь еще и мимо плей-офф, им нужно удержаться в четверке. Вероятность спуска из нее не очень велика, но существует.

Соответственно, в Саратове «Уралу» нужно обязательно побеждать. И желательно как можно крупнее, чтобы восстановить уверенность в собственных силах и классе.

Официальный букмекер Лиги PARI установил коэффициент 1.90 на победу фаворита с форой (-1). Ждем от «Урала» реабилитации за последние неудачи.