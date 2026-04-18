Сокол - Урал, 18 апреля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обновлено:
Саратов уже готовится ко второй лиге, а Екатеринбург - к стыкам
Валентин Васильев
В 29-м туре Лиги PARI «Урал» навестит в Саратове практически обреченный на вылет во второй дивизион «Сокол». Опасный для фаворита случай, кода славы точно не снискать, а ударить в грязь лицом проще простого. Изучаем перспективные варианты для прогноза на матч.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сокол» (Саратов)

18.04.2026, Сб

13:30 МСК

«Урал» (Екатеринбург)

П1 - 6.60

Х - 3.85

П2 - 1.52

Турнир: Лига PARI, 29-й тур

Стадион: «Локомотив» (Саратов)

Главный судья: Рубцов (Санкт-Петербург)

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сокол»3458-13
«Урал» 54313-8

Последние пять матчей «Сокола»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2026«Ротор»

1:0

«Сокол»

Лига PARI

05.04.2026«Сокол»

1:3

«Родина»

Лига PARI

29.03.2026«Арсенал»

3:1

«Сокол»

Лига PARI

22.03.2026«Сокол»

0:3

«Нефтехимик»

Лига PARI

15.03.2026«Уфа»

2:0

«Сокол»

Лига PARI

Последние пять матчей «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2026«Урал»

0:0

«Уфа»

Лига PARI

05.04.2026«Урал»

5:0

«Чайка»

Лига PARI

29.03.2026«Родина»

3:1

«Урал»

Лига PARI

22.03.2026«Урал»

2:4

«Енисей»

Лига PARI

15.03.2026«Урал»

2:0

«Арсенал»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

«Урал» уже на шесть очков отстает от идущей второй «Родины». «Сокол» - последний в таблице.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Факел28185535-1659
2Родина281510348-2455
3Урал28147741-2749
4Ротор28129736-2245
5Спартак-Кострома281111640-3344
6КАМАЗ28913641-2840
7Челябинск28912737-3139
8Енисей28910927-3237
9Арсенал28812838-3436
10Шинник28812823-2336
11Нефтехимик28812831-3236
12Торпедо28981129-3435
13СКА-Хабаровск28811931-3735
14Волга28871331-4131
15Черноморец28781332-3929
16Уфа286101229-3528
17Чайка28471726-6319
18Сокол282101612-3616

Прогноз на матч

Похоже, как минимум один неудачник Лиги PARI уже определен. Среди всех аутсайдеров сезона «Сокол» производит самое удручающее впечатление. В последний раз саратовский клуб выигрывал еще на сборах. В официальных матчах он в 2026 году не набрал ни одного очка! Как результат - закономерное последнее место в таблице.

«Урал» решает задачи иного порядка, но и к нему у болельщиков этой весной много претензий. Результаты команды не соответствуют объявленным руководством целям о непременном возвращении в Премьер-лигу. За последние четыре тура парни Березуцкого набрали всего  четыре очка из 12 возможных, пропустили вперед себя в таблице «Родину», а затем и позволили москвичам уйти в отрыв. По всей видимости, уральцам снова не избежать стресса стыковых матчей. Но чтобы не пролететь еще и мимо плей-офф, им нужно удержаться в четверке. Вероятность спуска из нее не очень велика, но существует.

Соответственно, в Саратове «Уралу» нужно обязательно побеждать. И желательно как можно крупнее, чтобы восстановить уверенность в собственных силах и классе. 

Официальный букмекер Лиги PARI установил коэффициент 1.90 на победу фаворита с форой (-1). Ждем от «Урала» реабилитации за последние неудачи.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI установили коэффициент 1.52 на победу фаворита и более чем в четыре раза выше (6.60) - на аутсайдера.   Ничья котируется за 3.85.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Где смотреть бесплатно матч «Сокол» - «Урал»?

Посмотреть игру без оплаты можно на сайтах «Матч ТВ», БК PARI и Вконтакте.

Где купить билеты на  матч «Сокол» - «Урал»?

Билеты стоимостью от 250 рублей можно приобрести на официальном сайте «Сокола». Fan ID для прохода на трибуну в ФНЛ не требуется.

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer257 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer73 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer257 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer257 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer257 дней 4 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer257 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё