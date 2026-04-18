Сокол - Урал, 18 апреля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

В 29-м туре Лиги PARI «Урал» навестит в Саратове практически обреченный на вылет во второй дивизион «Сокол». Опасный для фаворита случай, кода славы точно не снискать, а ударить в грязь лицом проще простого. Изучаем перспективные варианты для прогноза на матч.
Турнир: Лига PARI, 29-й тур
Стадион: «Локомотив» (Саратов)
Главный судья: Рубцов (Санкт-Петербург)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сокол»
|3
|4
|5
|8-13
|«Урал»
|5
|4
|3
|13-8
Последние пять матчей «Сокола»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2026
|«Ротор»
1:0
«Сокол»
Лига PARI
|05.04.2026
|«Сокол»
1:3
«Родина»
Лига PARI
|29.03.2026
|«Арсенал»
3:1
«Сокол»
Лига PARI
|22.03.2026
|«Сокол»
0:3
«Нефтехимик»
Лига PARI
|15.03.2026
|«Уфа»
2:0
«Сокол»
Лига PARI
Последние пять матчей «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2026
|«Урал»
0:0
«Уфа»
Лига PARI
|05.04.2026
|«Урал»
5:0
«Чайка»
Лига PARI
|29.03.2026
|«Родина»
3:1
«Урал»
Лига PARI
|22.03.2026
|«Урал»
2:4
«Енисей»
Лига PARI
|15.03.2026
|«Урал»
2:0
«Арсенал»
Лига PARI
«Урал» уже на шесть очков отстает от идущей второй «Родины». «Сокол» - последний в таблице.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Факел
|28
|18
|5
|5
|35-16
|59
|2
|Родина
|28
|15
|10
|3
|48-24
|55
|3
|Урал
|28
|14
|7
|7
|41-27
|49
|4
|Ротор
|28
|12
|9
|7
|36-22
|45
|5
|Спартак-Кострома
|28
|11
|11
|6
|40-33
|44
|6
|КАМАЗ
|28
|9
|13
|6
|41-28
|40
|7
|Челябинск
|28
|9
|12
|7
|37-31
|39
|8
|Енисей
|28
|9
|10
|9
|27-32
|37
|9
|Арсенал
|28
|8
|12
|8
|38-34
|36
|10
|Шинник
|28
|8
|12
|8
|23-23
|36
|11
|Нефтехимик
|28
|8
|12
|8
|31-32
|36
|12
|Торпедо
|28
|9
|8
|11
|29-34
|35
|13
|СКА-Хабаровск
|28
|8
|11
|9
|31-37
|35
|14
|Волга
|28
|8
|7
|13
|31-41
|31
|15
|Черноморец
|28
|7
|8
|13
|32-39
|29
|16
|Уфа
|28
|6
|10
|12
|29-35
|28
|17
|Чайка
|28
|4
|7
|17
|26-63
|19
|18
|Сокол
|28
|2
|10
|16
|12-36
|16
Похоже, как минимум один неудачник Лиги PARI уже определен. Среди всех аутсайдеров сезона «Сокол» производит самое удручающее впечатление. В последний раз саратовский клуб выигрывал еще на сборах. В официальных матчах он в 2026 году не набрал ни одного очка! Как результат - закономерное последнее место в таблице.
«Урал» решает задачи иного порядка, но и к нему у болельщиков этой весной много претензий. Результаты команды не соответствуют объявленным руководством целям о непременном возвращении в Премьер-лигу. За последние четыре тура парни Березуцкого набрали всего четыре очка из 12 возможных, пропустили вперед себя в таблице «Родину», а затем и позволили москвичам уйти в отрыв. По всей видимости, уральцам снова не избежать стресса стыковых матчей. Но чтобы не пролететь еще и мимо плей-офф, им нужно удержаться в четверке. Вероятность спуска из нее не очень велика, но существует.
Соответственно, в Саратове «Уралу» нужно обязательно побеждать. И желательно как можно крупнее, чтобы восстановить уверенность в собственных силах и классе.
Официальный букмекер Лиги PARI установил коэффициент 1.90 на победу фаворита с форой (-1). Ждем от «Урала» реабилитации за последние неудачи.
Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Вконтакте
|Видеотрансляция
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Аналитики PARI установили коэффициент 1.52 на победу фаворита и более чем в четыре раза выше (6.60) - на аутсайдера. Ничья котируется за 3.85.
Посмотреть игру без оплаты можно на сайтах «Матч ТВ», БК PARI и Вконтакте.
Билеты стоимостью от 250 рублей можно приобрести на официальном сайте «Сокола». Fan ID для прохода на трибуну в ФНЛ не требуется.