ЮАР – Канада, 28 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч ЮАР и Канады: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Несмотря на то, что формально хозяином поля является команда ЮАР, а игра будет проходить в США, понятно, что подавляющее большинство зрителей будут болеть за Канаду. Поддержка родных стен должна помочь парням Марша пробить африканскую стену. Если решите поставить на победу «Кленовых листьев», сделать это можно в БЕТСИТИ – эта компания дает один из самых высоких кэфов на П2 (1.68).

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Сбалансированный. У обеих команд «низовые» матчи превалируют над «верховыми». И те, и другие за 10 встреч по семь раз играли на тотал меньше 2.5. У африканцев пять последних матчей содержали не более двух голов. Поэтому комбинация из непроигрыша Канады и ТМ 3.5 выглядит здесь вполне перспективной. В БЕТСИТИ соответствующее комбо идет с котировкой 1.50.

Рискованный. Обе команды исповедуют достаточно агрессивный стиль игры. Африканцы получают в среднем по две желтые карточки за матч, канадцы - по 2.10. На тотал больше 3.5 предупреждений можно поставить за 1.86.