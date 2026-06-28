ЮАР – Канада, 28 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Не успел завершиться групповой турнир чемпионата мира по футболу, как стартует плей-офф. Стадию 1/16 финала открывает матч в Инглвуде между сборными ЮАР и Канады. Из троицы хозяев турнира «Кленовые листья» могут первыми достичь 1/8. Рассмотрим шансы команд на успех в воскресном противостоянии.
Сборная ЮАР, занимающая скромное 60-е место в рейтинге ФИФА, стала одним из главных открытий группового этапа ЧМ-2026, впервые в истории пробившись в плей-офф Кубка мира. Под руководством бельгийца Уго Броса «Бафана Бафана» стартовали с поражения от Мексики (0:2), затем разошлись миром с Чехией (1:1), но сохранили шансы на выход перед финальным туром.
В решающем матче против Южной Кореи южноафриканцы добыли минимальную победу — 1:0 благодаря голу Тапело Масеко на 63-й минуте. Четыре очка позволили команде ЮАР занять второе место в группе А следом за мексиканцами, набравшими девять баллов.
Последние пять матчей сборной ЮАР:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.06.2026
|ЮАР
1:0
Южная Корея
ЧМ-2026
|18.06.2026
|Чехия
1:1
ЮАР
ЧМ-2026
|11.06.2026
|Мексика
2:0
ЮАР
ЧМ-2026
|07.06.2026
|Ямайка
0:1
ЮАР
Товарищеский матч
|29.05.2026
|ЮАР
0:0
Никарагуа
Товарищеский матч
Сборная Канады тоже собрала полный комплект исходов на предварительной стадии: ничья с Боснией и Герцеговиной (1:1), разгром Катара (6:0) и поражение от Швейцарии (1:2). Итог - те же четыре очка, что и у ЮАР, и то же второе место. Боснийцев североамериканцы опередили по дополнительным показателям.
Никогда ранее канадцы не выходили из группы, да и попытка до сих пор была всего одна – ровно 40 лет назад в Мексике. Так что нынешний турнир уже можно считать успешным для команды американца Джесси Марша. Но, естественно, канадцы преисполнены желания переписать историю еще минимум раз.
Последние пять матчей сборной Канады:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.06.2026
|Швейцария
2:1
Канада
ЧМ-2026
|19.06.2026
|Канада
6:0
Катар
ЧМ-2026
|12.06.2026
|Канада
1:1
Босния и Герцеговина
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Канада
1:1
Ирландия
Товарищеский матч
|02.06.2026
|Канада
2:0
Узбекистан
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЮАР
|1
|0
|0
|2-0
|Канада
|0
|0
|1
|0-2
Мы подготовили три варианта прогноза на матч ЮАР и Канады: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Несмотря на то, что формально хозяином поля является команда ЮАР, а игра будет проходить в США, понятно, что подавляющее большинство зрителей будут болеть за Канаду. Поддержка родных стен должна помочь парням Марша пробить африканскую стену. Если решите поставить на победу «Кленовых листьев», сделать это можно в БЕТСИТИ – эта компания дает один из самых высоких кэфов на П2 (1.68).
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Сбалансированный. У обеих команд «низовые» матчи превалируют над «верховыми». И те, и другие за 10 встреч по семь раз играли на тотал меньше 2.5. У африканцев пять последних матчей содержали не более двух голов. Поэтому комбинация из непроигрыша Канады и ТМ 3.5 выглядит здесь вполне перспективной. В БЕТСИТИ соответствующее комбо идет с котировкой 1.50.
Рискованный. Обе команды исповедуют достаточно агрессивный стиль игры. Африканцы получают в среднем по две желтые карточки за матч, канадцы - по 2.10. На тотал больше 3.5 предупреждений можно поставить за 1.86.
Силы команд приблизительно равны. Сборная Канады половину из предыдущих 10 матчей завершила вничью, африканцы - четыре. Не исключено, что полутора часов игрового времени им для определения сильнейшего не хватит. Аналитики считают вариант с 1:1 одним из наиболее вероятных. В БЕТСИТИ этот исход котируется за 6.50.
Ожидаемый счет – ничья 1:1.