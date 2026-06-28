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ГлавнаяПрогнозыЮАР – Канада, 28 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

ЮАР – Канада, 28 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Канадцы продолжат переписывать историю?
Валентин Васильев
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

ЮАР – Канада

Команды

28 июня 2026 (22:00) МСК

Начало

Стадион «Соу-Фай» (Инглвуд, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Сборная Канады не проиграет + Тотал меньше 3.5
Прогноз

1.50
Коэффициент

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: ЮАР – Канада
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: ЮАР – Канада

Не успел завершиться групповой турнир чемпионата мира по футболу, как стартует плей-офф. Стадию 1/16 финала открывает матч в Инглвуде между сборными ЮАР и Канады. Из троицы хозяев турнира «Кленовые листья» могут первыми достичь 1/8. Рассмотрим шансы команд на успех в воскресном противостоянии.

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
БЕТСИТИ6.103.701.682.121.74
Winline6.003.801.682.121.74
PARI6.103.801.662.081.75

ЮАР

Сборная ЮАР, занимающая скромное 60-е место в рейтинге ФИФА, стала одним из главных открытий группового этапа ЧМ-2026, впервые в истории пробившись в плей-офф Кубка мира. Под руководством бельгийца Уго Броса «Бафана Бафана» стартовали с поражения от Мексики (0:2), затем разошлись миром с Чехией (1:1), но сохранили шансы на выход перед финальным туром.

В решающем матче против Южной Кореи южноафриканцы добыли минимальную победу — 1:0 благодаря голу Тапело Масеко на 63-й минуте. Четыре очка позволили команде ЮАР занять второе место в группе А следом за мексиканцами, набравшими девять баллов. 

Последние пять матчей сборной ЮАР:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.06.2026ЮАР

1:0

Южная Корея

ЧМ-2026

18.06.2026Чехия

1:1

ЮАР

ЧМ-2026

11.06.2026Мексика

2:0

ЮАР

ЧМ-2026

07.06.2026Ямайка

0:1

ЮАР

Товарищеский матч

29.05.2026ЮАР

0:0

Никарагуа

Товарищеский матч

Канада

Сборная Канады тоже собрала полный комплект исходов на предварительной стадии: ничья с Боснией и Герцеговиной (1:1), разгром Катара (6:0) и поражение от Швейцарии (1:2). Итог - те же четыре очка, что и у ЮАР, и то же второе место. Боснийцев североамериканцы опередили по дополнительным показателям. 

Никогда ранее канадцы не выходили из группы, да и попытка до сих пор была всего одна – ровно 40 лет назад в Мексике. Так что нынешний турнир уже можно считать успешным для команды американца Джесси Марша. Но, естественно, канадцы преисполнены желания переписать историю еще минимум раз. 

Последние пять матчей сборной Канады:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.06.2026Швейцария

2:1

Канада

ЧМ-2026

19.06.2026Канада

6:0

Катар

ЧМ-2026

12.06.2026Канада

1:1

Босния и Герцеговина

ЧМ-2026

06.06.2026Канада

1:1

Ирландия

Товарищеский матч

02.06.2026Канада

2:0

Узбекистан

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЮАР1002-0
Канада0010-2

Прогнозы на матч

Мы подготовили три варианта прогноза на матч ЮАР и Канады: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Несмотря на то, что формально хозяином поля является команда ЮАР, а игра будет проходить в США, понятно, что подавляющее большинство зрителей будут болеть за Канаду. Поддержка  родных стен должна помочь парням Марша пробить африканскую стену. Если решите поставить на победу «Кленовых листьев», сделать это можно в БЕТСИТИ – эта компания дает один из самых высоких кэфов на П2 (1.68).

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Сбалансированный. У обеих команд «низовые» матчи превалируют над «верховыми». И те, и другие за 10 встреч по семь раз играли на тотал меньше 2.5. У африканцев пять последних матчей содержали не более двух голов. Поэтому комбинация из непроигрыша Канады и ТМ 3.5 выглядит здесь вполне перспективной. В БЕТСИТИ соответствующее комбо идет с котировкой 1.50.

Рискованный. Обе команды исповедуют достаточно агрессивный стиль игры. Африканцы получают в среднем по две желтые карточки за матч, канадцы - по 2.10. На тотал больше 3.5 предупреждений можно поставить за 1.86.

Прогноз на точный счет

Силы команд приблизительно равны. Сборная Канады половину из предыдущих 10 матчей завершила вничью, африканцы - четыре. Не исключено, что полутора часов игрового времени им для определения сильнейшего не хватит. Аналитики считают вариант с 1:1 одним из наиболее вероятных. В БЕТСИТИ этот исход котируется за 6.50.

Ожидаемый счет – ничья 1:1.

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