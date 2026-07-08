Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыИспания - Бельгия, 10 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Испания - Бельгия, 10 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Из двух серий испанцев прервется одна?
Валентин Васильев

Испания – Бельгия

Команды

10 июля 2026 (22:00) МСК

Начало

Стадион «Соу-Фай» (Инглвуд, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Обе забьют - да
Прогноз

1.78
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт
Прогнозы на ЧМ-2026
Смотреть всё

Футбол

Франция - Испания, 14 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы
1.7
Валентин Васильев

Футбол

Аргентина – Швейцария, 12 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты
1.92
Валентин Васильев

Футбол

Норвегия - Англия, 12 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы
1.68
Валентин Васильев
Смотреть всё

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Испания – Бельгия
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Испания – Бельгия

Два из четырех четвертьфиналов чемпионата мира по футболу получились сугубо европейскими. В первом из них встретятся сборные Испании и Бельгии. Игра пройдет в пятницу, 10 июля, в Инглвуде (США) и начнется в 22:00 по московскому времени. Крупнейшие легальные букмекеры России представили широкие линии на игру – изучаем!

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
БЕТСИТИ1.634.005.601.802.04
Winline1.634.005.401.811.99
PARI1.623.955.601.802.00

Испания

Сборная Испании изумительно проводит чемпионат мира в Америке. Статистика чемпионов Европы говорит сама за себя: четыре победы, одна ничья, ноль поражений. Но, пожалуй, больше всего удивляет показатель забитых и пропущенных голов: 9-0. Испанцы остались единственной командой ЧМ-2026, не извлекавшей мяч из сетки собственных ворот. 

Не забила же команда Луиса де ла Фуэнте одной только сборной Кабо-Верде на старте. Но фавориты длинных турниров и не обязаны включаться на максимум с первого же тура. Пока испанцы грамотно распределяют силы по турнирной дистанции. Подтверждение этому - две крупные победы (над Саудовской Аравией и Австрией) и две минимальные – над Уругваем и Португалией. 

Пиренейское дерби в 1/8 финала вышло особенно драматичным. Завершить его в свою пользу испанцам помогли терпение и эффективный тайм-менеджмент де ла Фуэнте. Единственный гол в матче уже в компенсированное время организовали пришедшие со скамейки Ферран Торрес и Микель Мерино.

В топе фаворитов Кубка мира от БЕТСИТИ Испания уступает только Франции.   

Последние пять матчей сборной Испании:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.07.2026Португалия

0:1

Испания

ЧМ-2026

03.07.2026Испания

3:0

Австрия

ЧМ-2026

27.06.2026Уругвай

0:1

Испания

ЧМ-2026

21.06.2026Испания

4:0

Саудовская Аравия

ЧМ-2026

15.06.2026Испания

0:0

Кабо-Верде

ЧМ-2026

Бельгия

Сборная Бельгии дольше испанцев раскачивалась на старте турнира. Две подряд ничьи – 1:1 с Египтом и 0:0 с Ираном – вызвали бурю критики на Руди Гарсию и его футболистов. Но дальше команда только прибавляла. Новую Зеландию «красные дьяволы» разгромили (5:1). На старте плей-офф европейцы одержали суперволевую победу над Сенегалом – де-факто чемпионом Африки (вы же помните, что по игре именно эта команда одержала победу в финале над Марокко, но была лишена ее решением контрольно-дисциплинарного комитета CAF). Проигрывая по итогам первого часа матча со счетом 0:2, бельгийцы во втором тайме сумели отыграться, а в компенсированные минуты дополнительного времени (!) вырвали победу за счет гола с пенальти Тилеманса.

Матчу США – Бельгия в 1/8 финала предшествовал грандиозный скандал с отменой дисквалификации нападающему американской команды Балогуна. Но, кажется, он сработал исключительно в минус хозяевам турнира – настроил против них не только непосредственного соперника, но даже нейтральную публику. Бельгийцы вышли на поле «разрывать» команду напротив, и им это удалось. Счет 4:1 в основное время красноречив. Героем встречи выступил Шарль де Кетеларе, набравший три очка по системе «гол+пас» (2+1).

Последние пять матчей сборной Бельгии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.07.2026США

1:4

Бельгия

ЧМ-2026

01.07.2026Бельгия

3:2 (доп. время)

Сенегал

ЧМ-2026

27.06.2026Новая Зеландия

1:5

Бельгия

ЧМ-2026

21.06.2026Бельгия

0:0

Иран

ЧМ-2026

15.06.2026Бельгия

1:1

Египет

ЧМ-2026

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Испания126445-19
Бельгия461219-45

Прогнозы на матч

Редакция подготовила три варианта прогноза на матч: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Несмотря на все свершения бельгийцев, Испания считается явным фаворитом матча. В ее пользу говорит как статистика личных встреч  (12 побед при втрое меньшем количестве поражений), так и более свежие результаты. Последнее поражение по игре «красная фурия» потерпела еще в марте 2024 года (0:1 от Колумбии в контрольном матче). Ее беспроигрышная серия составляет уже 35 матчей. Победа Испании – самый очевидный исход в этом четвертьфинале. БЕТСИТИ дает на П1 коэффициент 1.63.

Для удобства пользователей мы собрали лучшие бонусы БК для чемпионата мира 2026 года на одной странице.

Сбалансированный. А вот продлить другую свою серию, без пропущенных мячей, фавориту будет сложно. К решающим матчам чемпионата бельгийская атака заработала на полную мощность. 12 голов за три игры – показатель более чем внушительный. «Обе забьют» – наш базовый прогноз на пятничное противостояние.

Рискованный. Испанцы чередуют в Америке «низовые» матчи с «верховыми». Пока первых у них больше – три против двух. Есть шанс, что в четвертьфинале их количество сравняется.  Бельгийцы забивают очень много: средняя результативность последних 10 матчей у них составляет аномальные 3.30 мяча. Поэтому тотал больше 2.5 в этом случае не такой уж и невероятный исход. В БЕТСИТИ оформить пари на него можно за 1.80.

Прогноз на точный счет

Аналитики считают наиболее вероятным исходом основного времени результативную ничью со счетом 1:1 (коэффициент 7.00). Минимальная победа испанцев котируется не намного выше (7.10). Но коль скоро мы ждем обмена голами в результативной встрече, логичнее остановиться на менее предсказуемом результате. 

Ожидаемый счет – победа Испании 2:1.

Удачная ставка на этот исход в БЕТСИТИ обещает восьмикратный выигрыш относительно номинала пари.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer172 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer353 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer172 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer172 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer172 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading