Испания - Бельгия, 10 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Два из четырех четвертьфиналов чемпионата мира по футболу получились сугубо европейскими. В первом из них встретятся сборные Испании и Бельгии. Игра пройдет в пятницу, 10 июля, в Инглвуде (США) и начнется в 22:00 по московскому времени. Крупнейшие легальные букмекеры России представили широкие линии на игру – изучаем!
Сборная Испании изумительно проводит чемпионат мира в Америке. Статистика чемпионов Европы говорит сама за себя: четыре победы, одна ничья, ноль поражений. Но, пожалуй, больше всего удивляет показатель забитых и пропущенных голов: 9-0. Испанцы остались единственной командой ЧМ-2026, не извлекавшей мяч из сетки собственных ворот.
Не забила же команда Луиса де ла Фуэнте одной только сборной Кабо-Верде на старте. Но фавориты длинных турниров и не обязаны включаться на максимум с первого же тура. Пока испанцы грамотно распределяют силы по турнирной дистанции. Подтверждение этому - две крупные победы (над Саудовской Аравией и Австрией) и две минимальные – над Уругваем и Португалией.
Пиренейское дерби в 1/8 финала вышло особенно драматичным. Завершить его в свою пользу испанцам помогли терпение и эффективный тайм-менеджмент де ла Фуэнте. Единственный гол в матче уже в компенсированное время организовали пришедшие со скамейки Ферран Торрес и Микель Мерино.
В топе фаворитов Кубка мира от БЕТСИТИ Испания уступает только Франции.
Последние пять матчей сборной Испании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.07.2026
|Португалия
0:1
Испания
ЧМ-2026
|03.07.2026
|Испания
3:0
Австрия
ЧМ-2026
|27.06.2026
|Уругвай
0:1
Испания
ЧМ-2026
|21.06.2026
|Испания
4:0
Саудовская Аравия
ЧМ-2026
|15.06.2026
|Испания
0:0
Кабо-Верде
ЧМ-2026
Сборная Бельгии дольше испанцев раскачивалась на старте турнира. Две подряд ничьи – 1:1 с Египтом и 0:0 с Ираном – вызвали бурю критики на Руди Гарсию и его футболистов. Но дальше команда только прибавляла. Новую Зеландию «красные дьяволы» разгромили (5:1). На старте плей-офф европейцы одержали суперволевую победу над Сенегалом – де-факто чемпионом Африки (вы же помните, что по игре именно эта команда одержала победу в финале над Марокко, но была лишена ее решением контрольно-дисциплинарного комитета CAF). Проигрывая по итогам первого часа матча со счетом 0:2, бельгийцы во втором тайме сумели отыграться, а в компенсированные минуты дополнительного времени (!) вырвали победу за счет гола с пенальти Тилеманса.
Матчу США – Бельгия в 1/8 финала предшествовал грандиозный скандал с отменой дисквалификации нападающему американской команды Балогуна. Но, кажется, он сработал исключительно в минус хозяевам турнира – настроил против них не только непосредственного соперника, но даже нейтральную публику. Бельгийцы вышли на поле «разрывать» команду напротив, и им это удалось. Счет 4:1 в основное время красноречив. Героем встречи выступил Шарль де Кетеларе, набравший три очка по системе «гол+пас» (2+1).
Последние пять матчей сборной Бельгии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.07.2026
|США
1:4
Бельгия
ЧМ-2026
|01.07.2026
|Бельгия
3:2 (доп. время)
Сенегал
ЧМ-2026
|27.06.2026
|Новая Зеландия
1:5
Бельгия
ЧМ-2026
|21.06.2026
|Бельгия
0:0
Иран
ЧМ-2026
|15.06.2026
|Бельгия
1:1
Египет
ЧМ-2026
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Испания
|12
|6
|4
|45-19
|Бельгия
|4
|6
|12
|19-45
Редакция подготовила три варианта прогноза на матч: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Несмотря на все свершения бельгийцев, Испания считается явным фаворитом матча. В ее пользу говорит как статистика личных встреч (12 побед при втрое меньшем количестве поражений), так и более свежие результаты. Последнее поражение по игре «красная фурия» потерпела еще в марте 2024 года (0:1 от Колумбии в контрольном матче). Ее беспроигрышная серия составляет уже 35 матчей. Победа Испании – самый очевидный исход в этом четвертьфинале. БЕТСИТИ дает на П1 коэффициент 1.63.
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Сбалансированный. А вот продлить другую свою серию, без пропущенных мячей, фавориту будет сложно. К решающим матчам чемпионата бельгийская атака заработала на полную мощность. 12 голов за три игры – показатель более чем внушительный. «Обе забьют» – наш базовый прогноз на пятничное противостояние.
Рискованный. Испанцы чередуют в Америке «низовые» матчи с «верховыми». Пока первых у них больше – три против двух. Есть шанс, что в четвертьфинале их количество сравняется. Бельгийцы забивают очень много: средняя результативность последних 10 матчей у них составляет аномальные 3.30 мяча. Поэтому тотал больше 2.5 в этом случае не такой уж и невероятный исход. В БЕТСИТИ оформить пари на него можно за 1.80.
Аналитики считают наиболее вероятным исходом основного времени результативную ничью со счетом 1:1 (коэффициент 7.00). Минимальная победа испанцев котируется не намного выше (7.10). Но коль скоро мы ждем обмена голами в результативной встрече, логичнее остановиться на менее предсказуемом результате.
Ожидаемый счет – победа Испании 2:1.
Удачная ставка на этот исход в БЕТСИТИ обещает восьмикратный выигрыш относительно номинала пари.