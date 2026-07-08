Испания - Бельгия, 10 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Сборная Испании изумительно проводит чемпионат мира в Америке. Статистика чемпионов Европы говорит сама за себя: четыре победы, одна ничья, ноль поражений. Но, пожалуй, больше всего удивляет показатель забитых и пропущенных голов: 9-0. Испанцы остались единственной командой ЧМ-2026, не извлекавшей мяч из сетки собственных ворот.

Не забила же команда Луиса де ла Фуэнте одной только сборной Кабо-Верде на старте. Но фавориты длинных турниров и не обязаны включаться на максимум с первого же тура. Пока испанцы грамотно распределяют силы по турнирной дистанции. Подтверждение этому - две крупные победы (над Саудовской Аравией и Австрией) и две минимальные – над Уругваем и Португалией.

Пиренейское дерби в 1/8 финала вышло особенно драматичным. Завершить его в свою пользу испанцам помогли терпение и эффективный тайм-менеджмент де ла Фуэнте. Единственный гол в матче уже в компенсированное время организовали пришедшие со скамейки Ферран Торрес и Микель Мерино.

В топе фаворитов Кубка мира от БЕТСИТИ Испания уступает только Франции.

Последние пять матчей сборной Испании: