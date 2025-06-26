Испания — Нидерланды, 26 июня: где смотреть финал Евро-2025 (U-19), прогноз, составы

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В четверг, 26 июня, в Бухаресте состоится финал чемпионата Европы по футболу (U-19), в котором сразятся сборные Испании и Нидерландов. Испанцы являются действующими обладателями титула, который добыли год назад в Северной Ирландии в матче с Францией (2:0). Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
Турнир: Чемпионат Европы-2025 (U-19), финал
Стадион: «Арена Джулешти» (Бухарест, Румыния)
Главный судья: еще не определен
Последние пять игр сборной Испании (U-19):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.06.2025
|Испания
6:5 ДВ
Германия
Евро-2025
|19.06.2025
|Черногория
0:5
Испания
Евро-2025
|16.06.2025
|Румыния
1:3
Испания
Евро-2025
|13.06.2025
|Испания
1:0
Дания
Евро-2025
|28.07.2024
|Испания
2:0
Франция
Евро-2024. Финал
Последние игры сборной Нидерландов (U-19):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.06.2025
|Нидерланды
3:1
Румыния
Евро-2025
|20.06.2025
|Нидерланды
4:2
Англия
Евро-2025
|17.05.2025
|Норвегия
0:2
Нидерланды
Евро-2025
|14.05.2025
|Германия
0:3
Нидерланды
Евро-2025
Испанцы уверенно прошли групповой этап, а вот в четвертьфинале с немцами им пришлось здорово потрудиться, чтобы попасть в титульный матч. 3:3 в основное время и 6:5 по итогам дополнительных 30 минут. Эти полчаса могут аукнуться действующим чемпионам Европы в решающей игре, ведь соперники не просто катали мяч, а сражались за него на каждом участке поле все 120 минут. Стоит оговориться, что на отдельных временных отрезках игра испанцев была далека от идеала, что, впрочем, не помешало команде Пако Гальярдо добиться стопроцентного результата. Главным козырем испанцев может стать набравший отличный ход нападающий Пабло Гарсия, возглавляющий с 4-мя голами список снайперов турнира. Столько же забитых мячей еще у трех игроков (в том числе у голландца Кеса Смита), но испанец на каждый свой гол тратил чуть меньше времени, чем конкуренты.
Голландцы добрались до финала крайне уверенно, разгромив по пути на групповом этапе уже упомянутую сборную Германии. Надежные действия в обороне и вдохновенная и, главное, результативная игра в атаке подопечных Петера ван дер Вена заставила влюбиться в эту команду множество болельщиков. Игровой баланс в команде близок к оптимальному, а по количеству созданных голевых моментов «оранжевые» первые на турнире.
У каждого из финалистов найдется что положить на свою чашу весов. Не станем гадать над именем победителя, а обратимся к результативности. В большинстве последних матчей с участием соперников рубеж в три гола преодолевался. Предположим, что и в финале сборные Испании и Нидерландов совместными усилиями превысят этот показатель. Наш выбор - тотал больше 3.5.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
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Ориентировочные стартовые составы на матч Испания - Нидерланды:
|Позиция
|Испания
Нидерланды
Позиция
|Вратарь
|1. Хименес
1. Херкенс
Вратарь
|Защитник
|2. Ольмедо
2. Рид
Защитник
|Защитник
|4. Мартин
3. Угву
Защитник
|Защитник
|5. Куенка
4. Янсе
Защитник
|Защитник
|3. Муньос
5. Дейкстра
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Маркос
8. Веркейл
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Мерино
10. Смит
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Монсеррате
6. Ланд
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Кордеро
7. Ауфкир
Нападающий
|Нападающий
|17. Гарсия
9. Конаду
Нападающий
|Нападающий
|9. Джанне
11. Слити
Нападающий
|Главный тренер
|Пако Гальярдо
|Петер ван дер Вен
|Главный тренер
Эксперты FONBET больше верят в действующих обладателей титула чемпионов Европы, предлагая при этом довольно щедрые коэффициенты на победу каждой из команд. Вероятность победы испанцев оценена коэффициентом 2.25. Ничья котируется за 3.50. На выигрыш сборной Нидерландов предлагается заключить пари за 3.10.
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Самый скромный коэффициент в линии на точный счет предложен за ничью 1:1. в основное время. Успешная ставка на такой исход сулит восьмикратную выплату. На то, что победитель не будет определен в основное время можно поставить с кэфом 3.25.
На то, что счет в игре откроют игроки сборной Испании предлагается заключить пари с коэффициентом 1.73. Ставка на то, что первыми отличатся голландцы, будет рассчитана по кэфу 2.17.
Тотал больше двух с половиной голов предложен за 2.05. ТМ 2.5 предлагается взять за 1.77. Эти котировки намекают, что как минимум три забитых мяча зрители увидят.