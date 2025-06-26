Испания — Нидерланды, 26 июня: где смотреть финал Евро-2025 (U-19), прогноз, составы

Испанцы уверенно прошли групповой этап, а вот в четвертьфинале с немцами им пришлось здорово потрудиться, чтобы попасть в титульный матч. 3:3 в основное время и 6:5 по итогам дополнительных 30 минут. Эти полчаса могут аукнуться действующим чемпионам Европы в решающей игре, ведь соперники не просто катали мяч, а сражались за него на каждом участке поле все 120 минут. Стоит оговориться, что на отдельных временных отрезках игра испанцев была далека от идеала, что, впрочем, не помешало команде Пако Гальярдо добиться стопроцентного результата. Главным козырем испанцев может стать набравший отличный ход нападающий Пабло Гарсия, возглавляющий с 4-мя голами список снайперов турнира. Столько же забитых мячей еще у трех игроков (в том числе у голландца Кеса Смита), но испанец на каждый свой гол тратил чуть меньше времени, чем конкуренты.

Голландцы добрались до финала крайне уверенно, разгромив по пути на групповом этапе уже упомянутую сборную Германии. Надежные действия в обороне и вдохновенная и, главное, результативная игра в атаке подопечных Петера ван дер Вена заставила влюбиться в эту команду множество болельщиков. Игровой баланс в команде близок к оптимальному, а по количеству созданных голевых моментов «оранжевые» первые на турнире.

У каждого из финалистов найдется что положить на свою чашу весов. Не станем гадать над именем победителя, а обратимся к результативности. В большинстве последних матчей с участием соперников рубеж в три гола преодолевался. Предположим, что и в финале сборные Испании и Нидерландов совместными усилиями превысят этот показатель. Наш выбор - тотал больше 3.5.