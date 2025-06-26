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25 июня 10:38ГлавнаяПрогнозыФутболТоварищеские матчи сборных

Испания — Нидерланды, 26 июня: где смотреть финал Евро-2025 (U-19), прогноз, составы

Испанцы защищают чемпионский титул
Руслан Ипполитов

В четверг, 26 июня, в Бухаресте состоится финал чемпионата Европы по футболу (U-19), в котором сразятся сборные Испании и Нидерландов. Испанцы являются действующими обладателями титула, который добыли год назад в Северной Ирландии в матче с Францией (2:0). Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Испания (U-19)

26.06.2025, Чт

21:00 МСК

Нидерланды (U-19)

П1 - 2.25

Х - 3.50

П2 - 3.10

Турнир: Чемпионат Европы-2025 (U-19), финал

Стадион: «Арена Джулешти» (Бухарест, Румыния)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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Последние пять игр сборной Испании (U-19):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.06.2025Испания 

6:5 ДВ

Германия

Евро-2025

19.06.2025Черногория

0:5

Испания 

Евро-2025

16.06.2025Румыния

1:3

Испания 

Евро-2025

13.06.2025Испания 

1:0

Дания

Евро-2025

28.07.2024Испания 

2:0

Франция

Евро-2024. Финал

Последние игры сборной Нидерландов (U-19):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.06.2025Нидерланды

3:1

Румыния

Евро-2025

20.06.2025Нидерланды

4:2

Англия

Евро-2025

17.05.2025Норвегия

0:2

Нидерланды

Евро-2025

14.05.2025Германия

0:3

Нидерланды

Евро-2025

Прогноз на матч

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Испанцы уверенно прошли групповой этап, а вот в четвертьфинале с немцами им пришлось здорово потрудиться, чтобы попасть в титульный матч. 3:3 в основное время и 6:5 по итогам дополнительных 30 минут. Эти полчаса могут аукнуться действующим чемпионам Европы в решающей игре, ведь соперники не просто катали мяч, а сражались за него на каждом участке поле все 120 минут. Стоит оговориться, что на отдельных временных отрезках игра испанцев была далека от идеала, что, впрочем, не помешало команде Пако Гальярдо добиться стопроцентного результата. Главным козырем испанцев может стать набравший отличный ход нападающий Пабло Гарсия, возглавляющий с 4-мя голами список снайперов турнира. Столько же забитых мячей еще у трех игроков (в том числе у голландца Кеса Смита), но испанец на каждый свой гол тратил чуть меньше времени, чем конкуренты. 

Голландцы добрались до финала крайне уверенно, разгромив по пути на групповом этапе уже упомянутую сборную Германии. Надежные действия в обороне и вдохновенная и, главное, результативная игра в атаке подопечных Петера ван дер Вена заставила влюбиться в эту команду множество болельщиков. Игровой баланс в команде близок к оптимальному, а по количеству созданных голевых моментов «оранжевые» первые на турнире. 

У каждого из финалистов найдется что положить на свою чашу весов. Не станем гадать над именем победителя, а обратимся к результативности. В большинстве последних матчей с участием соперников рубеж в три гола преодолевался. Предположим, что и в финале сборные Испании и Нидерландов совместными усилиями превысят этот показатель. Наш выбор - тотал больше 3.5. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Ориентировочные стартовые составы на матч Испания - Нидерланды:

ПозицияИспания

Нидерланды

Позиция

Вратарь1. Хименес

1. Херкенс

Вратарь

Защитник2. Ольмедо

2. Рид

Защитник

Защитник4. Мартин

3. Угву

Защитник

Защитник5. Куенка

4. Янсе

Защитник

Защитник3. Муньос

5. Дейкстра

Полузащитник

Полузащитник 19. Маркос

8. Веркейл

Полузащитник 

Полузащитник 14. Мерино

10. Смит

Полузащитник 

Полузащитник8. Монсеррате

6. Ланд

Полузащитник

Полузащитник10. Кордеро

7. Ауфкир

Нападающий

Нападающий17. Гарсия

9. Конаду

Нападающий

Нападающий9. Джанне

11. Слити

Нападающий

Главный тренерПако ГальярдоПетер ван дер ВенГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET больше верят в действующих обладателей титула чемпионов Европы, предлагая при этом довольно щедрые коэффициенты на победу каждой из команд. Вероятность победы испанцев оценена коэффициентом 2.25. Ничья котируется за 3.50. На выигрыш сборной Нидерландов предлагается заключить пари за 3.10.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч Испания - Нидерланды?

Самый скромный коэффициент в линии на точный счет предложен за ничью 1:1. в основное время. Успешная ставка на такой исход сулит восьмикратную выплату. На то, что победитель не будет определен в основное время можно поставить с кэфом 3.25.

Кто откроет счет в матче Испания - Нидерланды?

На то, что счет в игре откроют игроки сборной Испании предлагается заключить пари с коэффициентом 1.73. Ставка на то, что первыми отличатся голландцы, будет рассчитана по кэфу 2.17.

Будет ли результативным матч Испания - Нидерланды?

Тотал больше двух с половиной голов предложен за 2.05. ТМ 2.5 предлагается взять за 1.77. Эти котировки намекают, что как минимум три забитых мяча зрители увидят. 

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