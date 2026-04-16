Спартак - Ахмат, 19 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

На воскресенье, 19 апреля, в 25-м туре РПЛ запланировано три матча. Повышенный интерес публики гарантирован игре в Тушино. В гости к «Спартаку» едет «Ахмат». Присутствие на гостевой скамейке бывшего вратаря, директора и главного тренера красно-белых Станислава Черчесова придает игре мощной дополнительной интриги.
Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 25-й тур
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|20
|13
|9
|65-41
|«Ахмат»
|9
|13
|20
|41-65
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2026
|«Ростов»
1:1
«Спартак»
РПЛ
|08.04.2026
|«Зенит»
0:0, пен. 6:7
«Спартак»
|Кубок России
|05.04.2026
|«Спартак»
2:1
«Локомотив»
РПЛ
|22.03.2026
|«Оренбург»
0:2
«Спартак»
РПЛ
|18.03.2026
|«Спартак»
1:0
«Динамо» Москва
Кубок России
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.04.2026
|«Крылья Советов»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
|04.04.2026
|«Ахмат»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|21.03.2026
|«Ахмат»
1:0
«Ростов»
РПЛ
|15.03.2026
|«Акрон»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|09.03.2026
|«Локомотив»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
После 24 туров «Спартак» занимает шестое место в таблице, «Ахмат» - девятое.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|24
|16
|5
|3
|49-17
|53
|2
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|44-17
|52
|3
|Локомотив
|24
|12
|9
|3
|50-33
|45
|4
|Балтика
|24
|11
|11
|2
|34-13
|44
|5
|ЦСКА
|24
|13
|3
|8
|36-26
|42
|6
|Спартак
|24
|12
|6
|6
|38-32
|42
|7
|Динамо Москва
|24
|9
|7
|8
|43-35
|34
|8
|Рубин
|24
|9
|7
|8
|23-25
|34
|9
|Ахмат
|24
|8
|7
|9
|29-31
|31
|10
|Ростов
|24
|6
|8
|10
|19-26
|26
|11
|Динамо Махачкала
|24
|5
|8
|11
|15-30
|23
|12
|Акрон
|24
|5
|7
|12
|30-43
|22
|13
|Крылья Советов
|24
|5
|7
|12
|25-44
|22
|14
|Пари НН
|24
|6
|3
|15
|20-39
|21
|15
|Оренбург
|24
|4
|8
|12
|24-36
|20
|16
|Сочи
|24
|3
|3
|18
|21-53
|12
«Спартак» пять матчей не проигрывает и трижды за это время сыграл на ноль в обороне. Особенно красно-белых порадовала «сухая» ничья в Петербурге, вылившаяся в громкую победу в серии пенальти и выход в финал Пути регионов Кубка России.
«Ахмат» в 2026 году уступил лишь однажды - 0:1 «Краснодару» на своем поле. Но ничьих у грозненцев за весну набралось больше, чем побед - три против двух. Причем все эти ничьи неизменно были результативными - дважды по 2:2 и один раз 1:1.
Нет сомнений, что на «Спартак» Станислав Черчесов настроит своих футболистов максимально. А некоторых, как Мелкадзе, и настраивать излишне - он по умолчанию постарается напомнить о себе бывшему клубу.
При таких вводных перспективным представляется комбинированный вариант прогноза: «Спартак» не проиграет, но забьют обе команды. В PARI такая связка идет за 2.20.
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери:
«Спартак»: Бабич, Самошников, Саусь (все - травмы)
«Ахмат»: Силва, Садулаев (оба - дисквалификации)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|98. Максименко
|1. Ульянов
|Вратарь
|Защитник
|97. Денисов
|5. Цаке
|Защитник
|Защитник
|68. Литвинов
|90. Ндонг
|Защитник
|Защитник
|3. Ву
|2. Абдулкадыров
|Защитник
|Защитник
|2. Рябчук
|81. Сидоров
|Защитник
|Полузащитник
|83. Фернандеш
|82. Хлусевич
|Полузащитник
|Полузащитник
|35. Мартинс
|10. Жемалетдинов
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|9. Мансилья
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Маркиньос
|20. Самородов
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Солари
|17. Касинтура
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Угальде
|77. Мелкадзе
|Нападающий
|Главный тренер
|Хуан Карседо
|Станислав Черчесов
|Главный тренер
Аналитический отдел PARI установил коэффициент 1.53 на победу «Спартака» и в четыре раза выше - на его соперника (6.10). Заключить пари на ничью можно за 4.30.
Аналитики отдают предпочтение в матче спартаковцам. Хотя три последних матча команд в Москве завершились со счетом 0:0.
Билеты стоимостью от 250 рублей доступны на официальном сайте столичного клуба.