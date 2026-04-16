Спартак - Ахмат, 19 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Черчесов в гостях у «Спартака» - это очень интересно!
Валентин Васильев
На воскресенье, 19 апреля, в 25-м туре РПЛ запланировано три матча. Повышенный интерес публики гарантирован игре в Тушино. В гости к «Спартаку» едет «Ахмат». Присутствие на гостевой скамейке бывшего вратаря, директора и главного тренера красно-белых Станислава Черчесова придает игре мощной дополнительной интриги. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва) 

19.04.2026, Вс

17:00 МСК

«Ахмат» (Грозный)

П1 - 1.53

Х - 4.30

П2 - 6.10

Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 25-й тур

Стадион: «Лукойл Арена»  (Москва, Россия)

Главный судья:  еще не назначен

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»2013965-41
«Ахмат»9132041-65

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2026«Ростов»

1:1

«Спартак»

РПЛ

08.04.2026«Зенит»

0:0, пен. 6:7

«Спартак»

Кубок России
05.04.2026«Спартак»

2:1

«Локомотив»

РПЛ

22.03.2026«Оренбург»

0:2

«Спартак»

РПЛ

18.03.2026«Спартак»

1:0

«Динамо» Москва

Кубок России

Последние пять матчей «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.04.2026«Крылья Советов»

2:2

«Ахмат»

РПЛ

04.04.2026«Ахмат»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

21.03.2026«Ахмат»

1:0

«Ростов»

РПЛ

15.03.2026«Акрон»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

09.03.2026«Локомотив»

2:2

«Ахмат»

РПЛ

Место в турнирной таблице

После 24 туров «Спартак» занимает шестое место в таблице, «Ахмат» - девятое.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар24165349-1753
2Зенит24157244-1752
3Локомотив24129350-3345
4Балтика241111234-1344
5ЦСКА24133836-2642
6Спартак24126638-3242
7Динамо Москва2497843-3534
8Рубин2497823-2534
9Ахмат2487929-3131
10Ростов24681019-2626
11Динамо Махачкала24581115-3023
12Акрон24571230-4322
13Крылья Советов24571225-4422
14Пари НН24631520-3921
15Оренбург24481224-3620
16Сочи24331821-5312

Прогноз на матч

«Спартак» пять матчей не проигрывает и трижды за это время сыграл на ноль в обороне. Особенно красно-белых порадовала «сухая» ничья в Петербурге, вылившаяся в громкую победу в серии пенальти и выход в финал Пути регионов Кубка России. 

«Ахмат» в 2026 году уступил лишь однажды - 0:1 «Краснодару» на своем поле. Но ничьих у грозненцев за весну набралось больше, чем побед - три против двух. Причем все эти ничьи неизменно были результативными - дважды по 2:2 и один раз 1:1.

Нет сомнений, что на «Спартак» Станислав Черчесов настроит своих футболистов максимально. А некоторых, как Мелкадзе, и настраивать излишне - он по умолчанию постарается напомнить о себе бывшему клубу. 

При таких вводных перспективным представляется комбинированный вариант прогноза: «Спартак» не проиграет, но забьют обе команды.  В PARI такая связка идет за 2.20.


Трансляции

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери:

«Спартак»: Бабич, Самошников, Саусь (все - травмы)

«Ахмат»: Силва, Садулаев  (оба - дисквалификации)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Ахмат»:

Позиция«Спартак»«Ахмат»Позиция
Вратарь98. Максименко1. УльяновВратарь
Защитник97. Денисов5. ЦакеЗащитник
Защитник68. Литвинов90. НдонгЗащитник
Защитник3. Ву2. АбдулкадыровЗащитник
Защитник2. Рябчук81. СидоровЗащитник
Полузащитник83. Фернандеш82. ХлусевичПолузащитник
Полузащитник 35. Мартинс10. ЖемалетдиновПолузащитник 
Полузащитник5. Барко9. МансильяПолузащитник
Полузащитник10. Маркиньос20. СамородовПолузащитник
Полузащитник7. Солари17. КасинтураПолузащитник
Нападающий9. Угальде77. МелкадзеНападающий
Главный тренерХуан КарседоСтанислав ЧерчесовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитический отдел  PARI установил коэффициент 1.53 на победу «Спартака» и в четыре раза выше - на его соперника (6.10). Заключить пари на ничью можно за 4.30.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Спартак» - «Ахмат»?

Аналитики отдают предпочтение в матче спартаковцам. Хотя три последних матча команд в Москве завершились со счетом 0:0.

Где бесплатно смотреть матч «Спартак» - «Локомотив»?

Winline показывает игры РПЛ как официальный партнер РПЛ.

Где купить билеты на матч «Спартак» - «Локомотив»?

Билеты стоимостью от 250 рублей доступны на официальном сайте столичного клуба.

