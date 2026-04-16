Спартак - Ахмат, 19 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Спартак» пять матчей не проигрывает и трижды за это время сыграл на ноль в обороне. Особенно красно-белых порадовала «сухая» ничья в Петербурге, вылившаяся в громкую победу в серии пенальти и выход в финал Пути регионов Кубка России.

«Ахмат» в 2026 году уступил лишь однажды - 0:1 «Краснодару» на своем поле. Но ничьих у грозненцев за весну набралось больше, чем побед - три против двух. Причем все эти ничьи неизменно были результативными - дважды по 2:2 и один раз 1:1.

Нет сомнений, что на «Спартак» Станислав Черчесов настроит своих футболистов максимально. А некоторых, как Мелкадзе, и настраивать излишне - он по умолчанию постарается напомнить о себе бывшему клубу.

При таких вводных перспективным представляется комбинированный вариант прогноза: «Спартак» не проиграет, но забьют обе команды. В PARI такая связка идет за 2.20.