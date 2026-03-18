Спартак - Динамо Москва, 18 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

В среду, 18 марта, определится второй финалист Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу. Перед «Спартаком» стоит тяжелейшая задача - отыграть дефицит в три мяча у земляков из «Динамо». По силам ли это красно-белым? Обратимся к расчетам профессионалов беттинга.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, 1/2 финала, ответный матч
Первый матч: 2:5
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|87
|76
|60
|320-280
|«Динамо»
|60
|76
|87
|280-320
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.03.2026
|«Зенит»
2:0
«Спартак»
РПЛ
|09.03.2026
|«Спартак»
4:3
«Акрон»
Товарищеский матч
|05.03.2026
|«Динамо» Москва
5:2
«Спартак»
FONBET Кубок России
|02.03.2026
|«Сочи»
2:3
«Спартак»
РПЛ
|23.02.2026
|«Спартак»
2:1
«Елимай»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.03.2026
|«Ростов»
0:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|08.03.2026
|ЦСКА
1:4
«Динамо» Москва
РПЛ
|05.03.2026
|«Динамо» Москва
5:2
«Спартак»
FONBET Кубок России
|01.03.2026
|«Динамо» Москва
4:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|16.02.2026
|«Урал»
2:1
«Динамо» Москва
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Динамо» и «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.03.2026
|«Динамо» Москва
5:2
«Спартак»
FONBET Кубок России
|06.12.2025
|«Спартак»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|13.09.2025
|«Динамо» Москва
2:2
«Спартак»
РПЛ
|11.05.2025
|«Динамо» Москва
2:0
«Спартак»
РПЛ
|29.04.2025
|«Спартак»
2:1
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
1/2 финала (Путь РПЛ)
Первые матчи
04.03.2026, 20:45. ЦСКА – «Краснодар» - 3:1
05.03.2026, 20:45. «Динамо» М – «Спартак» - 5:2
Ответные матчи
17.03.2026, 20:45. «Краснодар» – ЦСКА
18.03.2026, 20:45. «Спартак» – «Динамо» М
1/2 финала (Путь регионов)
18.03.2026, 18:15. «Зенит» – «Динамо» Мх
19.03.2026, 18:30. «Крылья Советов» – «Локомотив»
«Спартак» только учится играть по установкам Хуана Карлоса Карседо. Отсюда «качели» в результатах: то победа, то поражение. В трех первых официальных матчах года с участием красно-белых забивалось от пяти до семи голов в совокупности. Только игра в Петербурге вышла относительно нерезультативной: «всего» два гола, и те с пенальти.
А «Динамо» после зимней паузы будто переродилось. По крайней мере по результатам создается именно такое впечатление. Бело-голубые вновь почувствовали вкус к атакующей игре, наколотив за четыре матча 14 голов. В первом кубковом полуфинале на пару голов спартаковцев динамовцы ответили пятеркой своих - и тем самым минимизировали интригу в ответной встрече.
Важно помнить: проигравший в этой паре не прекратит поход за трофеем вовсе, а переместится в нижнюю половину сетки. Совсем выбросить из головы этот нюанс футболистам вряд ли удастся. Возможность «второй жизни» раскрепостит обе стороны и поспособствует еще одному яркому и результативному шоу.
FONBET установили коэффициент 1.60 на тотал больше 2.5.
Прямую трансляцию дерби можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении FONBET.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|FONBET
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери:
«Спартак»: Умяров (дисквалификация), Бабич, Самошников, Дмитриев (все - травмы)
«Динамо»: Зайнутдинов, Александров, Чавес, Рикардо (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Динамо» Москва:
|Позиция
|«Спартак»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|1. Помазун
|40. Расулов
|Вратарь
|Защитник
|17. Саусь
|44. Рубенс
|Защитник
|Защитник
|68. Литвинов
|55. Осипенко
|Защитник
|Защитник
|3. Ву
|2. Маричаль
|Защитник
|Защитник
|2. Рябчук
|7. Скопинцев
|Защитник
|Полузащитник
|83. Фернандеш
|10. Бителло
|Полузащитник
|Полузащитник
|35. Мартинс
|74. Фомин
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|21. Миранчук
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Бонгонда
|13. Нгамале
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Маркиньос
|33. Сергеев
|Нападающий
|Нападающий
|9. Угальде
|70. Тюкавин
|Нападающий
|Главный тренер
|Хуан Карседо
|Ролан Гусев
|Главный тренер
Аналитический отдел FONBET коэффициент 1.88 на победу «Спартака» в основное время и более чем вдвое выше - на его соперника (3.85). Заключить пари на ничью можно за 3.90.
Аналитики отдают предпочтение в матче, но не в паре в целом спартаковцам.
Эксперты не сомневаются в решении динамовцами задачи-максимум на этой стадии. Свидетельство этому минимальный коэффициент на квалификацию номинальных гостей в финал (1.08). Шансы спартаковцев на глобальный камбэк трейдеры оценили котировкой 7.80.
В прямом эфире игру покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ».
Билеты стоимостью от 600 рублей доступны на официальном сайте клуба-хозяина.