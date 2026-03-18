Спартак - Динамо Москва, 18 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

«Спартак» только учится играть по установкам Хуана Карлоса Карседо. Отсюда «качели» в результатах: то победа, то поражение. В трех первых официальных матчах года с участием красно-белых забивалось от пяти до семи голов в совокупности. Только игра в Петербурге вышла относительно нерезультативной: «всего» два гола, и те с пенальти.

А «Динамо» после зимней паузы будто переродилось. По крайней мере по результатам создается именно такое впечатление. Бело-голубые вновь почувствовали вкус к атакующей игре, наколотив за четыре матча 14 голов. В первом кубковом полуфинале на пару голов спартаковцев динамовцы ответили пятеркой своих - и тем самым минимизировали интригу в ответной встрече.

Важно помнить: проигравший в этой паре не прекратит поход за трофеем вовсе, а переместится в нижнюю половину сетки. Совсем выбросить из головы этот нюанс футболистам вряд ли удастся. Возможность «второй жизни» раскрепостит обе стороны и поспособствует еще одному яркому и результативному шоу.

