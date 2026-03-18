Спартак - Динамо Москва, 18 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Обновлено:
Кубок как возможность спасти сезон
Валентин Васильев

В среду, 18 марта, определится второй финалист Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу. Перед «Спартаком» стоит тяжелейшая задача - отыграть дефицит в три мяча у земляков из «Динамо». По силам ли это красно-белым? Обратимся к расчетам профессионалов беттинга. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва) 

18.03.2026, Ср

20:45 МСК

«Динамо» (Москва) 

П1 - 1.88

Х - 3.90

П2 - 3.85

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, 1/2 финала, ответный матч

Первый матч: 2:5

Стадион: «Лукойл Арена»  (Москва, Россия)

Главный судья:  Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»877660320-280
«Динамо»607687280-320

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.03.2026«Зенит»

2:0

«Спартак»

РПЛ

09.03.2026«Спартак»

4:3

«Акрон»

Товарищеский матч

05.03.2026«Динамо» Москва

5:2

«Спартак»

FONBET Кубок России

02.03.2026«Сочи»

2:3

«Спартак»

РПЛ

23.02.2026«Спартак»

2:1

«Елимай»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.03.2026«Ростов»

0:1

«Динамо» Москва

РПЛ

08.03.2026ЦСКА

1:4

«Динамо» Москва

РПЛ

05.03.2026«Динамо» Москва

5:2

«Спартак»

FONBET Кубок России

01.03.2026«Динамо» Москва

4:0

«Крылья Советов»

РПЛ

16.02.2026«Урал»

2:1

«Динамо» Москва

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Динамо» и «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.03.2026«Динамо» Москва

5:2

«Спартак»

FONBET Кубок России

06.12.2025«Спартак»

1:1

«Динамо» Москва

РПЛ

13.09.2025«Динамо» Москва

2:2

«Спартак»

РПЛ

11.05.2025«Динамо» Москва

2:0

«Спартак»

РПЛ

29.04.2025«Спартак»

2:1

«Динамо» Москва

FONBET Кубок России

Календарь и результаты матчей

1/2 финала (Путь РПЛ)

Первые матчи

04.03.2026, 20:45. ЦСКА – «Краснодар» - 3:1
05.03.2026, 20:45. «Динамо» М – «Спартак» - 5:2

Ответные матчи 

17.03.2026, 20:45. «Краснодар» – ЦСКА
18.03.2026, 20:45. «Спартак» – «Динамо» М

1/2 финала (Путь регионов)

18.03.2026, 18:15. «Зенит» – «Динамо» Мх

19.03.2026, 18:30. «Крылья Советов» – «Локомотив»

Прогноз на матч

«Спартак» только учится играть по установкам Хуана Карлоса Карседо. Отсюда «качели» в результатах: то победа, то поражение. В трех первых официальных матчах года с участием красно-белых забивалось от пяти до семи голов в совокупности. Только игра в Петербурге вышла относительно нерезультативной: «всего» два гола, и те с пенальти. 

А «Динамо» после зимней паузы будто переродилось. По крайней мере по результатам создается именно такое впечатление. Бело-голубые вновь почувствовали вкус к атакующей игре, наколотив за четыре матча 14 голов. В первом кубковом полуфинале на пару голов спартаковцев динамовцы ответили пятеркой своих - и тем самым минимизировали интригу в ответной встрече.

Важно помнить: проигравший в этой паре не прекратит поход за трофеем вовсе, а переместится в нижнюю половину сетки. Совсем выбросить из головы этот нюанс футболистам вряд ли удастся. Возможность «второй жизни» раскрепостит обе стороны и поспособствует еще одному яркому и результативному шоу. 

FONBET установили коэффициент 1.60 на тотал больше 2.5.  

Трансляции

Прямую трансляцию дерби можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении FONBET. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери:

«Спартак»: Умяров (дисквалификация), Бабич, Самошников, Дмитриев (все - травмы)

«Динамо»: Зайнутдинов, Александров, Чавес, Рикардо (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Динамо» Москва:

Позиция«Спартак»«Динамо» Позиция
Вратарь1. Помазун40. РасуловВратарь
Защитник17. Саусь44. РубенсЗащитник
Защитник68. Литвинов55. ОсипенкоЗащитник
Защитник3. Ву2. МаричальЗащитник
Защитник2. Рябчук7. СкопинцевЗащитник
Полузащитник83. Фернандеш10. БителлоПолузащитник
Полузащитник 35. Мартинс74. ФоминПолузащитник 
Полузащитник5. Барко21. МиранчукПолузащитник
Полузащитник77. Бонгонда13. НгамалеПолузащитник
Полузащитник10. Маркиньос 33. СергеевНападающий
Нападающий9. Угальде70. ТюкавинНападающий
Главный тренерХуан КарседоРолан ГусевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитический отдел  FONBET коэффициент 1.88 на победу «Спартака» в основное время и более чем вдвое выше - на его соперника (3.85). Заключить пари на ничью можно за 3.90.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Спартак» - «Динамо»?

Аналитики отдают предпочтение в матче, но не в паре в целом спартаковцам. 

Кто выйдет в финал Пути РПЛ?

Эксперты не сомневаются в решении динамовцами задачи-максимум на этой стадии. Свидетельство этому минимальный коэффициент на квалификацию номинальных гостей в финал (1.08). Шансы спартаковцев на глобальный камбэк трейдеры оценили котировкой 7.80.

Где бесплатно смотреть матч «Спартак» - «Динамо»?

В прямом эфире игру покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч «Спартак» - «Динамо»?

Билеты стоимостью от 600 рублей доступны на официальном сайте клуба-хозяина.

