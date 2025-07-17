Спартак - Динамо Махачкала, 19 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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Московский «Спартак» начнет свой очередной поход за медалями чемпионата России в субботу, 19 июля. В первом официальном матче сезона красно-белые принимают махачкалинское «Динамо». Попробуем предугадать развитие событий в Тушино, исходя из актуальных трендов и истории встреч соперников.
Турнир: чемпионат России по футболу, 1-й тур
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|1
|1
|2
|3-4
|«Динамо» (Махачкала)
|2
|1
|1
|4-3
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.07.2025
|«Спартак»
4:1
«Спартак» Суботица
Товарищеский матч
|06.07.2025
|«Спартак»
2:2
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|29.06.2025
|«Спартак»
3:1
«Торпедо»
РПЛ
|24.05.2025
|«Спартак»
5:0
«Химки»
РПЛ
|18.05.2025
|«Крылья Советов»
0:2
«Спартак»
РПЛ
Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.07.2025
|«Ростов»
2:1
«Динамо» (Махачкала)
Товарищеский матч
|03.07.2025
|«Зенит»
2:0
«Динамо» (Махачкала)
Товарищеский матч
|27.06.2025
|«Краснодар»
4:1
«Динамо» (Махачкала)
Товарищеский матч
|24.06.2025
|«Динамо» (Махачкала)
0:0
«Уфа»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:1
«Ростов»
РПЛ
Предыдущие игры «Спартака» и «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.04.2025
|«Спартак»
1:2
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|22.10.2024
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
«Спартак»
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|15.09.2024
|«Динамо» (Махачкала)
1:1
«Спартак»
РПЛ
|27.08.2024
|«Спартак»
0:1
«Динамо» (Махачкала)
FONBET Кубок России
18.07.2025. 20:30. «Динамо» Москва – «Балтика»
19.07.2025. 15:30. «Акрон» – «Крылья Советов»
19.07.2025. 18:00. «Локомотив» – «Сочи»
19.07.2025. 20:30. «Спартак» – «Динамо» Махачкала
20.07.2025. 15:30. «Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»
20.07.2025. 18:00. «Зенит» – «Ростов»
20.07.2025. 20:30. «Ахмат» – «Рубин»
21.07.2025. 20:00. «Оренбург» – ЦСКА
Немногие команды в Премьер-лиге могут похвастать положительным балансом встреч с московским «Спартаком». И вдвойне удивительно видеть в этом узком кругу недавнего новичка чемпионата России. В прошлом сезоне команды четырежды соперничали в рамках главных национальных турниров, и половина этих матчей осталась за дагестанским «Динамо». Причем оба раза махачкалинский клуб выигрывал в Москве! А уступил он спартаковцам пока только раз. Естественно, москвичи не забыли этих осечек и максимально отмобилизованными выйдут на субботнюю игру.
Динамовцы в межсезонье провели четыре матча - и ни разу не выиграли: одна ничья, три поражения. У красно-белых статистика контрольных матчей более оптимистичная: две уверенные победы и одна ничья. Что еще объединяет игры команды Станковича в июне-июле - это высокая результативность (четыре-пять мячей). Но махачкалинцы умеют держать удар, поэтому разгрома тут ждать, пожалуй, не стоит. Из многочисленных вариантов для пари в линии «Бетсити» мы бы остановились на комбинированном: победа москвичей при тотал меньше 3.5 голов.
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В прямом эфире игру в Тушино покажет канал «Матч ТВ».
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|Тип трансляции
|Условия
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: Литвинов, Бонгонда (оба - травмы)
«Динамо» (Махачкала): Кагермазов (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Динамо» (Махачкала):
|Позиция
|«Спартак»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|98. Максименко
|39. Магомедов
|Вратарь
|Защитник
|82. Хлусевич
|77. Сундуков
|Защитник
|Защитник
|6. Бабич
|70. Пальцев
|Защитник
|Защитник
|68. Литвинов
|99. Алибеков
|Защитник
|Защитник
|2. Рябчук
|22. Аззи
|Защитник
|Полузащитник
|35. Мартинс
|77. Сундуков
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Умяров
|99. Алибеков
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|47. Глушков
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Маркиньос
|16. Мрезиг
|Нападающий
|Нападающий
|7. Солари
|28. Сердеров
|Нападающий
|Нападающий
|9. Угальде
|25. Агаларов
|Нападающий
|Главный тренер
|Деян Станкович
|Хасанби Биджиев
|Главный тренер
Аналитики «Бетсити» установили коэффициент 1.52 на успех московского клуба. Победа «Динамо» котируется более чем в четыре раза выше - за 6.90. На ничью можно поставить за 4.50.
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В линии «Бетсити» можно выбрать не один, а сразу три варианта итогового счета в одном купоне. По котировке 2.38 можно заключить пари на 1:0, 2:0 и 3:0.
«Матч ТВ» бесплатно покажет игру в Москве.
Приобрести билет за несколько кликов можно на официальном сайте столичного клуба. Стоимость начинается с 350 рублей.
Аналитики «Бетсити» считают столичный клуб вторым-третьим претендентом на золото РПЛ. Поставить на чемпионство «Краснодара» и «Спартака» сейчас можно с коэффициентом 5.50. Ниже котировка только на триумф «Зенита» (2.10).