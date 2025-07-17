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14 июля 9:22ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Спартак - Динамо Махачкала, 19 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

У москвичей пока отрицательный баланс в паре!
Валентин Васильев

Московский «Спартак» начнет свой очередной поход за медалями чемпионата России в субботу, 19 июля. В первом официальном матче сезона красно-белые принимают махачкалинское «Динамо». Попробуем предугадать развитие событий в Тушино, исходя из актуальных трендов и истории встреч соперников. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва) 

19.07.2025, Сб

20:30 МСК

«Динамо» (Махачкала)

П1 - 1.52

Х -  4.50

П2 - 6.90

Турнир: чемпионат России по футболу, 1-й тур

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак» 1123-4
«Динамо» (Махачкала)2114-3

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.07.2025«Спартак»

4:1

«Спартак» Суботица

Товарищеский матч

06.07.2025«Спартак»

2:2

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

29.06.2025«Спартак»

3:1

«Торпедо»

РПЛ

24.05.2025«Спартак»

5:0

«Химки»

РПЛ

18.05.2025«Крылья Советов»

0:2

«Спартак»

 РПЛ

Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.07.2025«Ростов»

2:1

«Динамо» (Махачкала)

Товарищеский матч

03.07.2025«Зенит»

2:0

«Динамо» (Махачкала)

Товарищеский матч

27.06.2025«Краснодар» 

4:1

«Динамо» (Махачкала)

Товарищеский матч

24.06.2025«Динамо» (Махачкала)

0:0

«Уфа»

Товарищеский матч

24.05.2025«Динамо» (Махачкала)

1:1

«Ростов»

РПЛ

Предыдущие игры «Спартака» и «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.04.2025«Спартак»

1:2

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

22.10.2024«Динамо» (Махачкала)

0:1

«Спартак»

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15.09.2024«Динамо» (Махачкала)

1:1

«Спартак»

РПЛ

27.08.2024«Спартак»

0:1

«Динамо» (Махачкала)

FONBET Кубок России

Календарь матчей

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18.07.2025.  20:30. «Динамо» Москва – «Балтика»

19.07.2025.  15:30. «Акрон» – «Крылья Советов»

19.07.2025.  18:00. «Локомотив» – «Сочи»

19.07.2025.  20:30. «Спартак» – «Динамо»  Махачкала

20.07.2025.  15:30. «Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»

20.07.2025.  18:00. «Зенит» – «Ростов»

20.07.2025.  20:30. «Ахмат» – «Рубин»

21.07.2025.  20:00. «Оренбург» – ЦСКА

Прогноз на матч

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Немногие команды в Премьер-лиге могут похвастать положительным балансом встреч с московским «Спартаком». И вдвойне удивительно видеть в этом узком кругу недавнего новичка чемпионата России. В прошлом сезоне команды четырежды соперничали в рамках главных национальных турниров, и половина этих матчей осталась за дагестанским «Динамо». Причем оба раза махачкалинский клуб выигрывал в Москве! А уступил он спартаковцам пока только раз. Естественно, москвичи не забыли этих осечек и максимально отмобилизованными выйдут на субботнюю игру.

Динамовцы в межсезонье провели четыре матча - и ни разу не выиграли: одна ничья, три поражения. У красно-белых статистика контрольных матчей более оптимистичная: две уверенные победы и одна ничья. Что еще объединяет игры команды Станковича в июне-июле - это высокая результативность (четыре-пять мячей). Но махачкалинцы умеют держать удар, поэтому разгрома тут ждать, пожалуй, не стоит. Из многочисленных вариантов для пари в линии «Бетсити» мы бы остановились на комбинированном: победа москвичей при тотал меньше 3.5 голов. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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В прямом эфире игру в Тушино покажет канал «Матч ТВ»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Спартак»: Литвинов, Бонгонда (оба - травмы)

«Динамо» (Махачкала): Кагермазов (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Динамо» (Махачкала):

Позиция«Спартак»«Динамо»Позиция
Вратарь98. Максименко39. МагомедовВратарь
Защитник82. Хлусевич77. СундуковЗащитник
Защитник6. Бабич70. ПальцевЗащитник
Защитник68. Литвинов99. АлибековЗащитник
Защитник2. Рябчук22. АззиЗащитник
Полузащитник35. Мартинс77. СундуковПолузащитник
Полузащитник 18. Умяров99. АлибековПолузащитник 
Полузащитник5. Барко47. ГлушковПолузащитник
Нападающий8. Маркиньос16. МрезигНападающий
Нападающий7. Солари28. СердеровНападающий
Нападающий9. Угальде25. АгаларовНападающий
Главный тренерДеян СтанковичХасанби БиджиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики «Бетсити» установили коэффициент 1.52 на успех московского клуба. Победа «Динамо» котируется более чем в четыре раза выше - за 6.90. На ничью можно поставить за 4.50.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Спартак» - «Динамо» (Махачкала)?

В линии «Бетсити» можно выбрать не один, а сразу три варианта итогового счета в одном купоне. По котировке 2.38 можно заключить пари на 1:0, 2:0 и 3:0. 

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» - «Динамо» (Махачкала)?

«Матч ТВ» бесплатно покажет игру в Москве.

Где купить билет на матч «Спартак» - «Динамо» (Махачкала)?

Приобрести билет за несколько кликов можно на официальном сайте столичного клуба. Стоимость начинается с 350 рублей. 

«Спартак» станет чемпионом России в этом году?

Аналитики «Бетсити» считают столичный клуб вторым-третьим претендентом на золото РПЛ. Поставить на чемпионство «Краснодара» и «Спартака»  сейчас можно с коэффициентом 5.50. Ниже котировка только на триумф «Зенита» (2.10).

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