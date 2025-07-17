Спартак - Динамо Махачкала, 19 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Немногие команды в Премьер-лиге могут похвастать положительным балансом встреч с московским «Спартаком». И вдвойне удивительно видеть в этом узком кругу недавнего новичка чемпионата России. В прошлом сезоне команды четырежды соперничали в рамках главных национальных турниров, и половина этих матчей осталась за дагестанским «Динамо». Причем оба раза махачкалинский клуб выигрывал в Москве! А уступил он спартаковцам пока только раз. Естественно, москвичи не забыли этих осечек и максимально отмобилизованными выйдут на субботнюю игру.

Динамовцы в межсезонье провели четыре матча - и ни разу не выиграли: одна ничья, три поражения. У красно-белых статистика контрольных матчей более оптимистичная: две уверенные победы и одна ничья. Что еще объединяет игры команды Станковича в июне-июле - это высокая результативность (четыре-пять мячей). Но махачкалинцы умеют держать удар, поэтому разгрома тут ждать, пожалуй, не стоит. Из многочисленных вариантов для пари в линии «Бетсити» мы бы остановились на комбинированном: победа москвичей при тотал меньше 3.5 голов.