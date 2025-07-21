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19 июля 10:23ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Спартак Кострома - Факел, 20 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

С этим «Спартаком» «Факел» не встречался более 40 лет
Валентин Васильев

В воскресенье, 20 июля, в Лиге PARI пройдут четыре матча. В Воронеже «Факел» примет «Спартак» из Костромы. Анализируем форму команд, выбираем перспективный вариант для ставки на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Кострома)

20.07.2025, Вс

16:00 МСК

«Факел» (Воронеж)

П1 - 4.00

Х - 4.30

П2 - 2.00

Турнир: Лига PARI, 1-й тур

Стадион: «СШОР им. А.В. Голубева» (Кострома)

Главный судья: Силантьев (Самара)

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»0132-7
«Факел» 3107-2

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.06.2025«Акрон»

0:0

«Спартак»

Товарищеский матч

14.06.2025«Спартак»

0:1

«Ленинградец»

Вторая лига

08.06.2025«Машук-КМВ»

1:1

«Спартак»

Вторая лига

01.06.2025«Спартак»

1:2

«Велес»

Вторая лига

28.05.2025«Волгарь»

0:1

«Спартак»

Вторая лига

Последние пять игр «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.07.2025«Ростов»

0:2

«Факел»

Товарищеский матч

24.05.2025«Факел»

1:1

«Крылья Советов»

РПЛ

17.05.2025«Пари НН»

1:1

«Факел»

РПЛ

11.05.2025«Факел»

0:1

«Локомотив»

РПЛ

04.05.2025«Факел»

0:0

«Спартак»

РПЛ

Расписание 1-го тура

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19.07.2025.  16:00 «Уфа» – «СКА-Хабаровск»
19.07.2025.  16:30 «Шинник» – «Урал»
19.07.2025.  17:00 «Волга» – «Ротор»
19.07.2025.  19:00«Арсенал» – «КАМАЗ»
20.07.2025.  13:00 «Енисей» – «Чайка»
20.07.2025.  17:00 «Спартак» Кс – «Факел»
20.07.2025.  18:00 «Торпедо» – «Челябинск»
20.07.2025.  18:00 «Нефтехимик» – «Сокол»
21.07.2025.  19:30 «Родина» – «Черноморец»

Прогноз на матч

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Костромской «Спартак» впервые в новейшей истории (после распада СССР) зашел во второй по статусу национальный дивизион. «Факел» только-только спустился из РПЛ, к тому же очень прилично по меркам дивизиона усилился. Класс соперников несопоставим. Воронежцы должны забирать в первом туре три очка.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямая трансляция из Костромы пройдет на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Спартак»: нет

«Факел»: Дзиов (травма)

Коэффициенты букмекеров

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PARI удвоит номинал сыгравшей ставки на победу воронежцев. Коэффициент на успех дебютанта лиги ровно вдвое выше. Ничья идет в конторе за 4.30.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Спартак» - «Факел»

Соотношение коэффициентов подсказывает нам, что воронежцы должны выиграть.

С каким счетом завершится матч «Спартак» - «Факел»?

В PARI коэффициент на 0:0 и 0:1 одинаковый - 6.50.

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» - «Факел»?

Возможность бесплатного просмотра трансляции предоставляет официальный спонсор лиги - PARI.

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