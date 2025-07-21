Спартак Кострома - Факел, 20 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

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В воскресенье, 20 июля, в Лиге PARI пройдут четыре матча. В Воронеже «Факел» примет «Спартак» из Костромы. Анализируем форму команд, выбираем перспективный вариант для ставки на игру.
Турнир: Лига PARI, 1-й тур
Стадион: «СШОР им. А.В. Голубева» (Кострома)
Главный судья: Силантьев (Самара)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|0
|1
|3
|2-7
|«Факел»
|3
|1
|0
|7-2
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.06.2025
|«Акрон»
0:0
«Спартак»
Товарищеский матч
|14.06.2025
|«Спартак»
0:1
«Ленинградец»
Вторая лига
|08.06.2025
|«Машук-КМВ»
1:1
«Спартак»
Вторая лига
|01.06.2025
|«Спартак»
1:2
«Велес»
Вторая лига
|28.05.2025
|«Волгарь»
0:1
«Спартак»
Вторая лига
Последние пять игр «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.07.2025
|«Ростов»
0:2
«Факел»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Факел»
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|17.05.2025
|«Пари НН»
1:1
«Факел»
РПЛ
|11.05.2025
|«Факел»
0:1
«Локомотив»
РПЛ
|04.05.2025
|«Факел»
0:0
«Спартак»
РПЛ
|19.07.2025. 16:00
|«Уфа» – «СКА-Хабаровск»
|19.07.2025. 16:30
|«Шинник» – «Урал»
|19.07.2025. 17:00
|«Волга» – «Ротор»
|19.07.2025. 19:00
|«Арсенал» – «КАМАЗ»
|20.07.2025. 13:00
|«Енисей» – «Чайка»
|20.07.2025. 17:00
|«Спартак» Кс – «Факел»
|20.07.2025. 18:00
|«Торпедо» – «Челябинск»
|20.07.2025. 18:00
|«Нефтехимик» – «Сокол»
|21.07.2025. 19:30
|«Родина» – «Черноморец»
Костромской «Спартак» впервые в новейшей истории (после распада СССР) зашел во второй по статусу национальный дивизион. «Факел» только-только спустился из РПЛ, к тому же очень прилично по меркам дивизиона усилился. Класс соперников несопоставим. Воронежцы должны забирать в первом туре три очка.
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Прямая трансляция из Костромы пройдет на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: нет
«Факел»: Дзиов (травма)
PARI удвоит номинал сыгравшей ставки на победу воронежцев. Коэффициент на успех дебютанта лиги ровно вдвое выше. Ничья идет в конторе за 4.30.
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Соотношение коэффициентов подсказывает нам, что воронежцы должны выиграть.
В PARI коэффициент на 0:0 и 0:1 одинаковый - 6.50.
Возможность бесплатного просмотра трансляции предоставляет официальный спонсор лиги - PARI.