Спартак Кострома - Факел, 20 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Костромской «Спартак» впервые в новейшей истории (после распада СССР) зашел во второй по статусу национальный дивизион. «Факел» только-только спустился из РПЛ, к тому же очень прилично по меркам дивизиона усилился. Класс соперников несопоставим. Воронежцы должны забирать в первом туре три очка.