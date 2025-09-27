Спартак Кострома - Волга, 29 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

В Костроме намечается столкновение совершенно разных игровых философий. Если «Спартак» - это силовой, «британский» футбол, то «Волга» предпочитает игру более ажурную, комбинационную. Что обе команды объединяет, так это стремление играть в атаку, вне зависимости от географии матча и статуса соперника.

Статистика последний тезис, в принципе, подтверждает: за 10 предыдущих туров Лиги PARI у костромичей набралось девять матчей с обменом голами, у ульяновцев - шесть. Поэтому наш выбор в понедельничном противостоянии - обе забьют. PARI дает на этот исход приличный коэффициент - 2.07.