Спартак Кострома - Волга, 29 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Костромской «Спартак» на старте сезона устроил не меньший переполох в Лиге PARI, чем калининградская «Балтика» дивизионом выше. Теперь каждый матч команды Евгения Таранухина обречен на повышенное внимание всех, кому не безразлична «лучшая лига мира». В 12-м туре лидер первенства принимает дома «Волгу». Рассказываем о предматчевых раскладах и наиболее интересных предложениях легальных букмекеров на игру.
Турнир: Лига PARI, 12-й тур
Стадион: «КАМАЗ» (Набережные Челны)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|3
|2
|1
|7-6
|«Волга»
|1
|2
|3
|6-7
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.09.2025
|«КАМАЗ»
0:0, пен. 5:4
«Спартак»
Кубок России
|20.09.2025
|«Чайка»
2:4
«Спартак»
Лига PARI
|13.09.2025
|«Арсенал»
1:2
«Спартак»
Лига PARI
|08.09.2025
|«Спартак»
2:1
«Сокол»
Лига PARI
|04.09.2025
|«Спартак»
1:1
«Урал»
Лига PARI
Последние пять матчей «Волги»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.09.2025
|«Кубань Холдинг»
2:2, пен. 8:7
«Волга»
Кубок России
|20.09.2025
|«Волга»
1:4
«Нефтехимик»
Лига PARI
|12.09.2025
|«Торпедо»
2:3
«Волга»
Лига PARI
|07.09.2025
|«Шинник»
2:0
«Волга»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Волга»
2:1
«Арсенал»
Лига PARI
Перед 12-м туром Кострома лидирует в дивизионе. «Волга» занимает 12-е место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Спартак Кострома
|11
|8
|2
|1
|20-11
|26
|2. Урал
|11
|7
|3
|1
|19-8
|24
|3. Факел
|11
|7
|2
|2
|10-7
|23
|4. Челябинск
|11
|6
|3
|2
|18-10
|21
|5. Ротор
|11
|6
|3
|2
|18-5
|21
|6. КАМАЗ
|11
|5
|4
|2
|16-12
|19
|7. Родина
|11
|4
|4
|3
|17-13
|16
|8. Арсенал
|11
|3
|5
|3
|17-14
|14
|9. Шинник
|11
|3
|5
|3
|7-7
|14
|10. Нефтехимик
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|11. СКА-Хабаровск
|11
|3
|4
|4
|10-12
|13
|12. Волга
|11
|3
|2
|6
|11-20
|11
|13. Уфа
|11
|2
|4
|5
|13-14
|10
|14. Енисей
|11
|2
|4
|5
|7-13
|10
|15. Черноморец
|11
|2
|3
|6
|13-16
|9
|16. Сокол
|11
|1
|5
|5
|5-11
|8
|17. Торпедо
|11
|1
|3
|7
|6-16
|6
|18. Чайка
|11
|1
|3
|7
|9-26
|6
В Костроме намечается столкновение совершенно разных игровых философий. Если «Спартак» - это силовой, «британский» футбол, то «Волга» предпочитает игру более ажурную, комбинационную. Что обе команды объединяет, так это стремление играть в атаку, вне зависимости от географии матча и статуса соперника.
Статистика последний тезис, в принципе, подтверждает: за 10 предыдущих туров Лиги PARI у костромичей набралось девять матчей с обменом голами, у ульяновцев - шесть. Поэтому наш выбор в понедельничном противостоянии - обе забьют. PARI дает на этот исход приличный коэффициент - 2.07.
Потери
«Спартак»: Лях, Рубцов (оба - травмы)
«Волга»: Шайхутдинов (дисквалификация), Фольмер (травма)
PARI установила довольно высокий коэффициент на домашнюю победу лидера сезона - 1.85. На ничью можно поставить по котировке 3.30, а на успех гостей - за 4.20.
Билеты на игру поступили в продажу через официальный сайт костромского клуба. Стоимость билета - 100 рублей.
Де-факто главным тренером команды является Евгений Таранухин. Де-юре старшим тренером числится обладатель необходимой лицензии Сергей Бондарь.