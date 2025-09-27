Ведомости
26 сентября 8:22ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Спартак Кострома - Волга, 29 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Столкновение разных стилей и философий
Валентин Васильев

Костромской «Спартак» на старте сезона устроил не меньший переполох в Лиге PARI, чем калининградская «Балтика» дивизионом выше. Теперь каждый матч команды Евгения Таранухина обречен на повышенное внимание всех, кому не безразлична «лучшая лига мира». В 12-м туре лидер первенства принимает дома «Волгу». Рассказываем о предматчевых раскладах и наиболее интересных предложениях легальных букмекеров на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Кострома)

29.09.2025, Пн

15:00 МСК

«Волга» (Ульяновск)

П1 - 1.85

Х - 3.30

П2 - 4.20

Турнир: Лига PARI, 12-й тур

Стадион:  «КАМАЗ» (Набережные Челны)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»3217-6
«Волга»1236-7

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.09.2025«КАМАЗ»

0:0, пен. 5:4

«Спартак»

Кубок России

20.09.2025«Чайка»

2:4

«Спартак»

Лига PARI

13.09.2025«Арсенал»

1:2

«Спартак»

Лига PARI

08.09.2025«Спартак»

2:1

«Сокол»

Лига PARI

04.09.2025«Спартак»

1:1

«Урал»

Лига PARI

Последние пять матчей «Волги»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.09.2025«Кубань Холдинг»

2:2, пен. 8:7

«Волга»

Кубок России

20.09.2025«Волга»

1:4

«Нефтехимик»

Лига PARI

12.09.2025«Торпедо»

2:3

«Волга»

Лига PARI

07.09.2025«Шинник»

2:0

«Волга»

Лига PARI

30.08.2025«Волга»

2:1

«Арсенал»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед 12-м туром Кострома лидирует в дивизионе. «Волга» занимает 12-е место.

КлубИВНПМячиОчки
1. Спартак Кострома1182120-1126
2. Урал1173119-824
3. Факел1172210-723
4. Челябинск1163218-1021
5. Ротор1163218-521
6. КАМАЗ1154216-1219
7. Родина1144317-1316
8. Арсенал1135317-1414
9. Шинник113537-714
10. Нефтехимик1135312-1314
11. СКА-Хабаровск1134410-1213
12. Волга1132611-2011
13. Уфа1124513-1410
14. Енисей112457-1310
15. Черноморец1123613-169
16. Сокол111555-118
17. Торпедо111376-166
18. Чайка111379-266

Прогноз на матч

Свернуть

В Костроме намечается столкновение совершенно разных игровых философий. Если «Спартак» - это силовой, «британский» футбол, то «Волга» предпочитает игру более ажурную, комбинационную. Что обе команды объединяет, так это стремление играть в атаку, вне зависимости от географии матча и статуса соперника. 

Статистика последний тезис, в принципе, подтверждает: за 10 предыдущих туров Лиги PARI у костромичей набралось девять матчей с обменом голами, у ульяновцев - шесть. Поэтому наш выбор в понедельничном противостоянии - обе забьют. PARI дает на этот исход приличный коэффициент - 2.07.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

Прямая трансляция из поселка Караваево Костромской области пройдет на платформе БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Спартак»: Лях, Рубцов (оба - травмы)

«Волга»: Шайхутдинов (дисквалификация), Фольмер (травма) 

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI установила довольно высокий коэффициент на домашнюю победу лидера сезона - 1.85.    На ничью можно поставить по котировке 3.30, а на успех гостей - за 4.20.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Спартак» Кострома - «Волга»? 

Аналитики PARI установили коэффициент 6.00 на минимальную победу хозяев со счетом 1:0. Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта». 

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» Кострома - «Волга»?

На сайтах «Матч ТВ» и PARI вы найдете трансляции всех игр дивизиона.

Где купить билеты на матч «Спартак» Кострома - «Волга»?

Билеты на игру поступили в продажу через официальный сайт костромского клуба. Стоимость билета - 100 рублей. 

Кто тренирует «Спартак» Кострома?

Де-факто главным тренером команды является Евгений Таранухин. Де-юре старшим тренером числится обладатель необходимой лицензии Сергей Бондарь.

