Прогноз на матч Спартак - Краснодар, 9 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз

Прогноз на матч Спартак - Краснодар, 9 августа: где смотреть матч РПЛ, прогнозОбновлено:
Спартак — Краснодар
команды
9 августа 2026 (20:00) МСК
начало
Лукойл Арена, Москва
место проведения
Матч ТВ
прямая трансляция
Обе забьют — Да
прогноз
1.65
Спартак - Краснодар
9 августа 2026 года на столичной «Лукойл Арене» состоится матч 3-го тура российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027, в котором встретятся московский «Спартак» и «Краснодар».
Где смотреть матч Спартак - Краснодар
Традиционно матчи 3-го тура РПЛ будет транслировать телеканал МАТЧ ТВ. Также матч Спартак - Краснодар смотреть онлайн можно на официальных сайтах букмекерских контор.
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Спартак
«Спартак» с января 2026 года возглавляет испанский специалист Хуан Карлос Карседо, который сменил на посту Деяна Станковича. Он принес команде тактическую гибкость и разнообразие в атаке, что позволило москвичам заметно прибавить в качестве игры.
Последние 5 матчей Спартака
|5.08.2026
|Кубок
|Спартак - Оренбург — 5:1
|02.08.2026
|РПЛ
|Ахмат - Спартак — 1:2
|25.07.2026
|РПЛ
|Спартак - Родина — 3:0
|18.07.2026
|Суперкубок
|Зенит - Спартак —1:1 (4:2)
|11.07.2026
|Товарищеский
|Локомотив - Спартак —1:0
Команда исповедует комбинационный футбол с акцентом на контроль мяча и быстрые фланговые атаки. Базовая схема «Спартака» позволяет создавать численное преимущество на краях поля за счет агрессивных подключений латералей.
В центре поля москвичи стараются диктовать темп через короткий и средний пас, образуя треугольники для взлома плотной обороны соперника. Ключевым игроком в системе Карседо является аргентинский полузащитник Эсекьель Барко — лидер атак и главный креативщик команды, который недавно продлил контракт с клубом до 2030 года.
Краснодар
«Краснодар» под руководством Мурада Мусаева, который привел команду к историческому чемпионству в сезоне 2024/25, продолжает демонстрировать амбиции в борьбе за самые высокие места. Команда исповедует фирменный стиль с базовой схемой 4-3-3, редко подстраиваясь под игру соперника.
Последние 5 матчей Краснодара
|5.08.2026
|Кубок
|Краснодар - Ахмат — 1:1 (5:4)
|02.08.2026
|РПЛ
|Краснодар - Факел — 3:2
|26.07.2026
|РПЛ
|Рубин - Краснодар — 1:3
|19.07.2026
|Товарищеский
|Краснодар - Балтика — 1:1
|11.07.2026
|Товарищеский
|Краснодар - Ростов — 3:3
Южане всегда выделялись организованной обороной, контролем мяча и неуступчивостью в принципиальных противостояниях. Главными творцами успеха «быков» являются полузащитник Эдуард Сперцян и колумбийский нападающий Джон Кордоба — лучший бомбардир в истории клуба и новый капитан команды.
«Спартаку» дома придется попотеть, чтобы взломать эшелонированную защиту соперника и справиться с быстрой контратакующей игрой гостей.
Очные встречи
В триумфальном для себя сезоне краснодарцы дважды обыграли москвичей и дома, и на выезде с одинаковым счетом 2:1.
Последние 5 очных встреч
|24.05.2026
|Кубок
|Спартак - Краснодар — 1:1 (4:3)
|23.04.2026
|РПЛ
|Спартак - Краснодар — 1:2
|02.11.2025
|РПЛ
|Краснодар Спартак — 2:1
|30.01.2025
|Товарищеский
|Спартак - Краснодар — 3:2
|01.12.2024
|РПЛ
|Краснодар - Спартак — 0:3
Однако недавний ничейный результат в Кубке оставил много вопросов. Возможно, стоит обратить внимание не на основные исходы, а на количество забитых голов.
Прогнозы на матч
Мы подготовили 3 прогноза на матч Спартак-Краснодар. Каждый читатель сможет выбрать для себя наиболее подходящий.
Консервативный прогноз на матч Спартак - Краснодар
Аналитики ожидают результативный матч, так как обе команды обладают сильным атакующим потенциалом и регулярно забивают друг другу в очных противостояниях.
Поэтому самой безопасной ставкой выглядит «Обе забьют — Да» с коэффициентом 1.65 в букмекерской конторе БЕТСИТИ
Сбалансированный прогноз на матч Спартак - Краснодар
«Спартак» является номинальным хозяином поля и обладает более сбалансированным составом для позиционных атак. Москвичам по силам навязать свою игру и склонить чашу весов в свою пользу за счет контроля центра поля и поддержки трибун.
В качестве сбалансированного прогноза мы предлагаем победу «Спартака» с коэффициентом 2.16 в БК БЕТСИТИ.
Рискованный прогноз на матч Спартак - Краснодар
«Краснодар» никогда не сдается и умеет наказывать за потерю концентрации. Учитывая, что их недавняя очная встреча в Кубке завершилась боевой ничьей, а тактика южан удобна для контратакующего футбола на выезде, можно рискнуть и поставить на ничейный исход с высоким коэффициентом 3.65 в БК БЕТСИТИ.
Прогноз на точный счет в матче Спартак - Краснодар
Ожидаемый счет — 1:1 или 2:1 в пользу «Спартака».
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