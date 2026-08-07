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Прогноз на матч Спартак - Краснодар, 9 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз

Обновлено:
Краснодарцы едут в Москву!
Валентин Васильев

Спартак — Краснодар

 

команды

9 августа 2026 (20:00) МСК 

 

начало

Лукойл Арена, Москва
 

место проведения

Матч ТВ

 

прямая трансляция

Обе забьют — Да

 

прогноз

1.65

коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
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Спартак - Краснодар

9 августа 2026 года на столичной «Лукойл Арене» состоится матч 3-го тура российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027, в котором встретятся московский «Спартак» и «Краснодар».

Исход

Коэффициент

Букмекер

П1

2.16

БЕТСИТИ

Х

3.65

БЕТСИТИ

П2

3.20

БЕТСИТИ

Где смотреть матч Спартак - Краснодар

Традиционно матчи 3-го тура РПЛ будет транслировать телеканал МАТЧ ТВ. Также матч Спартак - Краснодар смотреть онлайн можно на официальных сайтах букмекерских контор. 

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Спартак

«Спартак» с января 2026 года возглавляет испанский специалист Хуан Карлос Карседо, который сменил на посту Деяна Станковича. Он принес команде тактическую гибкость и разнообразие в атаке, что позволило москвичам заметно прибавить в качестве игры. 

Последние 5 матчей Спартака

5.08.2026КубокСпартак - Оренбург — 5:1
02.08.2026РПЛАхмат - Спартак — 1:2
25.07.2026РПЛСпартак - Родина — 3:0
18.07.2026СуперкубокЗенит - Спартак —1:1 (4:2)
11.07.2026ТоварищескийЛокомотив - Спартак —1:0

Команда исповедует комбинационный футбол с акцентом на контроль мяча и быстрые фланговые атаки. Базовая схема «Спартака» позволяет создавать численное преимущество на краях поля за счет агрессивных подключений латералей. 

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
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В центре поля москвичи стараются диктовать темп через короткий и средний пас, образуя треугольники для взлома плотной обороны соперника. Ключевым игроком в системе Карседо является аргентинский полузащитник Эсекьель Барко — лидер атак и главный креативщик команды, который недавно продлил контракт с клубом до 2030 года.

Краснодар

«Краснодар» под руководством Мурада Мусаева, который привел команду к историческому чемпионству в сезоне 2024/25, продолжает демонстрировать амбиции в борьбе за самые высокие места. Команда исповедует фирменный стиль с базовой схемой 4-3-3, редко подстраиваясь под игру соперника.

Последние 5 матчей Краснодара

5.08.2026КубокКраснодар - Ахмат — 1:1 (5:4)
02.08.2026РПЛКраснодар - Факел — 3:2
26.07.2026РПЛРубин - Краснодар — 1:3
19.07.2026ТоварищескийКраснодар - Балтика — 1:1
11.07.2026ТоварищескийКраснодар - Ростов — 3:3

Южане всегда выделялись организованной обороной, контролем мяча и неуступчивостью в принципиальных противостояниях. Главными творцами успеха «быков» являются полузащитник Эдуард Сперцян и колумбийский нападающий Джон Кордоба — лучший бомбардир в истории клуба и новый капитан команды. 

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
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«Спартаку» дома придется попотеть, чтобы взломать эшелонированную защиту соперника и справиться с быстрой контратакующей игрой гостей.

Очные встречи

В триумфальном для себя сезоне краснодарцы дважды обыграли москвичей и дома, и на выезде с одинаковым счетом 2:1.

Последние 5 очных встреч

24.05.2026КубокСпартак - Краснодар — 1:1 (4:3)
23.04.2026РПЛСпартак - Краснодар — 1:2
02.11.2025РПЛКраснодар Спартак — 2:1
30.01.2025ТоварищескийСпартак - Краснодар — 3:2
01.12.2024РПЛКраснодар - Спартак — 0:3

Однако недавний ничейный результат в Кубке оставил много вопросов. Возможно, стоит обратить внимание не на основные исходы, а на количество забитых голов.

Прогнозы на матч

Мы подготовили 3 прогноза на матч Спартак-Краснодар. Каждый читатель сможет выбрать для себя наиболее подходящий.

Консервативный прогноз на матч Спартак - Краснодар

Аналитики ожидают результативный матч, так как обе команды обладают сильным атакующим потенциалом и регулярно забивают друг другу в очных противостояниях.

Поэтому самой безопасной ставкой выглядит «Обе забьют — Да» с коэффициентом 1.65 в букмекерской конторе БЕТСИТИ

Сбалансированный прогноз на матч Спартак - Краснодар

«Спартак» является номинальным хозяином поля и обладает более сбалансированным составом для позиционных атак. Москвичам по силам навязать свою игру и склонить чашу весов в свою пользу за счет контроля центра поля и поддержки трибун.

В качестве сбалансированного прогноза мы предлагаем победу «Спартака» с коэффициентом 2.16 в БК БЕТСИТИ.

Рискованный прогноз на матч Спартак - Краснодар

«Краснодар» никогда не сдается и умеет наказывать за потерю концентрации. Учитывая, что их недавняя очная встреча в Кубке завершилась боевой ничьей, а тактика южан удобна для контратакующего футбола на выезде, можно рискнуть и поставить на ничейный исход с высоким коэффициентом 3.65 в БК БЕТСИТИ.

Прогноз на точный счет в матче Спартак - Краснодар

Ожидаемый счет — 1:1 или 2:1 в пользу «Спартака».

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