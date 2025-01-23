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18 ноября 10:26ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Спартак — Локомотив, 23 ноября: где смотреть матч РПЛ, билеты, составы, прогноз

Высокие коэффициенты на дерби
Валентин Васильев

На старте второго круга чемпионата России по футболу нас ожидает интригующее дерби. На “Лукойл Арену” едет “Локомотив”. Тормознет ли “Спартак” команду-открытие сезона? 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва)

28.04.2023, Вс

16:15 МСК

«Локомотив» (Москва)

П1 - 2.35

Х - 3.75

П2 - 2.75

Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»853635278-169
«Локомотив»353685169-278

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.11.2024«Спартак»

4:0

«Акрон» 

РПЛ

05.11.2024«Спартак»

0:1

«Ростов» 

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02.11.2024ЦСКА

0:2

«Спартак»

РПЛ

27.10.2024«Пари НН» 

0:2

«Спартак»

РПЛ

22.10.2024«Динамо» Махачкала

0:1

«Спартак»

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Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2024«Локомотив»

2:1

«Факел» 

РПЛ

05.10.2024«Динамо»

1:2

«Локомотив»

FONBET Кубок России

01.11.2024«Локомотив»

1:0

«Ростов» 

РПЛ

27.10.2024«Зенит»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

22.10.2024«Ростов»

2:2, пен. 7:8

«Локомотив»

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Место в турнирной таблице

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“Локомотив” завершил первый круг третьим, “Спартак” - пятым. В таблице команду разделяют шесть очков. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар15114032-737
2. Зенит15113133-736
3. Локомотив15111330-1834
4. Динамо Москва1593331-1730
5. Спартак1584325-1228
6. ЦСКА1583424-1027
7. Рубин1554617-2219
8. Ростов1545620-2617
9. Акрон1544719-3016
10. Пари НН1543815-2715
11. Динамо Махачкала153669-1415
12. Крылья Советов1533913-2312
13. Химки1526716-2812
14. Факел1526710-2312
15. Ахмат1516813-299
16. Оренбург1515916-308

Прогноз на матч

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В матчах “Спартака” Станковича появилась любопытная тенденция: чаще всего в них забивает только одна команда. Понятно, что чаще это делают сами красно-белые, но и “сухие” поражения для них не редкость. В октябре-ноябре они дважды уступили дома со счетом 0:1 - махачкалинскому “Динамо” и “Ростову” в Кубке России. При этом во всех пяти последних встречах москвичей “заходила” мячи в чужие ворота доставлял лишь один клуб.

Чемпионат России по футболу live.

Но дерби с “Локомотивом” у спартаковцев редко бывают скучными и пресными. “Железнодорожники” сейчас на ходу, их юный лидер Батраков набрал чудесную форму. Есть основания полагать, что тренд на голы только в одни ворота в субботу будет нарушен. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Тушино покажет федеральный канал «Матч ТВ». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет также доступна на официальном сайте Winline.  Текстовую трансляцию матча проведут  специализированные сайты:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Спартак»: Литвинов (дисквалификация)

«Локомотив»: Фассон (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Локомотив»:

Позиция«Спартак»«Локомотив»Позиция
Вратарь98. Максименко22. ЛантратовВратарь
Защитник82. Хлусевич77. СамошниковЗащитник
Защитник6. Бабич5. НьямсиЗащитник
Защитник4. Дуарте23. МонтесЗащитник
Полузащитник2. Рябчук24. НенаховПолузащитник
Полузащитник35. Мартинс6. БариновПолузащитник
Полузащитник 18. Умяров93. КарпукасПолузащитник 
Полузащитник19. Медина83. БатраковПолузащитник
Полузащитник5. Барко9. ПиняевПолузащитник
Нападающий11. Николсон10. ВоробьевНападающий
Нападающий9. Угальде99. СулеймановНападающий
Главный тренерДеян СтанковичМихаил ГалактионовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики компании PARI дают высокие котировки на все три базовых исхода. Так, коэффициент на победу «Спартака» составляет 2.35. На ничью можно поставить за 3.75, на выигрыш «Локо» - за 2.75.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Спартак» - «Локомотив»?

Букмекеры ожидают конкурентную встречу, установив высокие котировки на победу обеих команд.  В первом круге “Локо” выиграл дома со счетом 3:1. 

Где бесплатно смотреть матч «Спартак» - «Локомотив»?

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру «Спартак» - «Локомотив» в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Спартак» - «Локомотив»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Открытие Банк Арена» или онлайн - на официальном сайте «Спартака». Минимальная стоимость - 750 рублей. 

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, паспорта болельщика необходим на всех матчах РПЛ. 

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