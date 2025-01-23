Спартак — Локомотив, 23 ноября: где смотреть матч РПЛ, билеты, составы, прогноз

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На старте второго круга чемпионата России по футболу нас ожидает интригующее дерби. На “Лукойл Арену” едет “Локомотив”. Тормознет ли “Спартак” команду-открытие сезона?
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Спартак» (Москва)
28.04.2023, Вс
16:15 МСК
«Локомотив» (Москва)
|П1 - 2.35
Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|85
|36
|35
|278-169
|«Локомотив»
|35
|36
|85
|169-278
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.11.2024
|«Спартак»
4:0
«Акрон»
РПЛ
|05.11.2024
|«Спартак»
0:1
«Ростов»
FONBET Кубок России
|02.11.2024
|ЦСКА
0:2
«Спартак»
РПЛ
|27.10.2024
|«Пари НН»
0:2
«Спартак»
РПЛ
|22.10.2024
|«Динамо» Махачкала
0:1
«Спартак»
FONBET Кубок России
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.11.2024
|«Локомотив»
2:1
«Факел»
РПЛ
|05.10.2024
|«Динамо»
1:2
«Локомотив»
FONBET Кубок России
|01.11.2024
|«Локомотив»
1:0
«Ростов»
РПЛ
|27.10.2024
|«Зенит»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|22.10.2024
|«Ростов»
2:2, пен. 7:8
«Локомотив»
FONBET Кубок России
“Локомотив” завершил первый круг третьим, “Спартак” - пятым. В таблице команду разделяют шесть очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|15
|11
|4
|0
|32-7
|37
|2. Зенит
|15
|11
|3
|1
|33-7
|36
|3. Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|4. Динамо Москва
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|5. Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
|6. ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|7. Рубин
|15
|5
|4
|6
|17-22
|19
|8. Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|9. Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
|10. Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|11. Динамо Махачкала
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|12. Крылья Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|13. Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|14. Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|15. Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|16. Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
В матчах “Спартака” Станковича появилась любопытная тенденция: чаще всего в них забивает только одна команда. Понятно, что чаще это делают сами красно-белые, но и “сухие” поражения для них не редкость. В октябре-ноябре они дважды уступили дома со счетом 0:1 - махачкалинскому “Динамо” и “Ростову” в Кубке России. При этом во всех пяти последних встречах москвичей “заходила” мячи в чужие ворота доставлял лишь один клуб.
Чемпионат России по футболу live.
Но дерби с “Локомотивом” у спартаковцев редко бывают скучными и пресными. “Железнодорожники” сейчас на ходу, их юный лидер Батраков набрал чудесную форму. Есть основания полагать, что тренд на голы только в одни ворота в субботу будет нарушен.
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В прямом эфире игру в Тушино покажет федеральный канал «Матч ТВ». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет также доступна на официальном сайте Winline. Текстовую трансляцию матча проведут специализированные сайты:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: Литвинов (дисквалификация)
«Локомотив»: Фассон (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Локомотив»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|98. Максименко
|22. Лантратов
|Вратарь
|Защитник
|82. Хлусевич
|77. Самошников
|Защитник
|Защитник
|6. Бабич
|5. Ньямси
|Защитник
|Защитник
|4. Дуарте
|23. Монтес
|Защитник
|Полузащитник
|2. Рябчук
|24. Ненахов
|Полузащитник
|Полузащитник
|35. Мартинс
|6. Баринов
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Умяров
|93. Карпукас
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Медина
|83. Батраков
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|9. Пиняев
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Николсон
|10. Воробьев
|Нападающий
|Нападающий
|9. Угальде
|99. Сулейманов
|Нападающий
|Главный тренер
|Деян Станкович
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
Аналитики компании PARI дают высокие котировки на все три базовых исхода. Так, коэффициент на победу «Спартака» составляет 2.35. На ничью можно поставить за 3.75, на выигрыш «Локо» - за 2.75.
Букмекеры ожидают конкурентную встречу, установив высокие котировки на победу обеих команд. В первом круге “Локо” выиграл дома со счетом 3:1.
Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру «Спартак» - «Локомотив» в прямом эфире.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Открытие Банк Арена» или онлайн - на официальном сайте «Спартака». Минимальная стоимость - 750 рублей.
Да, паспорта болельщика необходим на всех матчах РПЛ.
Партнерский проект