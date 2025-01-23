Спартак — Локомотив, 23 ноября: где смотреть матч РПЛ, билеты, составы, прогноз

В матчах “Спартака” Станковича появилась любопытная тенденция: чаще всего в них забивает только одна команда. Понятно, что чаще это делают сами красно-белые, но и “сухие” поражения для них не редкость. В октябре-ноябре они дважды уступили дома со счетом 0:1 - махачкалинскому “Динамо” и “Ростову” в Кубке России. При этом во всех пяти последних встречах москвичей “заходила” мячи в чужие ворота доставлял лишь один клуб.

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Но дерби с “Локомотивом” у спартаковцев редко бывают скучными и пресными. “Железнодорожники” сейчас на ходу, их юный лидер Батраков набрал чудесную форму. Есть основания полагать, что тренд на голы только в одни ворота в субботу будет нарушен.