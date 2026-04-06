Спартак - Локомотив, 5 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В расписании ближайших выходных всеми признаками матча тура в РПЛ обладает столичное дерби в Тушино. В гости к «Спартаку» катит «Локомотив». Удастся ли парням Карседо сбить «железнодорожников» с медального пути и самим вернуться в эту гонку? В поиске ответов на этот и другие актуальные вопросы изучаем расклады профессионалов беттинга.
Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 23-й тур
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|100
|39
|43
|350-213
|«Локомотив»
|43
|39
|100
|213-350
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.03.2026
|«Оренбург»
0:2
«Спартак»
РПЛ
|18.03.2026
|«Спартак»
1:0
«Динамо» Москва
Кубок России
|14.03.2026
|«Зенит»
2:0
«Спартак»
РПЛ
|09.03.2026
|«Спартак»
4:3
«Акрон»
РПЛ
|05.03.2026
|«Динамо» Москва
5:2
«Спартак»
Кубок России
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.03.2026
|«Локомотив»
5:1
«Акрон»
РПЛ
|19.03.2026
|«Крылья Советов»
2:2, пен. 5:4
«Локомотив»
Кубок России
|15.03.2026
|«Рубин»
3:0
«Локомотив»
РПЛ
|09.03.2026
|«Локомотив»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
|05.03.2026
|«Арсенал»
1:2
«Локомотив»
Кубок России
После 22 туров «Локомотив» опережает «Спартак» на шесть очков.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|22
|15
|4
|3
|47-16
|49
|2
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|41-15
|48
|3
|Локомотив
|22
|12
|8
|2
|48-30
|44
|4
|Балтика
|22
|11
|9
|2
|30-9
|42
|5
|ЦСКА
|22
|12
|3
|7
|34-24
|39
|6
|Спартак
|22
|11
|5
|6
|35-30
|38
|7
|Динамо Москва
|22
|8
|6
|8
|37-30
|30
|8
|Ахмат
|22
|8
|6
|8
|27-28
|30
|9
|Рубин
|22
|8
|6
|8
|22-25
|30
|10
|Акрон
|22
|5
|7
|10
|27-38
|22
|11
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|17-25
|22
|12
|Динамо Махачкала
|22
|5
|6
|11
|12-27
|21
|13
|Крылья Советов
|22
|5
|6
|11
|22-40
|21
|14
|Пари НН
|22
|6
|2
|14
|18-36
|20
|15
|Оренбург
|22
|4
|6
|12
|21-33
|18
|16
|Сочи
|22
|2
|3
|17
|20-52
|9
«Спартак» всухую выиграл два последних матча (1:0 у «Динамо» в Кубке и 2:0 у «Оренбурга» в чемпионате) и еще ни разу на официальном уровне не играл под руководством Карседо вничью.
«Локомотив» после трех матчей без побед и вылета из национального Кубка выместил всю свою злость на «Акроне» (5:1).
За 10 предыдущих игр, включая товарищеские, хозяева трижды играли на ноль в обороне, гости - дважды. Спартаковцы в шести случаях забивали и пропускали, железнодорожники - в семи.
В этом дерби обмен голами происходит регулярно (девять случаев из 10). В «БЕТСИТИ» коэффициент на «обе забьют» составляет 1.64.
Прямую трансляцию дерби можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении FONBET.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«БЕТСИТИ»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери:
«Спартак»: Маркиньос (дисквалификация), Бабич, Саусь, Дмитриев (все - травмы)
«Локомотив»: Пиняев (травма), Батраков (под вопросом)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Локомотив»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|98. Максименко
|1. Митрюшкин
|Вратарь
|Защитник
|97. Денисов
|3. Фассон
|Защитник
|Защитник
|68. Литвинов
|5. Ньямси
|Защитник
|Защитник
|3. Ву
|23. Монтес
|Защитник
|Защитник
|2. Рябчук
|24. Ненахов
|Защитник
|Полузащитник
|83. Фернандеш
|25. Пруцев
|Полузащитник
|Полузащитник
|35. Мартинс
|93. Карпукас
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|83. Батраков
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Бонгонда
|19. Руденко
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Солари
|7. Бакаев
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Угальде
|10. Воробьев
|Нападающий
|Главный тренер
|Хуан Карседо
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
Аналитический отдел «БЕТСИТИ» установил коэффициент 1.87 на победу «Спартака» и вдвое выше - на его соперника (3.80). Заключить пари на ничью можно за 4.10.
Аналитики отдают предпочтение в матче спартаковцам. Пять последних противостояний в Тушино завершились в пользу хозяев.
Билеты стоимостью от 600 рублей доступны на официальном сайте клуба-хозяина.
Вероятность этого события эксперты «БЕТСИТИ» оценили котировкой 175.00. Коэффициент на триумф «Локомотива» составляет 20.00.