Спартак - Локомотив, 5 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Спартак» всухую выиграл два последних матча (1:0 у «Динамо» в Кубке и 2:0 у «Оренбурга» в чемпионате) и еще ни разу на официальном уровне не играл под руководством Карседо вничью.

«Локомотив» после трех матчей без побед и вылета из национального Кубка выместил всю свою злость на «Акроне» (5:1).

За 10 предыдущих игр, включая товарищеские, хозяева трижды играли на ноль в обороне, гости - дважды. Спартаковцы в шести случаях забивали и пропускали, железнодорожники - в семи.

В этом дерби обмен голами происходит регулярно (девять случаев из 10).