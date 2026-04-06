Партнерский проект

Спартак - Локомотив, 5 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы


Это дерби скучным не бывает
Валентин Васильев

В расписании ближайших выходных всеми признаками матча тура в РПЛ обладает столичное дерби в Тушино.  В гости к «Спартаку» катит «Локомотив». Удастся ли парням Карседо сбить «железнодорожников» с медального пути и самим вернуться в эту гонку? В поиске ответов на этот и другие актуальные вопросы изучаем расклады профессионалов беттинга. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва) 

05.04.2026, Вс

19:30 МСК

«Локомотив» (Москва) 

П1 - 1.87

Х - 4.10

П2 - 3.80

Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 23-й тур

Стадион: «Лукойл Арена»  (Москва, Россия)

Главный судья:  еще не назначен

💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ «БЕТСИТИ»

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»1003943350-213
«Локомотив»4339100213-350

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.03.2026«Оренбург»

0:2

«Спартак»

РПЛ

18.03.2026«Спартак»

1:0

«Динамо» Москва

Кубок России

14.03.2026«Зенит»

2:0

«Спартак»

РПЛ

09.03.2026«Спартак»

4:3

«Акрон»

РПЛ

05.03.2026«Динамо» Москва

5:2

«Спартак»

Кубок России

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.03.2026«Локомотив»

5:1

«Акрон»

РПЛ

19.03.2026«Крылья Советов»

2:2, пен. 5:4

«Локомотив»

Кубок России

15.03.2026«Рубин»

3:0

«Локомотив»

РПЛ

09.03.2026«Локомотив»

2:2

«Ахмат»

РПЛ

05.03.2026«Арсенал»

1:2

«Локомотив»

Кубок России

Место в турнирной таблице

После 22 туров «Локомотив» опережает «Спартак» на шесть очков.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар22154347-1649
2Зенит22146241-1548
3Локомотив22128248-3044
4Балтика22119230-942
5ЦСКА22123734-2439
6Спартак22115635-3038
7Динамо Москва2286837-3030
8Ахмат2286827-2830
9Рубин2286822-2530
10Акрон22571027-3822
11Ростов22571017-2522
12Динамо Махачкала22561112-2721
13Крылья Советов22561122-4021
14Пари НН22621418-3620
15Оренбург22461221-3318
16Сочи22231720-529

Прогноз на матч

«Спартак» всухую выиграл два последних матча (1:0 у «Динамо» в Кубке и 2:0 у «Оренбурга» в чемпионате) и еще ни разу на официальном уровне не играл под руководством Карседо вничью. 

«Локомотив» после трех матчей без побед и вылета из национального Кубка выместил всю свою злость на «Акроне» (5:1).

За 10 предыдущих игр, включая товарищеские, хозяева трижды играли на ноль в обороне, гости - дважды. Спартаковцы в шести случаях забивали и пропускали, железнодорожники - в семи. 

В этом дерби обмен голами происходит регулярно (девять случаев из 10). В «БЕТСИТИ» коэффициент на «обе забьют» составляет 1.64.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Прямую трансляцию дерби можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении FONBET. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«БЕТСИТИ»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери:

«Спартак»: Маркиньос (дисквалификация), Бабич, Саусь, Дмитриев (все - травмы)

«Локомотив»: Пиняев (травма), Батраков (под вопросом)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Динамо» Москва:

Позиция«Спартак»«Локомотив»Позиция
Вратарь98. Максименко1. МитрюшкинВратарь
Защитник97. Денисов3. ФассонЗащитник
Защитник68. Литвинов5. НьямсиЗащитник
Защитник3. Ву23. МонтесЗащитник
Защитник2. Рябчук24. НенаховЗащитник
Полузащитник83. Фернандеш25. ПруцевПолузащитник
Полузащитник 35. Мартинс93. КарпукасПолузащитник 
Полузащитник5. Барко83. БатраковПолузащитник
Полузащитник77. Бонгонда19. РуденкоПолузащитник
Полузащитник7. Солари7. БакаевПолузащитник
Нападающий9. Угальде10. ВоробьевНападающий
Главный тренерХуан КарседоМихаил ГалактионовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитический отдел  «БЕТСИТИ» установил коэффициент 1.87 на победу «Спартака» и вдвое выше - на его соперника (3.80). Заключить пари на ничью можно за 4.10.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Спартак» - «Локомотив»?

Аналитики отдают предпочтение в матче спартаковцам. Пять последних противостояний в Тушино завершились в пользу хозяев.

Где бесплатно смотреть матч «Спартак» - «Локомотив»?

В прямом эфире игру покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч «Спартак» - «Локомотив»?

Билеты стоимостью от 600 рублей доступны на официальном сайте клуба-хозяина.

«Спартак» станет чемпионом России?

Вероятность этого события эксперты «БЕТСИТИ» оценили котировкой 175.00. Коэффициент на триумф  «Локомотива» составляет 20.00.

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё