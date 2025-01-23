Спартак — Пари НН, 7 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Последний в 2024 году тур чемпионата России по футболу откроет встреча в Тушино. Вдохновленный разгромом “Краснодара” “Спартак” примет “Пари Нижний Новгород”. Разбираем встречу на “Лукойл Арене” с точки зрения перспективных вариантов для пари.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Спартак» (Москва)
07.12.2024, Сб
14:00 МСК
«Пари НН» (Нижний Новгород)
|П1 - 1.23
Турнир: чемпионат России по футболу, 18-й тур
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|5
|3
|1
|16-8
|«Пари НН»
|1
|3
|5
|8-16
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.12.2024
|«Краснодар»
0:3
«Спартак»
РПЛ
|27.11.2024
|«Ростов»
2:1
«Спартак»
FONBET Кубок России
|23.11.2024
|«Спартак»
5:2
«Локомотив»
РПЛ
|10.11.2024
|«Спартак»
4:0
«Акрон»
РПЛ
|05.11.2024
|«Спартак»
0:1
«Ростов»
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Последние пять игр «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.11.2024
|«Ростов»
4:0
«Пари НН»
РПЛ
|24.11.2024
|«Пари НН»
0:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|09.11.2024
|«Динамо» Москва
3:1
«Пари НН»
РПЛ
|03.11.2024
|«Ахмат»
0:2
«Пари НН»
РПЛ
|27.10.2024
|«Пари НН»
0:2
«Спартак»
РПЛ
Победа в Краснодаре подняла “Спартак” в тройку лидеров сезона. Отставание от “Зенита” уже не выглядит непреодолимой пропастью. “Пари НН” идет 12-м, в одном очке от “стыковой зоны”.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|2. Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|3. Спартак
|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
|4. Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|5. Динамо Москва
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|6. ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|7. Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|8. Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|9. Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|10. Крылья Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|11. Динамо Махачкала
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|12. Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|13. Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|14. Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|15. Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|16. Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
Команды находятся в разном эмоциональном и игровом состоянии. Этим и объясняются низкие коэффициенты на победу “Спартака”. Очевидно, что в заключительном матче года красно-белые обязаны отблагодарить свою публику за поддержку яркой игрой и положительным результатом.
Трудно представить, что должно случиться, чтобы “Пари НН” разжился в столице хотя бы одним турнирным очком. Команда Станковича не теряет очков пять туров подряд, причем началась эта мини-серия с успеха в Нижнем Новгороде. Современный “Спартак” постепенно приучает зрителя к “сухим” победам: из пяти предыдущих четыре были именно такими. Очевидно, что и в эту субботу красно-белые постараются выполнить двуединую задачу: забить и не пропустить. PARI установила весьма симпатичный коэффициент на такой исход встречи.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: Чернов (травма)
«Пари НН»: Марадишвили, Майга (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Пари НН»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Пари НН»
|Позиция
|Вратарь
|98. Максименко
|30. Медведев
|Вратарь
|Защитник
|82. Хлусевич
|24. Гоцук
|Защитник
|Защитник
|6. Бабич
|25. Карич
|Защитник
|Защитник
|4. Дуарте
|2. Александров
|Защитник
|Защитник
|2. Рябчук
|15. Эктов
|Защитник
|Полузащитник
|68. Литвинов
|87. Боженов
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Умяров
|78. Калинский
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Медина
|10. Трошечкин
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|80. Царукян
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Бонгонда
|9. Зе Турбо
|Нападающий
|Нападающий
|9. Угальде
|20. Боселли
|Нападающий
|Главный тренер
|Деян Станкович
|Виктор Гончаренко
|Главный тренер
Эксперты компании PARI оценили вероятность победы «Спартака» над нижегородским клубом коэффициентом 1.23. Поставить на ничью можно за 6.10. В случае же выигрыша «Пари НН» букмекер умножит номинал ставки на 12!
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Букмекеры считают хозяев явными фаворитами встречи. Согласно расчетам аналитиков, вероятность победы “Спартака” составляет более 80%.
Бесплатную трансляцию традиционно предложит зарегистрированным пользователям беттинговый партнер РПЛ - Winline.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Лукойл Арена» или онлайн - на официальном сайте «Спартак». Стоимость - от 400 до 25 000 рублей.
Да, проход на матчи РПЛ без паспорта болельщика невозможен.
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