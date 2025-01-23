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2 декабря 8:46ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Спартак — Пари НН, 7 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Красно-белые прощаются с родной публикой до весны
Валентин Васильев

Последний в 2024 году тур чемпионата России по футболу откроет встреча в Тушино. Вдохновленный разгромом “Краснодара” “Спартак” примет “Пари Нижний Новгород”. Разбираем встречу на “Лукойл Арене” с точки зрения перспективных вариантов для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва)

07.12.2024, Сб

14:00 МСК

«Пари НН» (Нижний Новгород)

П1 - 1.23

Х - 6.10

П2 - 12.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 18-й тур

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»53116-8
«Пари НН»1358-16

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.12.2024«Краснодар» 

0:3

«Спартак»

РПЛ

27.11.2024«Ростов» 

2:1

«Спартак»

FONBET Кубок России

23.11.2024«Спартак»

5:2

«Локомотив» 

РПЛ

10.11.2024«Спартак»

4:0

«Акрон» 

РПЛ

05.11.2024«Спартак»

0:1

«Ростов» 

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Последние пять игр «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.11.2024«Ростов»  

4:0

«Пари НН»

РПЛ

24.11.2024«Пари НН»

0:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

09.11.2024«Динамо» Москва 

3:1

«Пари НН»

РПЛ

03.11.2024«Ахмат» 

0:2

«Пари НН»

РПЛ

27.10.2024«Пари НН»

0:2

«Спартак»

РПЛ

Турнирная таблица

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Победа в Краснодаре подняла “Спартак” в тройку лидеров сезона. Отставание от “Зенита” уже не выглядит непреодолимой пропастью. “Пари НН” идет 12-м, в одном очке от “стыковой зоны”.

КлубИВНПМячиОчки
1. Зенит17123236-1039
2. Краснодар17115134-1238
3. Спартак17104333-1434
4. Локомотив17111533-2634
5. Динамо Москва1795333-1932
6. ЦСКА1784527-1428
7. Ростов1765626-2723
8. Рубин1765622-2423
9. Акрон1754820-3319
10. Крылья Советов1753918-2618
11. Динамо Махачкала173869-1417
12. Пари НН1744915-3116
13. Химки1737721-3116
14. Факел1728711-2414
15. Ахмат1717915-3210
16. Оренбург17151116-328

Прогноз на матч

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Команды находятся в разном эмоциональном и игровом состоянии. Этим и объясняются низкие коэффициенты на победу “Спартака”. Очевидно, что в заключительном матче года красно-белые обязаны отблагодарить свою публику за поддержку яркой игрой и положительным результатом. 

Чемпионат России результаты.

Трудно представить, что должно случиться, чтобы “Пари НН” разжился в столице хотя бы одним турнирным очком. Команда Станковича не теряет очков пять туров подряд, причем началась эта мини-серия с успеха в Нижнем Новгороде. Современный “Спартак” постепенно приучает зрителя к “сухим” победам: из пяти предыдущих четыре были именно такими. Очевидно, что и в эту субботу красно-белые постараются выполнить двуединую задачу: забить и не пропустить. PARI установила весьма симпатичный коэффициент на такой исход встречи.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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В прямом эфире игру в Москве покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Спартак»: Чернов (травма)

«Пари НН»: Марадишвили, Майга (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Пари НН»:

Позиция«Спартак»«Пари НН»Позиция
Вратарь98. Максименко30. МедведевВратарь
Защитник82. Хлусевич24. ГоцукЗащитник
Защитник6. Бабич25. КаричЗащитник
Защитник4. Дуарте2. АлександровЗащитник
Защитник2. Рябчук15. ЭктовЗащитник
Полузащитник68. Литвинов87. БоженовПолузащитник 
Полузащитник 18. Умяров78. КалинскийПолузащитник 
Полузащитник19. Медина10. ТрошечкинПолузащитник
Полузащитник5. Барко80. ЦарукянПолузащитник
Полузащитник77. Бонгонда9. Зе ТурбоНападающий
Нападающий9. Угальде20. БоселлиНападающий
Главный тренерДеян СтанковичВиктор ГончаренкоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты компании PARI оценили вероятность победы «Спартака» над нижегородским клубом коэффициентом 1.23. Поставить на ничью можно за 6.10. В случае же выигрыша «Пари НН» букмекер умножит номинал ставки на 12!

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Спартак» - «Пари НН»?

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами встречи. Согласно расчетам аналитиков, вероятность победы “Спартака” составляет более 80%.

Где бесплатно смотреть матч «Спартак» - «Пари НН»?

Бесплатную трансляцию традиционно предложит зарегистрированным пользователям беттинговый партнер РПЛ - Winline.

Где купить билеты на матч «Спартак» - «Пари НН»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Лукойл Арена» или онлайн - на официальном сайте «Спартак». Стоимость - от 400 до 25 000 рублей. 

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, проход на матчи РПЛ без паспорта болельщика невозможен.

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