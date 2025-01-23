Спартак — Пари НН, 7 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Команды находятся в разном эмоциональном и игровом состоянии. Этим и объясняются низкие коэффициенты на победу “Спартака”. Очевидно, что в заключительном матче года красно-белые обязаны отблагодарить свою публику за поддержку яркой игрой и положительным результатом.

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Трудно представить, что должно случиться, чтобы “Пари НН” разжился в столице хотя бы одним турнирным очком. Команда Станковича не теряет очков пять туров подряд, причем началась эта мини-серия с успеха в Нижнем Новгороде. Современный “Спартак” постепенно приучает зрителя к “сухим” победам: из пяти предыдущих четыре были именно такими. Очевидно, что и в эту субботу красно-белые постараются выполнить двуединую задачу: забить и не пропустить. PARI установила весьма симпатичный коэффициент на такой исход встречи.