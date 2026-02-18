Шон Стрикленд – Энтони Эрнандес, 22 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Главным событием турнира UFC Fight Night 267 станет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между американцами Шоном Стриклендом и Энтони Эрнандесом. Кто укрепит свои позиции в титульной гонке?
Стрикленд
Эрнандес
|США
Страна
США
|34
Возраст
32
|36
Бои
18
|29 (11 / 4 / 14)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
15 (3 / 9 / 3)
|4 (3 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (1 / 1 / 0)
|0
Без результата
1
|3
Место в рейтинге среднего дивизиона UFC
4
|185,5
Рост (см)
183
|193
Размах рук (см)
190,5
|105,5
Размах ног (см)
101,5
Начал заниматься смешанными единоборствами в 14 лет, уже в 16-летнем возрасте дебютировал на профессиональном уровне – в 2008 г. В 2011-м завоевал пояс KOTC в среднем весе, который защитил пять раз, после чего перешел в UFC. Несколько лет выступал в полусреднем дивизионе, но в 2020 г. вернулся в средний. В сентябре 2023-го одолел Исраэля Адесанью и стал чемпионом UFC в этой категории. Потерял пояс в первой защите, уступив Дрикусу дю Плесси раздельным решением судей. Всего в промоушене одержал 16 побед при семи поражениях. В последнем поединке в феврале 2025 г. вновь бился за пояс с дю Плесси, но проиграл единогласным решением судей.
Бросил учебу в колледже ради занятий смешанными единоборствами. По любителям выиграл 9 из 10 боев, а в 2014 г. дебютировал на профессиональном уровне. Стал чемпионом LFA в среднем весе, в 2018-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, но впоследствии бой был признан несостоявшимся из-за положительного теста Эрнандеса на марихуану. Впоследствии американец все же начал выступления в UFC, где выиграл девять поединков и уступил в двух. На данный момент идет на серии из восьми побед. В последнем бою в августе финишировал Романа Долидзе удушающим приемом в четвертом раунде.
Эрнандес все ближе подбирается к титульному поединку. В случае успеха в ближайшем бою сложно будет представить, что он не станет официальным претендентом на пояс. А букмекеры считают, что именно Эрнандес – явный фаворит на фоне Стрикленда.
Понять их можно, прежде всего, из-за фактора универсальности. Эрнандес обладает очень вариативным набором навыков и точно выглядит предпочтительнее в партере. Но Стрикленд умеет защищаться от тейкдаунов, а в стойке он действует очень неудобно для большинства оппонентов. Бывший чемпион способен и жестко идти вперед, и рационально работать вторым номером. Потрясти его сложно, как и финишировать в партере.
Резюмируя, ждем, что Эрнандес сделает ставку на борьбу. Заигрываться в стойке со Стриклендом для него рискованно – можно нарваться на опасные атаки или попросту проиграть по очкам. Вот только совсем нет уверенности, что через партер более молодой американец в итоге добьется достаточного преимущества.
Шансы соперников кажутся гораздо более равными, чем рисуют букмекеры. Уместным кажется выглядит риск и пари на победу номинального андердога Стрикленда. Но мы все же остановимся на варианте с тоталом – ждем затяжной поединок, в котором оба спортсмена проявят себя.
Турнир UFC Fight Night 267 пройдет на арене «Toyota Center» в Хьюстоне (штат Техас, США). Шоу стартует в воскресенье, 22 февраля, в 01:00 по московскому времени. Главный кард начнется в 04:00 мск, поэтому главный бой Стрикленд – Эрнандес стоит ожидать около 06:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
