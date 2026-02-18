Ведомости
Шон Стрикленд – Энтони Эрнандес, 22 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В погоне за титульным шансом
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

Главным событием турнира UFC Fight Night 267 станет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между американцами Шоном Стриклендом и Энтони Эрнандесом. Кто укрепит свои позиции в титульной гонке?

Статистика

Свернуть

Стрикленд

 

Эрнандес

США

Страна

США

34

Возраст

32

36

Бои

18

29 (11 / 4 / 14)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

15 (3 / 9 / 3)

4 (3 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (1 / 1 / 0)

0

Без результата

1

3

Место в рейтинге среднего дивизиона UFC

4

185,5

Рост (см)

183

193

Размах рук (см)

190,5

105,5

Размах ног (см)

101,5

Шон Стрикленд

Свернуть

Начал заниматься смешанными единоборствами в 14 лет, уже в 16-летнем возрасте дебютировал на профессиональном уровне – в 2008 г. В 2011-м завоевал пояс KOTC в среднем весе, который защитил пять раз, после чего перешел в UFC. Несколько лет выступал в полусреднем дивизионе, но в 2020 г. вернулся в средний. В сентябре 2023-го одолел Исраэля Адесанью и стал чемпионом UFC в этой категории. Потерял пояс в первой защите, уступив Дрикусу дю Плесси раздельным решением судей. Всего в промоушене одержал 16 побед при семи поражениях. В последнем поединке в феврале 2025 г. вновь бился за пояс с дю Плесси, но проиграл единогласным решением судей.

Энтони Эрнандес

Свернуть

Бросил учебу в колледже ради занятий смешанными единоборствами. По любителям выиграл 9 из 10 боев, а в 2014 г. дебютировал на профессиональном уровне. Стал чемпионом LFA в среднем весе, в 2018-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, но впоследствии бой был признан несостоявшимся из-за положительного теста Эрнандеса на марихуану. Впоследствии американец все же начал выступления в UFC, где выиграл девять поединков и уступил в двух. На данный момент идет на серии из восьми побед. В последнем бою в августе финишировал Романа Долидзе удушающим приемом в четвертом раунде.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа СтриклендаПобеда ЭрнандесаТМ (4,5)ТБ (4,5)
PARI3,051,402,221,62

Прогноз на бой

Свернуть

Эрнандес все ближе подбирается к титульному поединку. В случае успеха в ближайшем бою сложно будет представить, что он не станет официальным претендентом на пояс. А букмекеры считают, что именно Эрнандес – явный фаворит на фоне Стрикленда.

Понять их можно, прежде всего, из-за фактора универсальности. Эрнандес обладает очень вариативным набором навыков и точно выглядит предпочтительнее в партере. Но Стрикленд умеет защищаться от тейкдаунов, а в стойке он действует очень неудобно для большинства оппонентов. Бывший чемпион способен и жестко идти вперед, и рационально работать вторым номером. Потрясти его сложно, как и финишировать в партере. 

Резюмируя, ждем, что Эрнандес сделает ставку на борьбу. Заигрываться в стойке со Стриклендом для него рискованно – можно нарваться на опасные атаки или попросту проиграть по очкам. Вот только совсем нет уверенности, что через партер более молодой американец в итоге добьется достаточного преимущества. 

Шансы соперников кажутся гораздо более равными, чем рисуют букмекеры. Уместным кажется выглядит риск и пари на победу номинального андердога Стрикленда. Но мы все же остановимся на варианте с тоталом – ждем затяжной поединок, в котором оба спортсмена проявят себя.

Полный кард, где смотреть бой Стрикленд – Эрнандес

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 267 пройдет на арене «Toyota Center» в Хьюстоне (штат Техас, США). Шоу стартует в воскресенье, 22 февраля, в 01:00 по московскому времени. Главный кард начнется в 04:00 мск, поэтому главный бой Стрикленд – Эрнандес стоит ожидать около 06:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Шон Стрикленд (США) Энтони Эрнандес (США). Средний вес;
  • Джефф Нил (США) Урош Медич (Сербия). Полусредний вес;
  • Дэн Иге (США) – Мелкизаэл Коста (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Сергей Спивак (Молдова) – Анте Делия (Хорватия). Тяжелый вес;
  • Джейкоб Смит (США) – Джосия Харрелл (США). Полусредний вес;
  • Закари Рис (США) – Мишель Перейра (Бразилия). Средний вес;

Прелимы

  • Чиди Нжокуани (США) – Карлос Леал (Бразилия). Полусредний вес;
  • Оде Осборн (Ямайка) – Алиби Идрис (Казахстан). Наилегчайший вес;
  • Олден Кория (США) – Луис Гуруле (США). Наилегчайший вес;
  • Нора Корнолл (Франция) – Жозелин Эдвардс (Панама). Женский наилегчайший вес;
  • Рамиз Брахимай (США) – Пунахеле Сориано (США). Полусредний вес;
  • Филип Роу (США) – Жан-Пол Лебоснояни (США). Полусредний вес;
  • Джордан Лавитт (США) – Ядье дель Валле (Куба). Полулегкий вес;
  • Джулианна Миллер (США) – Карли Джудис (США). Женский наилегчайший вес.

