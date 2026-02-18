Шон Стрикленд – Энтони Эрнандес, 22 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Эрнандес все ближе подбирается к титульному поединку. В случае успеха в ближайшем бою сложно будет представить, что он не станет официальным претендентом на пояс. А букмекеры считают, что именно Эрнандес – явный фаворит на фоне Стрикленда.

Понять их можно, прежде всего, из-за фактора универсальности. Эрнандес обладает очень вариативным набором навыков и точно выглядит предпочтительнее в партере. Но Стрикленд умеет защищаться от тейкдаунов, а в стойке он действует очень неудобно для большинства оппонентов. Бывший чемпион способен и жестко идти вперед, и рационально работать вторым номером. Потрясти его сложно, как и финишировать в партере.

Резюмируя, ждем, что Эрнандес сделает ставку на борьбу. Заигрываться в стойке со Стриклендом для него рискованно – можно нарваться на опасные атаки или попросту проиграть по очкам. Вот только совсем нет уверенности, что через партер более молодой американец в итоге добьется достаточного преимущества.

Шансы соперников кажутся гораздо более равными, чем рисуют букмекеры. Уместным кажется выглядит риск и пари на победу номинального андердога Стрикленда. Но мы все же остановимся на варианте с тоталом – ждем затяжной поединок, в котором оба спортсмена проявят себя.