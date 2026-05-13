Элина Свитолина – Елена Рыбакина, 13 мая: прогноз на четвертьфинал турнира в Риме

Свитолина – одна из самых стабильных, универсальных и ментально устойчивых теннисисток тура. Её стиль хорошо подходит для грунтового покрытия, где далеко не все соперницы могут выдержать такую готовность к затяжным и вариативным розыгрышам. В Риме украинка по сетке идет уверенно и без особых вопросов, вот только надо делать скидку на довольно низкий уровень оппозиции.

Рыбакиной с соперницами повезло чуть меньше, но и она пока не отдала в столице Италии ни сета. Кондиции у казахстанки прекрасные. Главный козырь в виде подачи работает надежно – за три матча лишь шесть допущенных брейк-пойнтов. Согласимся, что она выглядит фавориткой, но Свитолиной не привыкать одерживать победы с позиции андердога.

Ждем, что украинка как минимум навяжет достойную борьбу, а матч продлится не менее 20 геймов.