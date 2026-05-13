Элина Свитолина – Елена Рыбакина, 13 мая: прогноз на четвертьфинал турнира в Риме

Первые ракетки Украины и Казахстана
В среду, 13 мая, в четвертьфинале грунтового турнира WTA-1000 в Риме встретятся украинка Элина Свитолина и казахстанка Елена Рыбакина. Кто окажется сильнее и продолжит борьбу за титул?

Дата / Время: 13.05.2026, не ранее 20:00 по московскому времени

Арена: Foro Italico, Центральный корт (Рим, Италия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка



Элина Свитолина (31 год, 10-я ракетка мира, 7-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Ноэми Базилетти (Италия) – 6:1, 6:3
  • 3-й круг: Хейли Баптист (США, 32) – 6:1, 6:2
  • 4-й круг: Никола Бартунькова (Чехия) – 6:2, 6:3

Елена Рыбакина (26 лет, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Мария Саккари (Греция) – 6:4, 6:1
  • 3-й круг: Александра Эала (Филиппины) – 6:4, 6:3
  • 4-й круг: Каролина Плишкова (Чехия) – 6:0, 6:2

Победительница этого матча в полуфинале встретится с сильнейшей из пары Джессика Пегула (США, 5) – Ига Швёнтек (Польша, 4)

Элина Свитолина



Супруга французского теннисиста Гаэля Монфиса. Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде, победительница 19 турниров WTA, в том числе семи грунтовых. В нынешнем сезоне на харде взяла титул в Окленде, на Australian Open и в Индиан-Уэллсе дошла до полуфинала, в Дубае – до финала. На грунте пробилась в полуфинал в Штутгарте. Всего в 2026 г. одержала 25 побед при семи поражениях. Турнир в Риме выигрывала в 2017 и 2018 гг., а в прошлом сезоне вылетела в четвертьфинале.

Елена Рыбакина



Победительница 13 турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022 и последнего Australian Open. Пять титулов взяла на грунте, включая Штутгарт-2026. В нынешнем сезоне, помимо победы на Australian Open, на харде дошла до финала в Индиан-Уэллсе и полуфинала в Майами. Всего в 2026 г. одержала 30 побед при шести поражениях. Турнир в Риме выиграла в 2023 г., а в прошлом сезоне вылетела в третьем круге.

Личные встречи



Спортсменки ранее провели семь официальных очных матчей. На харде они обменялись победами, обе травяные встречи забрала Рыбакина. На грунте украинка одержала две победы, казахстанка – одну.

Ставки на исход



Букмекеры не считают Рыбакину явной фавориткой. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,38 на её победу и 3,05 на успех Свитолиной.

Ставки на тоталы



Шесть из семи очных матчей спортсменок продлились минимум 19 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициент 1,90 и на ТБ (21,5), и на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров


 Победа СвитолинойПобеда РыбакинойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE3,051,381,901,90

Прогноз и ставка



Свитолина – одна из самых стабильных, универсальных и ментально устойчивых теннисисток тура. Её стиль хорошо подходит для грунтового покрытия, где далеко не все соперницы могут выдержать такую готовность к затяжным и вариативным розыгрышам. В Риме украинка по сетке идет уверенно и без особых вопросов, вот только надо делать скидку на довольно низкий уровень оппозиции.

Рыбакиной с соперницами повезло чуть меньше, но и она пока не отдала в столице Италии ни сета. Кондиции у казахстанки прекрасные. Главный козырь в виде подачи работает надежно – за три матча лишь шесть допущенных брейк-пойнтов. Согласимся, что она выглядит фавориткой, но Свитолиной не привыкать одерживать победы с позиции андердога.

Ждем, что украинка как минимум навяжет достойную борьбу, а матч продлится не менее 20 геймов.

