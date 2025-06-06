Элина Свитолина — Ига Швентек, 3 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Швёнтек продлила выдающуюся серию побед на «Ролан Гаррос» в матче с Рыбакиной, но казахстанка доказала, что полька уязвима даже на парижских кортах. В первом сете бывшая первая ракетка мира была откровенна плоха и проиграла этот отрезок разгромно. И Свитолина тоже способна не только воспользоваться спадами Швёнтек, но и показать собственный топ-уровень.

На нынешнем «Ролан Гаррос» сложно найти более боевитую теннисистку, чем украинка. Она регулярно оказывается сильнее соперниц в ключевые моменты и забирает даже самые непростые матчи. Разумеется, Свитолина шикарна не только за счет опыта и характера, но и благодаря собственным навыкам. Она здорово действует на задней линии, обладает высоким игровым интеллектом.

Полагаем, украинка сможет навязать Швёнтек борьбу, хотя и согласимся с тем, что на дистанции всего матча полька выглядит фавориткой. С учетом актуальных коэффициентов выберем для ставки плюсовую фору по геймам через Свитолину.