Элина Свитолина — Ига Швентек, 3 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

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Во вторник, 3 июня, в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису встретятся украинка Элина Свитолина и полька Ига Швёнтек. Кто продолжит борьбу за титул? Изучаем коэффициенты и варианты для ставок.
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Дата / Время: 03.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Roland Garros» (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Элина Свитолина (30 лет, 14-я ракетка мира, 13-й номер посева)
Ига Швёнтек (24 года, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Чжэн Циьнвэнь (Китай, 8)
Супруга французского теннисиста Гаэля Монфиса. Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде, победительница 18 турниров WTA, в том числе семи грунтовых. В нынешнем сезоне на грунте взяла титул в Руане, в Мадриде пробилась в полуфинал, в Риме — в четвертьфинал, на харде дошла до четвертьфинала Australian Open и в Индиан-Уэллсе. Всего в 2025 году одержала 29 побед при восьми поражениях. На «Ролан Гаррос» уже повторила свой лучший результат, ранее показанный в 2015-м, 2017-м, 2020-м и 2023-м. В прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.
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Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла пять турниров Большого шлема, а также еще 17 трофеев уровня WTA. 11 титулов, в том числе четыре «Ролан Гаррос» взяла на грунте. В 2025 году дошла до полуфинала на Australian Open, в Дохе, в Индиан-Уэллсе и в Мадриде. Всего в сезоне одержала 31 победу при девяти поражениях. Является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос».
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Соперницы провели четыре официальных очных матча. Единственная встреча на грунте и обе игры на харде остались за Швёнтек. Свитолина одержала победу в единственном матче на траве.
Букмекеры считают польку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,32 на её победу и 3,70 на успех украинки.
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Последний очный матч спортсменок продлился 22 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,87 на ТБ (20,5) и 1,98 на ТМ (20,5).
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Швёнтек продлила выдающуюся серию побед на «Ролан Гаррос» в матче с Рыбакиной, но казахстанка доказала, что полька уязвима даже на парижских кортах. В первом сете бывшая первая ракетка мира была откровенна плоха и проиграла этот отрезок разгромно. И Свитолина тоже способна не только воспользоваться спадами Швёнтек, но и показать собственный топ-уровень.
На нынешнем «Ролан Гаррос» сложно найти более боевитую теннисистку, чем украинка. Она регулярно оказывается сильнее соперниц в ключевые моменты и забирает даже самые непростые матчи. Разумеется, Свитолина шикарна не только за счет опыта и характера, но и благодаря собственным навыкам. Она здорово действует на задней линии, обладает высоким игровым интеллектом.
Полагаем, украинка сможет навязать Швёнтек борьбу, хотя и согласимся с тем, что на дистанции всего матча полька выглядит фавориткой. С учетом актуальных коэффициентов выберем для ставки плюсовую фору по геймам через Свитолину.