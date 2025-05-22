Швеция — Чехия, прогноз на 22 мая: ставки и коэффициенты на четвертьфинал ЧМ-2025 по хоккею

Партнерский проект
В одном из топовых противостояний в рамках чемпионата мира по хоккею 2025 года сойдутся сборные Швеции и Чехии. Они встретятся уже на стадии четвертьфинала, так что борьбу за медали продолжит только одна команда. Кто же останется в турнире?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, 1/4 финала
Стадион: «Авичи Арена» (Стокгольм, Швеция)
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|Швеция
83
6
40
442-415
|Чехия
67
6
33
415-442
Последние игры сборной Швеции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.05.2025
|Швеция
3:5
Канада
Чемпионат мира
|17.05.2025
|Франция
0:4
Швеция
Чемпионат мира
|16.05.2025
|Швеция
4:0
Словения
Чемпионат мира
|14.05.2025
|Латвия
0:6
Швеция
Чемпионат мира
|12.05.2025
|Финляндия
1:2
Швеция
Чемпионат мира
Последние игры сборной Чехии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.05.2025
|Чехия
2:5
США
Чемпионат мира
|19.05.2025
|Германия
0:5
Чехия
Чемпионат мира
|17.05.2025
|Чехия
8:1
Казахстан
Чемпионат мира
|15.05.2025
|Чехия
6:1
Венгрия
Чемпионат мира
|12.05.2025
|Чехия
7:2
Дания
Чемпионат мира
Итоговое положение в группах
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Канада
7
|6
|0
|0
|1
34-7
19
|2. Швеция
7
|6
|0
|1
|0
28-8
18
|3. Финляндия
7
|4
|2
|1
|0
22-10
16
|4. Австрия
7
|2
|2
|3
|0
21-18
10
|5. Латвия
7
|3
|0
|4
|0
17-25
9
|6. Словакия
7
|2
|0
|4
|1
9-24
7
|7. Словения
7
|1
|0
|6
|0
9-29
4
|8. Франция
7
|0
|0
|6
|1
8-27
1
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Швейцария
7
|6
|0
|0
|1
34-9
19
|2. США
7
|5
|1
|1
|0
34-14
17
|3. Чехия
7
|5
|1
|1
|0
35-14
17
|4. Дания
7
|3
|1
|3
|0
25-24
11
|5. Германия
7
|3
|0
|3
|1
20-22
10
|6. Норвегия
7
|1
|0
|5
|1
13-24
4
|7. Венгрия
7
|1
|0
|6
|0
8-39
3
|8. Казахстан
7
|1
|0
|6
|0
9-32
3
1/4 финала (22 мая)
США — Финляндия, 17:20 мск
Швейцария — Австрия, 17:20
Канада — Дания, 21:20
Швеция — Чехия, 21:20
Разница в коэффициентах кажется завышенной. Да, шведы в целом по ходу группового этапа выглядели как гранд-фавориты наравне с Канадой, но и чехи всегда были рядом. К слову, именно действующие чемпионы на прошлой стадии показали лучшую результативность, и сдержать их атаку будет сложно задачей даже для одной из лучших оборонительных линий (меньше шведов пропустили только канадцы).
Полагаем, матч обречен быть более конкурентным, чем рисуют букмекеры. Ставка на исход кажется слишком рискованной, хотя можно и воспользоваться высокими котировками на Чехию. Но мы остановимся на результативности, так как ждем минимум парочки голов от обеих команд. Коэффициенты на такой маркет очень впечатляющие — как и подбор исполнителей в атаке что у шведов, что у чехов.
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Смотреть встречу Швеция — Чехия на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч! Арена», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Арена»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Вратари: Якуб Маркстрем («Нью-Джерси Девилз»), Самуэль Эрссон («Филадельфия Флайерз»), Арвид Сёдерблом («Чикаго Блэкхокс»);
Защитники: Эрик Густафссон, Симон Эдвинссон (оба — «Детройт Ред Уингз»), Адам Ларссон («Сиэтл Кракен»), Расмус Андерссон («Калгари Флеймз»), Юнас Бродин («Миннесота Уайлд»), Маркус Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»);
Нападающие: Исак Лундестрём, Лео Карлссон (оба — «Анахайм Дакс»), Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»), Александер Веннберг («Сан-Хосе Шаркс»), Лукас Рэймонд («Детройт Ред Уингз»), Элиас Линдхольм («Бостон Брюинз»), Антон Бенгтссон («Регле»), Эмиль Хейнеман («Монреаль Канадиенс»), Йеспер Фрёден («Цюрих Лайонс»), Маркус Юханссон («Миннесота Уайлд»), Мика Зибанеджад («Нью-Йорк Рейнджерс»;
Главный тренер: Сэм Халлам.
Вратари: Карел Веймелка («Юта»), Даниэль Владарж («Калгари Флеймз»);
Защитники: Филип Пирохта («Млада Болеслав»), Филип Гронек («Ванкувер Кэнакс»), Якуб Крейчик («Спарта»), Томаш Кундратек («Тршинец»), Иржи Тихачек («Кярпят»), Либор Хайек («Пардубице»), Давид Шпачек («Миннесота Уайлд»), Давид Спачек («Айова Уайлд»);
Нападающие: Ондржей Беранек («Карловы Вары»), Петр Кодытек (ХИФК), Даниэль Возенилек («Цуг»), Матей Странски, Филип Задина (оба — «Давос»), Якуб Лауко, Давид Пастрняк (оба — «Бостон Брюинз»), Яхим Конделик, Роман Червенка, Лукаш Седлак (все — «Пардубице»), Якуб Флек («Комета Брно»), Михал Шпачек («Спарта»), Мартин Нечас («Колорадо Эвеланш»), Адам Клапка («Калгари Флеймз»);
Главный тренер: Радим Рулик.
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу Чехии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 4,70 и 4,40 соответственно. Выигрыш Швеции идет за 1,68.
Партнерский проект