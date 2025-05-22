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21 мая 16:06ГлавнаяПрогнозыХоккейЧемпионат мира по хоккею

Швеция — Чехия, прогноз на 22 мая: ставки и коэффициенты на четвертьфинал ЧМ-2025 по хоккею

Огненная афиша
Александр Бокулёв

В одном из топовых противостояний в рамках чемпионата мира по хоккею 2025 года сойдутся сборные Швеции и Чехии. Они встретятся уже на стадии четвертьфинала, так что борьбу за медали продолжит только одна команда. Кто же останется в турнире?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Швеция

22.05.2025, Чт

21:20 МСК

Чехия

П1 - 1,68

Х - 4,60

П2 - 4,50

Турнир: чемпионат мира по хоккею, 1/4 финала

Стадион: «Авичи Арена» (Стокгольм, Швеция)

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

Швеция

83

6

40

442-415

Чехия

67

6

33

415-442

Последние игры сборной Швеции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.05.2025Швеция

3:5

Канада

Чемпионат мира

17.05.2025Франция

0:4

Швеция

Чемпионат мира

16.05.2025Швеция

4:0

Словения

Чемпионат мира

14.05.2025Латвия

0:6

Швеция

Чемпионат мира

12.05.2025Финляндия

1:2

Швеция

Чемпионат мира

Последние игры сборной Чехии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.05.2025Чехия

2:5

США

Чемпионат мира

19.05.2025Германия

0:5

Чехия

Чемпионат мира

17.05.2025Чехия

8:1

Казахстан

Чемпионат мира

15.05.2025Чехия

6:1

Венгрия

Чемпионат мира

12.05.2025Чехия

7:2

Дания

Чемпионат мира

Место в турнирной таблице

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Итоговое положение в группах

Группа A

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Канада

7

6001

34-7

19

2. Швеция

7

6010

28-8

18

3. Финляндия

7

4210

22-10

16

4. Австрия

7

2230

21-18

10

5. Латвия

7

3040

17-25

9

6. Словакия

7

2041

9-24

7

7. Словения

7

1060

9-29

4

8. Франция

7

0061

8-27

1

Группа B

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Швейцария

7

6001

34-9

19

2. США

7

5110

34-14

17

3. Чехия

7

5110

35-14

17

4. Дания

7

3130

25-24

11

5. Германия

7

3031

20-22

10

6. Норвегия

7

1051

13-24

4

7. Венгрия

7

1060

8-39

3

8. Казахстан

7

1060

9-32

3

Пары плей-офф

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1/4 финала (22 мая)

США — Финляндия, 17:20 мск

Швейцария — Австрия, 17:20

Канада — Дания, 21:20

Швеция — Чехия, 21:20

Прогноз на матч

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Разница в коэффициентах кажется завышенной. Да, шведы в целом по ходу группового этапа выглядели как гранд-фавориты наравне с Канадой, но и чехи всегда были рядом. К слову, именно действующие чемпионы на прошлой стадии показали лучшую результативность, и сдержать их атаку будет сложно задачей даже для одной из лучших оборонительных линий (меньше шведов пропустили только канадцы).

Полагаем, матч обречен быть более конкурентным, чем рисуют букмекеры. Ставка на исход кажется слишком рискованной, хотя можно и воспользоваться высокими котировками на Чехию. Но мы остановимся на результативности, так как ждем минимум парочки голов от обеих команд. Коэффициенты на такой маркет очень впечатляющие — как и подбор исполнителей в атаке что у шведов, что у чехов.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Смотреть встречу Швеция Чехия на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч! Арена», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Арена»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Сборная Швеции

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Вратари: Якуб Маркстрем («Нью-Джерси Девилз»), Самуэль Эрссон («Филадельфия Флайерз»), Арвид Сёдерблом («Чикаго Блэкхокс»);

Защитники: Эрик Густафссон, Симон Эдвинссон (оба — «Детройт Ред Уингз»), Адам Ларссон («Сиэтл Кракен»), Расмус Андерссон («Калгари Флеймз»), Юнас Бродин («Миннесота Уайлд»), Маркус Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»);

Нападающие: Исак Лундестрём, Лео Карлссон (оба — «Анахайм Дакс»), Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»), Александер Веннберг («Сан-Хосе Шаркс»), Лукас Рэймонд («Детройт Ред Уингз»), Элиас Линдхольм («Бостон Брюинз»), Антон Бенгтссон («Регле»), Эмиль Хейнеман («Монреаль Канадиенс»), Йеспер Фрёден («Цюрих Лайонс»), Маркус Юханссон («Миннесота Уайлд»), Мика Зибанеджад («Нью-Йорк Рейнджерс»;

Главный тренер: Сэм Халлам.

Сборная Чехии

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Вратари: Карел Веймелка («Юта»), Даниэль Владарж («Калгари Флеймз»);

Защитники: Филип Пирохта («Млада Болеслав»), Филип Гронек («Ванкувер Кэнакс»), Якуб Крейчик («Спарта»), Томаш Кундратек («Тршинец»), Иржи Тихачек («Кярпят»), Либор Хайек («Пардубице»), Давид Шпачек («Миннесота Уайлд»), Давид Спачек («Айова Уайлд»);

Нападающие: Ондржей Беранек («Карловы Вары»), Петр Кодытек (ХИФК), Даниэль Возенилек («Цуг»), Матей Странски, Филип Задина (оба — «Давос»), Якуб Лауко, Давид Пастрняк (оба — «Бостон Брюинз»), Яхим Конделик, Роман Червенка, Лукаш Седлак (все — «Пардубице»), Якуб Флек («Комета Брно»), Михал Шпачек («Спарта»), Мартин Нечас («Колорадо Эвеланш»), Адам Клапка («Калгари Флеймз»);

Главный тренер: Радим Рулик.

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу Чехии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 4,70 и 4,40 соответственно. Выигрыш Швеции идет за 1,68.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных