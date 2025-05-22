Швеция — Чехия, прогноз на 22 мая: ставки и коэффициенты на четвертьфинал ЧМ-2025 по хоккею

Разница в коэффициентах кажется завышенной. Да, шведы в целом по ходу группового этапа выглядели как гранд-фавориты наравне с Канадой, но и чехи всегда были рядом. К слову, именно действующие чемпионы на прошлой стадии показали лучшую результативность, и сдержать их атаку будет сложно задачей даже для одной из лучших оборонительных линий (меньше шведов пропустили только канадцы).

Полагаем, матч обречен быть более конкурентным, чем рисуют букмекеры. Ставка на исход кажется слишком рискованной, хотя можно и воспользоваться высокими котировками на Чехию. Но мы остановимся на результативности, так как ждем минимум парочки голов от обеих команд. Коэффициенты на такой маркет очень впечатляющие — как и подбор исполнителей в атаке что у шведов, что у чехов.