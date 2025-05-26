Швеция — Дания, прогноз на 25 мая: ставки и коэффициенты на матч за третье место ЧМ-2025 по хоккею

Партнерский проект
Сборная Дании по хоккею после сенсационной победы над Канадой всё-таки оступилась в полуфинале чемпионата мира 2025 года. Однако на этом лучшее выступление команды в истории не завершилось. Теперь датчанам предстоит побороться за бронзу со шведами. Кто окажется сильнее в противостоянии хозяев турнира?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, матч за третье место
Стадион: «Авичи Арена» (Стокгольм, Швеция)
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|Швеция
12
0
1
65-22
|Дания
1
0
12
22-65
Последние игры сборной Швеции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2025
|Швеция
2:6
США
Чемпионат мира
|22.05.2025
|Швеция
5:2
Чехия
Чемпионат мира
|20.05.2025
|Швеция
3:5
Канада
Чемпионат мира
|17.05.2025
|Франция
0:4
Швеция
Чемпионат мира
|16.05.2025
|Швеция
4:0
Словения
Чемпионат мира
Последние игры сборной Дании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2025
|Швейцария
7:0
Дания
Чемпионат мира
|22.05.2025
|Канада
1:2
Дания
Чемпионат мира
|20.05.2025
|Германия
1:2 Б
Дания
Чемпионат мира
|17.05.2025
|Дания
6:3
Норвегия
Чемпионат мира
|16.05.2025
|Венгрия
2:8
Дания
Чемпионат мира
Итоговое положение в группах
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Канада
7
|6
|0
|0
|1
34-7
19
|2. Швеция
7
|6
|0
|1
|0
28-8
18
|3. Финляндия
7
|4
|2
|1
|0
22-10
16
|4. Австрия
7
|2
|2
|3
|0
21-18
10
|5. Латвия
7
|3
|0
|4
|0
17-25
9
|6. Словакия
7
|2
|0
|4
|1
9-24
7
|7. Словения
7
|1
|0
|6
|0
9-29
4
|8. Франция
7
|0
|0
|6
|1
8-27
1
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Швейцария
7
|6
|0
|0
|1
34-9
19
|2. США
7
|5
|1
|1
|0
34-14
17
|3. Чехия
7
|5
|1
|1
|0
35-14
17
|4. Дания
7
|3
|1
|3
|0
25-24
11
|5. Германия
7
|3
|0
|3
|1
20-22
10
|6. Норвегия
7
|1
|0
|5
|1
13-24
4
|7. Венгрия
7
|1
|0
|6
|0
8-39
3
|8. Казахстан
7
|1
|0
|6
|0
9-32
3
1/4 финала (22 мая)
США — Финляндия. 5:2
Швейцария — Австрия. 6:0
Канада — Дания. 1:2
Швеция — Чехия. 5:2
1/2 финала (24 мая)
Швеция — США. 2:6
Швейцария — Дания. 7:0
Матч за третье место (25 мая)
Швеция — Дания, 16:20 мск
Финал (25 мая)
Швейцария — США, 21:20 мск
Формально можно предположить, что мотивации у датчан будет гораздо больше. На кону для них историческая медаль, тогда как шведских звезд бронза явно вдохновляет меньше. Однако есть и другие вводные. В частности, тот факт, что для сборной Швеции домашним является не только турнир (как и для датчан), а и сам матч за третье место. На домашнем льду фавориты вряд ли позволят себе откровенно расслабиться и не выкладываться.
Да и вообще-то до прошлогодней бронзы сборная Швеции на четырех подряд чемпионатах мира даже до полуфинала не доходила. То есть потенциальная награда всё-таки отнюдь не проходная.
Исходя из этого, предположим, что сборная Швеции на классе оформит победу в основное время, но не будет доминировать настолько, чтобы датчане ушли со льда без как минимум одной заброшенной шайбы.
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Смотреть встречу Швеция — Дания на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», где эфир начнется в 16:15 по московскому времени.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Матч! Игра»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Вратари: Якуб Маркстрем («Нью-Джерси Девилз»), Самуэль Эрссон («Филадельфия Флайерз»), Арвид Сёдерблом («Чикаго Блэкхокс»);
Защитники: Эрик Густафссон, Симон Эдвинссон (оба — «Детройт Ред Уингз»), Адам Ларссон («Сиэтл Кракен»), Расмус Андерссон («Калгари Флеймз»), Юнас Бродин («Миннесота Уайлд»), Маркус Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»), Расмус Сандин («Вашингтон Кэпиталз»);
Нападающие: Исак Лундестрём, Лео Карлссон (оба — «Анахайм Дакс»), Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»), Александер Веннберг («Сан-Хосе Шаркс»), Лукас Рэймонд («Детройт Ред Уингз»), Элиас Линдхольм («Бостон Брюинз»), Антон Бенгтссон («Регле»), Эмиль Хейнеман («Монреаль Канадиенс»), Йеспер Фрёден («Цюрих Лайонс»), Маркус Юханссон («Миннесота Уайлд»), Мика Зибанеджад («Нью-Йорк Рейнджерс»), Уильям Нюландер («Торонто Мейпл Лифс»), Макс Фриберг («Фрелунда»), Уильям Карлссон («Вегас Голден Найтс»), Микаэль Баклунд («Калгари Флеймз»);
Главный тренер: Сэм Халлам.
Вратари: Матиас Селдруп («Хернинг Блю Фокс»), Себастьян Дам («Клагенсфюрт»), Фредерик Дичов («ХВ-71»);
Защитники: Андерс Кох («Киекко-Эспоо»), Филлип Браггиссер, Николас Йенсен (оба — «Бремерхавен»), Йеспер Йенсен («Клагенсфюрт»), Матиас Лассен («МИФ Редхокс»), Маркус Лауридсен («Франкфурт Лёвен»), Оливер Лауридсен («ТПС»);
Нападающие: Николай Элерс («Виннипег Джетс»), Оскар Фискер Молгаард («Сиэтл Кракен»), Давид Мадсен («Винтертюр»), Кристиан Вейсе, Феликс Шил (оба — «Бремерхавен»), Матиас Бау Хансен, Мортен Поульсен (оба — «Хернинг Блю Фокс»), Йоахим Блихвельд («Таппара»), Никлас Йенсен («Рапперсвиль-Йона»), Николай Мейер («Олимпия»), Миккель Огорд («Шеллефтео»), Ник Олесен («Ческе-Будеёвице»), Патрик Рассел («Линчеппинг»), Александр Тру («МОДО»), Матиас Фром («Клагенсфюрт»);
Главный тренер: Микаэль Гат.
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу Дании в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 12,50 и 23,00 соответственно. Выигрыш Швейцарии идет за 1,10.
Партнерский проект