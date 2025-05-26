Швеция — Дания, прогноз на 25 мая: ставки и коэффициенты на матч за третье место ЧМ-2025 по хоккею

Формально можно предположить, что мотивации у датчан будет гораздо больше. На кону для них историческая медаль, тогда как шведских звезд бронза явно вдохновляет меньше. Однако есть и другие вводные. В частности, тот факт, что для сборной Швеции домашним является не только турнир (как и для датчан), а и сам матч за третье место. На домашнем льду фавориты вряд ли позволят себе откровенно расслабиться и не выкладываться.

Да и вообще-то до прошлогодней бронзы сборная Швеции на четырех подряд чемпионатах мира даже до полуфинала не доходила. То есть потенциальная награда всё-таки отнюдь не проходная.

Исходя из этого, предположим, что сборная Швеции на классе оформит победу в основное время, но не будет доминировать настолько, чтобы датчане ушли со льда без как минимум одной заброшенной шайбы.