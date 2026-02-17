Ведомости
Швеция – Латвия, 17 февраля: прогноз на матч Олимпиады-2026

Фаворит очевиден
Александр Бокулёв

Сборная Швеции по хоккею довольно неожиданно финишировала в олимпийской группе ниже Словакии и Финляндии. Теперь «тре крунур» предстоит сыграть в стыковом матче за выход в четвертьфинал. Соперник – команда Латвии. Без шансов для балтийского коллектива?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная Швеции

17.02.2026, Вт

23:10 МСК

Сборная Латвии

П1 - 1,16

Х - 7,80

П2 - 16,00

Турнир: зимняя Олимпиада-2026

Стадион: «Санта-Джулия» (Милан, Италия)

Форма команд

Свернуть

История личных официальных встреч:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Швеция2103106:39
Латвия302139:106

Последние пять матчей сборной Швеции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.02.2026Швеция

5:3

Словакия

Олимпиада-2026

13.02.2026Финляндия

4:1

Швеция

Олимпиада-2026

11.02.2026Швеция

5:2

Италия

Олимпиада-2026

14.12.2025Чехия

0:5

Швеция

Евротур

13.12.2025Финляндия

2:4

Швеция

Евротур

Последние пять матчей сборной Латвии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2026Дания

4:2

Латвия

Олимпиада-2026

14.02.2026Германия

3:4

Латвия

Олимпиада-2026

12.02.2026Латвия

1:5

США

Олимпиада-2026

12.12.2025Словакия

3:2 ОТ

Латвия

Кубок европейских наций

11.12.2025Норвегия

0:4

Латвия

Кубок европейских наций

Прогноз на матч

Свернуть

Олимпиада – турнир, богатый на сюрпризы. Но, вероятно, не настолько, чтобы сборная Латвии не пустила шведов в четвертьфинал. Уровень игры и подбор хоккеистов у команд абсолютно разный.

Понятно, что латвийцам в общем-то терять нечего, вдобавок они уже почувствовали вкус победы на Олимпиаде, одолев Германию. Вполне возможно, что балтийская команда сумеет избежать разгрома, но всё же ждем уверенный проход шведов. Скандинавы, в свою очередь, получили оплеуху на групповом этапе, поэтому наверняка соберутся и избегут недооценки соперника.

Играем минусовую фору через сборную Швеции, которая окажется успешной, если они победят с преимуществом в минимум три шайбы.

##prediction:expert:5132:Швеция_-_Латвия,_17_февраля_2026._Ф1_(-2,5)##

Трансляции

Свернуть

Все матчи хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 бесплатно показывает онлайн-кинотеатр «Оkko». Для неограниченного доступа к прямым трансляциям необходимо пройти регистрацию в сервисе.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Оkko»Видео, Full HDРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Сборная Швеции

Вратари: Филип Густавссон, Йеспер Валльстедт (оба – «Миннесота Уайлд»), Якоб Маркстрём («Нью-Джерси Девилз»);

Защитники: Расмус Андерссон («Калгари Флэймз»), Филип Броберг («Сент-Луис Блюз»), Юнас Бродин («Миннесота»), Расмус Далин («Баффало Сейбрз»), Оливер Экман-Ларссон («Торонто Мейпл Лифс»), Густав Форслинг («Флорида Пантерз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Эрик Карлссон («Питтсбург Пингвинз»);

Нападающие: Йеспер Братт («Нью-Джерси Девилз»), Лео Карлссон («Анахайм Дакс»), Йоэль Эрикссон Эк («Миннесота Уайлд»), Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»), Понтус Хольмберг («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»), Габриэль Ландеског («Колорадо Эвеланш»), Элиас Линдхольм («Бостон Брюинз»), Вильям Нюландер («Торонто Мейпл Лифс»), Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»), Рикард Ракелль («Питтсбург Пингвинз»), Лукас Рэймонд («Детройт Ред Уингз»), Александер Веннберг («Сан-Хосе Шаркс»), Мика Зибанеджад («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Главный тренер: Сэм Халлам.

Сборная Латвии

Вратари: Артур Шилов («Питтсбург Пингвинз»), Элвис Мерзликин («Коламбус Блю Джекетс»), Кристерс Гудлевскис («Фиштаун Пингвинз», Германия);

Защитники: Увис Балинскис («Флорида Пантерз»), Кристиан Рубинс («Пльзень», Чехия), Кристапс Зиле («Либерец», Чехия), Янис Якс, Роберт Мамчицс (оба «Карловы Вары», Чехия), Ральф Фрейбергс («Витковице», Чехия), Оскар Цибульскис («Хернинг Блю Фокс», Дания), Альберт Смитс («Микели Юкурит», Финляндия);

Нападающие: Родриго Аболс («Филадельфия Флайерз»), Рудольф Балцерс («Цюрих Лайонс», Швейцария), Каспарс Даугавиньш («Кассель Хаскис», Германия), Земгус Гиргенсонс («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Теодор Блюгерс («Ванкувер Кэнакс»), Эдуард Тралмакс («Гранд Рапидс Гриффинс», АХЛ), Сандис Вилманис («Шарлотт Чеккерс», АХЛ), Данс Лочмелис («Провиденс Брюинз», АХЛ), Роберт Букартс («Фельдкирх Пионерс», Австрия), Ренарс Крастенбергс («Оломоуц», Чехия), Оскар Батня («Лахти Пеликанс», Финляндия), Мартиньш Дзиеркалс («Спарта Прага», Чехия), Эрик Матейко («Херши», АХЛ), Харальд Эгле («Карловы Вары», Чехия).

Главный тренер: Харийс Витолиньш.

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики PARI почти не сомневаются в итоговом успехе сборной Швеции. Поставить на её победу в основное время можно с коэффициентом 1,16. Ничья идет за 7,80, а выигрыш команды Латвии – за 16,00.

