Швеция – Латвия, 17 февраля: прогноз на матч Олимпиады-2026

Сборная Швеции по хоккею довольно неожиданно финишировала в олимпийской группе ниже Словакии и Финляндии. Теперь «тре крунур» предстоит сыграть в стыковом матче за выход в четвертьфинал. Соперник – команда Латвии. Без шансов для балтийского коллектива?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Сборная Швеции
17.02.2026, Вт
23:10 МСК
Сборная Латвии
|П1 - 1,16
Турнир: зимняя Олимпиада-2026
Стадион: «Санта-Джулия» (Милан, Италия)
История личных официальных встреч:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Швеция
|21
|0
|3
|106:39
|Латвия
|3
|0
|21
|39:106
Последние пять матчей сборной Швеции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.02.2026
|Швеция
5:3
Словакия
Олимпиада-2026
|13.02.2026
|Финляндия
4:1
Швеция
Олимпиада-2026
|11.02.2026
|Швеция
5:2
Италия
Олимпиада-2026
|14.12.2025
|Чехия
0:5
Швеция
Евротур
|13.12.2025
|Финляндия
2:4
Швеция
Евротур
Последние пять матчей сборной Латвии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2026
|Дания
4:2
Латвия
Олимпиада-2026
|14.02.2026
|Германия
3:4
Латвия
Олимпиада-2026
|12.02.2026
|Латвия
1:5
США
Олимпиада-2026
|12.12.2025
|Словакия
3:2 ОТ
Латвия
Кубок европейских наций
|11.12.2025
|Норвегия
0:4
Латвия
Кубок европейских наций
Олимпиада – турнир, богатый на сюрпризы. Но, вероятно, не настолько, чтобы сборная Латвии не пустила шведов в четвертьфинал. Уровень игры и подбор хоккеистов у команд абсолютно разный.
Понятно, что латвийцам в общем-то терять нечего, вдобавок они уже почувствовали вкус победы на Олимпиаде, одолев Германию. Вполне возможно, что балтийская команда сумеет избежать разгрома, но всё же ждем уверенный проход шведов. Скандинавы, в свою очередь, получили оплеуху на групповом этапе, поэтому наверняка соберутся и избегут недооценки соперника.
Играем минусовую фору через сборную Швеции, которая окажется успешной, если они победят с преимуществом в минимум три шайбы.##prediction:expert:5132:Швеция_-_Латвия,_17_февраля_2026._Ф1_(-2,5)##
Сборная Швеции
Вратари: Филип Густавссон, Йеспер Валльстедт (оба – «Миннесота Уайлд»), Якоб Маркстрём («Нью-Джерси Девилз»);
Защитники: Расмус Андерссон («Калгари Флэймз»), Филип Броберг («Сент-Луис Блюз»), Юнас Бродин («Миннесота»), Расмус Далин («Баффало Сейбрз»), Оливер Экман-Ларссон («Торонто Мейпл Лифс»), Густав Форслинг («Флорида Пантерз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Эрик Карлссон («Питтсбург Пингвинз»);
Нападающие: Йеспер Братт («Нью-Джерси Девилз»), Лео Карлссон («Анахайм Дакс»), Йоэль Эрикссон Эк («Миннесота Уайлд»), Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»), Понтус Хольмберг («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»), Габриэль Ландеског («Колорадо Эвеланш»), Элиас Линдхольм («Бостон Брюинз»), Вильям Нюландер («Торонто Мейпл Лифс»), Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»), Рикард Ракелль («Питтсбург Пингвинз»), Лукас Рэймонд («Детройт Ред Уингз»), Александер Веннберг («Сан-Хосе Шаркс»), Мика Зибанеджад («Нью-Йорк Рейнджерс»).
Главный тренер: Сэм Халлам.
Сборная Латвии
Вратари: Артур Шилов («Питтсбург Пингвинз»), Элвис Мерзликин («Коламбус Блю Джекетс»), Кристерс Гудлевскис («Фиштаун Пингвинз», Германия);
Защитники: Увис Балинскис («Флорида Пантерз»), Кристиан Рубинс («Пльзень», Чехия), Кристапс Зиле («Либерец», Чехия), Янис Якс, Роберт Мамчицс (оба – «Карловы Вары», Чехия), Ральф Фрейбергс («Витковице», Чехия), Оскар Цибульскис («Хернинг Блю Фокс», Дания), Альберт Смитс («Микели Юкурит», Финляндия);
Нападающие: Родриго Аболс («Филадельфия Флайерз»), Рудольф Балцерс («Цюрих Лайонс», Швейцария), Каспарс Даугавиньш («Кассель Хаскис», Германия), Земгус Гиргенсонс («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Теодор Блюгерс («Ванкувер Кэнакс»), Эдуард Тралмакс («Гранд Рапидс Гриффинс», АХЛ), Сандис Вилманис («Шарлотт Чеккерс», АХЛ), Данс Лочмелис («Провиденс Брюинз», АХЛ), Роберт Букартс («Фельдкирх Пионерс», Австрия), Ренарс Крастенбергс («Оломоуц», Чехия), Оскар Батня («Лахти Пеликанс», Финляндия), Мартиньш Дзиеркалс («Спарта Прага», Чехия), Эрик Матейко («Херши», АХЛ), Харальд Эгле («Карловы Вары», Чехия).
Главный тренер: Харийс Витолиньш.
Аналитики PARI почти не сомневаются в итоговом успехе сборной Швеции. Поставить на её победу в основное время можно с коэффициентом 1,16. Ничья идет за 7,80, а выигрыш команды Латвии – за 16,00.