Швеция – Латвия, 17 февраля: прогноз на матч Олимпиады-2026

Олимпиада – турнир, богатый на сюрпризы. Но, вероятно, не настолько, чтобы сборная Латвии не пустила шведов в четвертьфинал. Уровень игры и подбор хоккеистов у команд абсолютно разный.

Понятно, что латвийцам в общем-то терять нечего, вдобавок они уже почувствовали вкус победы на Олимпиаде, одолев Германию. Вполне возможно, что балтийская команда сумеет избежать разгрома, но всё же ждем уверенный проход шведов. Скандинавы, в свою очередь, получили оплеуху на групповом этапе, поэтому наверняка соберутся и избегут недооценки соперника.

Играем минусовую фору через сборную Швеции, которая окажется успешной, если они победят с преимуществом в минимум три шайбы.

