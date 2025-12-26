Ига Швентек - Елена Рыбакина, 26 декабря: прогноз на матч World Tennis Continental Cup

Соперничество Швентек и Рыбакиной отличает повышенное упорство и бескомпромиссность. Редкий матч между ними насчитывает меньше двух десятков геймов. А если точнее, такой был всего один за 11 встреч, да и тот еще в марте 2023 года - в Индиан-Уэллсе. Тогда Елена на удивление легко расправилась с первой ракеткой мира - 6:2, 6:2. Больше случаев такой доминации одной спортсменки над другой не было. Судьба двух из трех последних дуэлей решалась в третьем сете. Рекордные по продолжительности матчи теннисистки выдали в апреле прошлого года в Штутгарте и в июне 2025-го - в Париже. Оба продолжались по 28 геймов.

Понятно, что на выставочном по сути турнира, да еще и после напряженнейшего сезона, накал борьбы будет совсем не тот, как в четвертом раунде Роллан Гарос или полуфинале Цинциннати. Скорее спортсменки постараются сыграть в свое удовольствие и порадовать зрителя красивой игрой. Полагаем, что это будет один из редких случаев «низа» в этой паре.