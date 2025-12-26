Ведомости
25 декабря 14:16ГлавнаяПрогнозыТеннис World Tennis Continental Cup

Ига Швентек - Елена Рыбакина, 26 декабря: прогноз на матч World Tennis Continental Cup

Уже классика женского тенниса
Валентин Васильев

В последнюю пятницу 2025 года любителей тенниса ожидает грандиозная премьера - в китайском Шэньчжэне стартует первый Мировой теннисный континентальный кубок (World Tennis Continental Cup, WTCC). По сути, это выставочный турнир,  призванный заполнить паузу в межсезонье, но с очень серьезным составом участников. В первый игровой день внимание российских и казахстанских болельщиков будет приковано к Елене Рыбакиной. 26 декабря уроженка Москвы сразится со второй ракеткой мира Игой Швентек. В ожидании поединка анализируем шансы спортсменок на успех и выбираем перспективный вариант для пари. 

Дата / Время: 26.12.2025, 13:45 по московскому времени

Арена: «Спортивный центр Универсиады. Центральный корт» (Шэньчжэнь). Центральный корт

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Участники WTCC-2025 (в скобках — страна и место в рейтинге ATP/WTA)

Сборная Европы

Флавио Коболли (Италия, 22)
Валантен Вашеро (Монако, 31)
Ига Швентек (Польша, 2)
Белинда Бенчич (Швейцария, 11).

Сборная мира

Андрей Рублёв (Россия, 16)
Чжан Чжичжэнь (Китай, 415)
Елена Рыбакина (Казахстан, 5)
Ван Синьюй (Китай, 57).

Расписание 

26 декабря, пятница
12:00. Бенчич — Ван
Швентек — Рыбакина

27 декабря, суббота
5:00. Коболли — Чжан
Швентек — Синьюй
12:00. Вашеро — Рублев
Коболли/Бенчич — Чжан/Ван

28 декабря, воскресенье
5:00. Вашеро — Чжан
Бенчич — Рыбакина
12:00. Коболли — Рублев
Вашеро/Швентек — Рублев/Рыбакина.

Ига Швентек

Уроженка Варшавы. Первая ракетка мира в 2022-23 годах, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла шесть турниров Большого шлема, а также еще 19 трофеев уровня WTA. Заработала призовыми более 43 млн долларов США и занимает по этому показателю третье место в истории среди теннисисток. В 2023 году стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира по версии журнала Forbes (23,9 млн).

Елена Рыбакина

Рыбакина родилась и выросла в Москве. До 2018 года представляла на международной арене Российскую Федерацию, пока не сменила спортивное гражданство на казахстанское. Наивысшей позиции в рейтинге WTA - третьей - Елена добилась в июне 2023 года. Самой значимой победы в карьере добилась уже под флагом Казахстана, выиграв Уимблдон в 2022 году. В решающем матче Рыбакина одолела Онс Жабер из Туниса. Всего в активе бывшей россиянки 11 титулов WTA. Призовые за карьеру - более 24 млн долларов США. Теннисистка не распространяется о личной жизни. Известно, что Елена не замужем и не имеет детей.

Личные встречи

Противостояние Швентек - Рыбакина - одно из самых упорных и увлекательных в современном женском теннисе. Начиная с 2021 года они встречались 11 раз. Поначалу в счете вела бывшая россиянка, но затем вперед вырвалась полячка. Свой седьмой титул WTA 1000 на турнире Qatar TotalEnergies Open 2024 Ига завоевала, одолев в финале Елену. Серию из четырех поражений подряд в этой паре Рыбакина прервала в финале Итогового чемпионата 2025 года в Эр-Рияде. Причем победа эта оказалась волевой: проиграв первый сет со счетом 3:6, Елена за два последующих сета отдала грозной сопернице всего один гейм (6:1, 6:0)! В личных встречах Швентек ведет с минимальным перевесом - 6:5.

Ставки на исход

Букмекеры считают польскую спортсменку фавориткой матча. В PARI коэффициент на победу Швентек составляет 1.60. Победа Рыбакиной котируется за 2.25.

Ставки на тоталы

Компания PARI дает близкие коэффициенты на тотал больше и тотал меньше 21.5 - соответственно, 1.77 и 1.93.

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ШвентекПобеда РыбакинойТБ (21,5)ТМ (21,5)
PARI 1.602.251.771.93

Прогноз и ставка

Соперничество Швентек и Рыбакиной отличает повышенное упорство и бескомпромиссность. Редкий матч между ними насчитывает меньше двух десятков геймов. А если точнее, такой был всего один за 11 встреч, да и тот еще в марте 2023 года - в Индиан-Уэллсе. Тогда Елена на удивление легко расправилась с первой ракеткой мира - 6:2, 6:2. Больше случаев такой доминации одной спортсменки над другой не было. Судьба двух из трех последних дуэлей решалась в третьем сете. Рекордные по продолжительности матчи теннисистки выдали в апреле прошлого года в Штутгарте  и в июне 2025-го - в Париже. Оба продолжались по 28 геймов.

Понятно, что на выставочном по сути турнира, да еще и после напряженнейшего сезона, накал борьбы будет совсем не тот, как в четвертом раунде Роллан Гарос или полуфинале Цинциннати. Скорее спортсменки постараются сыграть в свое удовольствие и порадовать зрителя красивой игрой. Полагаем, что это будет один из редких случаев «низа» в этой паре.

