Швейцария – Канада, 24 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Швейцарии и Канады: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Сборная Канады набрала хорошую форму. Она играет дома, на эмоциональном подъеме, и ее полностью устроит даже ничья. При равенстве очков с главным конкурентом американцы финишируют выше за счет лучшей разности забитых и пропущенных мячей. Вариант с непроигрышем хозяев ЧМ-2026 выглядит вполне реалистичным в Ванкувере. Winline дает неплохой коэффициент на этот исход (1.56).

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Сбалансированный. Обе команды предпочитают «низовые» матчи «верховым»: у канадцев таковых восемь за 10 игр, у швейцарцев - шесть. А в сложившейся ситуации рвать жилы ни одной из сторон смысла нет. Фактически и те, и другие одной ногой стоят в плей-офф. Этим и обусловлен наш прогноз: 2Х и тотал меньше 3.5.

Рискованный. История чемпионатов мира и Европы знает немало примеров, когда обе команды на финише группового турнира устраивала ничья - и она же в итоге и случалась. Перед сборными Швейцарии и Канады наверняка стоит соблазн сыграть в эконом-режиме, поберечь силы на плей-офф и спокойно разойтись миром. При таком расходе букмекеры утроят номинал соответствующих пари.