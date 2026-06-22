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ГлавнаяПрогнозыШвейцария – Канада, 24 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Швейцария – Канада, 24 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Ничья устроит обе стороны - она и случится?
Валентин Васильев

Швейцария – Канада

Команды

24 июня 2026 (22:00) МСК

Начало

Стадион «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Сборная Канады не проиграет + тотал меньше 3,5
Прогноз

1.82
Коэффициент

Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Швейцария – Канада
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Швейцария – Канада

В среду, 24 июня, определятся участники плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года от группы B. Лидеры квартета сразятся в Ванкувере. Разбираемся, чего ждать от встречи команд Швейцарии и Канады.

Турнирная таблица

За тур до финиша предварительного этапа положение в группе B следующее:

МестоКомандаИВНПМО
1Канада21107-14
2Швейцария21105-24
3Босния20112-51
4Катар20111-71

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
Winline2.403.003.102.061.74
Марафон2.503.003.242.121.74
БЕТСИТИ2.453.003.302.141.72

Швейцария

Сборная Швейцарии досадно для себя потеряла очки на старте ЧМ-2026, пропустив от катарцев гол на четвертой компенсированной минуте. Так казавшаяся верной победа превратилась в ничью - 1:1.

Во втором туре парни Мурата Якина уже сделали все как надо: забили четыре сборной Боснии и Герцеговины (половина голов - на счету Жоана Манзанби) и практически гарантировали себе выход из группы. Даже четырех очков для этого должно хватить, учитывая регламент турнира и квоту для третьих мест.

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.06.2026Швейцария

4:1

Босния и Герцеговина

ЧМ-2026

13.06.2026Катар

1:1

Швейцария

ЧМ-2026

06.06.2026Швейцария

1:1

Австралия

Товарищеский матч

31.05.2026Швейцария

4:1

Иордания

Товарищеский матч

31.03.2026Норвегия

0:0

Швейцария

Товарищеский матч

Канада

Сборная Канады придерживалась аналогичного швейцарскому графику в двух первых турах: результативная ничья на старте и разгром соперника во второй игре. 

Правда, канадцам, наоборот, пришлось отыгрываться в первом матче  - благодаря голу Кайла Ларина им это удалось. Но затем сохозяева нынешнего ЧМ не испытали ни малейших проблем с хозяевами прошлого Кубка мира. Задачу им максимально облегчил арбитр, удалив сразу двух игроков сборной Катара - по одному в каждом из таймов. Теперь героем Канады стал Джонатан Дэвид, оформивший хет-трик. Но и Ларин без гола с поля не ушел.

Последние пять матчей сборной Канады:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.06.2026Канада

6:0

Катар

ЧМ-2026

12.06.2026Канада

1:1

Босния и Герцеговина

ЧМ-2026

06.06.2026Канада

1:1

Ирландия

Товарищеский матч

02.06.2026Канада

2:0

Узбекистан

Товарищеский матч

01.04.2026Канада

0:0

Тунис

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Швейцария0011-3
Канада1003:1

Прогнозы на матч

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Швейцарии и Канады: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Сборная Канады набрала хорошую форму. Она играет дома, на эмоциональном подъеме, и ее полностью устроит даже ничья. При равенстве очков с главным конкурентом американцы финишируют выше за счет лучшей разности забитых и пропущенных мячей. Вариант с непроигрышем хозяев ЧМ-2026 выглядит вполне реалистичным в Ванкувере. Winline дает неплохой коэффициент на этот исход (1.56).

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Сбалансированный. Обе команды предпочитают «низовые» матчи «верховым»: у канадцев таковых восемь за 10 игр, у швейцарцев - шесть. А в сложившейся ситуации рвать жилы ни одной из сторон смысла нет. Фактически и те, и другие одной ногой стоят в плей-офф. Этим и обусловлен наш прогноз: 2Х и тотал меньше 3.5.

Рискованный. История чемпионатов мира и Европы знает немало примеров, когда обе команды на финише группового турнира устраивала ничья - и она же в итоге и случалась. Перед сборными Швейцарии и Канады наверняка стоит соблазн сыграть в эконом-режиме, поберечь силы на плей-офф и спокойно разойтись миром. При таком расходе букмекеры утроят номинал соответствующих пари.  

Прогноз на точный счет

Учитывая турнирный расклад в группе B, ничья представляется реальным исходом в матче. Полагаем, что она все-таки будет результативной - нужно же футболистам и зрителя уважить. Удачная ставка на 1:1 в Winline  обещает пятикратный выигрыш.

Ожидаемый счет – ничья 1:1.

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