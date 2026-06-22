Швейцария – Канада, 24 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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В среду, 24 июня, определятся участники плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года от группы B. Лидеры квартета сразятся в Ванкувере. Разбираемся, чего ждать от встречи команд Швейцарии и Канады.
За тур до финиша предварительного этапа положение в группе B следующее:
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Канада
|2
|1
|1
|0
|7-1
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|3
|Босния
|2
|0
|1
|1
|2-5
|1
|4
|Катар
|2
|0
|1
|1
|1-7
|1
Сборная Швейцарии досадно для себя потеряла очки на старте ЧМ-2026, пропустив от катарцев гол на четвертой компенсированной минуте. Так казавшаяся верной победа превратилась в ничью - 1:1.
Во втором туре парни Мурата Якина уже сделали все как надо: забили четыре сборной Боснии и Герцеговины (половина голов - на счету Жоана Манзанби) и практически гарантировали себе выход из группы. Даже четырех очков для этого должно хватить, учитывая регламент турнира и квоту для третьих мест.
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.06.2026
|Швейцария
4:1
Босния и Герцеговина
ЧМ-2026
|13.06.2026
|Катар
1:1
Швейцария
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Швейцария
1:1
Австралия
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Швейцария
4:1
Иордания
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Норвегия
0:0
Швейцария
Товарищеский матч
Сборная Канады придерживалась аналогичного швейцарскому графику в двух первых турах: результативная ничья на старте и разгром соперника во второй игре.
Правда, канадцам, наоборот, пришлось отыгрываться в первом матче - благодаря голу Кайла Ларина им это удалось. Но затем сохозяева нынешнего ЧМ не испытали ни малейших проблем с хозяевами прошлого Кубка мира. Задачу им максимально облегчил арбитр, удалив сразу двух игроков сборной Катара - по одному в каждом из таймов. Теперь героем Канады стал Джонатан Дэвид, оформивший хет-трик. Но и Ларин без гола с поля не ушел.
Последние пять матчей сборной Канады:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.06.2026
|Канада
6:0
Катар
ЧМ-2026
|12.06.2026
|Канада
1:1
Босния и Герцеговина
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Канада
1:1
Ирландия
Товарищеский матч
|02.06.2026
|Канада
2:0
Узбекистан
Товарищеский матч
|01.04.2026
|Канада
0:0
Тунис
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Швейцария
|0
|0
|1
|1-3
|Канада
|1
|0
|0
|3:1
Мы подготовили три варианта прогноза на матч Швейцарии и Канады: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Сборная Канады набрала хорошую форму. Она играет дома, на эмоциональном подъеме, и ее полностью устроит даже ничья. При равенстве очков с главным конкурентом американцы финишируют выше за счет лучшей разности забитых и пропущенных мячей. Вариант с непроигрышем хозяев ЧМ-2026 выглядит вполне реалистичным в Ванкувере. Winline дает неплохой коэффициент на этот исход (1.56).
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Сбалансированный. Обе команды предпочитают «низовые» матчи «верховым»: у канадцев таковых восемь за 10 игр, у швейцарцев - шесть. А в сложившейся ситуации рвать жилы ни одной из сторон смысла нет. Фактически и те, и другие одной ногой стоят в плей-офф. Этим и обусловлен наш прогноз: 2Х и тотал меньше 3.5.
Рискованный. История чемпионатов мира и Европы знает немало примеров, когда обе команды на финише группового турнира устраивала ничья - и она же в итоге и случалась. Перед сборными Швейцарии и Канады наверняка стоит соблазн сыграть в эконом-режиме, поберечь силы на плей-офф и спокойно разойтись миром. При таком расходе букмекеры утроят номинал соответствующих пари.
Учитывая турнирный расклад в группе B, ничья представляется реальным исходом в матче. Полагаем, что она все-таки будет результативной - нужно же футболистам и зрителя уважить. Удачная ставка на 1:1 в Winline обещает пятикратный выигрыш.
Ожидаемый счет – ничья 1:1.
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