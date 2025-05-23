Швейцария — Дания, прогноз на 24 мая: ставки и коэффициенты на полуфинал ЧМ-2025 по хоккею

Сборная Дании совершила настоящее чудо, вырвав в концовке матча с канадцами волевую победу. Такие гранд-сенсации настраивают на соответствующий лад, но вообще-то редко повторяются на короткой дистанции. Чтобы пройти и швейцарцев, датчанам вновь понадобится не только выжать из себя максимум, но и рассчитывать на огрехи соперника — например, с реализацией. А ведь матч с Канадой отнял очень много физических и моральных сил.

Швейцарцы же после поражения в первом туре от чехов в овертайме идут по чемпионату крайне уверенно. Можно сказать, что команда играет в канадском стиле — быстро захватывая инициативу, действуя от себя. Вдобавок получено усиление из НХЛ, позволившее в том числе компенсировать травму и вылет Хишира.

В общем, датчанам нужно буквально повторение сценария четвертьфинала — не по хронологии, а по сути. Только желательно, чтобы нагрузки на вратаре было всё-таки поменьше. Однако и швейцарцы наверняка сделали выводы после чужих ошибок и крайне внимательно отнесутся к возможностям датчан.

Пару недель назад эти команды встречались в группе, и тогда скандинавы уступили со счетом 2:5. Полагаем, в полуфинале счет всё-таки будет примерно тем же. Играем фору в 1,5 гола через швейцарцев и ждем их в финале второй год подряд.