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23 мая 13:23ГлавнаяПрогнозыХоккейЧемпионат мира по хоккею

Швейцария — Дания, прогноз на 24 мая: ставки и коэффициенты на полуфинал ЧМ-2025 по хоккею

Куда повернет сюжет скандинавской сказки?
Александр Бокулёв

Сборная Дании сотворила одну из главных хоккейных сенсаций последних лет, выбив Канаду в четвертьфинале чемпионата мира 2025 года. Теперь скандинавской команде предстоит встретиться с крайне стабильными швейцарцами. Кто выйдет в финал?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Швейцария

24.05.2025, Сб

19:20 МСК

Дания

П1 - 1,33

Х - 6,20

П2 - 8,00

Турнир: чемпионат мира по хоккею, 1/2 финала

Стадион: «Авичи Арена» (Стокгольм, Швеция)

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

Швейцария

18

0

1

101-30

Дания

1

0

18

30-101

Последние игры сборной Швейцарии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.05.2025Швейцария

6:0

Австрия

Чемпионат мира

20.05.2025Швейцария

4:1

Казахстан

Чемпионат мира

18.05.2025Венгрия

0:10

Швейцария

Чемпионат мира

16.05.2025Швейцария

3:0

Норвегия

Чемпионат мира

15.05.2025Швейцария

5:1

Германия

Чемпионат мира

Последние игры сборной Дании:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.05.2025Канада

1:2

Дания

Чемпионат мира

20.05.2025Германия

1:2 Б

Дания

Чемпионат мира

17.05.2025Дания

6:3

Норвегия

Чемпионат мира

16.05.2025Венгрия

2:8

Дания

Чемпионат мира

14.05.2025Казахстан

1:5

Дания

Чемпионат мира

Место в турнирной таблице

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Итоговое положение в группах

Группа A

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Канада

7

6001

34-7

19

2. Швеция

7

6010

28-8

18

3. Финляндия

7

4210

22-10

16

4. Австрия

7

2230

21-18

10

5. Латвия

7

3040

17-25

9

6. Словакия

7

2041

9-24

7

7. Словения

7

1060

9-29

4

8. Франция

7

0061

8-27

1

Группа B

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Швейцария

7

6001

34-9

19

2. США

7

5110

34-14

17

3. Чехия

7

5110

35-14

17

4. Дания

7

3130

25-24

11

5. Германия

7

3031

20-22

10

6. Норвегия

7

1051

13-24

4

7. Венгрия

7

1060

8-39

3

8. Казахстан

7

1060

9-32

3

Сетка плей-офф

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1/4 финала (22 мая)

США — Финляндия. 5:2

Швейцария — Австрия. 6:0

Канада — Дания. 1:2

Швеция — Чехия. 5:2

1/2 финала (24 мая)

Швеция — США, 15:20 мск

Швейцария — Дания. 19:20 мск

Матч за третье место и финал (25 мая)

16:20 мск и 21:20 мск

Прогноз на матч

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Сборная Дании совершила настоящее чудо, вырвав в концовке матча с канадцами волевую победу. Такие гранд-сенсации настраивают на соответствующий лад, но вообще-то редко повторяются на короткой дистанции. Чтобы пройти и швейцарцев, датчанам вновь понадобится не только выжать из себя максимум, но и рассчитывать на огрехи соперника — например, с реализацией. А ведь матч с Канадой отнял очень много физических и моральных сил.

Швейцарцы же после поражения в первом туре от чехов в овертайме идут по чемпионату крайне уверенно. Можно сказать, что команда играет в канадском стиле — быстро захватывая инициативу, действуя от себя. Вдобавок получено усиление из НХЛ, позволившее в том числе компенсировать травму и вылет Хишира.

В общем, датчанам нужно буквально повторение сценария четвертьфинала — не по хронологии, а по сути. Только желательно, чтобы нагрузки на вратаре было всё-таки поменьше. Однако и швейцарцы наверняка сделали выводы после чужих ошибок и крайне внимательно отнесутся к возможностям датчан. 

Пару недель назад эти команды встречались в группе, и тогда скандинавы уступили со счетом 2:5. Полагаем, в полуфинале счет всё-таки будет примерно тем же. Играем фору в 1,5 гола через швейцарцев и ждем их в финале второй год подряд.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Смотреть встречу Швейцария Дания на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», где эфир начнется в 19:15 по московскому времени. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
AllHockeyТекстовая-
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Составы команд

Сборная Швейцарии

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Вратари: Стефан Шарлен («Лангнау Тайгерс»), Леонардо Дженони («Цуг»), Сандро Эшлиманн («Давос»);

Защитники: Дин Кукан, Кристиан Марти (оба — «Цюрих Лайонс»), Андреа Глаузер («Лозанна»), Михаэль Фора («Давос»), Тим Берни («Женева-Серветт»), Йонас Зигенталер («Нью-Джерси Девилз»), Янис Мозер («Тампа-Бэй Лайтнинг»);

Нападающие: Симон Кнак, Андрес Амбюль (оба — «Давос»), Дамьен Риат, Кен Ягер (оба — «Лозанна»), Нико Хишир, Тимо Майер (оба — «Нью-Джерси Девилз»), Грегори Хофманн («Цуг»), Денис Мальгин, Николя Бехлер, Свен Андригетто (все — «Цюрих Лайонс»), Сандро Шмид, Кристоф Бертши (оба — «Фрибур-Готтерон»), Тайлер Мой («Рапперсвиль-Йона Лейкерс»), Кевин Фиала («Лос-Анджелес Кингз»), Нино Нидеррайтер («Виннипег Джетс»), Доминик Эгли («Фрелунда»);

Главный тренер: Патрик Фишер.

Сборная Дании

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Вратари: Матиас Селдруп («Хернинг Блю Фокс»), Себастьян Дам («Клагенсфюрт»), Фредерик Дичов («ХВ-71»);

Защитники: Андерс Кох («Киекко-Эспоо»), Филлип Браггиссер, Николас Йенсен (оба — «Бремерхавен»), Йеспер Йенсен («Клагенсфюрт»), Матиас Лассен («МИФ Редхокс»), Маркус Лауридсен («Франкфурт Лёвен»), Оливер Лауридсен («ТПС»);

Нападающие: Николай Элерс («Виннипег Джетс»), Оскар Фискер Молгаард («Сиэтл Кракен»), Давид Мадсен («Винтертюр»), Кристиан Вейсе, Феликс Шил (оба — «Бремерхавен»), Матиас Бау Хансен, Мортен Поульсен (оба — «Хернинг Блю Фокс»), Йоахим Блихвельд («Таппара»), Никлас Йенсен («Рапперсвиль-Йона»), Николай Мейер («Олимпия»), Миккель Огорд («Шеллефтео»), Ник Олесен («Ческе-Будеёвице»), Патрик Рассел («Линчеппинг»), Александр Тру («МОДО»), Матиас Фром («Клагенсфюрт»);

Главный тренер: Микаэль Гат.

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу Дании в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 6,20 и 8,00 соответственно. Выигрыш Швейцарии идет за 1,33.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных