Швейцария — Дания, прогноз на 24 мая: ставки и коэффициенты на полуфинал ЧМ-2025 по хоккею

Партнерский проект
Сборная Дании сотворила одну из главных хоккейных сенсаций последних лет, выбив Канаду в четвертьфинале чемпионата мира 2025 года. Теперь скандинавской команде предстоит встретиться с крайне стабильными швейцарцами. Кто выйдет в финал?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, 1/2 финала
Стадион: «Авичи Арена» (Стокгольм, Швеция)
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|Швейцария
18
0
1
101-30
|Дания
1
0
18
30-101
Последние игры сборной Швейцарии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.05.2025
|Швейцария
6:0
Австрия
Чемпионат мира
|20.05.2025
|Швейцария
4:1
Казахстан
Чемпионат мира
|18.05.2025
|Венгрия
0:10
Швейцария
Чемпионат мира
|16.05.2025
|Швейцария
3:0
Норвегия
Чемпионат мира
|15.05.2025
|Швейцария
5:1
Германия
Чемпионат мира
Последние игры сборной Дании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.05.2025
|Канада
1:2
Дания
Чемпионат мира
|20.05.2025
|Германия
1:2 Б
Дания
Чемпионат мира
|17.05.2025
|Дания
6:3
Норвегия
Чемпионат мира
|16.05.2025
|Венгрия
2:8
Дания
Чемпионат мира
|14.05.2025
|Казахстан
1:5
Дания
Чемпионат мира
Итоговое положение в группах
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Канада
7
|6
|0
|0
|1
34-7
19
|2. Швеция
7
|6
|0
|1
|0
28-8
18
|3. Финляндия
7
|4
|2
|1
|0
22-10
16
|4. Австрия
7
|2
|2
|3
|0
21-18
10
|5. Латвия
7
|3
|0
|4
|0
17-25
9
|6. Словакия
7
|2
|0
|4
|1
9-24
7
|7. Словения
7
|1
|0
|6
|0
9-29
4
|8. Франция
7
|0
|0
|6
|1
8-27
1
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Швейцария
7
|6
|0
|0
|1
34-9
19
|2. США
7
|5
|1
|1
|0
34-14
17
|3. Чехия
7
|5
|1
|1
|0
35-14
17
|4. Дания
7
|3
|1
|3
|0
25-24
11
|5. Германия
7
|3
|0
|3
|1
20-22
10
|6. Норвегия
7
|1
|0
|5
|1
13-24
4
|7. Венгрия
7
|1
|0
|6
|0
8-39
3
|8. Казахстан
7
|1
|0
|6
|0
9-32
3
1/4 финала (22 мая)
США — Финляндия. 5:2
Швейцария — Австрия. 6:0
Канада — Дания. 1:2
Швеция — Чехия. 5:2
1/2 финала (24 мая)
Швеция — США, 15:20 мск
Швейцария — Дания. 19:20 мск
Матч за третье место и финал (25 мая)
16:20 мск и 21:20 мск
Сборная Дании совершила настоящее чудо, вырвав в концовке матча с канадцами волевую победу. Такие гранд-сенсации настраивают на соответствующий лад, но вообще-то редко повторяются на короткой дистанции. Чтобы пройти и швейцарцев, датчанам вновь понадобится не только выжать из себя максимум, но и рассчитывать на огрехи соперника — например, с реализацией. А ведь матч с Канадой отнял очень много физических и моральных сил.
Швейцарцы же после поражения в первом туре от чехов в овертайме идут по чемпионату крайне уверенно. Можно сказать, что команда играет в канадском стиле — быстро захватывая инициативу, действуя от себя. Вдобавок получено усиление из НХЛ, позволившее в том числе компенсировать травму и вылет Хишира.
В общем, датчанам нужно буквально повторение сценария четвертьфинала — не по хронологии, а по сути. Только желательно, чтобы нагрузки на вратаре было всё-таки поменьше. Однако и швейцарцы наверняка сделали выводы после чужих ошибок и крайне внимательно отнесутся к возможностям датчан.
Пару недель назад эти команды встречались в группе, и тогда скандинавы уступили со счетом 2:5. Полагаем, в полуфинале счет всё-таки будет примерно тем же. Играем фору в 1,5 гола через швейцарцев и ждем их в финале второй год подряд.
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Смотреть встречу Швейцария — Дания на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», где эфир начнется в 19:15 по московскому времени.
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Вратари: Стефан Шарлен («Лангнау Тайгерс»), Леонардо Дженони («Цуг»), Сандро Эшлиманн («Давос»);
Защитники: Дин Кукан, Кристиан Марти (оба — «Цюрих Лайонс»), Андреа Глаузер («Лозанна»), Михаэль Фора («Давос»), Тим Берни («Женева-Серветт»), Йонас Зигенталер («Нью-Джерси Девилз»), Янис Мозер («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
Нападающие: Симон Кнак, Андрес Амбюль (оба — «Давос»), Дамьен Риат, Кен Ягер (оба — «Лозанна»), Нико Хишир, Тимо Майер (оба — «Нью-Джерси Девилз»), Грегори Хофманн («Цуг»), Денис Мальгин, Николя Бехлер, Свен Андригетто (все — «Цюрих Лайонс»), Сандро Шмид, Кристоф Бертши (оба — «Фрибур-Готтерон»), Тайлер Мой («Рапперсвиль-Йона Лейкерс»), Кевин Фиала («Лос-Анджелес Кингз»), Нино Нидеррайтер («Виннипег Джетс»), Доминик Эгли («Фрелунда»);
Главный тренер: Патрик Фишер.
Вратари: Матиас Селдруп («Хернинг Блю Фокс»), Себастьян Дам («Клагенсфюрт»), Фредерик Дичов («ХВ-71»);
Защитники: Андерс Кох («Киекко-Эспоо»), Филлип Браггиссер, Николас Йенсен (оба — «Бремерхавен»), Йеспер Йенсен («Клагенсфюрт»), Матиас Лассен («МИФ Редхокс»), Маркус Лауридсен («Франкфурт Лёвен»), Оливер Лауридсен («ТПС»);
Нападающие: Николай Элерс («Виннипег Джетс»), Оскар Фискер Молгаард («Сиэтл Кракен»), Давид Мадсен («Винтертюр»), Кристиан Вейсе, Феликс Шил (оба — «Бремерхавен»), Матиас Бау Хансен, Мортен Поульсен (оба — «Хернинг Блю Фокс»), Йоахим Блихвельд («Таппара»), Никлас Йенсен («Рапперсвиль-Йона»), Николай Мейер («Олимпия»), Миккель Огорд («Шеллефтео»), Ник Олесен («Ческе-Будеёвице»), Патрик Рассел («Линчеппинг»), Александр Тру («МОДО»), Матиас Фром («Клагенсфюрт»);
Главный тренер: Микаэль Гат.
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу Дании в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 6,20 и 8,00 соответственно. Выигрыш Швейцарии идет за 1,33.
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