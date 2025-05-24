Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
24 мая 20:34ГлавнаяПрогнозыХоккейЧемпионат мира по хоккею

Швейцария — США, прогноз на 25 мая: ставки и коэффициенты на финал ЧМ-2025 по хоккею

В любом случае будет исторический чемпион
Александр Бокулёв

В воскресенье, 25 мая, в финале чемпионата мира 2025 года по хоккею встретятся сборные Швейцарии и США. Американцы не добирались до этой стадии с 1960-го, когда взяли золото. Швейцарцы вовсе ни разу не были чемпионами мира. Кто перепишет историю на этот раз?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Швейцария

25.05.2025, Вс

21:20 МСК

США

П1 - 2,80

Х - 4,40

П2 - 2,20

Турнир: чемпионат мира по хоккею, финал

Стадион: «Авичи Арена» (Стокгольм, Швеция)

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

Швейцария

10

1

28

94-208

США

28

1

10

208-94

Последние игры сборной Швейцарии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.05.2025Швейцария

7:0

Дания

Чемпионат мира

22.05.2025Швейцария

6:0

Австрия

Чемпионат мира

20.05.2025Швейцария

4:1

Казахстан

Чемпионат мира

18.05.2025Венгрия

0:10

Швейцария

Чемпионат мира

16.05.2025Швейцария

3:0

Норвегия

Чемпионат мира

Последние игры сборной США:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.05.2025Швеция

2:6

США

Чемпионат мира

22.05.2025США

5:2

Финляндия

Чемпионат мира

20.05.2025Чехия

2:5

США

Чемпионат мира

18.05.2025Казахстан

1:6

США

Чемпионат мира

17.05.2025США

6:3

Германия

Чемпионат мира

Место в турнирной таблице

Свернуть

Итоговое положение в группах

Группа A

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Канада

7

6001

34-7

19

2. Швеция

7

6010

28-8

18

3. Финляндия

7

4210

22-10

16

4. Австрия

7

2230

21-18

10

5. Латвия

7

3040

17-25

9

6. Словакия

7

2041

9-24

7

7. Словения

7

1060

9-29

4

8. Франция

7

0061

8-27

1

Группа B

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Швейцария

7

6001

34-9

19

2. США

7

5110

34-14

17

3. Чехия

7

5110

35-14

17

4. Дания

7

3130

25-24

11

5. Германия

7

3031

20-22

10

6. Норвегия

7

1051

13-24

4

7. Венгрия

7

1060

8-39

3

8. Казахстан

7

1060

9-32

3

Сетка плей-офф

Свернуть

1/4 финала (22 мая)

США — Финляндия. 5:2

Швейцария — Австрия. 6:0

Канада — Дания. 1:2

Швеция — Чехия. 5:2

1/2 финала (24 мая)

Швеция — США. 2:6

Швейцария — Дания. 7:0

Матч за третье место (25 мая)

Швеция — Дания, 16:20 мск

Финал (25 мая)

Швейцария — США, 21:20 мск

Прогноз на матч

Свернуть

Сборная Швейцарии производит превосходное впечатление. Она выглядит амбассадором надежности и представляет шикарный сплав — как в игровом контексте, так и в той самой связке молодости и опыта. 

Именно у швейцарцев лучшие показатели как по заброшенным, так и по пропущенным шайбам. В плей-офф они, как и предполагалось, буквально снесли соперников, уступавших в классе. В семи последних матчах на чемпионате швейцарцы пропустили лишь два гола. Всухую они выиграли пять встреч, в том числе в группе с американцами. В общем, похоже, что сборная Швейцарии действительно готова впервые стать чемпионом мира.

Но, разумеется, американцы тоже крайне голодны до таких высот. Интервал в 65 лет между финалами чемпионатов мира — огромный срок. И ведь не слишком ждали от сборной США подобных результатов на нынешнем турнире. Но бойкая, а порой и довольно безбашенная команда набрала отличный ход — особенно за счет нападения. И вот теперь шикарная атака американцев будет пытаться вскрыть великолепно организованную систему швейцарцев. 

К чему всё приведет? Согласимся с букмекерами в том, что с легкостью можно представить любой исход основного времени. Но статус американцев как фаворитов выглядит отнюдь не очевидным. Рискнем предположить, что швейцарцы смогут вновь их изрядно потрепать. Европейской команде точно по силам, как и в группе, забросить минимум три шайбы. Но мы остановимся даже на более аккуратном варианте — ИТБ1 (2).

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Смотреть встречу Швейцария США на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Матч! Игра»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Сборная Швейцарии

Свернуть

Вратари: Стефан Шарлен («Лангнау Тайгерс»), Леонардо Дженони («Цуг»), Сандро Эшлиманн («Давос»);

Защитники: Дин Кукан, Кристиан Марти (оба — «Цюрих Лайонс»), Андреа Глаузер («Лозанна»), Михаэль Фора («Давос»), Тим Берни («Женева-Серветт»), Йонас Зигенталер («Нью-Джерси Девилз»), Янис Мозер («Тампа-Бэй Лайтнинг»);

Нападающие: Симон Кнак, Андрес Амбюль (оба — «Давос»), Дамьен Риат, Кен Ягер (оба — «Лозанна»), Нико Хишир, Тимо Майер (оба — «Нью-Джерси Девилз»), Грегори Хофманн («Цуг»), Денис Мальгин, Николя Бехлер, Свен Андригетто (все — «Цюрих Лайонс»), Сандро Шмид, Кристоф Бертши (оба — «Фрибур-Готтерон»), Тайлер Мой («Рапперсвиль-Йона Лейкерс»), Кевин Фиала («Лос-Анджелес Кингз»), Нино Нидеррайтер («Виннипег Джетс»), Доминик Эгли («Фрелунда»);

Главный тренер: Патрик Фишер.

Сборная США

Свернуть

Вратари: Джереми Свейман («Бостон Брюинз»), Хэмптон Слукински (университет Западного Мичигана), Джо Даккорд («Сиэтл Кракен»);

Защитники: Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»), Зив Буюм («Миннесота Уайлд»), Алекс Власик («Чикаго Блэкхокс»), Брэди Шей («Нэшвилл Предаторз»), Эндрю Пик, Мэйсон Лорей (оба — «Бостон Брюинз»), Джексон Лакомб («Анахайм Дакс»), Майкл Кесселринг («Юта»);

Нападающие: Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»), Шейн Пинто («Оттава Сенаторз»), Дрю О’Коннор, Конор Гарланд (оба — «Ванкувер Кэнакс»), Фрэнк Назар («Чикаго Блэкхокс»), Майкл МакКэррон («Нэшвилл Предаторз»), Клейтон Келлер, Джош Доун, Логан Кули (все — «Юта»), Каттер Готье («Анахайм Дакс»), Мэттью Бенирс, Майкл Эйссимонт (оба — «Сиэтл Кракен»), Уилл Смит («Сан‑Хосе Шаркс»), Айзек Ховард (NCAA, «Мичиган Стэйт»);

Главный тренер: Райан Варсофски.

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на ничью или победу Швейцарии можно с коэффициентами 4,40 и 2,80 соответственно. Выигрыш США идет за 2,20.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer251 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer251 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer585 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer220 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer220 дней 23 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer206 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer220 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer220 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer220 дней 23 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer585 дней 23 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных