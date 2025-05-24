Швейцария — США, прогноз на 25 мая: ставки и коэффициенты на финал ЧМ-2025 по хоккею

Сборная Швейцарии производит превосходное впечатление. Она выглядит амбассадором надежности и представляет шикарный сплав — как в игровом контексте, так и в той самой связке молодости и опыта.

Именно у швейцарцев лучшие показатели как по заброшенным, так и по пропущенным шайбам. В плей-офф они, как и предполагалось, буквально снесли соперников, уступавших в классе. В семи последних матчах на чемпионате швейцарцы пропустили лишь два гола. Всухую они выиграли пять встреч, в том числе в группе с американцами. В общем, похоже, что сборная Швейцарии действительно готова впервые стать чемпионом мира.

Но, разумеется, американцы тоже крайне голодны до таких высот. Интервал в 65 лет между финалами чемпионатов мира — огромный срок. И ведь не слишком ждали от сборной США подобных результатов на нынешнем турнире. Но бойкая, а порой и довольно безбашенная команда набрала отличный ход — особенно за счет нападения. И вот теперь шикарная атака американцев будет пытаться вскрыть великолепно организованную систему швейцарцев.

К чему всё приведет? Согласимся с букмекерами в том, что с легкостью можно представить любой исход основного времени. Но статус американцев как фаворитов выглядит отнюдь не очевидным. Рискнем предположить, что швейцарцы смогут вновь их изрядно потрепать. Европейской команде точно по силам, как и в группе, забросить минимум три шайбы. Но мы остановимся даже на более аккуратном варианте — ИТБ1 (2).