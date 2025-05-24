Швейцария — США, прогноз на 25 мая: ставки и коэффициенты на финал ЧМ-2025 по хоккею

Партнерский проект
В воскресенье, 25 мая, в финале чемпионата мира 2025 года по хоккею встретятся сборные Швейцарии и США. Американцы не добирались до этой стадии с 1960-го, когда взяли золото. Швейцарцы вовсе ни разу не были чемпионами мира. Кто перепишет историю на этот раз?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, финал
Стадион: «Авичи Арена» (Стокгольм, Швеция)
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|Швейцария
10
1
28
94-208
|США
28
1
10
208-94
Последние игры сборной Швейцарии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2025
|Швейцария
7:0
Дания
Чемпионат мира
|22.05.2025
|Швейцария
6:0
Австрия
Чемпионат мира
|20.05.2025
|Швейцария
4:1
Казахстан
Чемпионат мира
|18.05.2025
|Венгрия
0:10
Швейцария
Чемпионат мира
|16.05.2025
|Швейцария
3:0
Норвегия
Чемпионат мира
Последние игры сборной США:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2025
|Швеция
2:6
США
Чемпионат мира
|22.05.2025
|США
5:2
Финляндия
Чемпионат мира
|20.05.2025
|Чехия
2:5
США
Чемпионат мира
|18.05.2025
|Казахстан
1:6
США
Чемпионат мира
|17.05.2025
|США
6:3
Германия
Чемпионат мира
Итоговое положение в группах
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Канада
7
|6
|0
|0
|1
34-7
19
|2. Швеция
7
|6
|0
|1
|0
28-8
18
|3. Финляндия
7
|4
|2
|1
|0
22-10
16
|4. Австрия
7
|2
|2
|3
|0
21-18
10
|5. Латвия
7
|3
|0
|4
|0
17-25
9
|6. Словакия
7
|2
|0
|4
|1
9-24
7
|7. Словения
7
|1
|0
|6
|0
9-29
4
|8. Франция
7
|0
|0
|6
|1
8-27
1
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Швейцария
7
|6
|0
|0
|1
34-9
19
|2. США
7
|5
|1
|1
|0
34-14
17
|3. Чехия
7
|5
|1
|1
|0
35-14
17
|4. Дания
7
|3
|1
|3
|0
25-24
11
|5. Германия
7
|3
|0
|3
|1
20-22
10
|6. Норвегия
7
|1
|0
|5
|1
13-24
4
|7. Венгрия
7
|1
|0
|6
|0
8-39
3
|8. Казахстан
7
|1
|0
|6
|0
9-32
3
1/4 финала (22 мая)
США — Финляндия. 5:2
Швейцария — Австрия. 6:0
Канада — Дания. 1:2
Швеция — Чехия. 5:2
1/2 финала (24 мая)
Швеция — США. 2:6
Швейцария — Дания. 7:0
Матч за третье место (25 мая)
Швеция — Дания, 16:20 мск
Финал (25 мая)
Швейцария — США, 21:20 мск
Сборная Швейцарии производит превосходное впечатление. Она выглядит амбассадором надежности и представляет шикарный сплав — как в игровом контексте, так и в той самой связке молодости и опыта.
Именно у швейцарцев лучшие показатели как по заброшенным, так и по пропущенным шайбам. В плей-офф они, как и предполагалось, буквально снесли соперников, уступавших в классе. В семи последних матчах на чемпионате швейцарцы пропустили лишь два гола. Всухую они выиграли пять встреч, в том числе в группе с американцами. В общем, похоже, что сборная Швейцарии действительно готова впервые стать чемпионом мира.
Но, разумеется, американцы тоже крайне голодны до таких высот. Интервал в 65 лет между финалами чемпионатов мира — огромный срок. И ведь не слишком ждали от сборной США подобных результатов на нынешнем турнире. Но бойкая, а порой и довольно безбашенная команда набрала отличный ход — особенно за счет нападения. И вот теперь шикарная атака американцев будет пытаться вскрыть великолепно организованную систему швейцарцев.
К чему всё приведет? Согласимся с букмекерами в том, что с легкостью можно представить любой исход основного времени. Но статус американцев как фаворитов выглядит отнюдь не очевидным. Рискнем предположить, что швейцарцы смогут вновь их изрядно потрепать. Европейской команде точно по силам, как и в группе, забросить минимум три шайбы. Но мы остановимся даже на более аккуратном варианте — ИТБ1 (2).
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Смотреть встречу Швейцария — США на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Матч! Игра»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Вратари: Стефан Шарлен («Лангнау Тайгерс»), Леонардо Дженони («Цуг»), Сандро Эшлиманн («Давос»);
Защитники: Дин Кукан, Кристиан Марти (оба — «Цюрих Лайонс»), Андреа Глаузер («Лозанна»), Михаэль Фора («Давос»), Тим Берни («Женева-Серветт»), Йонас Зигенталер («Нью-Джерси Девилз»), Янис Мозер («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
Нападающие: Симон Кнак, Андрес Амбюль (оба — «Давос»), Дамьен Риат, Кен Ягер (оба — «Лозанна»), Нико Хишир, Тимо Майер (оба — «Нью-Джерси Девилз»), Грегори Хофманн («Цуг»), Денис Мальгин, Николя Бехлер, Свен Андригетто (все — «Цюрих Лайонс»), Сандро Шмид, Кристоф Бертши (оба — «Фрибур-Готтерон»), Тайлер Мой («Рапперсвиль-Йона Лейкерс»), Кевин Фиала («Лос-Анджелес Кингз»), Нино Нидеррайтер («Виннипег Джетс»), Доминик Эгли («Фрелунда»);
Главный тренер: Патрик Фишер.
Вратари: Джереми Свейман («Бостон Брюинз»), Хэмптон Слукински (университет Западного Мичигана), Джо Даккорд («Сиэтл Кракен»);
Защитники: Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»), Зив Буюм («Миннесота Уайлд»), Алекс Власик («Чикаго Блэкхокс»), Брэди Шей («Нэшвилл Предаторз»), Эндрю Пик, Мэйсон Лорей (оба — «Бостон Брюинз»), Джексон Лакомб («Анахайм Дакс»), Майкл Кесселринг («Юта»);
Нападающие: Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»), Шейн Пинто («Оттава Сенаторз»), Дрю О’Коннор, Конор Гарланд (оба — «Ванкувер Кэнакс»), Фрэнк Назар («Чикаго Блэкхокс»), Майкл МакКэррон («Нэшвилл Предаторз»), Клейтон Келлер, Джош Доун, Логан Кули (все — «Юта»), Каттер Готье («Анахайм Дакс»), Мэттью Бенирс, Майкл Эйссимонт (оба — «Сиэтл Кракен»), Уилл Смит («Сан‑Хосе Шаркс»), Айзек Ховард (NCAA, «Мичиган Стэйт»);
Главный тренер: Райан Варсофски.
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на ничью или победу Швейцарии можно с коэффициентами 4,40 и 2,80 соответственно. Выигрыш США идет за 2,20.
Партнерский проект