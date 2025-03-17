Таджикистан - Беларусь, 20 марта: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Сборная Таджикистана относительно неплохо выступила во втором раунде отборочного цикла чемпионата мира в азиатской зоне, набрав восемь очков, но все-таки не вышла в финальную фазу и теперь вынуждена довольствоваться товарищескими матчами. У белорусов похожая история: они заняли только третье место в своей группе Лиги наций и до старта в отборе ЧМ-2026 тоже будут пробавляться контрольными встречами.

Как ни странно, до сих пор эти представители бывшего СССР соперничали всего однажды, причем более 10 лет назад. В сентябре 2014 года белорусы дома крупно обыграли Таджикистан - 6:1. Теперь пришло время встретиться в Душанбе.

Под руководством испанского тренера Алоса сборная Беларуси прибавила в организации и перестала проигрывать крупно. Ее матчи отличает невысокая результативность. Пять последних игр у белорусов были «низовыми». Не ждем голевого карнавала и в столице Таджикистана. Наш прогноз: тотал меньше 2.5.