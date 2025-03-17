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17 марта 12:33ГлавнаяПрогнозыФутболТоварищеские матчи сборных

Таджикистан - Беларусь, 20 марта: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Сборная Беларуси открывает новый соревновательный год в Душанбе
Валентин Васильев

В первом полугодии 2025-го сборная Беларуси по футболу будет играть только с бывшими союзными республиками. Первым в этом «братском» цикле стоит спарринг с командой Таджикистана. Выбираем ставку на игру в Душанбе. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

Таджикистан

Место в рейтинге ФИФА: 104

20.03.2025, Чт

14:00 МСК

Беларусь

Место в рейтинге ФИФА: 98

П1 - 4.33

Х - 3.58

П2 - 1.85

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Центральный республиканский стадион» (Душанбе, Таджикистан)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники никогда не встречались

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Таджикистан 0011-6
Беларусь1006-1

Последние пять игр сборной Таджикистана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.11.2024

Таджикистан 

3:1

Афганистан 

Товарищеский матч

13.11.2024

Таджикистан 

4:0

Непал 

Товарищеский матч

14.10.2024

Таджикистан 

0:3

Филиппины 

Товарищеский матч

11.10.2024

Сирия

1:0

Таджикистан 

Товарищеский матч

08.09.2024

Таджикистан 

0:0, пен. 4:3

Филиппины 

Товарищеский матч

Последние пять игр сборной Беларуси:

ДатаКоманда 1СчетКоманда 2

Турнир

18.11.2024Болгария1:1Беларусь

Лига наций

15.11.2024Северная Ирландия2:0Беларусь

Лига наций

15.10.2024Беларусь1:1Люксембург

Лига наций

12.10.2024Беларусь0:0Северная Ирландия

Лига наций

08.09.2024Люксембург0:1Беларусь

Лига наций

Прогноз на матч

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Сборная Таджикистана относительно неплохо выступила во втором раунде отборочного цикла чемпионата мира в азиатской зоне, набрав восемь очков, но все-таки не вышла в финальную фазу и теперь вынуждена довольствоваться товарищескими матчами. У белорусов похожая история: они заняли только третье место в своей группе Лиги наций и до старта в отборе ЧМ-2026 тоже будут пробавляться контрольными встречами.

Как ни странно, до сих пор эти представители бывшего СССР соперничали всего однажды, причем более 10 лет назад. В сентябре 2014 года белорусы дома крупно обыграли Таджикистан - 6:1. Теперь пришло время встретиться в Душанбе. 

Под руководством испанского тренера Алоса сборная Беларуси прибавила в организации и перестала проигрывать крупно. Ее матчи отличает невысокая результативность. Пять последних игр у белорусов были «низовыми». Не ждем голевого карнавала и в столице Таджикистана. Наш прогноз: тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Следить за игрой в Душанбе онлайн можно на платформах легальных букмекеров и спортивных СМИ.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Сборная Таджикистана

Вратари: Рустам Ятимов («Ростов», Россия), Далер Баротов («Худжанд» ), Олег Баклов («Уфа», Россия), Мухриддин Хасанов («Истиклол»).

Защитники: Ахтам Назаров («Истиклол»), Зоир Джурабаев («Согдиана», Узбекистан), Манучехр Сафаров («Динамо», Самарканд, Узбекистан), Вахдат Ханонов («Сепахан», Иран), Табрези Давлатмир («Истиклол» , Душанбе), Мехрубон Каримов («Самгурали», Грузия), Рахманчо Рахматзода («Баркчи»).

Полузащитники: Парвизджон Умарбаев («Локомотив», Болгария), Амирбек Джурабаев («Истиклол»), Эхсон Панджшанбе («Согдиана», Узбекистан), Алишер Джалилов («Истиклол»), Амадони Камолов («Гол Гохан», Иран), Азизбек Хаитов («Равшан»), Салохиддин Иргашев («Арсенал», Беларусь).

Нападающие: Манучехр Джалилов («Истиклол»), Шахром Самиев («Хоразм», Узбекистан), Шервони Мабачоев («Кяпаз», Азербайджан), Рустам Соиров («Истикло»), Нуриддин Хамрокулов («Вахш»), Далер Шарипов («Шуртан», Узбекистан).

Сборная Беларуси

Вратари: Павел Павлюченко ("МЛ Витебск"), Федор Лапоухов (ЦСКА, Болгария), Максим Белов ("Неман").

Защитники: Сергей Политевич ("Торпедо-БелАЗ"), Кирилл Печенин ("Крылья Советов", Россия), Юрий Ковалев ("Балтика", Россия), Павел Забелин ("Сокол", Россия), Алексей Гаврилович, Вадим Пигас (оба - "Динамо-Минск"), Егор Пархоменко ("Неман"), Дмитрий Прищепа ("Ротор", Россия), Максим Касараб ("Динамо-Брест").

Полузащитники: Макс Эбонг ("Астана", Казахстан), Евгений Яблонский ("Астерас", Греция), Валерий Громыко ("Кайрат", Казахстан), Валерий Бочеров ("Уфа", Россия), Артем Концевой ("Родина", Россия), Павел Седько ("Торпедо-БелАЗ"), Никита Демченко ("Динамо-Минск"), Кирилл Зинович ("Динамо" Махачкала, Россия).

Нападающие: Виталий Лисакович ("Балтика", Россия), Герман Барковский ("Пуща", Польша), Трофим Мельниченко ("Порту Б", Португалия), Артем Шуманский (ЦСКА, Россия).

Коэффициенты букмекеров

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Winline присвоила победе Беларуси коэффициент 1.85, что примерно соответствует 54% вероятности. На хозяев поля котировка в два с половиной раза выше. В случае ничьей букмекер умножит сумму ставки на 3.58.

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