Таджикистан - Беларусь, 20 марта: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Партнерский проект
В первом полугодии 2025-го сборная Беларуси по футболу будет играть только с бывшими союзными республиками. Первым в этом «братском» цикле стоит спарринг с командой Таджикистана. Выбираем ставку на игру в Душанбе.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Таджикистан
Место в рейтинге ФИФА: 104
20.03.2025, Чт
14:00 МСК
Беларусь
|П1 - 4.33
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Центральный республиканский стадион» (Душанбе, Таджикистан)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее соперники никогда не встречались
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Таджикистан
|0
|0
|1
|1-6
|Беларусь
|1
|0
|0
|6-1
Последние пять игр сборной Таджикистана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
19.11.2024
|Таджикистан
3:1
Афганистан
Товарищеский матч
13.11.2024
|Таджикистан
4:0
Непал
Товарищеский матч
14.10.2024
|Таджикистан
0:3
Филиппины
Товарищеский матч
11.10.2024
|Сирия
1:0
Таджикистан
Товарищеский матч
08.09.2024
|Таджикистан
0:0, пен. 4:3
Филиппины
Товарищеский матч
Последние пять игр сборной Беларуси:
|Дата
|Команда 1
|Счет
|Команда 2
Турнир
|18.11.2024
|Болгария
|1:1
|Беларусь
Лига наций
|15.11.2024
|Северная Ирландия
|2:0
|Беларусь
Лига наций
|15.10.2024
|Беларусь
|1:1
|Люксембург
Лига наций
|12.10.2024
|Беларусь
|0:0
|Северная Ирландия
Лига наций
|08.09.2024
|Люксембург
|0:1
|Беларусь
Лига наций
Сборная Таджикистана относительно неплохо выступила во втором раунде отборочного цикла чемпионата мира в азиатской зоне, набрав восемь очков, но все-таки не вышла в финальную фазу и теперь вынуждена довольствоваться товарищескими матчами. У белорусов похожая история: они заняли только третье место в своей группе Лиги наций и до старта в отборе ЧМ-2026 тоже будут пробавляться контрольными встречами.
Как ни странно, до сих пор эти представители бывшего СССР соперничали всего однажды, причем более 10 лет назад. В сентябре 2014 года белорусы дома крупно обыграли Таджикистан - 6:1. Теперь пришло время встретиться в Душанбе.
Под руководством испанского тренера Алоса сборная Беларуси прибавила в организации и перестала проигрывать крупно. Ее матчи отличает невысокая результативность. Пять последних игр у белорусов были «низовыми». Не ждем голевого карнавала и в столице Таджикистана. Наш прогноз: тотал меньше 2.5.
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Следить за игрой в Душанбе онлайн можно на платформах легальных букмекеров и спортивных СМИ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Winline
|Графическая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Рустам Ятимов («Ростов», Россия), Далер Баротов («Худжанд» ), Олег Баклов («Уфа», Россия), Мухриддин Хасанов («Истиклол»).
Защитники: Ахтам Назаров («Истиклол»), Зоир Джурабаев («Согдиана», Узбекистан), Манучехр Сафаров («Динамо», Самарканд, Узбекистан), Вахдат Ханонов («Сепахан», Иран), Табрези Давлатмир («Истиклол» , Душанбе), Мехрубон Каримов («Самгурали», Грузия), Рахманчо Рахматзода («Баркчи»).
Полузащитники: Парвизджон Умарбаев («Локомотив», Болгария), Амирбек Джурабаев («Истиклол»), Эхсон Панджшанбе («Согдиана», Узбекистан), Алишер Джалилов («Истиклол»), Амадони Камолов («Гол Гохан», Иран), Азизбек Хаитов («Равшан»), Салохиддин Иргашев («Арсенал», Беларусь).
Нападающие: Манучехр Джалилов («Истиклол»), Шахром Самиев («Хоразм», Узбекистан), Шервони Мабачоев («Кяпаз», Азербайджан), Рустам Соиров («Истикло»), Нуриддин Хамрокулов («Вахш»), Далер Шарипов («Шуртан», Узбекистан).
Вратари: Павел Павлюченко ("МЛ Витебск"), Федор Лапоухов (ЦСКА, Болгария), Максим Белов ("Неман").
Защитники: Сергей Политевич ("Торпедо-БелАЗ"), Кирилл Печенин ("Крылья Советов", Россия), Юрий Ковалев ("Балтика", Россия), Павел Забелин ("Сокол", Россия), Алексей Гаврилович, Вадим Пигас (оба - "Динамо-Минск"), Егор Пархоменко ("Неман"), Дмитрий Прищепа ("Ротор", Россия), Максим Касараб ("Динамо-Брест").
Полузащитники: Макс Эбонг ("Астана", Казахстан), Евгений Яблонский ("Астерас", Греция), Валерий Громыко ("Кайрат", Казахстан), Валерий Бочеров ("Уфа", Россия), Артем Концевой ("Родина", Россия), Павел Седько ("Торпедо-БелАЗ"), Никита Демченко ("Динамо-Минск"), Кирилл Зинович ("Динамо" Махачкала, Россия).
Нападающие: Виталий Лисакович ("Балтика", Россия), Герман Барковский ("Пуща", Польша), Трофим Мельниченко ("Порту Б", Португалия), Артем Шуманский (ЦСКА, Россия).
Winline присвоила победе Беларуси коэффициент 1.85, что примерно соответствует 54% вероятности. На хозяев поля котировка в два с половиной раза выше. В случае ничьей букмекер умножит сумму ставки на 3.58.
Партнерский проект