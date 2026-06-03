Таджикистан - Индия, 5 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Сборная Таджикистана не попала на ЧМ-2026 - зато пробилась на Кубок Азии 2027 года. Для успешной квалификации в финал команде Игора Ангеловски достаточно было не проиграть дома Филиппинам. С этой задачей она справилась, хотя поволноваться болельщикам в Душанбе пришлось. Полтайма гости вели в счете, пока Бобоев не забил драгоценный для хозяев гол. Благодаря этой ничьей Таджикистан второй раз в истории отобрался на чемпионат континента. На прошлом турнире, в 2023 году, команда сенсационно дошла до четвертьфинала.

Сборная Таджикистана в целом прилично выступает в последнее время. За последние 10 матчей она уступила лишь однажды - и как раз Индии (1:2)! Причем именно в Гиссаре, где и сейчас пройдет игра. На эту неудачу парни Ангеловски отреагировали беспроигрышной серией из шести матчей, которая включила в себя четыре победы и две ничьи.

Несмотря на товарищеский статус встречи, таджикистанцы постараются вернуть сопернику должок за прошлогоднее огорчение. Команда хозяев сейчас на подъеме, тогда как соперник - явно на спаде. Индийцы проиграли три из четырех предыдущих матчей, включая два последних.

Наш прогноз на матч: победа Таджикистана.