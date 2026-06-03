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ГлавнаяПрогнозыТаджикистан - Индия, 5 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Таджикистан - Индия, 5 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Обновлено:
Хозяева возьмут реванш за прошлый год?
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Коэффициенты букмекеров

Свой второй домашний матч в 2026 году сборная Таджикистана по футболу проведет в пятницу, 5 июня. В гости к ней едет команда Индии. Крупнейшие легальные букмекеры представили широкие линии на игру в Гиссаре. Рассмотрим их в поиске интересных вариантов для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Таджикистан

Место в рейтинге ФИФА: 103

05.06.2026, Пт

18:00 МСК

Индия

Место в рейтинге ФИФА: 136

П1 - 1.73

Х - 3.60

П2 - 4.70

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «ТАЛКО-Арена» (Турсунзаде, Таджикистан)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Таджикистан 31212-9
Индия2139-12

Последние пять матчей сборной Таджикистана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.03.2026

Таджикистан 

1:1

Филиппины

Отбор Кубка Азии

18.11.2025

Восточный Тимор

0:5

Таджикистан 

Отбор Кубка Азии

14.10.2025

Мальдивы

0:3

Таджикистан 

Отбор Кубка Азии

09.10.2025

Таджикистан 

2:0

Мальдивы

Отбор Кубка Азии

04.09.2025

Таджикистан 

2:2

Иран

Чемпионат Центрально-Азиатской ассоциации

Последние пять игр сборной Индии:

ДатаКоманда 1СчетКоманда 2

Турнир

30.05.2026Зимбабве1:0

Индия

Кубок единства

27.05.2026Ямайка2:0

Индия

Кубок единства

31.03.2026Индия2:1

Гонконг

Отбор Кубка Азии

18.11.2025Бангладеш1:0

Индия

Отбор Кубка Азии

13.11.2025Индия6:1

Бутан

Товарищеский матч

Прогноз на матч

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Сборная Таджикистана не попала на ЧМ-2026 - зато пробилась на Кубок Азии 2027 года. Для успешной квалификации в финал команде Игора Ангеловски достаточно было не проиграть дома Филиппинам. С этой задачей она справилась, хотя поволноваться болельщикам в Душанбе пришлось. Полтайма гости вели в счете, пока Бобоев не забил драгоценный для хозяев гол. Благодаря этой ничьей Таджикистан второй раз в истории отобрался на чемпионат континента. На прошлом турнире, в 2023 году, команда сенсационно дошла до четвертьфинала.

Сборная Таджикистана в целом прилично выступает в последнее время. За последние 10 матчей она уступила лишь однажды - и как раз Индии (1:2)! Причем именно в Гиссаре, где и сейчас пройдет игра. На эту неудачу парни Ангеловски  отреагировали беспроигрышной серией из шести матчей, которая включила в себя четыре победы и две ничьи.

Несмотря на товарищеский статус встречи, таджикистанцы постараются вернуть сопернику должок за прошлогоднее огорчение. Команда хозяев сейчас на подъеме, тогда как соперник - явно на спаде. Индийцы проиграли три из четырех предыдущих матчей, включая два последних.

 

Наш прогноз на матч: победа Таджикистана.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Следить за игрой онлайн можно на платформах легальных букмекеров и спортивных СМИ.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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PARI присвоила победе Таджикистана коэффициент 1.73. На гостей котировка более чем в два с половиной раза выше (4.70). В случае ничьей букмекер умножит сумму ставки на 3.60.

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