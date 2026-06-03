Таджикистан - Индия, 5 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

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Свой второй домашний матч в 2026 году сборная Таджикистана по футболу проведет в пятницу, 5 июня. В гости к ней едет команда Индии. Крупнейшие легальные букмекеры представили широкие линии на игру в Гиссаре. Рассмотрим их в поиске интересных вариантов для пари.
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «ТАЛКО-Арена» (Турсунзаде, Таджикистан)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Таджикистан
|3
|1
|2
|12-9
|Индия
|2
|1
|3
|9-12
Последние пять матчей сборной Таджикистана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
31.03.2026
|Таджикистан
1:1
Филиппины
Отбор Кубка Азии
18.11.2025
|Восточный Тимор
0:5
Таджикистан
Отбор Кубка Азии
14.10.2025
|Мальдивы
0:3
Таджикистан
Отбор Кубка Азии
09.10.2025
|Таджикистан
2:0
Мальдивы
Отбор Кубка Азии
04.09.2025
|Таджикистан
2:2
Иран
Чемпионат Центрально-Азиатской ассоциации
Последние пять игр сборной Индии:
|Дата
|Команда 1
|Счет
|Команда 2
Турнир
|30.05.2026
|Зимбабве
|1:0
Индия
Кубок единства
|27.05.2026
|Ямайка
|2:0
Индия
Кубок единства
|31.03.2026
|Индия
|2:1
Гонконг
Отбор Кубка Азии
|18.11.2025
|Бангладеш
|1:0
Индия
Отбор Кубка Азии
|13.11.2025
|Индия
|6:1
Бутан
Товарищеский матч
Сборная Таджикистана не попала на ЧМ-2026 - зато пробилась на Кубок Азии 2027 года. Для успешной квалификации в финал команде Игора Ангеловски достаточно было не проиграть дома Филиппинам. С этой задачей она справилась, хотя поволноваться болельщикам в Душанбе пришлось. Полтайма гости вели в счете, пока Бобоев не забил драгоценный для хозяев гол. Благодаря этой ничьей Таджикистан второй раз в истории отобрался на чемпионат континента. На прошлом турнире, в 2023 году, команда сенсационно дошла до четвертьфинала.
Сборная Таджикистана в целом прилично выступает в последнее время. За последние 10 матчей она уступила лишь однажды - и как раз Индии (1:2)! Причем именно в Гиссаре, где и сейчас пройдет игра. На эту неудачу парни Ангеловски отреагировали беспроигрышной серией из шести матчей, которая включила в себя четыре победы и две ничьи.
Несмотря на товарищеский статус встречи, таджикистанцы постараются вернуть сопернику должок за прошлогоднее огорчение. Команда хозяев сейчас на подъеме, тогда как соперник - явно на спаде. Индийцы проиграли три из четырех предыдущих матчей, включая два последних.
Наш прогноз на матч: победа Таджикистана.
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PARI присвоила победе Таджикистана коэффициент 1.73. На гостей котировка более чем в два с половиной раза выше (4.70). В случае ничьей букмекер умножит сумму ставки на 3.60.
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