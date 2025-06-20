Текстильщик — Амкал, 22 августа: прогноз на Кубок России по футболу, трансляция, составы

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Во вторник, 22 августа, медийный клуб «Амкал» продолжит выступление в FONBET Кубке России по футболу. Соперником московской команды по 1/128 финала станет ивановский «Текстильщик» из LEON-Второй лиги A. Выбьют ли любители ещё один профессиональный клуб из турнира?
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/128 финала
Стадион: «Текстильщик» (Иваново, Россия)
Главный судья: Андрей Прокопов
История матчей:
Команды ранее не играли друг с другом.
Последние пять игр «Текстильщика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.08.2023
|«Чертаново»
1:1
«Текстильщик»
Вторая лига
|12.08.2023
|«Металлург» (Липецк)
1:1
«Текстильщик»
Вторая лига
|05.08.2023
|«Текстильщик»
1:0
«Амкар-Пермь»
Вторая лига
|29.07.2023
|«Челябинск»
1:1
«Текстильщик»
Вторая лига
|22.07.2023
|«Текстильщик»
0:0
«Новосибирск»
Вторая лига
Последние пять игр «Амкала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.08.2023
|«Амкал»
2:0
«Родина Медиа»
Товарищеский матч
|17.08.2023
|«Амкал»
4:2
ФК «Бас»
Товарищеский матч
|01.08.2023
|«Амкал»
3:2
«Красное Знамя»
Кубок России
|22.07.2023
|Сборная Орехово-Зуево («Знамя Труда»)
1:3
«Амкал»
Товарищеский матч
|05.07.2023
|«Амкал»
0:1
ФК «Деньги»
Московский кубок селебрити
Победитель этого матча сыграет в 1/64 финала. Потенциальный соперник пока неизвестен.
«Текстильщик» - классический середняк группы «Серебро» дивизиона А Второй лиги. Команда в нынешнем сезоне преимущественно играет вничью, показывая низовой футбол. «Амкал» же на прошлой стадии доказал, что даже в существенно обновленном составе остается очень опасным для таких соперников.
Если медийная команда сумеет быстрее войти в игру, чем в матче с «Красным Знаменем», то вполне может вновь победить в основное время. Но в любом случае как минимум ничья - явно достижимый результат для «Амкала». При этом котировки склоняют к выбору не Двойного шанса, а нулевой форы в пользу гостей.
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Смотреть бесплатно игру «Текстильщик» - «Амкал» можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ» и на ресурсах титульного партнера Кубка России.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Текстильщик»: нет
«Амкал»: Левшук (дисквалификация), Лобкарев (под вопросом)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Текстильщик» - «Амкал»:
|Позиция
|«Текстильщик»
|«Амкал»
|Позиция
|Вратарь
|16. Никита Яворский
|90. Владимир Мухин
|Вратарь
|Защитник
|4. Александр Елисеев
|23. Дмитрий «Кузя» Кузькин
|Защитник
|Защитник
|80. Игорь Климов
|44. Руслан «Имай» Имаев
|Защитник
|Защитник
|96. Александр Лихачёв
|98. Илья «Шурыга» Шурыгин
|Защитник
|Полузащитник
|21. Никита Симдямкин
|27. Антон «Укол» Петровский
|Защитник
|Полузащитник
|25. Дмитрий Ефремов
|6. Эрик Товмасян
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Даниил Горовых
|88. Никита «Дубиньо» Дубчак
|Полузащитник
|Полузащитник
|69. Роман Ермолин
|69. Михаил «Прокоп» Прокопьев
|Полузащитник
|Нападающий
|77. Михаил Сентюрин
|37. Евгений Маричев
|Полузащитник
|Нападающий
|92. Алексей Скворцов
|12. Владимир Лобкарев
|Нападающий
|Нападающий
|14. Виктор Сергеев
|22. Владислав «Карат» Коротаев
|Нападающий
|Главный тренер
|Игорь Колыванов
|Виталий Миллер
|Главный тренер
Эксперты компании PARI оценили высокими котировками вероятность всех трех исходов основного времени. Коэффициент на победу «Амкала» равен 2,35, на ничью можно поставить за 3,55, на выигрыш «Текстильщика» - за 2,70.
Букмекеры ожидают конкурентную встречу, но выделяют гостей как фаворитов.
Бесплатную видеотрансляцию проведет федеральный телеканал «Матч ТВ», начало эфира - 18:55 по московскому времени.
В таком случае команды разыграют серию пенальти - без дополнительного времени.
Команда преимущественно выступает в медийных соревнованиях, не имеющих профессиональный статус. При этом в прошлом сезоне «Амкал» уже играл в Кубке России, одержал две победы (над красногорским «Зорким» и «Тверью») и вылетел в 1/64 финала от санкт-петербургской «Звезды».
Онлайн-продажа билетов уже окончена. Попробовать их приобрести можно только в кассах стадиона «Текстильщик».
Нет, документ не требуется на играх Кубка России по футболу.
Наша ставка принесла возврат. Основное время матча завершилось нулевой ничьей, в серии пенальти победил «Текстильщик» со счетом 4:3.