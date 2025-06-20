Текстильщик — Амкал, 22 августа: прогноз на Кубок России по футболу, трансляция, составы

«Текстильщик» - классический середняк группы «Серебро» дивизиона А Второй лиги. Команда в нынешнем сезоне преимущественно играет вничью, показывая низовой футбол. «Амкал» же на прошлой стадии доказал, что даже в существенно обновленном составе остается очень опасным для таких соперников.

Если медийная команда сумеет быстрее войти в игру, чем в матче с «Красным Знаменем», то вполне может вновь победить в основное время. Но в любом случае как минимум ничья - явно достижимый результат для «Амкала». При этом котировки склоняют к выбору не Двойного шанса, а нулевой форы в пользу гостей.