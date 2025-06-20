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21 августа 11:15ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Текстильщик — Амкал, 22 августа: прогноз на Кубок России по футболу, трансляция, составы

Медийной команде предстоит выезд в Иваново
Александр Бокулёв

Во вторник, 22 августа, медийный клуб «Амкал» продолжит выступление в FONBET Кубке России по футболу. Соперником московской команды по 1/128 финала станет ивановский «Текстильщик» из LEON-Второй лиги A. Выбьют ли любители ещё один профессиональный клуб из турнира?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Текстильщик» (Иваново)

22.08.2023, Вт

19:00 МСК

«Амкал» (Москва)

П1 - 2,70

Х - 3,55

П2 - 2,35

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/128 финала

Стадион: «Текстильщик» (Иваново, Россия)

Главный судья: Андрей Прокопов

Форма команд

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История матчей:

Команды ранее не играли друг с другом.

Последние пять игр «Текстильщика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.08.2023«Чертаново»

1:1

«Текстильщик»

Вторая лига

12.08.2023«Металлург» (Липецк)

1:1

«Текстильщик»

Вторая лига

05.08.2023«Текстильщик»

1:0

«Амкар-Пермь»

Вторая лига

29.07.2023«Челябинск»

1:1

«Текстильщик»

Вторая лига

22.07.2023«Текстильщик»

0:0

«Новосибирск»

Вторая лига

Последние пять игр «Амкала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.08.2023«Амкал»

2:0

«Родина Медиа»

Товарищеский матч

17.08.2023«Амкал»

4:2

ФК «Бас»

Товарищеский матч

01.08.2023«Амкал»

3:2

«Красное Знамя»

Кубок России

22.07.2023Сборная Орехово-Зуево («Знамя Труда»)

1:3

«Амкал»

Товарищеский матч

05.07.2023«Амкал»

0:1

ФК «Деньги»

Московский кубок селебрити

Турнирная таблица

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Победитель этого матча сыграет в 1/64 финала. Потенциальный соперник пока неизвестен.

Прогноз на матч

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«Текстильщик» - классический середняк группы «Серебро» дивизиона А Второй лиги. Команда в нынешнем сезоне преимущественно играет вничью, показывая низовой футбол. «Амкал» же на прошлой стадии доказал, что даже в существенно обновленном составе остается очень опасным для таких соперников. 

Если медийная команда сумеет быстрее войти в игру, чем в матче с «Красным Знаменем», то вполне может вновь победить в основное время. Но в любом случае как минимум ничья - явно достижимый результат для «Амкала». При этом котировки склоняют к выбору не Двойного шанса, а нулевой форы в пользу гостей.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Смотреть бесплатно игру «Текстильщик» - «Амкал» можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ» и на ресурсах титульного партнера Кубка России.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Текстильщик»: нет

«Амкал»: Левшук (дисквалификация), Лобкарев (под вопросом)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Текстильщик» - «Амкал»:

Позиция«Текстильщик»«Амкал»Позиция
Вратарь16. Никита Яворский90. Владимир МухинВратарь
Защитник4. Александр Елисеев23. Дмитрий «Кузя» КузькинЗащитник
Защитник80. Игорь Климов44. Руслан «Имай» ИмаевЗащитник
Защитник96. Александр Лихачёв98. Илья «Шурыга» ШурыгинЗащитник
Полузащитник21. Никита Симдямкин27. Антон «Укол» ПетровскийЗащитник
Полузащитник25. Дмитрий Ефремов6. Эрик ТовмасянПолузащитник
Полузащитник 27. Даниил Горовых88. Никита «Дубиньо» ДубчакПолузащитник
Полузащитник69. Роман Ермолин69. Михаил «Прокоп» ПрокопьевПолузащитник 
Нападающий77. Михаил Сентюрин37. Евгений МаричевПолузащитник
Нападающий92. Алексей Скворцов12. Владимир ЛобкаревНападающий
Нападающий14. Виктор Сергеев22. Владислав «Карат» КоротаевНападающий
Главный тренерИгорь КолывановВиталий МиллерГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты компании PARI оценили высокими котировками вероятность всех трех исходов основного времени. Коэффициент на победу «Амкала» равен 2,35, на ничью можно поставить за 3,55, на выигрыш «Текстильщика» - за 2,70.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Текстильщик» - «Амкал»?

Букмекеры ожидают конкурентную встречу, но выделяют гостей как фаворитов.

Где бесплатно смотреть матч «Текстильщик» - «Амкал»?

Бесплатную видеотрансляцию проведет федеральный телеканал «Матч ТВ», начало эфира - 18:55 по московскому времени.

Что будет при ничьей?

В таком случае команды разыграют серию пенальти - без дополнительного времени.

В каком турнире играет «Амкал»?

Команда преимущественно выступает в медийных соревнованиях, не имеющих профессиональный статус. При этом в прошлом сезоне «Амкал» уже играл в Кубке России, одержал две победы (над красногорским «Зорким» и «Тверью») и вылетел в 1/64 финала от санкт-петербургской «Звезды».

Где купить билеты на матч «Текстильщик» - «Амкал»

Онлайн-продажа билетов уже окончена. Попробовать их приобрести можно только в кассах стадиона «Текстильщик».

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Нет, документ не требуется на играх Кубка России по футболу.

UPD: результат

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Наша ставка принесла возврат. Основное время матча завершилось нулевой ничьей, в серии пенальти победил «Текстильщик» со счетом 4:3. 

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