Абдурахман Темиров – Мухамед Коков, 16 января: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Мухамед Коков в четвертый раз подряд не уложился в лимит легкого веса (до 70,8 кг), поэтому будет переведен в полусредний вне зависимости от результата ближайшего боя с Абдурахманом Темировым. Чем же завершится противостояние двух россиян в соглавном событии турнира ACA 199?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Темиров
Коков
Россия
Страна
Россия
34
Возраст
32
29
Бои
30
21 (4 / 11 / 6)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
20 (1 / 11 / 8)
8 (1 / 2 / 5)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
10 (2 / 1 / 7)
12
Место в рейтинге легкого дивизиона ACA
7
175
Рост (см)
172
193
Размах рук (см)
177
В профессиональных ММА выступает с 2010 года. С 2014-го бьется в ACA (прежнее название – ACB). Идет на серии из шести побед. В последнем поединке в сентябре одолел Ауреля Пиртеа единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
Уроженец Кабардино-Балкарской Республики, по национальности – кабардинец. В профессиональных MMA выступает с 2013 года. Большую часть карьеры провел в ACA, в том числе во время, когда промоушен назывался ACB. Шел на серии из трех поражений, но в последнем поединке в октябре 2024 года победил Дави Рамоса раздельным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Темиров вышел на впечатляющую победную серию и на данном этапе карьеры выглядит стабильнее и надежнее Кокова. У последнего же регулярно возникают проблемы уже на стадии весогонки, что приводит даже к срывам боев. В плане навыков Коков едва ли может удивить Темирова. В партере у более возрастного россиянина есть хорошие опции, но вот в стойке он выглядит весьма блекло.
Таким образом, ожидаем победу номинального фаворита Темирова, но не рассчитываем на быструю развязку. Финишировать Кокова весьма непросто.
Турнир АСА 199 стартует в Краснодаре в «Баскет-Холле» в пятницу, 16 января, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 21:00 мск, поэтому соглавный бой Темиров – Коков стоит ожидать около 22:00 мск.
В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». На федеральном «Матч ТВ» прямая трансляция начнется в 21:35 мск.