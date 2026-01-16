Ведомости
Абдурахман Темиров – Мухамед Коков, 16 января: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Букмекеры уверенно выделяют фаворита
Александр Бокулёв
Источник: ACA
Источник: ACA

Мухамед Коков в четвертый раз подряд не уложился в лимит легкого веса (до 70,8 кг), поэтому будет переведен в полусредний вне зависимости от результата ближайшего боя с Абдурахманом Темировым. Чем же завершится противостояние двух россиян в соглавном событии турнира ACA 199?

Статистика

Свернуть

Темиров

 

Коков

Россия

Страна

Россия

34

Возраст

32

29

Бои

30

21 (4 / 11 / 6)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

20 (1 / 11 / 8)

8 (1 / 2 / 5)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

10 (2 / 1 / 7)

12

Место в рейтинге легкого дивизиона ACA

7

175

Рост (см)

172

193

Размах рук (см)

177

Абдурахман Темиров

Свернуть

В профессиональных ММА выступает с 2010 года. С 2014-го бьется в ACA (прежнее название – ACB). Идет на серии из шести побед. В последнем поединке в сентябре одолел Ауреля Пиртеа единогласным решением судей.

Мухамед Коков

Свернуть

Уроженец Кабардино-Балкарской Республики, по национальности – кабардинец. В профессиональных MMA выступает с 2013 года. Большую часть карьеры провел в ACA, в том числе во время, когда промоушен назывался ACB. Шел на серии из трех поражений, но в последнем поединке в октябре 2024 года победил Дави Рамоса раздельным решением судей.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ТемироваПобеда КоковаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,303,502,521,46

Прогноз на бой

Свернуть

Темиров вышел на впечатляющую победную серию и на данном этапе карьеры выглядит стабильнее и надежнее Кокова. У последнего же регулярно возникают проблемы уже на стадии весогонки, что приводит даже к срывам боев. В плане навыков Коков едва ли может удивить Темирова. В партере у более возрастного россиянина есть хорошие опции, но вот в стойке он выглядит весьма блекло.

Таким образом, ожидаем победу номинального фаворита Темирова, но не рассчитываем на быструю развязку. Финишировать Кокова весьма непросто.

Полный кард, где смотреть бой Темиров – Коков

Свернуть

Турнир АСА 199 стартует в Краснодаре в «Баскет-Холле» в пятницу, 16 января, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 21:00 мск, поэтому соглавный бой Темиров Коков стоит ожидать около 22:00 мск.

В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». На федеральном «Матч ТВ» прямая трансляция начнется в 21:35 мск.

Основной кард

  • Рамазан Эмеев (Россия) Артём Фролов (Россия). Средний вес;
  • Абдурахман Темиров (Россия) – Мухамед Коков (Россия). Легкий вес;
  • Вадим Огарь (Россия) – Заур Гаджиев (Азербайджан). Легкий вес;
  • Жора Айвазян (Армения) – Багдос Олжабай (Казахстан). Полулегкий вес;
  • Багама Никабагамаев (Россия) – Глеб Хабибуллин (Россия). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Мурад Абдулаев (Россия) – Эдил Эсенгулов (Кыргызстан). Средний вес;
  • Сайгид Абдулаев (Россия) – Астемир Нагоев (Россия). Наилегчайший вес;
  • Крис Ханикатт (США) – Алтынбек Мамашов (Кыргызстан). Средний вес;
  • Шамиль Басаев (Россия) – Николай Галочкин (Россия). Полулегкий вес;
  • Али Сулейманов (Россия) – Тамерлан Темиров (Россия). Легкий вес;
  • Оганес Восканян (Армения) – Херберт Батиста (Бразилия). Полусредний вес;
  • Магомед Сардалов (Россия) – Евгений Бондарев (Россия). Легчайший вес;
  • Раджаб Рамазанов (Россия) – Гегам Манавазян (Армения). Полулегкий вес;
  • Айнди Умаханов (Россия) – Амазасп Мартиросян (Россия). Полусредний вес;
  • Луис Рафаэль (Бразилия) – Александр Трескин (Россия). Полулегкий вес;
  • Тагир Магомедов (Россия) – Жозеилтон Сантос (Бразилия). Полусредний вес.

