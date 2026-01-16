Абдурахман Темиров – Мухамед Коков, 16 января: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Темиров вышел на впечатляющую победную серию и на данном этапе карьеры выглядит стабильнее и надежнее Кокова. У последнего же регулярно возникают проблемы уже на стадии весогонки, что приводит даже к срывам боев. В плане навыков Коков едва ли может удивить Темирова. В партере у более возрастного россиянина есть хорошие опции, но вот в стойке он выглядит весьма блекло.

Таким образом, ожидаем победу номинального фаворита Темирова, но не рассчитываем на быструю развязку. Финишировать Кокова весьма непросто.