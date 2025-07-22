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22 июля 10:08ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Ленер Тьен — Андрей Рублев, 23 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Вашингтоне

Россиянин вступает в игру на «пятисотнике»
Руслан Ипполитов

23 июля дебютный матч на турнире категории АТР-500 в Вашингтоне сыграет Даниил Медведев. Его соперником будет 67-я ракетка мира - американец Ленер Тьен. Раньше турнирные пути спортсменов не пересекались никогда. Оцениваем шансы противников и котировки.

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Дата / Время: 23.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Ленер Тьен (19 лет, 67-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Эмилио Нава (США, 119) — 6:1, 6:4

Андрей Рублев (27 лет, 10-я ракетка мира)

  • 1-й круг: пропуск

Ленер Тьен (США)

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Победитель трёх турниров ATP Challenger в одиночном разряде. Победитель семи турниров ITF в одиночном разряде. Финалист молодёжного турнира Next Generation ATP Finals-2024. Победитель юниорского Открытого чемпионата Австралии-2023. Финалист юниорского Открытого чемпионата Австралии-2023 и Открытого чемпионата США-2023. Экс-четвертая ракетка мира в юниорском рейтинге. Наивысшее место в рейтинге АТР - 62.

В текущем сезоне выиграл 11 матчей, потерпев 15 поражений. Четвертьфиналист турниров на Мальорке (трава), в Акапулько (хард). Четвертьфиналист турнира в Гонконге в парном разряде.

На Уимблдоне вылетел во втором раунде. На «Ролан Гаррос» проиграл в первом круге 3-й ракетке мира - Александру Звереву. На Australian Open дошел до четвертого раунда плей-офф..

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Андрей Рублев (Россия)

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Олимпийский чемпион-2020 в миксте. Победитель 17 турниров ATP в одиночном разряде. Обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России. Наивысшее место в мировом рейтинге - 5. 

В текущем сезоне выиграл 22 матча, потерпев 16 поражений. Финалист турниров в Гамбурге (грунт) и Дохе (хард). Полуфиналист турниров в Монпелье (хард) и Лос-Кабосе (хард). Четвертьфиналист турнира в Роттердаме (хард). 

На «Ролан Гаррос» дошел до четвертого круга, в котором уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру. На Australian Open выбыл после первого матча. На Уимблдоне в 4-м круге уступил второй ракетке мира - Карлосу Алькарасу.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Это будет первый матч в рамках турниров АТР между американским и российским теннисистами.

Ставки на исход

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БК FONBET в котировках указывает на преимущество Рублева. Вероятность победы российского теннисиста оценена кэфом 1.44. Сыгравшая ставка на американца сулит победителю множитель 2.80.

Ставки на тотал

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Тотал меньше 22.5 (не больше 22 геймов) и тотал больше 22.5 идут в букмекерской линии с одним коэффициентом - 1.90.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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 Победа ТьенаПобеда РублеваТБ (22.5)ТМ (22.5)
FONBET2.801.441.901.90

Прогноз и ставка

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19-летний американский левша способен создать проблемы представителю топ-10 АТР. Огромным плюсом для Ленера может стать поддержка трибун, чьи симпатии, нет сомнений, будут на стороне соотечественника, а не россиянина. Но уровень Рублева значительно выше, а богатый опыт должен помочь Андрею в сложных моментах, если таковые, конечно, случатся.

 Фаворитский статус Рублева неоспорим. Юный американец может прыгнуть выше головы, но на отдельном игровом отрезке. Не будем пытаться угадать точное количество сетов или пробить тотал по геймам. Берем победу  российского теннисиста с форой в 3.5 гейма.

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