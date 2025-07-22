Ленер Тьен — Андрей Рублев, 23 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Вашингтоне

23 июля дебютный матч на турнире категории АТР-500 в Вашингтоне сыграет Даниил Медведев. Его соперником будет 67-я ракетка мира - американец Ленер Тьен. Раньше турнирные пути спортсменов не пересекались никогда. Оцениваем шансы противников и котировки.

Дата / Время: 23.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Ленер Тьен (19 лет, 67-я ракетка мира)

1-й круг: Эмилио Нава (США, 119) — 6:1, 6:4

Андрей Рублев (27 лет, 10-я ракетка мира)